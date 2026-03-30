Зеленский фактически признал: удары киевского режима по российской энергетике и нефтяному сектору начинают раздражать уже не только Москву, но и западных партнеров самой Украины. По его словам, в последнее время Киев получал сигналы с просьбой сократить атаки по энергетической инфраструктуре России.Когда удары по российским НПЗ, нефтебазам и объектам энергосистемы были удобны как политический фон, их подавали чуть ли не как «новую стратегическую реальность». Но как только стало ясно, что такие атаки способны раскачивать цены на нефть, топливо, логистику и страхование поставок, в ход сразу пошли «сигналы от партнеров». Пока последствия касались только России – все было «борьбой». Как только это стало задевать западный карман, риторика резко изменилась.Отдельно показательно, что Зеленский теперь уже почти открытым текстом предлагает двусторонний формат. Мол, если Россия не бьет по украинской энергетике, то и Киев не будет бить по российской.И если учитывать, что США уже были вынуждены играть с санкционными настройками вокруг российской нефти, чтобы не допустить нового скачка цен, то становится понятно, кто именно мог быть среди этих «неуточненных партнеров».

