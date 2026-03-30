Стубб дал понять, что НАТО хочет объявления «всеобщей мобилизации» в России

Финский президент фактически проговорился на предмет того, чего же ожидает НАТО от России.

По словам Александра Стубба, «украинские войска убивают более 30 тысяч российских солдат в месяц». И далее Стубб утверждает, что Россия якобы «не может восстановить свою армию», и это «ведёт к ситуации, когда РФ потребуется всеобщая мобилизация».



Финский президент:

Они уже приближаются к такому моменту, когда им придётся объявлять о всеобщей мобилизации. И я думаю, это создаст у них проблемы.

Таким образом, в НАТО надеются на внутренний социальный взрыв в России, не видя возможности победить Россию на поле боя. При этом вариант того, что если ситуация в РФ гипотетически дойдёт до «всеобщей мобилизации», Финляндия может вновь оказаться частью России, Стубб почему-то не рассматривает...

Финский президент в своём заявлении бросил Киеву традиционную западную «морковку», заявив, что Украина «совсем скоро станет частью Евросоюза». Это притом, что всего несколько дней назад в ЕС заявили, что «не смогут принять Украину в свой состав» ни в 2026, ни даже в 2027, потому что «пока украинское законодательство не соответствует нормам Европейского союза». Эти заявления еврочиновников крайне раздражают украинскую верхушку, которая факт вступления в ЕС хотела бы продать своему населению как «победу».
  1. Илия
    Илия
    Сегодня, 08:55
    он не только не выглядит умным, но и его закидоны соответствуют фейсу.
    Финский президент в своём заявлении бросил Киеву традиционную западную «морковку», заявив, что Украина «совсем скоро станет частью Евросоюза».
    1. yuriy55
      yuriy55
      Сегодня, 08:57
      Стубб дал понять, что НАТО хочет объявления «всеобщей мобилизации» в России

      Может, ну её в задницу, эту европейскую цивилизацию?
      1. Комментарий был удален.
    2. Амиго.
      Амиго.
      Сегодня, 09:12
      стуб сама фамилия вопит что он туп, а наши доморощенные неадекваты своими - шаг вперёд, два назад дают повод подобным деби-лам распускать язык
    3. Бородач
      Бородач
      Сегодня, 09:16
      Цитата: Илия
      он не только не выглядит умным, но и его закидоны соответствуют фейсу.
      Финский президент в своём заявлении бросил Киеву традиционную западную «морковку», заявив, что Украина «совсем скоро станет частью Евросоюза».

      Если РФ проведёт всеобщую мобилизацию, то финны вплавь до Швеции будут добираться. am
      1. topol717
        topol717
        Сегодня, 09:27
        Цитата: Бородач
        о финны вплавь до Швеции будут добираться.
        Вы думаете что Швецию в Гренландию перенесут?
        1. AlexSam
          AlexSam
          Сегодня, 09:50
          ))))) Присоединяюсь к вопросу.
      2. Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        +8
        Сегодня, 09:28
        Вы думаете? Пока мы имеем безответные обстрелы Лениниградской области и запертый Балтфлот
        1. Кулл90
          Кулл90
          Сегодня, 09:59
          это когда сумели запереть Балтфлот, в выдуманной реальности пукраинцев что-ли
          1. Борис Сергеев
            Борис Сергеев
            Сегодня, 10:32
            Почитайте на досуге.

            https://19rusinfo.ru/politika/53481-otstupayushchij-pered-nato-baltijskij-flot-postepenno-prevrashchaetsya-v-ladozhskuyu-flotiliyu

            Более свежая информация есть в Телеграмм- каналах, но Телеграмм заблокирован.
            1. Кулл90
              Кулл90
              Сегодня, 10:40
              какой-то бред дебилоида, корабли пошли на разведку, за столько лет оказывается Советский и Российские флота не знают где можно базироваться

              более свежая реальная новость: 26 января в главную военно-морскую базу Балтийского флота — город Балтийск — после выполнения задач дальнего морского похода возвратился корвет «Бойкий».
        2. Ptt
          Ptt
          Сегодня, 10:22
          Цитата: Борис Сергеев
          Вы думаете? Пока мы имеем безответные обстрелы Лениниградской области и запертый Балтфлот

          Так таким темпом и Северный флот скоро прикроют. Они действуют системно, а не блеют!
          1. Кулл90
            Кулл90
            Сегодня, 10:41
            иранцы реально прогнали амриканский флот и амриканские танкеры горят как свечки, а у вас какие-то фантазии
    4. Отставной старлей
      Отставной старлей
      Сегодня, 09:42
      Вообще-то морковку не бросают, а подвешивают спереди осла на "рулевое управление". wassat
    5. ZovSailor
      ZovSailor
      Сегодня, 09:54
      Илия
      Сегодня, 08:55
      он не только не выглядит умным, но и его закидоны соответствуют фейсу.

      hi Вангую, после изгона с треском рыжего Сатаны из Фашингтона, распада ЕС, обнищавшие финики приползут за российской водкой, лесом, бензином.
      1. Ptt
        Ptt
        Сегодня, 10:27
        Цитата: ZovSailor
        Вангую, после изгона с треском рыжего Сатаны из Фашингтона, распада ЕС, обнищавшие финики приползут за российской водкой, лесом, бензином.

        Зря вангуете, придет очередной " бидон"и опять зажмёт санкциями яйца некоторым по всем направлениям, особенно с учётом недееспособности некоторых. Главное, все мы их почувствуем, да ещё как!!!
    6. spectr
      spectr
      Сегодня, 10:15
      Может от эстонцев заразился? Описываемый им эффект был возможен в начале СВО. Сейчас такого не будет. За годы СВО украинцы постарались настроить россиян против себя, организовав теракты в торговых центрах и детских садах.
      Недовольство нашим правительством будет, но воевать пойдут. Наиболее "слабые духом" уже свалили за бугор.
  2. Mouse
    Mouse
    Сегодня, 08:57
    Ему бы в своей песочнице копаться... А не сувать свой........ собака не совала....
    1. Zaurbek
      Zaurbek
      Сегодня, 09:00
      В любом случае, у РФ,СССР,РИ основные проблемы были именно в результате внутреннего напряжения..Тут они не лукавят и основываются на исторической практике.
      1. Earl
        Earl
        Сегодня, 09:23
        Поэтому сначала надо насадить голову врага на кол и лишь затем избавляться от собственных паразитов.
        1. Zaurbek
          Zaurbek
          Сегодня, 09:58
          Надо, но в традиционной войне мы этого сделать не сможем.
  3. Denis_999
    Denis_999
    Сегодня, 08:58
    Парень вместе со своей страной чудом оказался в эпицентре БОЛЬШОЙ политики. Вот его и понесло, возгордился, сделал свою хуторянскую рожу ещё более заносчивой:)
  4. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев
    Сегодня, 08:58
    Этого олигафрена только в кунц камере показывать за деньги. Внутреннее содержание наложило отпечаток на внешнее.
    1. frruc
      frruc
      Сегодня, 09:28
      Сергей Викторович Королев
      Этого олигафрена только в кунц камере показывать за деньги.

      Не всего, а только голову в очках.
  5. astronom1973n
    astronom1973n
    Сегодня, 08:59
    По словам Александра Стубба, «украинские войска убивают более 30 тысяч российских солдат в месяц».
    О как! Все знает. Пусть тогда напишет сколько у украины потери ежемесячно! Болтать не воевать. Настоящие цифры потерь узнаем (может быть) в лучшем случае спустя какое то время после окончания войны.
  6. gridasov
    gridasov
    Сегодня, 09:01
    Можно с уверенностью сказать, что практически все политики мира не видят и не понимают, что за четыре года войны в Украине Россия освоила новые реальные методы ведения войны, которые уже сейчас мы наблюдаем в Иране и БВ.
    1. Ptt
      Ptt
      Сегодня, 10:30
      Цитата: gridasov
      Можно с уверенностью сказать, что практически все политики мира не видят и не понимают, что за четыре года войны в Украине Россия освоила новые реальные методы ведения войны, которые уже сейчас мы наблюдаем в Иране и БВ.

      И как это нам помогло на пятом году войны на краине.
  7. Per se.
    Per se.
    Сегодня, 09:02
    НАТО хочет объявления «всеобщей мобилизации» в России
    Вот, это, как, не было бы санкций, не было бы "импортозамещения"... Мобилизация, это конец "перестройки" от Ельцина, кирдык шкурным интересам толстосумов, что Западу в рот смотрят, изображая бодание. Не будите лихо, пока Россию доят тихо.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 09:02
    С каких это пор, хуторяне-чухонцы решают судьбы мира и творят "большую политику"? Им бы исторически, сидеть бы дальше на своих хуторах и коров доить. Стубб вырвался из своего хутора и начал позировать перед камерами.. Смех..)
  9. Tagan
    Tagan
    Сегодня, 09:03
    Этот рептилоид примерно на одном уровне развития с эстонской мартышкой. Он может одновременно лепить любую чушь, которая прямо противоположна предыдущей. Поэтому анализировать всё, что сгенерил этот дегенepат, бесполезно.
    1. frruc
      frruc
      Сегодня, 09:35
      Tagan
      Этот рептилоид примерно на одном уровне развития с эстонской мартышкой.

      Судя по внешнему образу и разговору, больше схож с дeбилoйдoм.
  10. panzerfaust
    panzerfaust
    Сегодня, 09:04
    Он СТУББдубеккер!!! Сообщение слишком короткое, но больше о нём нечего сказать.
  11. Eugen 62
    Eugen 62
    Сегодня, 09:06
    30 тыс. человек в месяц - это 1000 чел. в день. Откуда он взял такие цифры? Это при том, что массовых атак нет. В штурмы ходят всего по несколько человек. Преимущество в авиации и артиллерии на стороне Красной Армии. По дронам на разных участках фронта по-разному.
    "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят" - Йозеф Геббельс. Вот по чьим методичкам работает этот белофинн.
    1. alexboguslavski
      alexboguslavski
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Eugen 62
      Откуда он взял такие цифры?


      От клоуна, откуда же еще.
    2. Личное мнение
      Личное мнение
      Сегодня, 09:34
      Цитата: Eugen 62
      30 тыс. человек в месяц - это 1000 чел. в день. Откуда он взял такие цифры?

      Скорее всего ориентируется на официальные наши сводки ежедневно уничтоженных «боевиков». Дальше всё просто. Мы очень медленно но наступаем по минным полям и ударами беспилотников. Все наши военкоры отмечают крайне малое наличие живой силы противника , которых заменили беспилотники ( очень дорого обходится их бюджету гибель солдата).При такой тактике потери наступающих по определению больше. Но он их просто уравнял.
  12. alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 09:10
    Как же им всем хочется и мечтается. laughing
  13. Scientist_
    Scientist_
    Сегодня, 09:11
    Цитата: Per se.
    Мобилизация, это конец "перестройки" от Ельцина, кирдык шкурным интересам толстосумов,

    Где тут связь? Мобилизация не изменит власть в стране.
  14. Пулемет Мадуро.
    Пулемет Мадуро.
    Сегодня, 09:13
    Вот это его торкнуло.Наверное уж очень сильно подорожал бензин в Финляндии.Такие заявления только от безысходности делают.
  15. tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 09:13
    На какой цене в Финляндии рванет социальный взрыв бензин сейчас 95 - 2,12 € ,дизель 2,32 € .И норги будут отправлять туда где дороже .СПГ хамерфест уже некоторые груза отправляет в " свободное плавание".
  16. APASUS
    APASUS
    Сегодня, 09:15
    Финляндия никогда не играла в большие внешнеполитические игры. Это страна озер и хуторов. Занимались всю жизнь экологией и цветочками и вдруг они в центре внимания . А селюки не имеют опыта в мировой политике ,по Украине же видно , но финны не были бы финнами ,если бы не залезли в навоз.
    Стубб витит что не получается ,но все равно лепит замки из песка.
    1. operafan
      operafan
      Сегодня, 10:15
      Финляндия никогда не играла в большие внешнеполитические игры.


      Как только Финляндия жила без этого!?
      Так может и нам не надо было влезать во все глобальные внешнеполитические игры? Просто отстраивать нашу страну, делать её комфортной и привлекательной, чтоб к нам ехали жить, а не от нас уезжали?

      Путин всегда говорил, что его кумир, это Импepaтop Aлeкcaндp III. Вот только Aлeкcaндp III хорошо понимал, чего стоят все эти "внешнеполитические игры" для страны и не влезал в европейские разборки. А вместо этого занимался Россией и её обустройством.
      Зато после него пришел Николай-2, который перестал заниматься внутренними проблемами страны, но зато решил показать всему миру мощь русского флота, а затем, реабилитируясь за катастрофу флота на Цусиме, царь Николай решил показать миру стальной русский кулак.

      Чем все закончилось - известно.
  17. Аскер
    Аскер
    Сегодня, 09:16
    Что интересно, даже снижение уровня жизни, высокие счета за энергию и рост цен, не мешают европейцам ненавидеть Россию и они не смотря ни на что продолжают выбирать таких же по всей европе. Нацистские дедушки и бабушки хорошо воспитали своих внучков.
  18. rocket757
    rocket757
    Сегодня, 09:17
    Обычная вражина, таких даже могила не выправит... soldier
  19. alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 09:17
    Финский президент:

    Они уже приближаются к такому моменту, когда им придётся объявлять о всеобщей мобилизации. И я думаю, это создаст у них проблемы.


    Когда зазвучит "Вставай, страна огромная...", проблемы будут у врагов России.
    По крайней мере так было в обеих Отечественных войнах:

    «Представим себе двух людей, вышедших со шпагами на поединок по всем правилам фехтовального искусства… вдруг один из противников, почувствовав себя раненым, поняв, что дело это не шутка… бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею… Фехтовальщик, требовавший борьбы по всем правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские… Несмотря на все жалобы французов о неисполнении правил… дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».
  20. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 09:25
    ❝ Финский президент фактически проговорился ❞ —

    — О, похоже, уже заговариваться стал ...
  21. Slon_on
    Slon_on
    Сегодня, 09:26
    Вот же он - "убогий пасынок природы", А. С. Пушкин знал о ком писал!
  22. Ирек
    Ирек
    Сегодня, 09:26
    Один в один слова Зелядурня повторяет , еврейский хахлизм очень заразителен.
  23. tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 09:38
    У нас граница вроде с стороны Финляндии закрыта финами !? Скоро будут прорываться на нашу территорию за " горючим" для семьи и машине .Можно " контрабанду " замутить - с шариками . wassat Шутка .
  24. vkfriendly
    vkfriendly
    Сегодня, 09:44
    Цитата: yuriy55
    Может, ну её в задницу, эту европейскую цивилизацию?


    Да неплохо было бы стереть ее из памяти настоящих и будущих поколений, все войны, смерть, разруха именно от этой клоаки и первую очередь надо утопить остров мелкобритов и уничтожить Брюссель - рассадник левых тупней мечтающих о завоеваниях. Сопутствующих потерь не жалко, там всех заботит только свое собственное благосостояние, они плевали на всех остальных. Товарищ живущий во Франции рассказывает, что французы это ленивцы, ни чего не знают и не хотят знать, что твориться за околицей их деревни, все что им внушают воспринимается как "правда" но вот проблема с зарплатой или налогами тут они впереди планеты всей, начинают заваливать навозом трассы, что приходиться искать объездные пути, через поля и горы, он на грузовичке пашет на фермера за 1800 евро это обычная зарплата во Франции, которая не сильно отличается от городской
  25. Владимир М
    Владимир М
    Сегодня, 09:44
    ...когда им придётся объявлять о всеобщей мобилизации. И я думаю, это создаст у них проблемы.

    А ведь фин прав, новый этап мобилизации (у нас мобилизация и не заканчивалась, любая мобилизация заканчивается только демобилизацией) создаст в стране напряжённость...
    При мобилизации 300 тыс в 22 году, 1 миллион "убежал" из страны. С
    Сейчас "убежит" или попытается "убежать" на порядок больше. К сожалению, это действительность.
    И если мы в 22 году имели полное моральное право осуждать и осуждали "беглецов", то сейчас после всей той "песковщины", что несут дмитриевы и пургометовы....
    1. Кулл90
      Кулл90
      Сегодня, 10:09
      не пишите за всех, если вы хотите убежать, то и говорите про себя,

      тот миллион что убежал, это все кто обмочился , многие конечно вернулись и снова они же убегут, но это и все, не будет никаких больше на порядок бегунов

      и тогда и сейчас граждане России имеют полное право осуждать этих ссыкунов
  26. faiver
    faiver
    Сегодня, 09:52
    в очередной раз утверждаю что он иdиот......
  27. operafan
    operafan
    Сегодня, 09:55
    Секрет Полишинеля. Это было понятно с первого дня СВО: либо они совместными действиями коллективного запада побеждают Россию и заставляют её капитулировать (чудотворное западное oружие, экономическое воздействие, полная поддержка всего НАТО итд.), либо старая, но эффективная стратегия "медведь в капкане", которые по замыслу должны привести к повторению сoбытий 1917 и 1991.

    Как мы все видим своими глазами, сейчас активно продвигается стратегия "медведя в капкане". Каждый день что-то сильно горит, защититься практически невозможно (пока это удается Москве). С каждым разом удары по РФ становятся все интенсивнее и интенсивнее. Мы в ответ делаем какие-то невнятные телодвижения, которые ничего особого не приносят и нам, ни какого-либо значимого ущерба украине и её хозяевам.

    Если так и дальше продолжать, то мечты коллективного запада станут реальностью.
  28. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска
    Сегодня, 10:05
    При этом вариант того, что если ситуация в РФ гипотетически дойдёт до «всеобщей мобилизации», Финляндия может вновь оказаться частью России, Стубб почему-то не рассматривает...

    Потому что, вполне очевидно, что будет у нас всеобщая мобилизация или нет, Финляндии ничего не угрожает
  29. Maluck
    Maluck
    Сегодня, 10:21
    Никогда не дискутируйте с глупцами, они все равно вас переспорят и в добавок опустят до своего уровня.
  30. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    Сегодня, 10:21
    30000 в месяц? ...Не, это 35000 одних курьеров... Вот же, безудержная фантазия!
  31. vet
    vet
    Сегодня, 10:22
    То есть, там желают дестабилизации ситуации в России, повторения позорного шоу на Верхнем Ларсе и массового бегства молодых мужчин куда угодно, хоть в Монголию?
  32. Ptt
    Ptt
    Сегодня, 10:37
    Мне кажется ситуация идёт не к мобилизации, а к 1917 году или к 1991. Все просто один в один ( или переворот или ГКЧП), не хватает "лебединого озера" по всем каналам.