Польша отгородится от Украины новым забором с камерами и датчиками

Польша приняла решение отгородиться от Украины, построив новый современный барьер, который будет препятствовать нелегальному проникновению украинцев в европейские страны. А то слишком много желающих сбежать за границу от «добровольной» мобилизации.

Как сообщают польские медиа, сначала проект реализуют на одном участке границы, затем работы будут проведены и на других. Средства на проект практически выделены, подрядчик тоже фактически определен, возведение заграждений стартует в ближайшее время.



Проект заграждений предусматривает не только возведение очередного «забора», но и размещение разветвленной сети сейсмических датчиков, которые позволят контролировать границу в круглосуточном режиме. Кроме того, в планах установка камер дневного и тепловизионного видения, чтобы ни один украинец не смог проскочить незамеченным. Вся информация будет стекаться в так называемый «центр надзора» в комендатуре пограничного отряда.



Если границу с Украиной Польша прикрывает только забором с камерами, то с Белоруссией и Россией планирует заминировать, установив противопехотные мины. Из Оттавской конвенции по их запрету Варшава уже вышла.
  Irokez
    Сегодня, 13:54
    Надо им таможню совсем перегородить, чтобы военные грузы не поступали. Пусть у себя складируют ибо скоро могут пригодиться да и проще склады накрывать когда они известны и битком набиты.
  24rus
    Сегодня, 13:56
    А границу сРоссией , тоже заминировали?
    Монтесума
      Сегодня, 14:02
      А где уже заминировали, чтобы "тоже заминировать"? Пока всё в планах на будущее.
      Замминистра обороны Польши Павел Бейда заявил, что страна намерена разместить на польско-белорусской и польско-российской границе около 1 млн противопехотных мин, несмотря на запрет на использование данного вооружения Оттавской конвенцией 1999 года. Такие меры будут проведены в рамках польской программы «Восточный щит».

    frruc
      Сегодня, 14:33
      А какая разница, пусть минируют. Мы туда не ездим и их здесь видеть не хотим.
  Вадим С
    Сегодня, 13:57
    Дуда вроде клялся в вечной дружбе и братстве с ними? Все, дружба кончилась?
    Uncle Lee
      Сегодня, 14:11
      И с Жешува на майданию тоже будет запрет ? wink
  Nexcom
    Сегодня, 13:57
    ..мешки с песком и пулемётные точки поляки забыли установить... камеры, вышки и колючую проволоку с часовыми в прямой видимости. тогда ухилянты точно не просочатся.
    Mouse
      Сегодня, 14:02
      Ров выкопать и крокодилов запустить....
    ваш вср 66-67
      Сегодня, 14:03
      чтобы ни один украинец не смог проскочить незамеченным

      Чтобы хо хол не пролез в половую щель?
      Не верю! laughing
      frruc
        Сегодня, 14:38
        Щирый xoxoл даже в анус залезет. bully
    Монтесума
      Сегодня, 14:08
      hi Был бы климат потеплей, то и ров с крокодилами сгодился бы - они взяток точно не берут. smile
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 14:00
    — Помнится, было в Англии «огораживание», но это от овец, а впрочем, какая разница ...
    Mouse
      Сегодня, 14:03
      Ну... Эти овцы с бойни бегут.....
  APASUS
    Сегодня, 14:08
    Мы дошли наконец то в тот мир - где забор ,признак демократии ! А сколько навоза было вылито на СССР ,за стену в Берлине
  Евгений_Свириденко
    Сегодня, 14:31
    Кто знает, кто знает... Ведь это всё работает в обе стороны. А как в будущем повернутся события один бог знает. Как бы не пришлось самим полякам, да по минам бежать от той же радиации например...