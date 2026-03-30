ФСБ вышла на британского шпиона, работавшего под прикрытием посольства

Российские силовики выявили британского шпиона, работавшего под прикрытием в посольстве Соединенного королевства в Москве. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ в ходе контрразведывательных мероприятий вышли на второго секретаря британского посольства в Москве Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Как оказалось, британец, прикрываясь дипломатическим статусом, вел разведывательную деятельность на территории России, пытаясь получить «чувствительную информацию» в области экономики.



Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Британии под прикрытием посольства в Москве.

Как установлено, Джерардус при въезде в Россию намеренно указал ложные данные, а также вел разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности России.

На данный момент британец лишен аккредитации, ему предписано в двухнедельный срок покинуть российскую территорию.

ФСБ рекомендует российским гражданам воздержаться от несогласованных с МИД РФ контактов с британскими дипломатами. Это поможет избежать негативных последствий.
  1. Nexcom Звание
    +8
    Сегодня, 10:55
    ...я бы вообще почти всех бритосов выкинул - начерта они тут у нас?? только шпионят. одного поверенного оставил бы для передачи заявлений и всё.
    1. Uncle Lee Звание
      +4
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Nexcom
      одного поверенного оставил бы для передачи заявлений и всё.

      Да и он не нужен ! У кого надо визы давно есть, в Лондон ездить....
      1. роман66 Звание
        -5
        Сегодня, 11:21
        Ээ! А вдруг визы просрочат?!
        1. bayard Звание
          0
          Сегодня, 12:21
          Цитата: роман66
          Ээ! А вдруг визы просрочат?!

          Поедут на работы по благоустройству СМП в Арктику .
          Там гораздо интересней и полезней для Родины .
    2. yuriy55 Звание
      +3
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Nexcom
      я бы вообще почти всех бритосов выкинул

      И своих забрать нужно, чтобы не пострадали в случае ответа...
      1. frruc Звание
        +1
        Сегодня, 11:12
        ........работавшего под прикрытием посольства

        Сотрудников этого рассадника шпионажа выслать, а недвижимость конфисковать.
    3. ТермиНахТер Звание
      +5
      Сегодня, 11:00
      Согласен, кроме вреда - больше ничего. На хрен не нужны.
      1. Nexcom Звание
        +1
        Сегодня, 11:10
        кроме вреда - больше ничего. На хрен не нужны.

        good
    4. Черчиль Звание
      -4
      Сегодня, 13:58
      Долбень ! Всех "выкинешь", они всех наших "выкинут". Как хорошо "бог рогов не дает" таким деятелям.
  2. Федор Соколов Звание
    +3
    Сегодня, 11:07
    Да этого посольства с гадючего острова вообще в нашей стране быть не должно!
  3. мусоргский Звание
    +3
    Сегодня, 11:10
    ФСБ работает отлично! Чего не скажешь о МВД и никто этого не видит!
  4. sdivt Звание
    +4
    Сегодня, 11:11
    тоже мне, новость)
    испокон веку все сотрудники посольств работали на свою разведку
    а некоторые - даже не только на свою)
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 11:22
      А! Тут главное носом ткнуть! Знать мало
    2. kromer Звание
      0
      Сегодня, 11:35
      Цитата: sdivt
      тоже мне, новость)
      испокон веку все сотрудники посольств работали на свою разведку
      а некоторые - даже не только на свою)


      Вот именно. И не только сотрудники посольства, но и обслуживающий персонал посольства тоже. И иностранные корреспонденты тоже. И контрразведка об этом знает. Россия также делает. Что не посольство - то резидентура ГРУ и ФСБ. У меня отец одного одногруппника на Кубе в нашем посольстве каким то дворником был. Вернулся в Россию и сразу работать в ФСБ. В Альфе. Звания не знаю, но майор как минимум (судя по должности).
      1. Grencer81 Звание
        +1
        Сегодня, 13:16
        Насвистел твой одногруппник полный таз лапши.Дворник, это обслуживающий персонал,а его набирают из местных.Тем более на Кубе.
        1. kromer Звание
          0
          Сегодня, 13:44
          Цитата: Grencer81
          Насвистел твой одногруппник полный таз лапши.Дворник, это обслуживающий персонал,а его набирают из местных.Тем более на Кубе.


          Нет. Не насвистел. Я точно не знаю кем он там был, но по хозяйственной части точно. Не дипломат. Я частенько бывал у одногруппника дома, разговаривал с его отцом. Он не врал.
          1. Kotofeich Звание
            0
            Сегодня, 13:55
            Цитата: kromer
            но по хозяйственной части точно

            Сотрудник ФСБ - тех. состав, т.е. работает без прикрытия. Не верю!
            1. kromer Звание
              +1
              Сегодня, 14:10
              А вас никто и не заставляет верить. Я даже документами сей факт подтвердить не могу. Я написал так как есть. Хотя тоже не совсем так. Это сейчас ФСБ, а в то время контора называлась КГБ.
          2. Grencer81 Звание
            0
            Сегодня, 13:59
            Завхозом мог быть.И в Альфу завхозом.
            1. kromer Звание
              0
              Сегодня, 14:12
              Цитата: Grencer81
              Завхозом мог быть.И в Альфу завхозом.


              Я тогда "по блату" на тренировки в одно местечко ходил. Папа одногруппника меня и пристроил туда на тренировки. Должность его, в Альфе, я знал точно. И это не завхоз.
  5. operafan Звание
    +2
    Сегодня, 11:12
    Все прекрасно знают и понимают, что воюет Британия. Все морские дроны - это целиком полная разработка BAE Systems и других британский фирм. Противокорабельные ракеты, которыми был подбит крейсер "Москва", SCALP'ы, фламинго и все прочее - это Британия.
    Британские SAS активно действуют на Донбассе, все военные спутники Британии работают на украину.

    Любой нормальный лидер страны уже давно бы разорвал дипломатические отношения.
    1. kromer Звание
      -1
      Сегодня, 11:46
      Цитата: operafan
      Любой нормальный лидер страны уже давно бы разорвал дипломатические отношения.


      А вы посчитайте количество стран которые так или иначе помогали ВСУ, ну или хоть раз помогли, пускай и косвенно. Там ведь даже Китай с Индией. Со всеми дипломатические отношения рвать надо? А с кем останутся дипломатические отношения? С парой десятков стран Африки?
      1. operafan Звание
        -1
        Сегодня, 11:59
        Вы написали какую-то несуразицу.

        Кто запускает ракеты - британские "отпускники" или Микола молотком бьет по капсюлю?
        Кто дает целеуказания, куда лететь ракетам? Кто разрабатывает ракетные двигатели, топливо к ним, все это собирает? Кто целиком разрабатывает морские дроны, электронику, оптику?
        В конец концов - кто их научил психологическому воздействию, создавая их людей ходящие бомбы?
        1. kromer Звание
          -1
          Сегодня, 12:09
          А кто даёт украине комплектующие из которых собираются дроны? Китай?
          Кто договорился с Зеленским об отводе войск с границы, в результате которого у ВСУ высвободились силы чтоб ударить в Курскую область? Белоруссия?

          Я таких вопросов могу кучу задать.
          1. operafan Звание
            -2
            Сегодня, 12:30
            Китайские комплектующие к дронам покупаются через Европу.

            Белоруссия еще в самом начале СВО дала 100% гарантии "Западным партнерам", что её армия не пересечет границы Белоруссии. Лукашенко всегда предсказуем в своих действиях - усидеть сразу 3-х стульях и получить с каждого этoгo стулa максимальный профит.
            1. kromer Звание
              -2
              Сегодня, 12:48
              А не надо было никому пересекать границы. Войска стояли и воевать не собирались. Войны между Белоруссией и Украиной не могло быть. Но часть сил ВСУ на белорусской границе приходилось держать.
              1. operafan Звание
                +1
                Сегодня, 13:07
                Знаете, что я скажу: ваши жалкие попытки перевести стрелки на Лукашенко, что он мол виноват в том, что МО РФ начисто прозевало вторжение всу в Курск - очень сильно отдают чем-то отвратно-смердящим.

                p.s. И даже с IQ-78 было изначально понятно, что Лукашенко никогда не отправит умирать за Россию и Путина своих белорусов.
                1. kromer Звание
                  -1
                  Сегодня, 13:40
                  Цитата: operafan
                  МО РФ начисто прозевало вторжение всу в Курск - очень сильно отдают чем-то отвратно-смердящим.


                  Да. МО именно прозевало. Никто с МО это и не скидывает. Но без договора Зеленского с Батькой бы тоже никакой Курской авантюры не было. Это цепь ошибок, как в МО, так и Батьки.
  6. alexboguslavski Звание
    +1
    Сегодня, 11:12
    Вот мерзкая рожа этого вражины
  7. Schneeberg Звание
    +2
    Сегодня, 11:14
    ему предписано в двухнедельный срок покинуть российскую территорию.
    Обычно такое предписывается в 24 часа!
    1. роман66 Звание
      0
      Сегодня, 11:23
      И - вломить обязательно, ну, при задержании
      1. Schneeberg Звание
        0
        Сегодня, 11:24
        И - вломить обязательно, ну, при задержании
        Ну это святое! wink
    2. sgrabik Звание
      +1
      Сегодня, 11:34
      У нас как всегда, зачем ему две недели на сборы, чтобы доделать все свои "недоделанные дела", двое суток для покидания России в данном случае вполне достаточно, везде пытаемся отличиться своим неуместным благородством и гуманизмом, к врагам нужно всегда относиться соответствующим образом - предельно жёстко.
      1. solar Звание
        -1
        Сегодня, 12:54
        к врагам нужно всегда относиться соответствующим образом - предельно жёстко.

        Так в ответ англичане наверняка вышлют кого-то нашего, на тех же условиях. Поэтому и отношение соответвующее.
  8. Pavel57 Звание
    +2
    Сегодня, 11:22
    Во времена РИ 100% англичан, приехавших в Россию были агентами разведки.
  9. Vitaly.17 Звание
    +3
    Сегодня, 11:34
    рекомендует российским гражданам воздержаться от несогласованных с МИД РФ контактов с британскими дипломатами
    Неужели среди них нет тех, кто хочет развивать хорошие отношения с Россией? Может МИД найдет хоть одного. Хотя для каждого второго в МИД, у которых родственники имеют недвижимость за рубежом все британцы белые и пушистые. А шпион пойманный ФСБ это скорее исключение, подтверждающие правила МИД.
  10. Фразах Звание
    +2
    Сегодня, 11:34
    Как оказалось, британец, прикрываясь дипломатическим статусом, вел разведывательную деятельность

    Как оказалось.., только вот-вот, пару часов назад. Несмотря на то, что никто, и в частности британцы, не скрывает - все сотрудники посольств в той ли иной степени причастны к шпионажу.
  11. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    +2
    Сегодня, 11:41
    Ну вообще то практически все аккредитованные сотрудники посольств так или иначе связаны с разведкой (искать особо не требуется). У всех и везде. Такова давно устоявшаяся практика. Кого и когда объявить персоной нон грата решает не контрразведка, а политическое руководство страны.
  12. Пленник Звание
    0
    Сегодня, 11:48
    Ткни в каждого бриташку из посольства, да скажи : "Ты, лишенец, шпион, однакА" и не ошибешься. sad
  13. rosomaha Звание
    0
    Сегодня, 11:54
    эка как ща со шпионами..он дипширмой прикрылся...вред принёс..а его просто высылают. Взять, не см на дипприкрытие...предоставить доказательства вины - и в цугундер без права амнистии. Да, они могут наших также..но на то он и агент, чтобы не попадаться...а в случай попытки задержания-подорвать себя и бритов.
  14. solar Звание
    0
    Сегодня, 12:49
    выявлено незаявленное разведприсутствие Британии...Как установлено, Джерардус при въезде в Россию намеренно указал ложные данные

    При въезде у него спрашивают
    - Ты шпион?
    Он такой
    -Неа, я дипломат- разведчик.
    А потом выяснилось- все таки шпион!
  15. Grencer81 Звание
    0
    Сегодня, 13:12
    Лучше бы занялись всякими ОПГ -диаспорами в России.Особенно диаспорой Азербайджана.Да и прочие диаспоры.это не просто ОПГ,это крыша для спецслужб других государств.
  16. Черчиль Звание
    0
    Сегодня, 13:55
    В каждом посольстве есть должности прикрытия для разведчиков и они местным контрразведывательным органам известны. Ну а военные атташе всем известные военные разведчики. Поэтому смешно читается, когда кто-то выходит на разведчиков..
  17. faterdom Звание
    0
    Сегодня, 14:17
    Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса

    Какую незапоминающуюся кликуху себе придумал!
    Чтобы, значит, наши органы проспали и не обратили внимания на очередного джонса...
    Но, Органы никогда не спят, их таким трюком не проведешь!