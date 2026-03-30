Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны методично уничтожали польское население западноукраинских земель, но не всегда доказательства их злодеяний удается получить. Так, в ходе недавних поисковых работ в Ровенской области поляки не смогли найти массовые захоронения жертв Волынской резни на Украине, которая происходила в период с 1943 по 1944 год.Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства культуры.Участникам раскопок удалось обнаружить только несколько старых могил этнических поляков.Обращает на себя внимание, что для раскопок были задействованы мощные бульдозеры. Вряд ли подобные машины годятся для такой тонкой работы. Наверное, с их помощью лучше копать противотанковые рвы, а не искать останки, пролежавшие в земле более 80 лет. И, конечно, итоги бульдозерных «поисков» тел жертв Волынской резни оказались предсказуемыми.Работы проводились совместной украинско-польской экспедицией в селе Углы Ровенской области. Именно там, по утверждению свидетелей, происходили массовые убийства поляков. 27 марта поисковые работы были завершены.Ранее польская сторона настаивала, что трагические события по уничтожению поляков происходили в мае 1943 года именно в селе Углы. Экспедиция из Польши, в числе которой были специалисты Померанского медуниверситета (Щецин) прибыла на место 23 марта и приступила к поисковым работам.Профессор Анджей Оссовский из этого научного учреждения заявил тогда, что в ходе первого этапа поисков они попытаются найти могилы нескольких десятков поляков, убитых бандеровцами, местонахождение которых было указано свидетелями. Он сообщил, что таких мест несколько, и одно из самых крупных должно находиться в селе Углы.

