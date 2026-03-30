Трамп: Иран примет требования США, или у них «не будет страны»

Ежедневно «побеждающий» Иран Трамп уверен, что Тегеран выполнит любые требования США, которые будут выдвинуты. В ином случае он грозится «уничтожить» эту страну.

Американский лидер в очередной раз заверил журналистов, что у него всё под контролем, Иран буквально умоляет США «о сделке» и якобы готовится выполнить все требования, которые выдвинуты США. По словам Трампа, сейчас Ирану передан список из 15 требований, но планируется добавить туда «еще парочку». Как подчеркивает президент США, Иран откажется от ядерного оружия и передаст весь уран американцам, да и вообще сделает всё, что захочет «великий миротворец».



Они откажутся от ядерных вооружений. Они передадут нам ядерную пыль. Они сделают всё, что мы хотим. (...) Однако, если они это не сделают, то у них не будет страны.

Между тем Иран на полном серьезе обсуждает выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Алаэддин Боруджерди. По его словам, членство Ирана в ДНЯО на фоне агрессии США и Израиля не имеет смысла. Конечно, Иран не собирается создавать атомную бомбу, но и соблюдать договор не собирается.

Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО.
  1. a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 11:57
    Дуркует трампуха... И так то не шибко было с рассудком, а тут еще и весна...
    1. cytadell
      +3
      Сегодня, 12:23
      Дуркует трампуха...
      Он или блефует или уверен в безнаказанности своих действий. Если он создаст прецедент применения ТЯО, то это ничто иное как третья мировая. Сегодняшнее заявление можно и нужно считать началом отсчёта и готовиться к войне. Нужно дать сигнал, что его заявление услышали и приняли меры со всей серьёзностью. Без каких либо НО, ибо такими заявлениями не принято разбрасываться.
      1. Netl
        +1
        Сегодня, 12:51
        Цитата: cytadell
        Если он создаст прецедент применения ТЯО

        Ему и не надо применять ТЯО.
        Иран и до войны очень был одной из самых пострадавших от глобального изменения климата стран. Там крайняя нехватка питьевой воды. Снабжение базовыми потребностями население держится на соплях при относительно большом населении.

        Если США начнут целенаправленно выносить электростанции, насосные станции, очистные и т.д. Это будет фактический геноцид иранского народа и разрушение государства. Огромное количество людей умрет, толпы беженцев ринутся во все стороны. Пока это и возможная ответка Ирана по союзникам США в регионе, как-то сдерживает США и Израиль, но при их цинизме могут и наплевать. request
      2. yuriy55
        +1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: cytadell
        Сегодняшнее заявление можно и нужно считать началом отсчёта и готовиться к войне.

        Хотя бы с трибуны ООН Россия и Китай должны предупредить Трампа, что не позволят ему разорять Восточное полушарие и вести себя на планете, как слон в посудной лавке...Он должен (хотя бы) услышать это...
    2. кредо
      +1
      Сегодня, 13:10
      Дуркует трампуха... И так то не шибко было с рассудком, а тут еще и весна...

      То что иные воспринимают у других как слабоумие от "успеха", те другие действуют в парадигме своего представления о том как нужно себя вести для достижения своих целей.

      Пока у США получается затея с отжатием ресурсов у слабаков и продажных, перехват контроля за транспортными маршрутами товаров и сырья и достижения своих целей чаще всего чужими руками и жизнями. Явно слабоумием они не страдают. soldier
    3. Joker62
      0
      Сегодня, 14:00
      Цитата: a.s.zzz888
      Дуркует трампуха... И так то не шибко было с рассудком, а тут еще и весна...

      Его мама дала точный диагноз:
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 12:00
    ❝ Они передадут нам ядерную пыль ❞ —

    — Иран этого сделать не может, по крайней мере пока ...
    (Средств доставки пока нет)
    1. cytadell
      +2
      Сегодня, 12:27
      — Иран этого сделать не может, по крайней мере пока ...

      Это заявление не только для Ирана, но для всего мирового сообщества! Это архиважно. Если его оставить не замеченным - проглотить - значит сыграть ему на руку, показать свою слабость, подтвердить, что Америка может делать что ей вздумается.
      1. СергейАлександрович
        +3
        Сегодня, 12:44
        Пакистан обещал ударить ядерным оружием по Израилю, если такой удар будет совершен по Ирану.
        Как бы предупреждение со стороны мирового сообщества уже было, а то что заявление было обезличенным ничего не меняет.
    2. ANB
      +3
      Сегодня, 12:46
      . крайней мере пока ...
      (Средств доставки пока нет)

      У нового рахбара США и Израиль убили отца, жену и ребёнка.
      Плюс школа и другие убийства детей.
      Думаю, весь Иран уже работает на месть. Причём жестко и эффективно.
      Так что средства доставки персы сделают. А до Израиля они уже достать могут.
    3. Не_боец
      0
      Сегодня, 12:54
      Даже если дать "с нуля" то в полторы тонны они уложатся. С современными знаниями и технологиями.
  3. sagitovich
    +2
    Сегодня, 12:00
    Этот "без умный Трамп" разрушит весь цивилизованный мир.
    Мир никогда не был так близок к применению сторонами ядерных, в том числе "грязных" атомных вооружений.
    Остановите кто нибудь этого "миротворца'
    1. СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:02
      Скорее всему, цивилизованному миру сами США станут неинтересны. Доллар уже не имеет золотого эквивалента и наполнения, цены на драгоценные металлы улетели в космос в долларовом выражении уже пару лет как.
      Если доллар потеряет и нефтяной эквивалент, то кому будут нужны США с их бумажками? Микросхемы кроме них умеют делать в Японии, на Тайване и в Нидерландах. США со своей дурной агрессивной политикой на Украине, а теперь и в Иране сами подкосили основы собственного существования.
      Как говорили раньше, штыком можно сделать всё, но на штыке нельзя сидеть.
  4. frruc
    +3
    Сегодня, 12:01
    Цитата: статья
Иран буквально умоляет США «о сделке» и якобы готовится выполнить все требования

    А пока полыхают американские военные базы и техника уходит в утиль.
    1. ЖЭК-Водогрей
      -5
      Сегодня, 12:06
      Цитата: frruc
      пока полыхают американские военные базы

      Скорее полыхают терминалы в Усть Луге...
      1. Монтесума
        +3
        Сегодня, 12:41
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        Цитата: frruc
        пока полыхают американские военные базы

        Скорее полыхают терминалы в Усть Луге...

        Попытка переключения обсуждения на другую тему не зачтена. request
      2. frruc
        0
        Сегодня, 12:41
        ЖЭК-Водогрей
        Скорее полыхают терминалы в Усть Луге...

        А энергообъекты в xoxляндии пока не пылают, ждем когда восстановят.
  5. Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 12:05
    Вот американскому президенту под сраку лет , пора к земле готовиться но почему в переводах всех его этих спичей и твиттов это звучит как речь какого то возбужденного подростка с минимумом интеллекта?!
  6. Русич
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: статья
Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО.
    Что то мне это напоминает... Ааа!
    «Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим»,
    © Голда Меир, израильский государственный деятель
    1. Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:32
      коренная киевлянка, до рэчи... :)
  7. Oldi
    +4
    Сегодня, 12:09
    Мда. Мир творить, это не простая задача, пока помиришься со всеми, кучу дров наломаешь.
    Топ 12:
    Иран, 1953
    Гватемала, 1954
    Куба, 1961
    Вьетнам, 1963
    Доминиканская республика, 1965
    Чили, 1973
    Гренада, 1983
    Никарагуа, 1980–1990
    Панама, 1989
    Ливия, 2011
    Ирак, 2003
    Венесуэла-2026
  8. vet
    -2
    Сегодня, 12:11
    Именно так и будет. США не будут завоевывать Иран - они просто уничтожат все электростанции, заводы, нефтяные терминалы, городскую инфраструктуру. И оставят аятолл и КСИР руководить первобытно-общинным обществом.
    1. Oldi
      -3
      Сегодня, 12:31
      Безусловно. И это именно то, что мы наотрез отказываемся делать с Украиной, принося жертвы на алтарь затянувшейся кампании. И без сомнений, что СВО на ближнем востоке закончится раньше, чем на Украине.
    2. Вадим Топал-Паша
      0
      Сегодня, 12:33
      Идея такая. может и есть. Но вот мысли об адекватном ответе пока как-то сдерживают...
    3. Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:36
      Цитата: vet
      Именно так и будет. США не будут завоевывать Иран - они просто уничтожат все электростанции, заводы, нефтяные терминалы, городскую инфраструктуру. И оставят аятолл и КСИР руководить первобытно-общинным обществом.

      Вы уже готовы к наземной операции на иранской территории, чтобы остановить аятолл (без этого не получится)? Там вас ждут с нетерпением - ясное дело, чтобы сдаться доблестным миротворцам. И да, благодаря стараниям Америки и Израиля, идёт уничтожение не только инфраструктуры Ирана, но и на всём БВ. Так называемый, попутный ущерб, которым амеры всегда пренебрегали - ведь это же проблемы аборигенов. И наплевать на последствия для всех остальных стран, завязанных на поставки ресурсов с БВ. Главное - "Сделаем Америку Снова Великой". Достойная цель, оправдывающая самые бесчеловечные средства её достижения.
      1. vet
        0
        Сегодня, 12:41
        Наземная операция - максимум остров Харк, после потери которого Ирану выливать добытую нефть или глушить скважины - практически без перспективы их дальнейшего использования.
      2. СергейАлександрович
        +2
        Сегодня, 12:52
        В том то и проблема у США, что без Ближнего Востока они не могут считаться великими. Доллар потому и нефтедоллар, что опирается на страны Персидского залива. А вот если нефтедобычи там нет, то нет и доллара как мировой валюты.
        Иран если не расколол яйцо Кащею Бессмертному, то сильно его придавил, очень сильно.
    4. iljael
      +1
      Сегодня, 12:41
      Но вот в чем проблема , что обычным вооружением этих целей не достичь (имхо) ,и тут открываются очередные окна овертона для оправдания применения тяо , но вот что скажут союзнички соседи по этому поводу , да и в самой матрасии могут по рукам дать стрелянному уху.
    5. Стирбьорн
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: vet
      Иран - они просто уничтожат все электростанции, заводы, нефтяные терминалы, городскую инфраструктуру.
      20% общего запаса Томагавков истрачено, а что-то даже близко, до первобытно-общинного общества не дотягивает
  9. Mouse
    +1
    Сегодня, 12:15
    Чтой-то Трамп поседел? Или перекрасился.... Красная бейсболка мала стала? Голова от решений, задумок пухнет?
    1. yuriy55
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Mouse
      Чтой-то Трамп поседел? Или перекрасился....

      Посерéл...Или посéрел...Второе правильно... yes
      1. Mouse
        0
        Сегодня, 13:15
        Исправленному верить! yes
  10. drags33
    +3
    Сегодня, 12:16
    Господи, какой-то клоун, а не президент... Он напоминает помесь незабвенного Остапа Бендера с деревенской сумасшедшей... Тут не только амерам, тут всему миру не позавидуешь...
    1. vet
      +2
      Сегодня, 12:38
      Этот клоун уже фактически запретил в США трансгендеров, "нахлобучил" пошлинами весь мир, подчинил Венесуэлу, разносит в клочья Иран, уничтожая промышленность и инфраструктуру и вбивая его в средневековье, на очереди Куба, а потом, если успеет и Дания с Гренландией. И имеет реальные шансы быть объявленным великим президентом США.
      1. Монтесума
        +1
        Сегодня, 12:53
        Цитата: vet
        ....на очереди Куба, а потом, если успеет и Дания с Гренландией. И имеет реальные шансы быть объявленным великим президентом США.

        Ух ты, какой пышный панегирик Донни Фредовичу! Осталось только предложить заменить статую Свободы на монумент Трампу Максимусу Великому. good laughing
  11. Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 12:28
    ничего у него не получится, он не на тех напал, думал как с гроссмейстером затуманить мозг духом анкориджа, а в иране оказались настоящие мужики
  12. мерцание
    +1
    Сегодня, 12:44
    Цитата: заголовок
Трамп: Иран примет требования США, или у них «не будет страны»

    winked Ну или Трампа не будет.
  13. yuriy55
    -2
    Сегодня, 13:10
    Цитата: заголовок
Трамп: Иран примет требования США, или у них «не будет страны»

    Это он от себя сделал заявление или его кто-то уполномочил?
    Кто-то в мире нашёлся ответить, что если «бесстрашный» Трамп и дальше будет пугать мир своими ужимками, то получит своего Ли Харви Освальда?
  14. olbop
    0
    Сегодня, 13:53
    Цитата: статья
Ежедневно «побеждающий» Иран Трамп

    Действительно, ни дня не проходит, чтобы не прозвучала очередная порция словесного по****.
  15. Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:10
    Цитата: yuriy55
    Хотя бы с трибуны ООН Россия и Китай должны предупредить Трампа
    ООН, это вообще ни о чем!
  16. п-к
    0
    Сегодня, 14:54
    Трамп просто обыкновенный болтун.