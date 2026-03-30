ЦАХАЛ признал потерю 6 военнослужащих ранеными на юге Ливана в воскресенье
Юг Ливана вновь напомнил Израилю, что даже при тотальном превосходстве в воздухе и технике пехота на земле остается крайне уязвимой. ЦАХАЛ официально признал, что сразу шестеро израильских военнослужащих получили ранения в трех отдельных инцидентах на юге Ливана. Причем трое из них – тяжелые. И важен здесь не только сам факт потерь, а то, каким именно образом они были нанесены.
В одном случае по израильским силам отработала противотанковая ракета. В другом – ударный беспилотник. Еще один военнослужащий получил ранения в результате оперативного инцидента.
По информации ливанских источников, только за выходные Израиль потерял 16 военнослужащих убитыми. В их числе – экипаж очередной Меркавы. Напомним, что ранее, по версии «Хизбаллы» за сутки ЦАХАЛ лишился сразу 21 такой машины. Израиль эти потери не признает. Потерю такового батальона было бы трудно скрыть.
Но в любом случае ю, юг Ливана для ЦАХАЛа остается крайне неудобным театром. Это не Газа, где плотность огня компенсируется сравнительно компактным пространством, и не сирийская пустыня, где многое решает авиация.
Южноливанская местность с населенными пунктами, пересеченным рельефом, укрытиями и насыщением малозаметными огневыми позициями буквально создана для войны на истощение, где даже локальная вылазка может закончиться тяжелыми потерями. Особенно при учёте наличия у «Хизбаллы» FPV-дронов.
