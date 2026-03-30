Мученик контр-адмирал Алиреза Тангсири после тяжелых ударов, приведших к уничтожению важных объектов и инфраструктуры врага и к ликвидации американского истребителя... получил тяжелые ранения и скончался.

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВМС КСИР, человека, несущего прямую ответственность за операцию по минированию и блокированию морского движения в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил гибель командующего Военно-морскими силами КСИР контр-адмирала Алирезы Тангсири. Об этом сообщает иранская пресса со ссылкой на соответствующее заявление.США и Израиль продолжают охотиться за военным и политическим руководством Ирана, надеясь создать хаос безвластия и провести переворот в стране, уничтожив режим аятолл. Удары наносятся как по военным объектам, так и по гражданским, ни американцы, ни израильтяне не обращают внимания на сопутствующие потери среди мирного населения. По данным КСИР, контр-адмирал Алиреза Тангсири погиб в ходе одного из таких ударов в минувший четверг.О гибели командующего ВМС КСИР 26 марта заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, Алиреза Тангсири был якобы причастен к минированию и блокированию Ормузского пролива.Затем с аналогичным заявлением выступил глава Пентагона Пит Хегсет.