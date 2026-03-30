Трамп о смене власти в Иране: «Мы имеем дело уже с совершенно другими людьми»

Для переговоров с Тегераном у американцев есть посредники, но они также якобы ведут с ним переговоры и напрямую. Иран на днях будто бы согласился пропустить через Ормузский пролив десять нефтяных танкеров, а вчера дал добро на проход 20 судов, загруженных нефтью.Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.Он сказал:По словам Трампа, пропуск танкеров, согласно достигнутой договоренности, должен был начаться с сегодняшнего утра. Глава Белого дома утверждает, что в дальнейшем трафик еще больше увеличится, так как с Ираном будет заключена сделка. Он отметил, что, скорее всего, договориться удастся, но это не точно:В числе прочего, Трамп заявил и о смене власти в Иране, которая, по его словам, якобы фактически уже произошла. Он заявил:По мнению американского президента, поведение упомянутых им лиц было очень разумным.Трамп также заявил, что военная операция против Ирана тоже идет успешно.Ранее в газете The Wall Street Journal высказывалось предположение, что США намерены вывезти из Исламской Республики ее запасы обогащенного урана, а осуществить это можно только путем проведения наземной операции.А в это время иранские Вооруженные силы продолжают обстрелы территории Израиля и американских объектов на Ближнем Востоке.