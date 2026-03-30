Для первых атак они спешивались за 15 километров до линии столкновения со всем боекомплектом, рюкзаками, шли поближе к позициям, а затем бежали, как Усэйн Болт. Они очень быстры, стреляют на ходу… Технологически корейцы отставали, но их пехота – это ужасная сила.

Это будет ужасная сила. Не хочу никого пугать, но если они технологически разовьются, это все почувствуют. А учатся они быстро.

Украинское командование недооценило бойцов Корейской Народной Армии, прибывших в Курскую область на помощь российской группировке войск «Север». Об этом заявил экс-командир 80-й бригады ВСУ Павел Розлач, ныне занимающий должность замкомандира 7-го корпуса.Прибытие в Курскую область подразделений северокорейских бойцов сначала не воспринималось серьезно командованием ВСУ. Предполагалось, что это будут невысокие бойцы, не умеющие воевать. Однако уже первые столкновения показали, что в своих оценках Генштаб ВСУ и командиры ошибались, причем очень сильно.Как оказалось, реальные бойцы КНА ничего общего с представлениями украинцев ничего общего не имеют. Во-первых, они оказались с очень хорошей физической подготовкой, стрелковая подготовка была тоже на высоком уровне. Было видно их техническое отставание и непонимание тактики современной войны, но они быстро обучались.И еще одно. В плен корейцы не сдавались никогда. За все время их участия в СВО удалось пленить всего лишь двух бойцов, да и то только потому, что они были без сознания.По мнению украинского полковника, россияне обучили корейцев ведению современной войны и сейчас полученные знания они внедряют уже у себя в КНДР. По его словам, через какое-то время КНА станет одной из самых подготовленных армий в мире.