ЦАХАЛ признал потерю 6 военнослужащих ранеными на юге Ливана в воскресенье

Юг Ливана вновь напомнил Израилю, что даже при тотальном превосходстве в воздухе и технике пехота на земле остается крайне уязвимой. ЦАХАЛ официально признал, что сразу шестеро израильских военнослужащих получили ранения в трех отдельных инцидентах на юге Ливана. Причем трое из них – тяжелые. И важен здесь не только сам факт потерь, а то, каким именно образом они были нанесены.



В одном случае по израильским силам отработала противотанковая ракета. В другом – ударный беспилотник. Еще один военнослужащий получил ранения в результате оперативного инцидента.

По информации ливанских источников, только за выходные Израиль потерял 16 военнослужащих убитыми. В их числе – экипаж очередной Меркавы. Напомним, что ранее, по версии «Хизбаллы» за сутки ЦАХАЛ лишился сразу 21 такой машины. Израиль эти потери не признает. Потерю такового батальона было бы трудно скрыть.

Но в любом случае ю, юг Ливана для ЦАХАЛа остается крайне неудобным театром. Это не Газа, где плотность огня компенсируется сравнительно компактным пространством, и не сирийская пустыня, где многое решает авиация.

Южноливанская местность с населенными пунктами, пересеченным рельефом, укрытиями и насыщением малозаметными огневыми позициями буквально создана для войны на истощение, где даже локальная вылазка может закончиться тяжелыми потерями. Особенно при учёте наличия у «Хизбаллы» FPV-дронов.
  Вадим С
    Вадим С
    Сегодня, 11:27
    Увязли евреи на две войны, не тянут, даже народу столько не хватит тянуть.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 11:43
      Не всегда желания совпадают с возможностями.Если судить по публикации американского интернет-издания Military Watch, всего за одни сутки, 26 марта, «израильская армия понесла самые тяжелые за последние 40 лет потери в танках: „Хезболла“ за один день уничтожила 21 „Меркаву“ в результате засад».Как сообщают американские военные эксперты, большая часть самой современной израильской бронетехники была уничтожена в ходе лишь одного боя между городами Тайбе и Кантара, после того как израильские подразделения «выдвинулись для проведения маневра с целью установления контроля над территорией».

      . Тем более сенсационно звучит паническое, по сути, заявление начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Эяля Замира на заседании Кабинета министров.В четверг, 27 марта, генерал Замир, по информации Jerusalem Post, в ультимативном тоне заявил собственному правительству: «Я поднимаю десять тревожных сигналов, прежде чем Армия обороны Израиля развалится сама по себе».Из дальнейшего следует, что начальника Генштаба о возможной и скорой гибели собственной армии заставили в открытую предупредить широкую израильскую публику нарастающие проблемы с комплектованием войск личным составом. Потому, мол, что даже в мирное время Израилю для одной лишь охраны пограничных территорий с Сектором Газа, Ливаном и Сирией требуется больше солдат, чем задействовано в операции «Рычание льва».Из чего логично предположить, что начатый с 1 марта (т.е. сразу после начала войны) процесс призыва в ЦАХАЛ 100 тыс. резервистов идет крайне трудно. Говоря попросту — не желает, видимо, местный народ идти на очередную ближневосточную войну. Не желает, хоть плачь, генерал Замир. ... Ответ эксперта в полковничьих погонах был таков: «Израильтяне только что объявили о мобилизации 100 тысяч резервистов. Я слышал, что многие из этих резервистов просто не являются на призывные пункты. Поэтому не вижу оснований для оптимизма…


      https://svpressa.ru/war21/article/508334/

      Похоже, такого рода новости стали полной неожиданностью для населения Израиля, убаюканного посулами инициатора очередной войны на Ближнем Востоке Биньямина Нетаньяху о скорой и неизбежной победе в ней, гарантированной соучастием Соединенных Штатов. С самого начала всё и у Тель-Авива, и у Вашингтона пошло не по плану. Удивительно ли, что очень многие молодые израильтяне предпочли наблюдать за происходящим по телевизору.

      Бьющие на 35 км иранские ПТУР Almas 4 поразили танк Merkava Mk4 и БТР Namer.Видео по ссылке.

      . Бойцы движения "Хезболла" для поражения вторгшихся в Южный Ливан израильских танков Merkava Mk4 и тяжелых бронетранспортеров Namer использовали иранские противотанковые ракеты третьего поколения Almas 4.Эти ПТУР считаются самыми дальнобойными во всем семействе новых комплексов. По разным оценкам, их максимальная дальность стрельбы может достигать 35 километров.


      https://rg.ru/2026/03/27/biushchie-na-35-km-iranskie-ptur-almas-4-porazili-tank-merkava-mk4-i-btr-namer.html
      Бородач
        Бородач
        Сегодня, 11:55
        ЦАХАЛ потерял 21 танк, а погибших нет. am no
        Не верю.
        ростов-папа
          ростов-папа
          Сегодня, 13:44
          у них калькулятор такой , свой , особенный , со временем они сами себя обсчитают но будет слишком поздно для них
      Konnick
        Konnick
        Сегодня, 11:58
        Не надо вырывать из контекста, там есть продолжение
        По данным Military Watch Magazine, ливанская группировка "Хезболла" сообщила о результатах засад против израильских сил на юге страны.
      a.s.zzz888
        a.s.zzz888
        Сегодня, 12:06
        Sky Strike fighter
(Максим)
        (Максим)
        Сегодня, 11:43
        Новый
        еврейство злобно молчит... А с морковками у еврейстана получилось знатно! Протухли вместе с экипажами, причем походу, навсегда протухли...И даже тутошние выползни притихли, чуют зраду) laughing
    кредо
      кредо
      Сегодня, 11:52
      Увязли евреи на две войны, не тянут, даже народу столько не хватит тянуть.

      На счёт "увязил" спорный вопрос - пока основную нагрузку войны с Ираном несёт США а Израиль из кожи вон лезет, чтобы замазать кровью персов ни только американцев, но и соседей по Ближнему Востоку, Азербайджан, а также страны НАТО.

      Что касается численности ЦАХАЛ и прочих военных структур Израиля, то пока они в Иран не планируют вторгаться массово, в отличие от операции в Ливане, на который у них войск точно хватит.

      Возможно, что вся эта агрессия против Ирана была затеяна с подачи Израиля с расчётом на то, что за персов впряжётся ливанская Хезболла и евреи под соусом защиты себя любимых отожмут у Ливана реку Литани и крупное водохранилище на этой реке и оккупируют эту территорию на долгие десятилетия, по примеру Голанских высот у Сирии, которые тоже захвачены были в том числе ради крупных источников пресной воды.

      Вообщем вода становится главным золотом в жарких и засушливых странах, а не нефть и газ, и евреи давно это поняли зачищая и захватывая земли вокруг себя богатые пресной водой. hi
  Олеся Леся
    Олеся Леся
    Сегодня, 11:34
    По другим еврейским источникам: Точное число погибших спецназовцев не раскрыто, но правда в том что не выжил никто.
    Поэтому и цахаловцы и в Иран путешествовать пешком не хотят. Они с воздуха воевать любят.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    Сегодня, 11:37
    Как всегда - потерь нет. Кого-то они мне напоминают.
  LAlexAlex
    LAlexAlex
    Сегодня, 11:41
    Головокружение от успехов к сему приводит
    У Американцев Венесуэла
    У Израиля Газа
    У нас то же было в 22г после Крыма и 08.08.08
    Иран видно что пойдет до конца, а все остальные под сомнением.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 11:42
    Врут все...
    У кого больше запас прочности, у кого население настроено решительный, мотивация крепче, а вот это интЭрЭсный вопрос?
  Пленник
    Пленник
    Сегодня, 11:45
    Если таки признали шестерых, то в реале наверняка больше. Ну и пёс с ними. sad
    ASSAD1
      ASSAD1
      Сегодня, 12:04
      Так раненными признали. Не думаю что в такой небольшой стране можно скрыть большие потери.
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    Сегодня, 11:59
    good А чего эти вояки забыли в Ливане? Получи, и распишись!!!
  8. Комментарий был удален.
  Earl
    Earl
    Сегодня, 12:02
    Хорошо, что не больше, а то Нетаньяхе для подсчета не хватило бы пальцев на одной руке.
    Пленник
      Пленник
      Сегодня, 13:31
      laughing Это...это ВЕЛИКОЛЕПНО!!!
  APASUS
    APASUS
    Сегодня, 14:22
    ранее, по версии «Хизбаллы» за сутки ЦАХАЛ лишился сразу 21 такой машины. Израиль эти потери не признает. Потерю такового батальона было бы трудно скрыть.

    Это скорее говорит о цензуре. Сотни видео где ракеты попадают в города и только с десяток о попадании в дома. Вида разрушенных военных объектов Израиля, нет вообще