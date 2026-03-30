Лула да Силва: сейчас происходит больше всего конфликтов с 1945 года

1 451 7
В мире сейчас происходит больше всего вооруженных конфликтов с 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Это происходит именно в тот момент, когда демократия оказалась в сложной ситуации.



Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своей статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ».

Бразильский лидер написал:

Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга.

По мнению политика, каждое новое нарушение норм международного права открывает дорогу к новым злоупотреблениям. Да Силва обращает внимание, что границы между допустимым и недопустимым постепенно стираются. Число кризисов и конфликтов безостановочно нарастает.

Президент Бразилии считает, что этому способствуют бездействие и попустительство Совета Безопасности ООН и его постоянных членов. Он уверен, что эта международная организация нуждается в срочном реформировании, так как неспособна выполнять возложенные на нее функции.

По мнению лидера латиноамериканского государства, военным путем и силовыми методами невозможно решать мировые проблемы и разногласия между странами. Он отметил:

Не существует ни бомб, ни дронов, ни ракет, способных предотвратить экономические последствия вооруженных конфликтов.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявлял, что предотвратить Третью мировую войну практически невозможно. Он не исключил того, что, возможно, она уже идет.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Илия Звание
    +2
    Сегодня, 09:01
    Толпа бюрократов регулярно получающие свою оплату, но не труда, а за свое место в аппарате, и не более того.
  2. Ате_ист Звание
    +1
    Сегодня, 09:08
    Явно не марксист Лула де Силва - факты зафиксировал, а причины не раскрыл
  3. Ирек Звание
    +1
    Сегодня, 09:24
    Лохматая решил таким образом оставить свой след в истории.
  4. Ирек
    0
    Сегодня, 09:24
  5. Earl Звание
    +1
    Сегодня, 09:32
    Если Лула да Силва так озабочен современными конфликтами, пояснил бы регулярные некрологи о сдохших в галушкистанских степях бразильцах.
  6. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 09:33
    Так ведь ничего нового, подобное происходило не раз!
    Единственный вопрос, ситуацию разрядят/простят множественные... скажем так, небольшие/не глобальные конфликты или полыхнет по полной программе, конфликт мирового масштаба???
  7. роман66 Звание
    +1
    Сегодня, 10:19
    Надо марсиан звать, править миром. Сами уже не справимся