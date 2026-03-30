Воевавших на стороне России корейцев из КНА в ВСУ явно недооценили

Украинское командование недооценило бойцов Корейской Народной Армии, прибывших в Курскую область на помощь российской группировке войск «Север». Об этом заявил экс-командир 80-й бригады ВСУ Павел Розлач, ныне занимающий должность замкомандира 7-го корпуса.

Прибытие в Курскую область подразделений северокорейских бойцов сначала не воспринималось серьезно командованием ВСУ. Предполагалось, что это будут невысокие бойцы, не умеющие воевать. Однако уже первые столкновения показали, что в своих оценках Генштаб ВСУ и командиры ошибались, причем очень сильно.



Как оказалось, реальные бойцы КНА ничего общего с представлениями украинцев ничего общего не имеют. Во-первых, они оказались с очень хорошей физической подготовкой, стрелковая подготовка была тоже на высоком уровне. Было видно их техническое отставание и непонимание тактики современной войны, но они быстро обучались.

Для первых атак они спешивались за 15 километров до линии столкновения со всем боекомплектом, рюкзаками, шли поближе к позициям, а затем бежали, как Усэйн Болт. Они очень быстры, стреляют на ходу… Технологически корейцы отставали, но их пехота – это ужасная сила.

И еще одно. В плен корейцы не сдавались никогда. За все время их участия в СВО удалось пленить всего лишь двух бойцов, да и то только потому, что они были без сознания.

По мнению украинского полковника, россияне обучили корейцев ведению современной войны и сейчас полученные знания они внедряют уже у себя в КНДР. По его словам, через какое-то время КНА станет одной из самых подготовленных армий в мире.

Это будет ужасная сила. Не хочу никого пугать, но если они технологически разовьются, это все почувствуют. А учатся они быстро.
    pyagomail.ru
    Сегодня, 12:51
    Это будет ужасная сила
    По идее, и китайцы, и белорусы, и иранцы и многие другие должны бы в очередь в ВС РФ стоять, чтобы осваивать особенности современной войны.
      topol717
      Сегодня, 12:56
      Д..ак учится на своих ошибках а умный на чужих. Опыт можно и нужно перенимать по умному.
        Дмитрий Михайлович Серегин
        Сегодня, 13:07
        Так то оно так, но реальный боевой опыт никакие теоретические наработки и учения не заменят никогда.
      кредо
      Сегодня, 13:19
      Про китайцев и персов не знаю, но то что белорусские офицеры проходят у нас обучение это факт, не считая офицеров и курсантов из многочисленных стран мира. yes
    5.11
    Сегодня, 12:55
    Подсвинок с погонами полковника начал визжать - это дорогого стоит .
    Nikolaevich I
    Сегодня, 12:55
    Вообще-то, то же самое можно сказать и о китайцах, и о вьетнамцах ! ЮВА-азиаты, сэр ! soldier
      5.11
      Сегодня, 12:59
      Вьетнамцы да , войны достойные . А вот в китайца .... . Технически они конечно на высоте ( когда их оружие пройдёт обкатку войной , если пройдёт laughing )- а вот с духом война , тут как бы большой вопрос .
      Если вы про это ?
        Per se.
        Сегодня, 13:22
        Китайцы в Корейской войне (1950-1953) воевали на стороне северокорейцев (к 1953 году численность китайского контингента была около 780 тысяч бойцов). Никто не скажет, что они были трусами, не в малой степени и их помощь, вместе с СССР, способствовала победе в становлении КНДР.
        Nikolaevich I
        Сегодня, 13:28
        Да,в первую очередь ,упоминая китайцев в современной ситуации,я имел ввиду технологические, организационные,оперативно-тактические факторы "гибкости" ВС КНР ! Но было бы неправильно и ошибочно отрицать или принижать "дух воина" в китайцах ! Я не буду упоминать "боксёрские" восстания в Китае в начале 20 века ,когда восставшие с мечами и луками шли на пулемёты...я прошу не забывать роль китайских добровольцев в Корейской войне ! Да и в китайско-вьетнамском конфликте конца прошлого века китайцы не только быстро учились в организационном ,тактическом "аспектах", но было и достаточно проявлений этого "духа воина" !
    Дилетант
    Сегодня, 12:58
    У товарища Кима есть не только "фаберже", бомба, но и армия. Поэтому трогать КНДР ее враги просто боятся. .
    p.s. Спасибо с.корейцам за освобождение Курской области. Всем здоровья и успехов, а павшим героям вечную память.
      Bad_gr
      Сегодня, 14:40
      Страшный сон американцев - это объединение Южной и Северной Кореи. В результате бы появилась страна, высокоразвитая экономически (от ю.Кореи), с ядерным оружием и средствами его доставки супостату (от с.Кореи), да и с не хилой сухопутной Армией (одного спецназа у с.Кореи 88000-200000 чел)
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 12:59
    — Что это свидомые о корейцах вспомнили, соскучились? ...
    Pharmacist
    Сегодня, 13:02
    Розлач забыл сказать ещё о такой мелочи, как полное незнание корейского языка укровояками, что делало перехват разговоров и сообщений бесполезным.
    yuriy55
    Сегодня, 13:03
    Давно не радовался такой информации... fellow
    «А то всё козы да овцы, да бараны… Мне бы чего-нибудь для души!»
    Вариант неплохой, только как быть с языками? Или все по-русски?
      Sensor
      Сегодня, 13:30
      Самый распространенный язык китайский на нем, включая диалекты, разговаривает около миллиарда человек.
        yuriy55
        Сегодня, 13:35
        По данным справочника Ethnologue на 2025 год, общее количество людей, использующих английский язык для общения, — 1,53 миллиарда человек по всему миру. При этом родным английский является лишь для 390 миллионов человек.
        По данным на 2026 год, на английском языке в Индии говорят примерно 129 миллионов человек.
      Grencer81
      Сегодня, 14:05
      Были же у нас Особенно 9 и 10...
    KCA
    Сегодня, 13:04
    Товарищ Ким Чен Ир, по крайней мере, официально служил в Красной Армии, и уж какой боевой дух он привил корейцам и их потомкам немножко было видно во время Корейской войны, тогда воевали простые крестьяне, сейчас в КНА подготовка такая, что далеко не каждый наш спецназовец пройдёт
      carpenter
      Сегодня, 14:29
      17 июля 1942 года Ким Ир Сен был официально зачислен в РККА под китаизированным псевдонимом капитан Цзин Жичэн. Он был назначен командиром 1-го батальона в составе 88-й отдельной стрелковой бригады,
        KCA
        Сегодня, 14:44
        Звиняюсь, попутал в имени, Сен, конечно, у нас все корейцы ходили в пиджаках и со значком Сена, но вот прям ужос-ужос как РК и СШП описывает не было, на улице не гуляли, но в гости придти с бутылкой женьшеневой на раз, нажираться никогда, но и не отказывались, свою-же, ну или нашу испить, но это инженеры и научный состав, как жили простые работяги не знаю, может и жрали, по чёрному, это особо проверенные были, в ОИЯИ работали, как корейские гастеры, например, в Рыбинске жили, не знаю
    Вежливый Лось
    Сегодня, 13:16
    Пусть так и будет. И не на словах, а на деле. Пусть в лице СК п-сы имеют опасного врага, а Россия надежного союзника и друга.
    К-50
    Сегодня, 13:28
    Огромная благодарность бойцам Корейской Армии и вечная Слава погибшим за Россию. soldier
    APASUS
    Сегодня, 14:18
    Корейцы сильны своим духом ,а все остальное им дадут наши. А вот дух у бойца ,он либо есть ,либо нет
    navigator777
    Сегодня, 14:25
    Вот вам и разница между контрабасами, которые пачками сдаются и потом ноют что их там пытают и войнами, для которых сдача в плен это позор.