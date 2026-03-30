Испания передаст Украине пять ракет PAC-2 для ЗРК Patriot

Испания решила в очередной раз «поддержать Украину» – и на этот раз поддержка уместилась ровно в пять ракет Patriot PAC-2. По данным El País, такой «щедрый пакет» Мадрид согласовал после мартовской встречи Педро Санчеса с Зеленским.



Формально речь идет о военной помощи. Но если убрать дипломатическую мишуру, Украине передают не батарею, не новый дивизион и даже не полноценный боекомплект. Всего 5 дорогих ракет, которых в условиях текущей интенсивности ударов хватит на несколько часов.

Причем речь идет именно о PAC-2 – то есть о версии не самой новой. Испанцы и сами это прекрасно понимают. Поэтому параллельно у них идет программа перехода на более современные PAC-3. И вот здесь, собственно, и скрывается суть «европейской солидарности». Киеву снова отдают то, что уже не считается для себя оптимальным, но что еще можно красиво упаковать в заголовок про «поддержку демократии».

Каждая такая ракета, по оценкам испанской прессы, стоит 3-4 миллиона долларов. То есть весь пакет тянет примерно на 15-20 миллионов. Сумма вроде бы солидная, пока не вспоминаешь, что речь идет всего о пяти пусках. В условиях массированных российских ударов по военной и энергетической инфраструктуре это выглядит скорее как временная заплатка на системе ПВО, чем как нечто, способное реально изменить обстановку.
  1. topol717 Звание
    topol717
    +2
    Сегодня, 12:59
    стоит 3-4 миллиона долларов. То есть весь пакет тянет примерно на 15-20 миллионов. Сумма вроде бы солидная, пока не вспоминаешь, что речь идет всего о пяти пусках.
    С миру по нитке и голому рубаха. Там еще солярка и прочая "гражданская" техника эшелонами поставляется.
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 13:06
      Цитата: topol717
      С миру по нитке и голому рубаха

      Верно. Голодранцам что не дай, все хорошо
    2. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 13:07
      Фуу, 5 ракет это одна короткая очередь, лохлам надо 55 и на каждый комплекс, а это утилизация подлежащих списанию ракет, ждём новых сообщений об обстреле Россией жилых домов ракетами Пэтриот
  2. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:14
    Ну... Сколько пальцев на руке насчитали... Дальше со счету сбились....
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 13:18
      На одну короткую очередь ) ведь тьфу-"пэтриот" любит стрелять длинными "очередями"
  3. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 13:20
    на тебе боже, что нам негоже
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 13:21
    Да уж, вот это щедрость. Да еще и старье пак2. Третьи то очередями в белый свет, как в копеечку лупят. 😀
  5. 5.11 Звание
    5.11
    +1
    Сегодня, 13:24
    Могу поспорить, что пять ракет, по пути свернут в сторону Израиля)
  6. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 13:30
    Испания решила в очередной раз «поддержать Украину» – и на этот раз поддержка уместилась ровно в пять ракет Patriot PAC-2.

    Я бы понял ещё пять боекомплектов, но ПЯТЬ ракет это да, помощь. lol
    По сути Испания выбросила на помойку около 10 миллионов баксов, но пусть их. laughing
  7. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 13:31
    Здравомыслящие голоса из Испании недавно раздавались, но про помощь Украине, хоть и небольшую, не забыли.
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 13:32
    5 ракет ? Да это,практически, одна зарядка одной ПУ комплекса ! Которую укропы смогут "разрядить" и по одной цели !
  9. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 13:38
    5 тут, 5 там, в итоге вой... боевые действия уже 5ый год идут.
    Эти насмешки про европейскую помощь с 2022 года уже как-то неуместны, но некоторым все ещё заходят
  10. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    0
    Сегодня, 13:48
    Приветствую, коллеги!
    У меня одного комментарии не отправляются?
    Третий раз только под этой статьëй пишу:
    " Видимо, это испанская благодарность( испанского правительства) за наших медиков, ИВЛ, прочие "плюшки" в ко видные годы...
    Кого благодарить за такой расклад, - пусть каждый сам определяется.
  11. MIV040923 Звание
    MIV040923
    0
    Сегодня, 14:03
    Но пасаран! Сказали испанцы...