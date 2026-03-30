Ормуз за деньги: США получили предложение ввести в проливе «суэцкую модель»

По данным Reuters, Турция, Египет и Саудовская Аравия после переговоров с Ираном в Пакистане передали США предложения по разблокировке прохода через Ормуз. И если информация подтверждается, то речь идет о попытке перевести кризис в управляемую коммерческо-политическую схему.



Суть предложения, судя по утечкам, предельно прагматична. Предлагают создать модель сборов по аналогии с Суэцким каналом и завести под это отдельный механизм управления нефтяными потоками.

Это позволит превратить пролив в регулируемый коридор с платой за проход, понятными правилами и консорциумом посредников. В числе потенциальных кураторов называют Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Это страны, которые прекрасно понимают, что контроль над маршрутом нефти сегодня значит не меньше, чем контроль над самой нефтью.

Идея «платного прохода» выглядит не как экзотика, а как попытка Ирана превратить военное давление в инструмент долгосрочного экономического влияния. Иными словами, Тегеран дает понять: если Запад хочет стабильности, то платить придется не только санкциями.

При этом вопрос не в том, обсуждалось ли это с США – судя по публикациям, каналы связи через Пакистан действительно работали. Вопрос в другом: насколько сам Иран готов делиться реальным контролем. Потому что одно дело – брать деньги за проход, и совсем другое – отдавать часть управления внешнему консорциуму.
  1. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 12:00
    Скорее всего фейк , проверяют что ли кого то или что то.
    Во первых страны кураторы выбраны наугад , во вторых Ормузскиц пролив только частью береговая полоса Ирана , с другой стороны и Оман и ОАЭ.Их вообще выбросили из кормушки?!
    1. СергейАлександрович Звание
      Сегодня, 13:05
      Это верно, для контроля Ормузского пролива Ирану нужны оба берега. Но и этого может не хватить, пролив широкий.
      1. olbop Звание
        Сегодня, 13:42
        Для танкеров и газовозов в грузу не слишком широк - они обычно следуют по установленным глубоководным фарватерам.
        1. olbop Звание
          Сегодня, 13:49
          по установленным глубоководным фарватерам

          Прилагаю карту, но, увы, без глубин. Зато видны границы территориальных вод
  2. Дырокол Звание
    Сегодня, 12:03
    По данным Reuters, Турция, Египет и Саудовская Аравия

    Перечисленным странам Ормузский пролив не важен абсолютно. КСА запустила нефтепровод который идет к Красному морю, 7 млн. бар. в сутки построенный давно и не действовавший до нынешних времен (как знали что пригодится, денег не жалели на поддержание его в рабочем состоянии!), Египет получает соответственно нефть из КСА, Турция получает нефть из Ирака по нефтепроводу и танкерами из КСА. Соответственно вопрос в том, почему судьбу пролива решают страны коим он не нужен?
    1. Бородач Звание
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Дырокол
      По данным Reuters, Турция, Египет и Саудовская Аравия

      Перечисленным странам Ормузский пролив не важен абсолютно. КСА запустила нефтепровод который идет к Красному морю, 7 млн. бар. в сутки построенный давно и не действовавший до нынешних времен (как знали что пригодится, денег не жалели на поддержание его в рабочем состоянии!), Египет получает соответственно нефть из КСА, Турция получает нефть из Ирака по нефтепроводу и танкерами из КСА. Соответственно вопрос в том, почему судьбу пролива решают страны коим он не нужен?

      Лажа какая-то.
      Зачем Ирану делить с кем-то свой пролив?
      Это наша корова. И мы её доим. (С)
      Нефтепровод можно декоммунизировать. И нужно. wink
    2. Eugen 62 Звание
      Сегодня, 12:53
      КСА запустила нефтепровод который идет к Красному морю
      По отгрузочному терминалу этого порта тоже был удар несколько дней назад. Иран может и повторить. Хуситы могут заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив. Тогда эту нефть с Красного моря можно будет везти только на север через Суэцкий канал. А основные потребители в Азии. Да и весь нефтяной трафик из Персидского залива составляет около 20 млн. бар. в сутки. Один нефтепровод проблему не решит.
  3. old64 Звание
    Сегодня, 12:49
    Вообще при чем здесь Турция и Египет? Оман, ОАЭ и Иран-вот кому решать судьбу пролива без всяких кураторов.
  4. Слово Звание
    Сегодня, 12:56
    Чужой контроль своей территории и трафика, Иран на такое не пойдёт, это не совместная добыча ресурсов. Бредовый сон у торгашей.