Две страны Европы готовы подвинуть Украину в очереди на вступление в ЕС

Украину не примут в Евросоюз по ускоренной процедуре, чего добивался Зеленский после обещаний Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, ее вообще могут подвинуть в очереди на вступление, пара европейских стран высказала готовность присоединиться к Евросоюзу. Об этом сообщает Politico.Исландия и Норвегия собрались вступить в состав Евросоюза, тем самым «подвинув» Украину в очереди. Решение Рейкьявик и Осло приняли на фоне продолжающегося конфликта на Украине, якобы существующей угрозы со стороны России и сомнений, что США придет на помощь Европе в случае начала нового конфликта.В Брюсселе признают, что Исландия и Норвегия более подходят для Евросоюза, чем Украина. Одно дело — принять экономически развитые страны, а совсем другое — погрязшую в долгах, с разваленной экономикой, тотальной коррупцией и т. д. Украину. Впрочем, некоторые европейские политики готовы и за такую Украину проголосовать.Как отмечает издание, если Украина по многим параметрам недостойна членства в ЕС, то Норвегия и Исландия, наоборот, соответствуют. Если решение вступить будет подтверждено официально, что много времени это не займет. Пока все на уровне консультаций.Стоит отметить, что обе страны ранее уже подавали заявки на вступление в ЕС, но затем отозвали. Норвегия хотела в Евросоюз в 1992 году, но на референдуме народ проголосовал против. Исландия подала заявку в 2009 году, но заморозила переговоры и отозвала заявку в 2015-м.

