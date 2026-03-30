Трамп признал, что основная задача США в Иране - контроль над нефтью

Честно говоря, мне больше всего нравится вариант завладеть иранской нефтью, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди.

Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас есть много вариантов. Это также означало бы, что нам пришлось бы пробыть там некоторое время.

Трамп нацелился на иранскую нефть. В интервью газете Financial Times он прямо заявил, что хотел бы установить контроль над иранской нефтью, так же как и над венесуэльской.Дональд Трамп обозначил реальные цели конфликта на Ближнем Востоке — это иранская нефть, которую США намерены контролировать после «победы» над Ираном. По словам американского лидера, он хотел бы провернуть на Ближнем Востоке «венесуэльский сценарий», подмяв под себя всю нефтяную промышленность.Говоря о возможной наземной операции в Ормузском проливе, Трамп заявил, что ему больше всего нравится вариант с захватом иранского острова Харк, через который идет до 90% экспорта иранской нефти. По его словам, на острове нет серьезной защиты и США могут его «легко захватить». Однако окончательного решения пока не принято.Как ранее сообщала израильская пресса, США уже на следующей неделе могут начать наземную операцию, но без вторжения на территорию Ирана. Предполагается, что боевые действия будут происходить на островах в Персидском заливе и Ормузском проливе.