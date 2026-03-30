Трамп о смене власти в Иране: «Мы имеем дело уже с совершенно другими людьми»

893 9
Для переговоров с Тегераном у американцев есть посредники, но они также якобы ведут с ним переговоры и напрямую. Иран на днях будто бы согласился пропустить через Ормузский пролив десять нефтяных танкеров, а вчера дал добро на проход 20 судов, загруженных нефтью.



Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Он сказал:

Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Ираном, мы получили многое из того, что они должны были нам уступить давным-давно.

По словам Трампа, пропуск танкеров, согласно достигнутой договоренности, должен был начаться с сегодняшнего утра. Глава Белого дома утверждает, что в дальнейшем трафик еще больше увеличится, так как с Ираном будет заключена сделка. Он отметил, что, скорее всего, договориться удастся, но это не точно:

Мы, вероятно, заключим с ними сделку. Уверен. Но, возможно, и нет.

В числе прочего, Трамп заявил и о смене власти в Иране, которая, по его словам, якобы фактически уже произошла. Он заявил:

Мы имеем дело с совершенно другими людьми, чем раньше.

По мнению американского президента, поведение упомянутых им лиц было очень разумным.

Трамп также заявил, что военная операция против Ирана тоже идет успешно.

Ранее в газете The Wall Street Journal высказывалось предположение, что США намерены вывезти из Исламской Республики ее запасы обогащенного урана, а осуществить это можно только путем проведения наземной операции.

А в это время иранские Вооруженные силы продолжают обстрелы территории Израиля и американских объектов на Ближнем Востоке.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    +2
    Сегодня, 10:29
    Мы, вероятно, заключим с ними сделку. Уверен. Но, возможно, и нет

    Ну да.... Третьего не дано....
    Языком метет, как помелом машет....
    1. Наводлом Звание
      0
      Сегодня, 10:47
      Мы, вероятно, заключим с ними сделку.
      Уверен.
      Но, возможно, и нет.

      Трамп, вероятно, будет в США одним из президентов-неудачников.
      Уверен.
      Но, возможно, и нет.
  2. Олеся Леся Звание
    +1
    Сегодня, 10:29
    С кем Трампушка ведёт переговоры? С "правительством в изгнании", которые проживают в штатах. Всё в своих мечтах витает остановитель войн.
    1. Попуас Звание
      +1
      Сегодня, 10:42
      С тем же,с кем байден здоровался wink
  3. Maluck Звание
    +3
    Сегодня, 10:29
    Каждый раз читая новости о том, что сказал Трамп, у меня создается стойкое ощущение, что он снежок нюхает похлеще Зелени....
  4. tralflot1832 Звание
    +4
    Сегодня, 10:29
    Ведут переговоры от имени Ирана с Трампом в его соцсети Араш Вован и Кахраман Лексус . bully
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +3
    Сегодня, 10:29
    ❝ Мы, вероятно, заключим с ними сделку. Уверен. Но, возможно, и нет ❞ —

    — Здесь уверен, а здесь не уверен, а завтра вообще забыл, о чём речь ...
    1. Mouse Звание
      +2
      Сегодня, 10:34
      Язык вперед извилин шевелится..... wink
  6. HAM Звание
    0
    Сегодня, 10:47
    Мы имеем дело с совершенно другими людьми, чем раньше.
    В том то и дело: убив людей,которые шли хоть на какие то компромиссы,Трамп получил людей,которые понимают,что при любых сценариях их также могут убить и поэтому веры в "доброго президента" у них нет....."совершенно другие люди" прекрасно усвоили,что за мишурой слов Трампа стоит подготовка к более сильным ударам...с Мадуро Трамп тоже "заключал красивые сделки",убаюкал и сожрал.....