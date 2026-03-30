Президент Ирана: американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего»

Глава Белого дома Дональд Трамп должен узнать о том, что в его стране идут массовые протесты. Люди выходят на улицы под лозунгом «Нет королям».



На это обратил внимание на своей странице в соцсети президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, гражданам США надоело, что ими правят «израильские короли», уничтожившие в стране демократию. Иранский лидер заявил:

Американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего».

Пост Пезешкиана был посвящен вспыхнувшим 28 марта протестам в Соединенных Штатах против политики Трампа. Участники манифестаций недовольны его безоговорочной и безусловной поддержкой Израиля. Они протестуют против продолжающейся уже пятую неделю войны, которую американо-израильские силы развязали против Ирана. Кроме того, митингующие граждане выражают несогласие с агрессивной внешней политикой администрации Белого дома в целом, а также с действиями правоохранителей в отношении мигрантов.

Протесты прошли в каждом штате США, а также в ряде государств Европы.

К американцам обратился и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, призывая их поступить так же, как это сделали граждане Ирана в 70-х годах, устроив революцию и отстранив от власти своего монарха. Он написал на своей странице в соцсети:

Добро пожаловать на вечеринку, которую мы устроили 47 лет назад. Королей не будет. Это народ Ирана, и мы поддерживаем это послание.

Американо-израильская агрессия против Исламской республики была развязана 28 февраля.
  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +4
    Сегодня, 13:21
    США слишком увлеклись не только интересами Израиля, но и интересами Украины. И, по ходу, так увлеклись, что не заметили, как доллар потерял и золотой эквивалент и нефтяное наполнение. Величие доллара и самой Америки тает на глазах. За тройскую унцию в долларах просят около 4600 долларов, а тут и цены на нефть поползли вверх. Если дела и дальше так пойдут, то мировой валютой станет китайский юань.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:22
    СМИ американских демократов из вредности против Трампа доведут слова президента Ирана Масуда Пезешкиана " Израиль превыше всего " до американского избирателя . laughing
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:23
      американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего»

      Что-то подобное мы уже где-то слышали.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 13:24
    Глава Белого дома Дональд Трамп должен узнать о том, что в его стране идут массовые протесты

    Можно подумать, что Трамп ни сном, ни духом.....
    Он "вершитель мира"!... А тут какой- то плебс....
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 13:32
      Вся его братия в курсе. Но они открыто послали свой лохторат лесом, заявив, что индейцы шерифу не указ.
  4. мерцание Звание
    мерцание
    +4
    Сегодня, 13:30
    американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего»

    Ни один президент США так не опускал свою страну как это сделал Трамп.
    "Израиль прежде всего"
    А не так давно в США можно было прочитать: "евреям и собакам вход запрещен."
    1. Per se. Звание
      Per se.
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: мерцание
      "евреям и собакам вход запрещен."
      Только не евреям, а неграм и собакам. Еврейское лобби правит капитализмом, если вспомнить слова Генри Форда, - "Изолируйте 50 самых богатых евреев - и войны прекратятся!", это иллюстрация к современности.
      1. мерцание Звание
        мерцание
        +1
        Сегодня, 13:47
        Ну вроде такая надпись

        No Dogs and Jews Allowed


        Причем, на первом месте были собаки, а потом только евреи.
        Запреты для негров тоже были - Америка такая вот была свободная.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      -1
      Сегодня, 13:44
      Цитата: мерцание
      А не так давно в США можно было прочитать: "евреям и собакам вход запрещен."

      Не сочиняйте. Это в Германии было и в некоторых оккупированных ею странах. Например на всех магазинах Луи Виттона во Франции были такие таблички.
      У пuндocoв же упоминали негров и изредка мексиканцев и индейцев.
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:31
    По его словам, гражданам США надоело, что ими правят «израильские короли», уничтожившие в стране демократию.

    Опять в Иране впереди планеты всей...
    Лидеры мировых держав, согласные с Пезешкианом, должны его поддержать своими заявлениями. Американский психопат должен знать, что в мире ему не симпатизируют...
  6. Per se. Звание
    Per se.
    0
    Сегодня, 13:34
    Американский народ возмущен лозунгом «Израиль прежде всего».

    Недалеко ушли, - " Reich uber alles". Ничему история не учит...
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 13:38
    Нацизм не уничтожен, он вселился (хотя наверное этого постоянное местожительство) в израильтян. Гитлер не ненавидел народ, а ненавидел конкурентов! sad
  8. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    Сегодня, 13:38
    Скорее всего США придерживаются следующей логики: "Пока на БВ существует Израиль - для США всегда есть точка опоры". Иран эту логику нарушает своим существованием - поэтому не важно что там выбрано в качестве "casus belli" в отношении агресси против Ирана (ЯО или что-то другое).
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:05
    Скоро к этим уличным протестам и демократы в Конгрессе подтянутся. А там, глядишь, уже и выборы на носу.........
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:12
    Эпштейн и дочь главы разведки Израиля , подмяли под себя элиту США и делают они все что нужно Израилю.
    США ждут потрясения ,хотя я думаю евреи умеют терпеть ,но и им сейчас достанется .
    1. ulfr Звание
      ulfr
      0
      Сегодня, 14:50
      "дочь главы разведки Израиля"
      Ghislaine Maxwell