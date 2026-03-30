Американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего».

Добро пожаловать на вечеринку, которую мы устроили 47 лет назад. Королей не будет. Это народ Ирана, и мы поддерживаем это послание.

Глава Белого дома Дональд Трамп должен узнать о том, что в его стране идут массовые протесты. Люди выходят на улицы под лозунгом «Нет королям».На это обратил внимание на своей странице в соцсети президент Ирана Масуд Пезешкиан.По его словам, гражданам США надоело, что ими правят «израильские короли», уничтожившие в стране демократию. Иранский лидер заявил:Пост Пезешкиана был посвящен вспыхнувшим 28 марта протестам в Соединенных Штатах против политики Трампа. Участники манифестаций недовольны его безоговорочной и безусловной поддержкой Израиля. Они протестуют против продолжающейся уже пятую неделю войны, которую американо-израильские силы развязали против Ирана. Кроме того, митингующие граждане выражают несогласие с агрессивной внешней политикой администрации Белого дома в целом, а также с действиями правоохранителей в отношении мигрантов.Протесты прошли в каждом штате США, а также в ряде государств Европы.К американцам обратился и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, призывая их поступить так же, как это сделали граждане Ирана в 70-х годах, устроив революцию и отстранив от власти своего монарха. Он написал на своей странице в соцсети:Американо-израильская агрессия против Исламской республики была развязана 28 февраля.