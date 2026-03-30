Зеленский: Украина готова к двухстороннему прекращению ударов по энергетике

4 383 25
Зеленский фактически признал: удары киевского режима по российской энергетике и нефтяному сектору начинают раздражать уже не только Москву, но и западных партнеров самой Украины. По его словам, в последнее время Киев получал сигналы с просьбой сократить атаки по энергетической инфраструктуре России.



Когда удары по российским НПЗ, нефтебазам и объектам энергосистемы были удобны как политический фон, их подавали чуть ли не как «новую стратегическую реальность». Но как только стало ясно, что такие атаки способны раскачивать цены на нефть, топливо, логистику и страхование поставок, в ход сразу пошли «сигналы от партнеров». Пока последствия касались только России – все было «борьбой». Как только это стало задевать западный карман, риторика резко изменилась.

Отдельно показательно, что Зеленский теперь уже почти открытым текстом предлагает двусторонний формат. Мол, если Россия не бьет по украинской энергетике, то и Киев не будет бить по российской.

И если учитывать, что США уже были вынуждены играть с санкционными настройками вокруг российской нефти, чтобы не допустить нового скачка цен, то становится понятно, кто именно мог быть среди этих «неуточненных партнеров».
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +9
    Сегодня, 14:00
    если Россия не бьет по украинской энергетике, то и Киев не будет бить по российской.

    Врет жидо !
    Мы это уже проходили!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:06
      По его словам, в последнее время Киев получал сигналы с просьбой сократить атаки по энергетической инфраструктуре России.
      Трамп жеж попросил !
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 14:19
        действительно - а нам то эти качели снова зачем,
        у нас идут поставки по нарастающей С-350, С-400, С-300В4, С-500, С-550, Бук-М3, Тор-М2, Панцири в ассортименте
        и кстати, как у НАТО дефицита зенитных ракет - у ВС РФ не будет
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          0
          Сегодня, 14:58
          Цитата: Romario_Argo
          нас идут поставки по нарастающей С-350, С-400, С-300В4, С-500, С-550, Бук-М3, Тор-М2, Панцири в ассортименте

          ПВО из охотника стало жертвой дронов с батутным старлинком.
          Поэтому третий день подряд горят нефтяные терминалы Усть Луги.
      2. topol717 Звание
        topol717
        +4
        Сегодня, 14:22
        Цитата: Uncle Lee
        Трамп жеж попросил !

        Скорее всего БПЛА просто закончились. Теперь пару месяцев надо на пополнение запасов. Вот и готовы.
      3. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 14:45
        видимо через саудитов ..................
    2. spectr Звание
      spectr
      0
      Сегодня, 14:30
      И не только. Он еще и решает там по минимуму. Поставки вооружения идут с Европы, там же и принимают решение прекратить или нет, т.к. у них есть рычаг давления. Поэтому, если со стороны Украины удары не прекратятся, он сможет лишь придумать причину этого.
      Зеленскому жёстко определили границы его компетентности, где он что-то может, и за их пределы не дают выйти.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 14:35
      Цитата: ваш вср 66-67
      если Россия не бьет по украинской энергетике, то и Киев не будет бить по российской.

      Врет жидо !
      Мы это уже проходили!

      После Усть-Луги и Приморска, добить электро и газоэнергетическую инфраструктуру на всей территории 404 просто необходимо для максимального снижения работоспособности украинского ВПК. Веры хитрозадым словесным манёврам Зе нет никакой, это очередная его попытка выпросить себе передышку от разрушительных прилётов Гераней по уже лежащей на боку энергетике. Генераторы не спасут серьёзные производства, да и топливо для них теперь очень дорого обходится, импорт электроэнергии из ЕС тоже недёшев. Уж если взялись рушить инфраструктуру, поддерживающую боеспособность ВСУ, то теперь останавливаться нельзя. Да и "европейским партнёрам" гораздо накладней будет обходиться обеспечение своей содержанки.
  2. кредо Звание
    кредо
    +19
    Сегодня, 14:01
    Если мы согласимся, это будет большой ошибкой. soldier
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      +6
      Сегодня, 14:08
      Это уже какой по счету круг? Я уже сбился со счета.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:31
        Не, начали позориться - так до конца! Пусть грабли знают нашу твердолобость! wassat
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          -2
          Сегодня, 14:41
          Зато из года в год мы крепчаем все больше и больше. Все крепчаем и крепчаем. Не закрепчать бы окончательно.
    2. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 14:20
      Цитата: кредо
      это будет большой ошибкой.

      Ну не первой же. laughing
    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 14:56
      Кровавый клоун опять захотел обмануть. Если ему поверят, то это уже не будет ошибкой с нашей стороны. Ибо СтоПятьсот раз нельзя ошибаться.
  3. topol717 Звание
    topol717
    +7
    Сегодня, 14:04
    Сначала все цели СВО потом прекращение огня.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:07
    Украина готова топить не 3 танкера в месяц ,а только два ? Глубокая мысль !
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 14:39
      два танкера и один газовоз hi
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 14:07
    Брехлу верить, себя не уважать....
  6. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +5
    Сегодня, 14:09
    Планомерно и быстро выбить украинское руководство,
    и никто не будет быть по энергетике.
    Иначе - пятый год уже.
    Какие, чьи цели?
  7. Интересующийся Звание
    Интересующийся
    +1
    Сегодня, 14:14
    Мы для переговоров всегда открыты. Начинать переговоры можно хоть завтра. А пока идут переговоры можно и нужно бить, бить и бить.
  8. garik77 Звание
    garik77
    +5
    Сегодня, 14:18
    Кто же поверит зелёной плесени... Xoxлы нарушали и будут нарушать любые договорённости. Разговаривать с бандой зеленского можно только с позиции силы.
  9. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 14:24
    А знаете, геостратег согласится, потому что бездарное управление ПВО и нулевая ответственность за уничтоженые предприятия, не оставляют выбора. Усть-луга выведена из строя на месяцы, хотя было сразу понятно что удары по портам будут, что бы Россия не смогла заработать на высокой стоимости нефти. Почему не приготовилась заранее? Это либо предательство либо не компетентность. А сейчас всё, порты повреждены. Бездари.
  10. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +3
    Сегодня, 14:28
    Разве можно доверять словам укров?
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 14:51
    киевский режим условия ставит РФ ?
  12. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:57
    Да везде стабильность , а в России самая стабильная стабильность.
    Надо , чтобы Дмитрий Медведев был ответственным от России по двухсторонему прекращению ударов по энергетике .

    Да везде стабильность , а в России самая стабильная стабильность.
    Надо , чтобы Дмитрий Медведев был ответственным от России по двухсторонему прекращению ударов по энергетике .