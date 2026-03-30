Президент Ирана: американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего»
Глава Белого дома Дональд Трамп должен узнать о том, что в его стране идут массовые протесты. Люди выходят на улицы под лозунгом «Нет королям».
На это обратил внимание на своей странице в соцсети президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По его словам, гражданам США надоело, что ими правят «израильские короли», уничтожившие в стране демократию. Иранский лидер заявил:
Пост Пезешкиана был посвящен вспыхнувшим 28 марта протестам в Соединенных Штатах против политики Трампа. Участники манифестаций недовольны его безоговорочной и безусловной поддержкой Израиля. Они протестуют против продолжающейся уже пятую неделю войны, которую американо-израильские силы развязали против Ирана. Кроме того, митингующие граждане выражают несогласие с агрессивной внешней политикой администрации Белого дома в целом, а также с действиями правоохранителей в отношении мигрантов.
Протесты прошли в каждом штате США, а также в ряде государств Европы.
К американцам обратился и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, призывая их поступить так же, как это сделали граждане Ирана в 70-х годах, устроив революцию и отстранив от власти своего монарха. Он написал на своей странице в соцсети:
Американо-израильская агрессия против Исламской республики была развязана 28 февраля.
Информация