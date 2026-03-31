Французский ракетный комплекс FLP-T 150 на замену американских РСЗО
Проектный облик комплекса FLP-T 150
Французские предприятия ArianeGroup и Thales Group завершают разработку перспективного ракетного комплекса FLP-T 150. В ближайшие месяцы он выйдет на полигонные испытания, а через несколько лет ожидается поступление на вооружение. Новый комплекс должен будет улучшить огневые возможности французской армии. Кроме того, с его помощью планируют решить несколько важных проблем организационного и политического характера.
Перспективный проект
11 марта 2026 г. французские группы компаний ArianeGroup и Thales Group впервые рассказали о своём новом совместном проекте. С недавнего времени они занимаются разработкой перспективного сухопутного самоходного оперативно-тактического ракетного комплекса под обозначением FLP-T 150.
Причиной для появления проекта FLP-T 150 стала негативная ситуация в ракетных войсках и артиллерии Франции. Имеющийся у них парк ракетных комплексов в настоящее время не отличается высокими количественными и качественными показателями. В связи с этим понадобилась разработка нового комплекса с повышенными характеристиками, пригодного к массовому производству.
Точные сроки начала работ не сообщаются. Однако к настоящему времени проект продвинулся достаточно далеко. На текущем этапе компании-разработчики готовы представить облик будущего комплекса, хотя и в виде компьютерной графики. Кроме того, раскрыты основные планы на ближайшее будущее.
Так, по результатам текущих работ на полигон выйдет опытный образец изделия FLP-T 150. Первые стрельбы состоятся до конца первого полугодия, но их точная дата пока не раскрывается. Ожидается, что в дальнейшем ракетный комплекс покажет требуемый уровень характеристик и получит рекомендацию к принятию на вооружение.
РСЗО LRU — доработанный вариант M270 для французской армии
Основным заказчиком нового комплекса должны стать сухопутные войска Франции. Возможно, FLP-T 150 выведут и на международный рынок. Разные страны проявляют интерес к комплексам такого рода, и ArianeGroup и Thales Group вполне могут рассчитывать на получение заказов.
С повышенными характеристиками
Компании-разработчики представили общий облик перспективного ракетного комплекса и назвали основные характеристики, пока только расчётные. Раскрытая информация показывает общую картину, а также позволяет понять основные особенности нового проекта.
FLP-T 150 — самоходный ракетный комплекс, вооружённый баллистическими ракетами с расчётной дальностью полёта не менее 150 км. Такой комплекс предназначается для поражения различных стационарных целей, от скоплений живой силы до объектов инфраструктуры. Возможно, в дальнейшем функции и возможности комплекса будут расширяться.
Наземные средства нового ОТРК разрабатывает Thales Group. В первую очередь, создана самоходная пусковая установка. Базой для неё станет четырёхосное автомобильное шасси Mercedes-Benz Zetros 8x8. Такая машина получит защищённую кабину и пусковую установку под транспортно-пусковые контейнеры с ракетами. Подобная СПУ должна иметь высокие характеристики подвижности и мобильности.
На представленном изображении показана пусковая установка в виде прямоугольного блока, вероятно, бронированного, с гидравлическими приводами наводки. В двух продольных каналах такого блока помещено по четыре ТПК с ракетами. Возможно, будут использоваться счетверённые контейнеры, упрощающие перезарядку и подготовку к пуску.
На борту СПУ будут присутствовать необходимые приборы управления огнём. Подобной боевой машине требуются средства связи и навигации, компьютер с соответствующим программным обеспечением, а также приборы управления ракетами. Вероятно, будет использоваться совершенно новая система управления огнём, соответствующая современным технологиям и требованиям заказчика.
LRU на учениях
Ракета для FLP-T 150 разрабатывается в ArianeGroup. Это будет твердотопливный боеприпас традиционной конструкции с повышенными лётными и боевыми характеристиками. Габариты и масса ракеты пока не уточняются, хотя рекламное изображение позволяет примерно оценить длину и диаметр.
За счёт современных технологий дальность пуска достигнет 150 км или более. Также ракета должна получить систему наведения / коррекции, благодаря которой отклонение от цели на любой дальности не превысит нескольких метров. Боевая нагрузка пока остаётся неизвестной.
По всей видимости, комплекс FLP-T 150 пока обойдётся только одной ракетой. Благодаря высоким лётным характеристикам, она сможет выполнять задачи, характерные для систем залпового огня и оперативно-тактических комплексов. Впрочем, характерная конструкция СПУ указывает на принципиальную возможность создания и внедрения новых боеприпасов.
Задачи и ожидания
В целом, речь идёт о разработке новой РСЗО / ОТРК с повышенными техническими, боевыми и эксплуатационными характеристиками. Однако ситуация во французской армии такова, что на проект FLP-T 150 возлагаются более сложные и ответственные задачи. Удастся ли двум компаниям-разработчикам справиться с ними, пока неизвестно.
Первая задача заключается в обновлении парка реактивной артиллерии / ракетных комплексов. В настоящее время в сухопутных войсках Франции имеется менее десятка боевых машин типа LRU — доработанной версии американской системы M270 MLRS. Они близки к выработке ресурса, а также имеют ограниченные тактико-технические характеристики.
При помощи новых систем FLP-T 150 в средней перспективе планируется заменить имеющиеся LRU. При этом армия получит новую технику с полным ресурсом и соответствующими преимуществами эксплуатационного характера. Кроме того, ожидается двукратный рост дальности стрельбы, т.е. ключевого параметра комплекса.
Проблему устаревания техники можно было бы решить за счёт закупки современных иностранных образцов. Однако в этом случае сохраняются все ограничения, характерные для импорта. В этом отношении новый иностранный комплекс не будет принципиально отличаться от имеющихся в наличии LRU. В свою очередь, проект FLP-T 150 позволит резко сократить зависимость от третьих стран или даже полностью избавиться от неё.
Ещё один важный фактор — поддержка французской промышленности в долгосрочном контексте. Благодаря проекту FLP-T 150, две крупные компании смогут использовать и улучшить свой опыт в деле создания сухопутных систем и ракетного вооружения. Кроме того, серийное производство позволит нагрузить имеющиеся мощности или даже создать новые рабочие места.
Комплексное решение
Таким образом, новый проект от ArianeGroup и Thales Group решает сразу несколько задач разного рода. С его помощью хотят перевооружить ракетные части и улучшить их потенциал, поддержать свою промышленность и снизить возможные риски.
Комплексный подход к решению ряда актуальных проблем логичен и позволяет рассчитывать на значительные результаты. Однако и у него имеются подводные камни. Дело в том, что успехи по всем намеченным направлениям прямо связаны с результатом нового проекта FLP-T 150. Улучшить боевые возможности армии, нагрузить промышленность и отказаться от импорта удастся только в том случае, если новый ракетный комплекс подтвердит расчётные характеристики.
В противном случае армия Франции окажется в более сложном положении. Ей придётся срочно искать новую РСЗО / ОТРК с подходящими характеристиками на международном рынке. Такие поиски займут время, а закупки выбранного образца за рубежом будут связаны с некоторыми ограничениями. Кроме того, они не позволят решить задачу импортозамещения и перехода на отечественную продукцию.
Впрочем, компании ArianeGroup и Thales Group не проявляют пессимизма. Они уже показали облик нового ракетного комплекса, а в ближайшее время обещают вывести на испытания полноценный образец. При отсутствии существенных затруднений, судьба проекта FLP-T 150 определится в ближайшие год-два. Вместе с этим прояснятся и перспективы французской реактивной артиллерии.
