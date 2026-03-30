В Запорожской области российские войска освободили населенный пункт Луговское. По поступающим данным, район обороны, включавший село, был взят бойцами 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки войск «Восток».В ходе боев ликвидировано более двух взводов штурмовой пехоты противника. Под контроль российских сил перешло свыше 150 строений. Украинский режим потерял здесь более 7 квадратных километров территории.Для степного участка Запорожского направления это уже вполне осязаемый результат. Особенно если учитывать, что каждый километр здесь – это не просто продвижение по карте, а сокращение маневра для украинских резервов и ухудшение их тактического положения.Луговское важно не само по себе, а как ступень для дальнейшего движения на север. Освобождение этого населенного пункта создает условия для охвата позиций противника в районе Чаривного. Это открывает возможность не лезть в лобовой штурм, а постепенно пробивать украинскую оборону на соседних рубежах.Когда это продвижение будет закреплено и расширено, для ВСУ на данном отрезке фронта ситуация может довольно быстро перейти из категории «неприятной» в категорию оперативно опасной.Первоначально сообщения об освобождении Луговского появились ещё несколько недель назад. Сегодня их подтвердило оборонное ведомство. Оно же заявило об освобождении Новоосиново в Харьковской области.

