Минобороны: Армия России освободила Луговское в Запорожской области

В Запорожской области российские войска освободили населенный пункт Луговское. По поступающим данным, район обороны, включавший село, был взят бойцами 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки войск «Восток».



В ходе боев ликвидировано более двух взводов штурмовой пехоты противника. Под контроль российских сил перешло свыше 150 строений. Украинский режим потерял здесь более 7 квадратных километров территории.



Для степного участка Запорожского направления это уже вполне осязаемый результат. Особенно если учитывать, что каждый километр здесь – это не просто продвижение по карте, а сокращение маневра для украинских резервов и ухудшение их тактического положения.

Луговское важно не само по себе, а как ступень для дальнейшего движения на север. Освобождение этого населенного пункта создает условия для охвата позиций противника в районе Чаривного. Это открывает возможность не лезть в лобовой штурм, а постепенно пробивать украинскую оборону на соседних рубежах.

Когда это продвижение будет закреплено и расширено, для ВСУ на данном отрезке фронта ситуация может довольно быстро перейти из категории «неприятной» в категорию оперативно опасной.

Первоначально сообщения об освобождении Луговского появились ещё несколько недель назад. Сегодня их подтвердило оборонное ведомство. Оно же заявило об освобождении Новоосиново в Харьковской области.
  1. yuriy55 Звание
    Сегодня, 13:33
    Удачи и побед вам, ребята!
    Смотрю и антидроновое ружьё попало в кадр...
  2. Алексей Лантух Звание
    Сегодня, 13:57
    Это что б подтвердить, что мы держим инициативу и наступаем. Для широкой публики.
    1. Ныробский Звание
      Сегодня, 14:51
      Нет. Это чтобы уже наверняка, а не так как с Купянском. Взяли,зачистили и уже после этого подтвердили.
  3. trromar
    Сегодня, 14:22
    Так хорошо - ихним бпла самолётам теперь больше на несколько км в Россию летать.
  4. nobody75 Звание
    Сегодня, 14:41
    А помните как мы с Вами об этом мечтали?
    Успехов нашим бойцам!!!
    С Уважением
  5. Stas157 Звание
    Сегодня, 14:49
    Луговское на карте Дивген давно окрашено как освобожденная территория.