Трамп: Иран примет требования США, или у них «не будет страны»
Ежедневно «побеждающий» Иран Трамп уверен, что Тегеран выполнит любые требования США, которые будут выдвинуты. В ином случае он грозится «уничтожить» эту страну.
Американский лидер в очередной раз заверил журналистов, что у него всё под контролем, Иран буквально умоляет США «о сделке» и якобы готовится выполнить все требования, которые выдвинуты США. По словам Трампа, сейчас Ирану передан список из 15 требований, но планируется добавить туда «еще парочку». Как подчеркивает президент США, Иран откажется от ядерного оружия и передаст весь уран американцам, да и вообще сделает всё, что захочет «великий миротворец».
Между тем Иран на полном серьезе обсуждает выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Алаэддин Боруджерди. По его словам, членство Ирана в ДНЯО на фоне агрессии США и Израиля не имеет смысла. Конечно, Иран не собирается создавать атомную бомбу, но и соблюдать договор не собирается.
