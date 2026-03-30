Иран впервые ударил дронами-камикадзе по опреснительной установке в Кувейте

Иран впервые нанес удар по опреснительной установке на территории Кувейта. Согласно спутниковым снимкам, на территории крупнейшей в Кувейте станции электрогенерации и опреснения воды бушует крупный пожар.

В ночь с воскресенья на понедельник Иран атаковал промышленные объекты монархий залива, предоставляющих свою территорию для размещения американских войск. Под удар дронов-камикадзе попали Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. В последнем удар нанесен по станции опреснения воды.



Согласно спутниковым снимкам NASA, Иран атаковал крупнейший в Кувейте комбинированный объект электрогенерации и опреснения воды, расположенный в Западной Дохе. Установка производит порядка 110 миллионов галлонов питьевой воды, т.е. 38,5% от всего объема опреснения. А Кувейт очень сильно зависит от опреснительных установок, они дают 90% всей питьевой воды в стране.



На данный на объекте продолжается пожар, сообщается о следах обгорания и шлейфах дыма в центральной части объекта. Как сообщает NASA, тепловой след распространяется и на прибрежный резервуар для хранения воды.

Власти Кувейта уже обвинили Иран в «прямом нападении» на объект критической инфраструктуры.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    +16
    Сегодня, 09:33
    ❝ Иран впервые нанес удар по опреснительной установке на территории Кувейта ❞ —

    — Похоже, арабы вскоре на себе ощутят смысл слогана: «Имидж ничто – жажда всё» ...
    1. ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:20

      Похоже, арабы вскоре на себе ощутят смысл слогана: «Имидж ничто – жажда всё»

      hi Лицемерные и тщеславные матрасники быстро забыли события 11/09/2001?
  2. tralflot1832
    +6
    Сегодня, 09:34
    Это мстя кувейцам за враньё пред " Бурей в пустыне" и то что они отбирают из морской воды - пресной воду ,а сливают в море морской концентрированнный раствор солей .Поубывал бы ,рыбок жалко .Видна Иран начали доставать постоянные бомбардировки- только максимальный ущерб ,сможет остановить агрессию против него .Но не уверен ,США не страдают .
    1. роман66
      +8
      Сегодня, 09:40
      Обещали за энергетику ответить? Ответили. Не надо трогать было
      1. Mouse
        +7
        Сегодня, 09:43
        Алаверды прилетело........
        1. ЖЭК-Водогрей
          +5
          Сегодня, 09:54
          Алаверды прилетело........

          Все буде Україна
        2. роман66
          +7
          Сегодня, 09:59
          Странно это. Убедились же, что персы слов на ветер не бросают. Все на слабо норовят?
          1. Mouse
            +3
            Сегодня, 10:01
            На дурачка........ hi......
    2. Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:20
      ...а сливают в море морской концентрированнный раствор солей .

      таки они может ленятся солить рыбу, а так сразу засоленная будет. типа новая технология. laughing
  3. Earl
    +10
    Сегодня, 09:35
    Теперь американским воякам придется собственную мочу хлебать.
    1. роман66
      0
      Сегодня, 10:21
      Говорят, один раз можно. Два уже нельзя
  4. Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 09:36
    Тут даже не скажешь"Пошла вода в хату ,скорее"Пошла жара!"
  5. Konnick
    -4
    Сегодня, 09:36
    Ну это они зря...колодцы в пустыне имели статус неприкосновенности. В самом Иране большая проблема с водой...как бы ответка не прилетела
    1. Кулл90
      +9
      Сегодня, 09:45
      7 марта 2026 года США нанесли удары по иранской инфраструктуре, включая одну из опреснительных установок на южном побережье, оставив без питьевой воды десятки прибрежных деревень.
    2. Наводлом
      0
      Сегодня, 09:49
      Ну это они зря...колодцы в пустыне имели статус неприкосновенности. В самом Иране большая проблема с водой...как бы ответка не прилетела

      Колодец - источник жизни в пустыне.
      Жизни, а не наживы.
      А здесь бизнес.
      И на чём?
      На достоянии всего человечества - на морской воде.
      И если об экологических последствиях тех же израильских опреснительных установок для Средиземного моря до сих пор не говорят в голос, то только по всем известным политическим причинам.
        carpenter
        +3
        Сегодня, 10:01
        до сих пор не говорят в голос, то только по всем известным политическим причинам.

        И много чего по этим причинам не говорят, даже о событиях Второй Мировой.
        Konnick
        0
        Сегодня, 10:06
        И если об экологических последствиях тех же израильских опреснительных установок для Средиземного моря до сих пор не говорят в голос, то только по всем известным политическим причинам.

        Конечно, рассол после опреснителей сливают обратно в море, но это мизер по сравнению с испарениями морской воды, исходя из общей площади Средиземного моря. Зато не используется химия. И Израиль является лидером в разработке технологий опреснения воды и экспортирует воду в Палестину и Иорданию. Кроме того использует капельное орошение, которое впервые внедрили именно в Израиле, тем самым избегая появления солончаков как в средней азии.
          Наводлом
          +2
          Сегодня, 10:27
          Конечно, рассол после опреснителей сливают обратно в море, но это мизер по сравнению с испарениями морской воды, исходя из общей площади Средиземного моря.

          Общий объём опреснения в Израиле - 885 млн куб м в год, если не ошибаюсь.
          Вроде немного 0,000023% от объёма Средиземного моря.
          Но заметьте, этот почти кубический километр не своей собственной израильской морской воды.
          А средиземноморской.
          И не стоит заблуждаться насчёт вопроса выживания.
          Дескать, иначе смерть.
          Эта вода идёт в том числе на сельскохозяйственные нужды, и на иные производственные потребности.
          За конечный экспортный продукт, вмю цену которого входит средиземноморская вода, платят страны-импортёры.
          Насчёт испарения.
          Оно ведь равномерно по площади.
          В отличие от локального слива.
      Aken
      -1
      Сегодня, 09:50
      Это как раз арабам ответка прилетела.
      4. kosmozoo
      +2
      Сегодня, 10:10
      Ну это они зря...колодцы в пустыне имели статус неприкосновенности
      Как то кощунственно звучит это правило на фоне убийств иранцев.
    6. rocket757
    +1
    Сегодня, 09:37
    Без воды и НИ ТУДЫ, НИ СЮДЫ!
    Когда люди концентрируются в одном месте проживания, воды надо очень много, как хозяйственной, так и питьевой... вроде как доставлять её в одно место проще, но как то никто не горит желанием проверять, как все это сработает?
    Кстати, а почему именно туда, они самые виноваты, что ли?
      1. topol717
      +2
      Сегодня, 09:47
      Кстати, а почему именно туда, они самые виноваты, что ли?
      Удар как я понял не по самой установке, а по ТЭС которую вырабатывала электроэнергию, в том числе для опреснителя. Ну и у этой ТЭС горят цистерны с топливом. А еще Иран вроде говорил, что прилеты идут туда где прячутся американские солдаты. И им пофигу что это, фешенебельный отель или сортир, где поймали туда и полетело. Ну и ответочка за иранскую энергетику.
        1. Монтесума
        +1
        Сегодня, 10:10
        Удар как я понял не по самой установке, а по ТЭС которую вырабатывала электроэнергию, в том числе для опреснителя.

        Вот такую информацию на эту тему даёт дубайское издание на русском языке.
        В Кувейте в результате удара, приписываемого Ирану, повреждён объект критической инфраструктуры — электростанция с установкой по опреснению воды. Об этом 30 марта сообщило государственное информационное агентство Emirates News Agency (WAM) со ссылкой на Министерство электроэнергии, водных ресурсов и возобновляемой энергии Кувейта.

        По официальным данным, удар пришёлся по служебному зданию на территории одного из объектов энергогенерации и водоочистки. В результате атаки погиб один человек — гражданин Индии, находившийся на объекте в момент инцидента.

        Власти Кувейта подтвердили, что инфраструктуре нанесён материальный ущерб. Одновременно экстренные службы оперативно прибыли на место, а профильные ведомства задействовали планы реагирования для обеспечения непрерывности работы жизненно важных систем.

        https://russianemirates.com/news/uae-news/v-kuveyte-povrezhdena-elektrostantsiya-i-opresnitel-nyy-kompleks/
      2. Konnick
      0
      Сегодня, 10:16
      Кстати, а почему именно туда, они самые виноваты, что ли?

      Это из Ирака шииты пускают беспилотники...по старой памяти, сам Иран не будет по опреснителям у арабов пулять, слишком опасно восстановить против себя весь арабский народ
    7. VladislavZ
    +4
    Сегодня, 09:47
    А точно Иран ударил, подтверждение от них есть? А может работа моссада? Главные бенефициары от этого только они. Стравить арабов с персами, радостно потирая липкие ладошки. У монархий нервы не железные, им придётся реагировать.
      Aken
      0
      Сегодня, 09:49
      Это объективно работает на Иран. Стравливать никого не надо. Они уже стравлены.
      2. Наводлом
      -6
      Сегодня, 09:55
      А точно Иран ударил, подтверждение от них есть? А может работа моссада? Главные бенефициары от этого только они. Стравить арабов с персами, радостно потирая липкие ладошки. У монархий нервы не железные, им придётся реагировать.

      Израиль не стал бы открывать этот ящик Пандоры.
      Для них опреснение морской воды - вопрос жизни и смерти.
      Израиль предпочёл бы, чтобы опреснительные установки оставались за рамками и были неприкосновенны.
        1. VladislavZ
        +9
        Сегодня, 10:04
        Израиль откроет любой ящик, лишь бы за это отвечали другие! Вот не надо про миролюбые и мораль израильтян прогонять! Это определенно военные преступники, откровенно использующие геноцид своей политикой.
          1. Наводлом
          -3
          Сегодня, 10:09
          Израиль откроет любой ящик, лишь бы за это отвечали другие! Вот не надо про миролюбые и мораль израильтян прогонять! Это определенно военные преступники, откровенно использующие геноцид своей политикой.

          Вы не поняли?
          Если нанесён удар по кувейтской опреснительной установке, то это значит, что следующий удар будет по израильской
          Вы действительно полагаете, что Израиль этого добивается?
          Сам стреляет себе в ногу?
          Насчёт "прогонять про миролюбие израильтян"
          Милчеловек, я бы посоветовал вам вникать в написанное оппонентом - это раз.
          И прежде чем обвинять его в чём-либо взять на себя труд ознакомиться с позицией оппонента по этому вопросу.
          Благо, это не трудно. Достаточно зайти в профиль.
            1. VladislavZ
            0
            Сегодня, 10:12
            Скорее ответка полетит в Иран, который и до войны остро нуждался в пресной воде и критично зависит от работы своих опреснителей. У израиля и фша теперь развязаны руки.
              1. Кулл90
              +3
              Сегодня, 10:18
              7 марта: США совершили вопиющее и отчаянное преступление, напав на завод по опреснению пресной воды на острове Кешм. Это повлияло на водоснабжение 30 деревень», — написал глава ведомства.
      3. kosmozoo
      +2
      Сегодня, 10:15
      У монархий нервы не железные,
      А ещё у монархий жутко холодные языки - американских президентов в дрож бросает от прикосновений к задницам.
    Aken
    +1
    Сегодня, 09:48
    Вот теперь пошла серьёзная игра.
    9. Ivan_Sergeev
    +1
    Сегодня, 09:52
    Ну как говорится, давай Иран и bosch!
    10. мерцание
    +2
    Сегодня, 09:54
    Иран впервые нанес удар по опреснительной установке на территории Кувейта
    А Иран ли?
    Иран пока вроде нигде об этом не сообщает.
    11. Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 10:04
    Власти Кувейта уже обвинили Иран в «прямом нападении» на объект критической инфраструктуры.

    Надо было еще выразить глубокую озабоченность. И пообещать наблюдать за развитием событий.
    Светлан
    +5
    Сегодня, 10:06
    Почему по воде а Кувейте? Почему не по опреснителю Израиле? Поясните кто знает.

    Возможно это и не Иран, а Израиль или американцы провоцируют вступление Кувейта в войну против Ирана
    13. Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 10:23
    Да, персы удивляют! Честно говоря, не ожидал от них такого.
    14. Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:27
    Теперь надо ждать прилёты по опреснительным установкам в Израиле?