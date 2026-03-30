Названы итоги бульдозерных «поисков» тел жертв Волынской трагедии на Украине

7 438 20
Украинские националисты в годы Великой Отечественной войны методично уничтожали польское население западноукраинских земель, но не всегда доказательства их злодеяний удается получить. Так, в ходе недавних поисковых работ в Ровенской области поляки не смогли найти массовые захоронения жертв Волынской резни на Украине, которая происходила в период с 1943 по 1944 год.



Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства культуры.

Участникам раскопок удалось обнаружить только несколько старых могил этнических поляков.

Обращает на себя внимание, что для раскопок были задействованы мощные бульдозеры. Вряд ли подобные машины годятся для такой тонкой работы. Наверное, с их помощью лучше копать противотанковые рвы, а не искать останки, пролежавшие в земле более 80 лет. И, конечно, итоги бульдозерных «поисков» тел жертв Волынской резни оказались предсказуемыми.



Работы проводились совместной украинско-польской экспедицией в селе Углы Ровенской области. Именно там, по утверждению свидетелей, происходили массовые убийства поляков. 27 марта поисковые работы были завершены.

Ранее польская сторона настаивала, что трагические события по уничтожению поляков происходили в мае 1943 года именно в селе Углы. Экспедиция из Польши, в числе которой были специалисты Померанского медуниверситета (Щецин) прибыла на место 23 марта и приступила к поисковым работам.

Профессор Анджей Оссовский из этого научного учреждения заявил тогда, что в ходе первого этапа поисков они попытаются найти могилы нескольких десятков поляков, убитых бандеровцами, местонахождение которых было указано свидетелями. Он сообщил, что таких мест несколько, и одно из самых крупных должно находиться в селе Углы.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +13
    Сегодня, 12:04
    ... а чего бульдозерами то "искали" останки жертв? надо было взрывные работы провести - тогда уж точно бы вообще ничего бы и не нашли....

    зы а пустая траншея - типа и нет ничего. ну, блин, "гениально"!
    там походу и у тех и у других "пустая фляга трелями свистит-заливается" (с)

    ага, а какелы конечно заявят - ну вот нету ничего, всё поклёп напрасный на нас. laughing
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 12:07
      Лохлы уже давно зачистили останки убитых Поляков, чтобы скрыть следы своих преступлений.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 12:08
        таки это понятно. я ж и говорю - поляки такие совсем наивные.... или ещё тупее чем какелы.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 12:08
      Там хо хлы уже давным-давно произвели " перезахоронение"!
      И тоже бульдозерами... Сейчас ищи-свищи..
    3. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 12:14
      Бульдозеры это легкий вариант поисков останков поляков, второй этап это поиски путем подрыва..... Это же протокаклы! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 12:17
        а ежели чего и найдут (внезапно, ну а вдруг) - тут же скажут - это москали (с) своих грохнули и спецом подкинули, переодев в польскую форму. ага. какелы уже такое заявляли при обмене телами - типо наши списывают таким образом свои потери.
        во - fool
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 14:52
          Катынь, Волынь и Бабий Яр, всё свалят на русских.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:44
      Ну да, у жены моего дяди, родителей, братьев и сестру под Луцком селюки всех поубивали.
  2. frruc Звание
    frruc
    +4
    Сегодня, 12:07
    Честно говоря, тема поляков на западной украине не интересует вообще. Пусть ищут и разбираются со своими проблемами.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 12:11
      ...с кем тогда поляки задружились - от тех и огребли. само собой от них не заржавело и АКовцы потом "бумеранг" то какелам вернули. ну - если бы они и сейчас бы точно также начали друг друга дербанить - нам бы явно легче стало.
      1. Романенко Звание
        Романенко
        +4
        Сегодня, 12:19
        Да там одни других краше, что у поляков, что у hohлов руки по локоть в крови, и не одно столетие. Вот она их любовь то взаминая, временем проверенная.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 12:21
          да, любовь то там знатная, если обе стороны такое творили друг с другом....
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 14:49
            При этом, всегда всё сваливают на русских.
  3. Романенко Звание
    Романенко
    +2
    Сегодня, 12:18
    Значит так нужно было "искать", как еще накладными зарядами не додумались копать могилы?

    Значит так нужно было "искать", как еще накладными зарядами не додумались копать могилы?
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:21
    честно говоря, вот пофигу, есть там, что-то или нет, пусть у пшеков голова болит, это они бандерлогов содержат
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 12:23
      у поляков это очень любимая застарелая "мозоль", которую они когда удобно - тут же начинают теребонькать напоказ... laughing
  5. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 12:22
    Удивительно! Дело до раскопок дошло! Всегда ж так было, а тем более сейчас - "Рука Москвы" и дело закрыто!
  6. baytygan Звание
    baytygan
    +1
    Сегодня, 12:36
    может они трубы прокладывали?
  7. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 13:15
    Обращает на себя внимание, что для раскопок были задействованы мощные бульдозеры. Вряд ли подобные машины годятся для такой тонкой работы.

    Техника при раскопках давно используется для снятия верхнего слоя. Это видно на фото. Дальше раскопки производятся вручную- сначала наёмные рабочие- землекопы или студенты, потом, при обнаружении чего-то ценного- специалисты- археологи. Экскаваторы использовал ещё Шлиман при раскопках Трои.
    Экскаваторы и археология: роль техники в раскопках и научных исследованиях

    https://remontmix.ru/articles/ekskavatori-i-arheologiya-rol-tehniki-v-raskopkah-i-naychnih-issledovaniyah
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:26
    Ситуация напоминает сюр. Поляк помогают фашистам ,тем что убивали поляков. Я не удивлюсь ,если Зе потребует репарации у Польши