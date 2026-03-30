Появились данные о вероятных испытаниях H-20 - китайского стелс-бомбардировщика

В китайском сегменте интернета появились кадры, на которых, как утверждается, запечатлён полёт новейшего китайского стелс-бомбардировщика. Это самолёт H-20 в сопровождении истребителя.

Изначально эксперты решили, что речь идёт о другом самолёте – CH-7, который совершил свой первый полёт в декабре прошлого года. Однако силуэт запечатлённого на кадрах летательного аппарата отличается от силуэта CH-7. Также кадр даёт повод говорить о том, что на нём два двигателя в отличие от всё того же CH-7. Это видно по двойному следу сразу за кормовой частью.



Китайский H-20 – это ответ американским B-2 и B-21.

Официальных данных о его тактико-технических и лётных характеристиках нет. В западной прессе утверждают, что китайский стелс-бомбардировщик имеет боевой радиус порядка 5000 км и способен нести полезную нагрузку до 20 тонн.

Самолёт дозвуковой, оснащён двигателями WS-10M. Способен нести ядерное оружие, в том числе ТЯО в виде крылатых ракет во внутренних отсеках.

Ранее в НОАК заявляли, что бомбардировщик H-20 встанет на боевое дежурство в 2030 году. Однако, если лётные испытания уже начались, вполне возможно, что доведут до ума самолёт значительно раньше указанного срока.
  kebeskin
    kebeskin
    +5
    Сегодня, 13:38
    Интересно как там наш ПАКДА поживает. Или это уже риторический вопрос.
    Neo-9947
      Neo-9947
      0
      Сегодня, 13:46
      Цитата: kebeskin
      Интересно как там наш ПАКДА поживает.

      Как, как...
      Как все.
    Andriuha077
      Andriuha077
      -1
      Сегодня, 13:56
      Цитата: kebeskin
ПАКДА
      ПАКДА
      А где паКда? ПаНда за неё!
    Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 14:13
      Первый серийный Ту-160М2 поднялся в воздух в 2022 году. Новая машина получила улучшенные двигатели, современную авионику, новые системы связи и навигации.
      Andriuha077
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Кулл90
        Первый серийный Ту-160М2 поднялся в воздух в 2022 году. Новая машина получила улучшенные двигатели, современную авионику, новые системы связи и навигации.
        Очень хорошо, но это разные классы.
        И двигатели. Они неизвестны. Некоторые эксперты предполагают, что H-20 может использовать российский двигатель НК-321 (вариант НК-32 — двухконтурного трехвального турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой)
        Кулл90
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 14:37
          это не разные классы, это стратегические самолеты, просто ту-160 сверхзвуковой, а китайский дозвуковой

          форсаж на китайском врядли, это дозвуковой самолет
        Sky Strike fighter
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 14:52
          Цитата: Andriuha077
          Цитата: Кулл90
          Первый серийный Ту-160М2 поднялся в воздух в 2022 году. Новая машина получила улучшенные двигатели, современную авионику, новые системы связи и навигации.
          Очень хорошо, но это разные классы.
          И двигатели. Они неизвестны. Некоторые эксперты предполагают, что H-20 может использовать российский двигатель НК-321 (вариант НК-32 — двухконтурного трехвального турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой)


          Вроде как первоначально планировалось ПД-30 поставить на ПАК ДА ,он создавался на основе газогенератора от НК-32-02М2. Но решение по разработке ПД-26 окончательно всё запутало.Так что или ПД-30, или новый ПД-26.
      Кравец Вячеслав
        Кравец Вячеслав
        0
        Сегодня, 14:31
        Первый серийный Ту-160М2 в воздух в 2022 году

        Это замечательно, но надеюсь никто не будет спорить, что Ту-160М2, это не ПАК ДА.
        Кулл90
          Кулл90
          +1
          Сегодня, 14:38
          но если производиться ту-160, зачем производить еще один тип самолета

          у китайцев модернизированные ту-16, поэтому им нужно разрабатывать новый самолет
    Дмитрий Эон
      Дмитрий Эон
      +1
      Сегодня, 14:31
      ПАК ДА никак не поможет на СВО, это трата денег когда нужны ракеты и дроны, а они выпускаются массово, зато тяжелый БПЛА С70 вполне себе летает, хоть его и приходится иногда самим сбивать...
      Кулл90
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 14:39
        причем приходиться сбивать залетая без проблем в воздушное пространство пукраины
      красноярск
        красноярск
        -1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Дмитрий Эон
        ПАК ДА никак не поможет на СВО, это трата денег когда нужны ракеты и дроны,

        Но это никак не мешает строить таджико-киргизам забесплатно образовательные и культурно-развлекательные центры.
        Я вот давеча в госпитале лежал, там прием пищи как в 19 веке, - сначала принесут в палату ( на 4 человека) хлеб, покладут каждому прямо на тумбочку, потом на тележке подвозят первое и второе, если на обед, берешь тарелку с первым и, держа ее в руках, кушаешь. Столовой, как таковой, просто нет. Зато под госпитальную церковь выделена огромная комната.
  VOENOBOZ
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 13:54
    Это хорошо что китайский первый выкатили, наш будет хитрее, а как увидим.
    Romario_Argo
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:00
      ага, пока стелс не подсветит наш РОФАР
      кстати, РОФАР уже примеряют в Томилино на вертолет Ка-52 взамен БРЛС Арбалет
      и само собой ждем РОФАР на Су-57М
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:01
    Цитата: kebeskin
    Интересно как там наш ПАКДА поживает
    А что ему будет? Лежит свёрнутый в трубочку где-нибудь в архиве
  Matsur
    Matsur
    +1
    Сегодня, 14:32
    Когда остаются только новосьи о чужих достижениях... Рядом новости о том как борется Иран и тут новость про очередную китайскую новинку. Про наши новинки я читал на прошлой неделе статью здесь же, о том, что не все доезжает до фронта, а часть так уже и мертворожденной оказалась.
    Кулл90
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 14:42
      23 марта 2026 года состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов группировки «Рассвет» с космодрома «Плесецк» ракетой-носителем «Союз-2.1б»
  Denis_999
    Denis_999
    0
    Сегодня, 14:45
    В будущей ( возможно, опосредованной, чужими руками ) войне между США и Китаем - если она, конечно, состоится! - победит тот, кто сможет развернуть НА ШИРОКУЮ НОГУ производство "оружия для бедных", дронов, БЭКов и прочего. И средств их противодействия. Плюс, естественно, гиперзвук!

    А все эти страто-бомберы, "стелсы", это всё, конечно, приятно тешит нац.самолюбие, кого-то заставляет взгрустнуть ( эхх, а почему у нас такого до сих пор НЕТ! ), но, как по мне, дорогие игрушки. Помнится, в США в начале 90-х гг. был грандиознейший скандал по поводу случайно выяснившейся "видимости" В-2 для радаров советских истребителей. Народ недоумевал и возмущался по поводу ГИГАНТСКИХ средств, потраченных на эти летающие "треугольники".

    Естественно, я НЕ агитирую сидеть на дереве - как китайская обезьяна - и ничего не делать, типа, нам хватает того, что есть на складах от советских времён!:)
  Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 15:00
    Интересно: "дозвуковой", да еще с полной нагрузкой, сделает он такую "свечку", как на фото? what