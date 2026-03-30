Иранский КСИР подтвердил гибель командующего ВМС Алирезы Тангсири

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири. Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на соответствующее заявление.

США и Израиль продолжают охотиться за военным и политическим руководством Ирана, надеясь создать хаос безвластия и провести переворот в стране, уничтожив режим аятолл. Удары наносятся как по военным объектам, так и по гражданским, ни американцы, ни израильтяне не обращают внимания на сопутствующие потери среди мирного населения. По данным КСИР, контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в ходе одного из таких ударов в минувший четверг.



Мученик контр-адмирал Алиреза Тангсири после тяжелых ударов, приведших к уничтожению важных объектов и инфраструктуры врага и к ликвидации американского истребителя... получил тяжелые ранения и скончался.

О гибели командующего ВМС КСИР 26 марта заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Алиреза Тангсири был якобы причастен к минированию и блокированию Ормузского пролива.



Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС КСИР, человека, несущего прямую ответственность за операцию по минированию и блокированию морского движения в Ормузском проливе.

Затем с аналогичным заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    Сегодня, 11:25
    США и Израиль всю верхушку выносят и бомбят, возможно, скоро развязка будет. У меня вопрос: почему по тылам сша не наносят удары иранские группы ? Или просто не смогли подготовить, и США всех уничтожила?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      Сегодня, 11:36
      По каким тылам? По Пентагону что ли? Необходимо обладать разведкой на хорошем уровне чтобы вынести хотя бы среднее звено руководства
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        Сегодня, 11:38
        по Пентагону 11 сентября уже прилетело один раз, но как-то оно было подозрительно всё - погибших почти и не было из амеров, обломков самолёта - тоже практически не нашли (и это от лайнера немаленького в общем-то) - короче мистика была в определённом смысле....

        зы если сравнить когда казанский Боинг воткнулся почти вертикально с большой скоростью в ВПП и FlyDubai Боинг почти так же гробанулся - там и то полно было обломков (хоть и небольшого размера), но они были. а в этом случае куда-то всё испарилось....
        1. Бородач Звание
          Бородач
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Nexcom
          Командование Ирана омолаживается. На смену приходят более радикальные и осторожные.
          Может и правда не надо сейчас Зельца отправлять к Бандере?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            Сегодня, 12:01
            да в общем то - пусть омолаживается, если так... главное чтобы амеров опарафинили.
            а зелю то - да нееее, его повесить публично надобно.

            зы кстати в тех примерах которые я привёл - было и немало останков пассажиров.... а у амеров и этого не нашли - якобы всё сгинуло в полыме взрыва....
          2. Ivan№One Звание
            Ivan№One
            Сегодня, 13:45
            Так и до 12-летних можно дойти
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      Сегодня, 11:58
      Цитата: opuonmed
      Верхушку это то что известно, помимо каждого убитого командира погибают не один его зам или работник штаба/управления. Это куда более ценное и значимая потеря. Командир лично не собирает информацию и не проводит анализ, на это есть служащие званием пониже, но от их работы значит многое. И если на должность погибшего командующего можно найти замену, то вот с офицерами среднего звена сложнее, нужны не просто опытные, но и способные в короткий срок разобраться в делах погибших, восстановить уничтоженные документы, заново наладить коммуникации с подразделениями и многое другое.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    Сегодня, 11:31
    Мученик Контр-адмирал - это звучит!
    Судя по всему в Иране всём рулит КСИР, а от духовенства остался только дымный след во власти.
    1. Адрей Звание
      Адрей
      Сегодня, 11:39
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Похоже не только духовенство. Светские власти в лице президента и кабмина где то там-же. На этом фоне крайне интересен вопрос армии ИРИ, формально не подчиняющейся КСИР.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Адрей
        Вроде как ВС там по остаточному принципу обеспечиваются, все лучшее в КСИР. Еще злые языки говорят, что командование ВС полностью под КСИР находится и самостоятельной силой не является.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          Сегодня, 11:58
          Цитата: Дырокол
          Тем не менее, это не меняет самого факта юридической автономности ВС. Здесь большуЮ роль играет внутриполитический аспект для ИРИ, да и для коалиции то-же. Полная "узурпация" власти КСИР может не всем понравится и есть "законный" повод для этого. А ВС, какими бы они не были, все-же организованное, вооруженное формирование обладающее определенными возможностями.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            Сегодня, 12:06
            Цитата: Адрей
            Злые языки утверждают, что уже много кому не нравится и мобилизация КСИР 12-летних пацанов как бы намекает, что с кадрами у КСИР не очень...
            1. Адрей Звание
              Адрей
              Сегодня, 12:58
              Цитата: Дырокол
              Здесь может быть и не факт. Наличие гитлерюгента не говорит проблемах с кадрами в Wafen-СС, по крайней мере до 1945. Так что, своеобразные "пионерлагеря" могут быть просто "кузницей кадров".
              1. ВлР Звание
                ВлР
                Сегодня, 13:12
                Это уже было в Иране - во время войны с Ираком, которую Иран проиграл. И, действительно, плохой знак. На фотографии 13-летний иранский доброволец Хасан Джанджу - он погибнет через несколько часов. А рядом - иранский плакат с надписью «Улыбка – первое слово молодого поколения мобилизации»
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  Сегодня, 13:23
                  Цитата: ВлР
                  Про то мне ведомо, в том числе и из Ваших статей (hi). Но там была "суровая необходимость" в виду масштабных БД на суше. Сейчас "юных шахидов" приложить особо некуда. Пока...
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      Сегодня, 14:08
      КСИР, это и есть духовенство. Только его боевая часть
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    Сегодня, 11:36
    Всех не перестреляете!
  4. Staff Звание
    Staff
    Сегодня, 11:37
    Странно что не скрывают гибель высоких чинов. А это разьве не секретная информация?
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      Сегодня, 11:48
      Цитата: Staff
      Его же с почестями хоронить нужно (без этого никак), как это скроешь.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    Сегодня, 11:41
    А мы на 5-ом году войны бережем военных и политических преступников шайки главарей киевского режима, не уничтожаем их, хотя во время чеченской войны прямо охотились за главарями гадов...
  6. Фразах Звание
    Фразах
    Сегодня, 11:41
    Полное впечатление, что в Иране копят мучеников и ничего не имеют против ликвидации командования. Можно понять, когда на поле боя на белом коне, а тут за тысячу километров шлеп - и нету. В мученики его.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      Сегодня, 11:52
      Цитата: Фразах
      Вы так пишите как будто они на голове мишень рисуют и бегают по улице с криком "попади в меня". Если противник ежедневно летает на головой, ведет все виды разведки, то как тут спрятаться? Любой командный пункт управления это центр притяжения различных лиц, транспорта, средств связи проводной и беспроводной. Все это можно выявить дождаться момента скопления максимального количества людей и нанести удар.
      1. Космический линкор Ямато Звание
        Космический линкор Ямато
        Сегодня, 11:59
        У Ирана командные пункты противоядерные (не менее 300 метров под землей). Тангриси погиб во время инспекции,хотя мог сидеть в одном из таких.
        1. Космический линкор Ямато Звание
          Космический линкор Ямато
          Сегодня, 12:00
          Но это его личный выбор. Он решил быть среди матросов и офицеров,а не в ЗКП.
          1. Космический линкор Ямато Звание
            Космический линкор Ямато
            Сегодня, 12:01
            Оперативное командование и высшее руководство Ирана (те,кто хотят) защищены даже от ядерного удара.
        2. Дырокол Звание
          Дырокол
          Сегодня, 12:07
          Цитата: Космический линкор Ямато
          Ага, собрался такой один, сам сел за руль и в полном одиночестве отправился с инспекцией.
  7. vet Звание
    vet
    Сегодня, 11:42
    На это фоне просто умиляют здешние комментарии, что США "огребают от Ирана люлей" и прочие в этом роде. Ни одна иранская ракета не попала на территорию США. Ни один американец не пошел взрывать машину полицейского или убивать женщину, чтобы передать ее деньги персам. Нам бы так от ВСУ "огребать".
    1. Космический линкор Ямато Звание
      Космический линкор Ямато
      Сегодня, 11:56
      Базы считаются территорией США. По данным New York Times 17 баз уже непригодны для использования.
      1. vet Звание
        vet
        Сегодня, 12:00
        Давно уже было написано, что базы пустые - вывели американцы и людей, и ценное имущество. И отремонтировать эти пустые базы, имея полны карманы долларов, которые, как Попандопуло, сами рисуют - плевое дело.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          Сегодня, 12:14
          Цитата: vet
          Ну да, на днях амеровские самолёт заправщик и позднее самолёт ДРЛО, попавшие под прилёты, стояли на этих базах совсем непригодные, без всякого присмотра. А радары ПРО, до этого поражённые, вообще были макетами. lol
          1. Стирбьорн Звание
            Стирбьорн
            Сегодня, 13:01
            ну самолеты, "имея полные карманы долларов", судя по всему, тоже можно произвести. Непонятно только, что же это такое - ценное имущество?! request да и людей так просто не выведешь - местные арабы, тут же все разворуют
    2. Космический линкор Ямато Звание
      Космический линкор Ямато
      Сегодня, 11:56
      Конечно если считать,что "а по Статуе Свободы не прилетело",то тогда да...
      1. vet Звание
        vet
        Сегодня, 12:02
        А у нас еще в ночь на 3 мая 2023 года два беспилотных летательных аппарата атаковали Московский Кремль. Предупредили Путина, посоветовали ему не бить по Банковой и прочим "интересным" местам.
        1. Gorohes Звание
          Gorohes
          Сегодня, 13:00
          Копила могучая Россия ракеты целый год для удара по Банковой , а тут какой то украинец запустил дрон хлопушку с Москвы реки по кремлю и все ввп в страхе затрясся и отменил все удары "возмездия". Вам самим то не смешно от того бреда что вы несете? Тут банковая выступает скорее в роли "неуловимого Джо"
          1. vet Звание
            vet
            Сегодня, 13:06
            Копила-копила, да так и не накопила. И по беспилотникам у ВСУ полное преимущество.
            Что касается Путина: вспомните его истерику, когда Зеленский ударил по его новгородской резиденции в декабре 2025 г. А вот в Белгороде, Курске, Крыму и далее по списку люди гибнут и становятся инвалидами - "галерный раб" лишь улыбается по телевизору.
            1. Gorohes Звание
              -1
              Сегодня, 13:21
              Так что же вы увиливаете от ответа, почему не били по Банковой до устрашающего перфоманса украинцев с хлопушкой у кремля? Что мешало то? Или все таки "неуловимый джо"?
              1. vet Звание
                vet
                Сегодня, 13:29
                Не что, а кто. 7 мая 2014 на встречу с Путиным прилетал Президент Швейцарской Конфедерации и на тот момент председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер - и Путин моментально "слил" Русскую весну" и стал пинками загонять Донбасс в Украину.
  8. Костадинов Звание
    Костадинов
    Сегодня, 11:52
    Военние и политические руководители Ирана несут потери относительно више чем остальние военнослужащие и граждане. Они впереди людей и рискуют свою жизнь больше чем осталние.
    Лучшая мотивация сражатся для населения и армии Ирана трудно придумат.
    А руководители США и Израиля прячутся за спинами своих солдат и по етой причине туалеты засоряются, а в прачечных случаются пожары на американских авианосцев.
    1. vet Звание
      vet
      Сегодня, 11:56
      Там, в Иране, жертвы среди гражданских давно уже не считают.
  9. Слово Звание
    Слово
    Сегодня, 12:43
    Это тот самый момент, когда камеры уличного наблюдения играют на вражескую разведку, взломал и получил результат, технология имеет двойное назначение.
    1. Космический линкор Ямато Звание
      Космический линкор Ямато
      Сегодня, 13:30
      Он был на острове в Ормузском проливе,какие камеры наблюдения? КСИР сообщил,что он погиб во время инспекции обороны островов.
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      Сегодня, 14:46
      Так там практически сразу интернет отрубили, остался только у госслужащих, ну и старлинки, т.е. очевидно что работает израильская агентура.