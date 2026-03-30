Две страны Европы готовы подвинуть Украину в очереди на вступление в ЕС

Украину не примут в Евросоюз по ускоренной процедуре, чего добивался Зеленский после обещаний Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, ее вообще могут подвинуть в очереди на вступление, пара европейских стран высказала готовность присоединиться к Евросоюзу. Об этом сообщает Politico.

Исландия и Норвегия собрались вступить в состав Евросоюза, тем самым «подвинув» Украину в очереди. Решение Рейкьявик и Осло приняли на фоне продолжающегося конфликта на Украине, якобы существующей угрозы со стороны России и сомнений, что США придет на помощь Европе в случае начала нового конфликта.



В Брюсселе признают, что Исландия и Норвегия более подходят для Евросоюза, чем Украина. Одно дело — принять экономически развитые страны, а совсем другое — погрязшую в долгах, с разваленной экономикой, тотальной коррупцией и т. д. Украину. Впрочем, некоторые европейские политики готовы и за такую Украину проголосовать.

Как отмечает издание, если Украина по многим параметрам недостойна членства в ЕС, то Норвегия и Исландия, наоборот, соответствуют. Если решение вступить будет подтверждено официально, что много времени это не займет. Пока все на уровне консультаций.

Стоит отметить, что обе страны ранее уже подавали заявки на вступление в ЕС, но затем отозвали. Норвегия хотела в Евросоюз в 1992 году, но на референдуме народ проголосовал против. Исландия подала заявку в 2009 году, но заморозила переговоры и отозвала заявку в 2015-м.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +5
    Сегодня, 10:16
    ❝ Исландия и Норвегия собрались вступить в состав Евросоюза, тем самым «подвинув» Украину в очереди ❞ —

    — «Вас тут не стояло!» ...

    — «Когда Украина вступит в ЕС?»
    — «Сразу после Турции»
    — «А Турция когда?»
    — «Турция? Никогда»...
    (В.С.Черномырдин)

    1. Uncle Lee Звание
      +2
      Сегодня, 10:21
      Украина по многим параметрам недостойна членства в ЕС
      Нефиг делать, пол топтать ! stop
      1. Mouse Звание
        +1
        Сегодня, 10:26
        По мытому....... wassat ......
    2. ZovSailor Звание
      +2
      Сегодня, 10:28
      hi Выбор всегда есть, даже в самой бызвыходной ситуёвине.
      ЕС для щирых свидомых можно легко создать на уровне Жмеринки с вишнёвым садиком, посиделками с семечками на лавочке перед избой, вечерами на хуторе близ Диканьки.
      laughing
  2. Mouse Звание
    0
    Сегодня, 10:18
    О борьба без правил намечается.... На кого ставим? wassat задами толкаться будут....
  3. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 10:25
    А кто сказал что Норвегия и Исландия собрались в Евросоюз ? Кайя с Урсулой - чтобы зеленский отстал " мы воюем за ваши демократические ценности".Пошёл в конец очереди . Я совсем не слышал ,что Исландия и Норвегия проявили желание ( добровольно и задаром) лишиться своих рыбных запасов .
    1. Олеся Леся Звание
      +3
      Сегодня, 10:32
      Норвегии вот нафик не нужен евроколхоз, они и так на нефти сидят. Это европе нужна Норвегия. А то что сказала о них, так видно потролить, а то чубатые достали всех.