Трамп признал, что основная задача США в Иране - контроль над нефтью

Трамп нацелился на иранскую нефть. В интервью газете Financial Times он прямо заявил, что хотел бы установить контроль над иранской нефтью, так же как и над венесуэльской.

Дональд Трамп обозначил реальные цели конфликта на Ближнем Востоке — это иранская нефть, которую США намерены контролировать после «победы» над Ираном. По словам американского лидера, он хотел бы провернуть на Ближнем Востоке «венесуэльский сценарий», подмяв под себя всю нефтяную промышленность.



Честно говоря, мне больше всего нравится вариант завладеть иранской нефтью, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди.

Говоря о возможной наземной операции в Ормузском проливе, Трамп заявил, что ему больше всего нравится вариант с захватом иранского острова Харк, через который идет до 90% экспорта иранской нефти. По его словам, на острове нет серьезной защиты и США могут его «легко захватить». Однако окончательного решения пока не принято.

Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас есть много вариантов. Это также означало бы, что нам пришлось бы пробыть там некоторое время.

Как ранее сообщала израильская пресса, США уже на следующей неделе могут начать наземную операцию, но без вторжения на территорию Ирана. Предполагается, что боевые действия будут происходить на островах в Персидском заливе и Ормузском проливе.
  1. uralex Звание
    uralex
    +10
    Сегодня, 08:51
    Такие как Трамп не нажрутся пока не подавятся...
    1. moreman78 Звание
      moreman78
      +3
      Сегодня, 08:56
      Цитата: uralex
      Такие как Трамп не нажрутся пока не подавятся...

      Он всего лишь назначенный "управляющий делами" штатов, вся политика исходит от "закулисья", он всего лишь играет роль!
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +2
        Сегодня, 09:05
        Цитата: moreman78
        он всего лишь играет роль!

        Эта роль ругательная, и я прошу её ко мне не применять! Боже мой, ну и домик у нас! То обворовывают, то обзываются… а ещё боремся за почётное звание «дома высокой культуры быта», — это же кошмар, кошмар!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 09:02
      ❝ Такие как Трамп не нажрутся пока не подавятся ... ❞ —

      — Действует по пословице «Хватать и ртом и ... » ...
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 08:54
    Тут скорее всего будет по пословице "Пошел за шерстью,а вернулся стриженыи".
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 09:02
    Давно не новость.... Где нефть, там штаты обретаться норовят ...
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 09:34
      Доктрина Монро в расширенном формате. Демократы пытались расширить влияние через "высокие материи", республиканцы через стандартные ресурсные. Особенно Трамп старается в этом направлении, даже термин появился Доктрина Донро (от Дональд и Монро).
  4. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:02
    Чего только не наговорил трамп. Семь пятниц у него на неделю.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 09:03
    Трамп признал, что основная задача США в Иране - контроль над нефтью

    Мог бы и не признаваться - на паскудной роже всё написано...
  6. Наводлом Звание
    Наводлом
    0
    Сегодня, 09:06
    Логика и мотивация разбойника и лиходея - отбирать то, что принадлежит другому.
    Напоминает эпоху викингов.
    Когда из-за моря появлялась банда убийц, грабила, насиловала и уплывала восвояси, оставив после себя разруху.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 09:10
    Трамп нацелился на иранскую нефть. В интервью газете Financial Times он прямо заявил, что хотел бы установить контроль над иранской нефтью, так же как и над венесуэльской.


    Право гопника превалирует над международным правом. Так было, есть и будет.
  8. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 09:13
    Как я понимаю, этот Рыжий придур получит 2 на 0,5 в итоге...
  9. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    +2
    Сегодня, 09:14
    А покаместь вот такое утро:
    КСИР и Хезболла наносят третий за утро ракетный удар по Израилю и базам США в регионе.
    Уничтожены объекты энергетики и станции РЛС THAAD и ПВО «Железного купола» в прибрежном Израиле.
    КСИР зачищают часть Израиля, через которую США планируют высадку на Харк и другие острова. Если смогут высадиться, конечно…
    https://t.me/condottieros/17661
  10. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 09:17
    Да, вот так, просто и нагло! "Хочу их нефть..." Мир превращается в непредсказуемые джунгли... Слова не имеют никакого значения. Доверие всех ко всем ниже нулевой отметки. Ком проблем в мире растет. Агрессивность у некоторых стран просто бьет фонтаном... Что будет с нашим миром через день, два, через неделю, месяц? Не знает никто...
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:18
    Захват острова Харк - нефть по 200 ! А сколько Трапм усидит в своем кресле ,если Иран не сдается ?
  12. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 09:20
    А слона - то он и не заметил!
  13. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 10:08
    Уже борьбой с диктатурой ни кто не заморачивается. Только российские либерасты.