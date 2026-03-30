Лула да Силва: сейчас происходит больше всего конфликтов с 1945 года
В мире сейчас происходит больше всего вооруженных конфликтов с 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Это происходит именно в тот момент, когда демократия оказалась в сложной ситуации.
Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ».
Бразильский лидер написал:
По мнению политика, каждое новое нарушение норм международного права открывает дорогу к новым злоупотреблениям. Да Силва обращает внимание, что границы между допустимым и недопустимым постепенно стираются. Число кризисов и конфликтов безостановочно нарастает.
Президент Бразилии считает, что этому способствуют бездействие и попустительство Совета Безопасности ООН и его постоянных членов. Он уверен, что эта международная организация нуждается в срочном реформировании, так как неспособна выполнять возложенные на нее функции.
По мнению лидера латиноамериканского государства, военным путем и силовыми методами невозможно решать мировые проблемы и разногласия между странами. Он отметил:
Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что предотвратить Третью мировую войну практически невозможно. Он не исключил того, что, возможно, она уже идет.
