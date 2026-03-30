Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле

Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле


России нужна не всеобщая мобилизация, которую предсказывает финский президент Александр Стубб, а революция в военном деле. Именно это требуется нашим Вооруженным силам, а вовсе не дополнительный набор рекрутов.



Такое мнение высказал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

Он видит срочную необходимость в техническом перевооружении, то есть в создании инновационной военной техники пятого и шестого поколений, оружия, основанного на новых принципах.

Также, по мнению журналиста, российские военные нуждаются в революции средств связи, особенно космических и оптоволоконных. По его мнению, сегодня вся эта аппаратура совершенно не соответствует современным требованиям. То же самое касается и качества подготовки военных специалистов.

Еще Сладков упомянул проблемы противовоздушной обороны страны. Он отметил, что хватит уже противнику уничтожать заводы и другие объекты на российской территории.

Отдельно репортер подчеркнул острую необходимость обеспечения безопасного перемещения людей и грузов на передовую и обратно, а также развития подземных фортификаций.

Помимо этого, Сладков отметил важность усиления диверсионной работы во вражеском тылу. Именно этим должен заниматься спецназ, а не беспилотными задачами.

Пост российского журналиста вызвал бурную реакцию в соцсетях. Многие комментаторы отмечают, что командованию и политическому руководству стоит более активно заниматься решением проблем, которые он поднимает.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Сегодня, 15:20
    ❝ Помимо этого, Сладков отметил важность усиления диверсионной работы во вражеском тылу ❞ —

    — Не просто усиление, а чтобы эта работа была систематической и непрерывной ...
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +8
      Сегодня, 15:23
      Прочитал у ,,Филолога в засаде,, как организовают работу БПЛА мадьяр с компанией. Есть чему учиться, да и обгонять необходимо.
    2. кредо Звание
      кредо
      +26
      Сегодня, 15:57
      Банальные вещи приходится напоминать Сладкову.
      Зачем уничтожили СССР, военные-проектные институты, военные училища, разогнали погранвойска, раздербанили или ликвидировали военные округа, пораспродавали за копейки военные запасы, развалили промышленность ВПК и прочее, прочее, прочее, так или иначе связанное с обороноспособностью страны? Да всё за тем чтобы никакой революции в военном деле не было и не было денег на неё.

      Зато деньги у власти страны всегда есть на бесконечные реформы в образовании, здравоохранении, для выдачи беспроцентных кредитов дружественным и не очень дружественным странам, бесконечные вливания в отрасли, которые всё никак не могут подняться уже тридцать с лишним лет (гражданское авто- и самолётостроение, электроника, наука и т.д.).

      Переживает Сладков, это понятно. И простой народ переживает, да вот только похоже представители СПП, которые недавно так театрально голосили на встрече с Президентом не особенно переживают, а ведь их нынче величают не иначе как нашей элитой. Только похоже что эта "элита" давно уже не наша. angry
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        +5
        Сегодня, 17:05
        Элита - это в академиях наук и конструкторских бюро, всё остальное планктон. А про СССР что говорить - сердюков (и его начальник, разумеется) постарались с уничтожением армии. Насчёт траты денег - только за 2024 г. подарили семьям мигрантов на их демографическое благополучие 66 млрд. Плюс политика - когда надо было рывки делать (Кадыров даже уверял, что Киев можно было взять, чему при той сумятице в украинской власти я верю) договорняки всё решали. И сейчас решают.
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +7
      Сегодня, 16:01
      Прямо Тухачевский - такая решительность!!! И тоже фантазировал не считаясь с реалиями страны. 5 и 6, понимаешь, поколения!!!

      И про связь и разведку - не просто Капитан очевидность, а аж Полковник бесспорность!!!
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 16:33
        Цитата: Михаил Драбкин
        Прямо Тухачевский - такая решительность!

        Зря иронизируете. Сладков в своих выражениях прошел по грани, что бы не последовать за Пригоженым, Захарченко, Толстых, Павловым и сотнями других героев и генералов которых Кремль периодически сливает украинским террористам, с "прискорбием" сообщая об этом родным и близким.
      2. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 17:23
        Мне тоже показалось, что его заявление больше основано на недорогом хайпе.
        Лозунги это хорошо. Вопрос ГДЕ, КАК и КАКИМИ СРЕДСТВАМИ достигать этих целей. hi
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 16:40
      . Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле


      Согласен.Мобилизация сама по себе ничего не даст.Нужны обученные люди,системный подход.Все решают технари и технологии.И со временем эти технологии обретают всё новые возможности.Примеры.

      ВСУ начали использовать ударные дроны не только с автоматическим наведением, но и корректируемые оператором. Их применяют на донецком направлении.

      .Об этом сообщил командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным Крава, пишет ТАСС. Крава назвал такие дроны "мопедами".

      Запускают сотни подобных дронов ночью, чтобы они были менее заметны. Их дальность достигает несколько тысяч километров. Могут нести от 50 до 100 килограммов. Чаще всего встречаются украинские беспилотники "Лютый", FP-1 и FP-2.По словам командира отделения, "дроны-мопеды" начали внедрять



      https://rg.ru/2026/03/30/boec-krava-rasskazal-o-dronah-mopedah-vsu-s-ruchnym-navedeniem.html

      . Центр «Рубикон» вблизи н.п. Васильковское (Запорожская область) обнаружил и затем уничтожил с детонацией боеприпасов батарею Patriot в составе РЛС AN/MPQ-53 и двух пусковых установок MIM-104 Patriot ВСУ. Украинский эксперт по БПЛА и советник Минобороны Бескрестнов с ником «Флеш» подчеркнул, что скоро прифронтовая зона глубиной 50 км окажется под ударами уже массовых российских FPV-дронов.

      Он, в частности, пишет: «Помните, я показывал вам загадочный беспилотник, у которого крыло имело форму кольца? Тогда мнения разделились. Помню, даже один из специалистов тогда написал, что конструкция не является эффективной.

      Сейчас противник запускает это в формате FPV в серийное производство. Будет выпускать его компания «Ушкуйник». Это те люди, которые «завалили» российские фронты дронами на оптоволокне. Компания мощная, и можно ожидать больших объемов".

      От Кинбурнской косы, к слову, до портов Южный и Черноморск — 35 км и 44 км соответственно, а до одесской Фонтанки — 50 км. Это говорит о том, что «титаны неба» в лице расчетов МОГов, самых результативных перехватчиков «Гераней», окажутся в зоне прямого поражения новых российских FPV-дронов.


      https://svpressa.ru/war21/article/508501/

      Так что kill-зона от линии фронта всё расширяется и расширяется в радиусе своего поражения и недалёк тот день когда получится создать что то массовое , относительно недорогое и среднее между Геранями,работающими по принципу управления как через Starlink и FPV-дронами.И тогда kill-зона поглотит весь театр конфликта и как следствие этого ачнутся войны роботов с ограниченным применение сил специальных операций в качестве живой силы.Пока что всё именно к этому и идёт по логике.Kill-зона рано или поздно поглотит всё,распространившись на тысячи километров и позволив работать роями дронов в режиме онлайн по бескрайним просторам.Дешево и сердито ,а главное эффективно.Кстати управление такими БПЛА возможно не только при помощи той же системы Рассвет,но и при помощи управления с геостационарных спутников,а их попробуй достань.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 16:47
        В продолжении поста.Управление такими БПЛА возможно не только при помощи той же системы Рассвет,но и при помощи управления с геостационарных спутников,а их попробуй достань.Геостационарные спутники запускаются на геостационарную орбиту (или геосинхронную экваториальную орбиту) — круговую орбиту, пролегающую над экватором на высоте около 36 000 км. Интернет в самолётах и поездах без Starlink и других зарубежных решений: в России создали полностью отечественную антенну «Эфир-600».

        . Устройство может устанавливаться как на российские, так и на зарубежные лайнеры, предоставляя пассажирам доступ в сеть, а экипажу — каналы голосовой связи и передачи данных через системы ACARS и CPDLC.

        Антенна работает в Ku-диапазоне и способна автоматически наводиться на геостационарные спутники, удерживая стабильное соединение вне зависимости от скорости и высоты полёта. ... В ходе испытаний система в реальном времени установила связь со спутником «Экспресс-АМ7». ... Разработчики отмечают, что технология может применяться не только в авиации, но и на морском транспорте, включая ледоколы, а также на железной дороге. Система полностью создана в России и работает на отечественном программном обеспечении.


        https://www.ixbt.com/news/2026/03/24/internet-v-samoljotah-i-poezdah-bez-starlink-i-drugih-zarubezhnyh-reshenij-v-rossii-sozdali-polnostju-otechestvennuju.html

        . подтверждено подключение антенны к спутнику «Экспресс-АМ7» (ФГУП «Космическая связь») в реальном времени. Проверялись ключевые параметры, включая кроссполяризационную развязку, а также работоспособность технического решения в реальных условиях эксплуатации — при высоких и низких температурах, с подтверждением устойчивости и удержания сигнала при моделировании различных режимов полета.

        Антенная система «Эфир-600», включая механические и радиоэлектронные компоненты, полностью разработана и производится в России, функционирует на отечественном программном обеспечении. По информации разработчика, поставки нового оборудования будут осуществляться в составе комплексов цифровой связи для обмена служебной информацией экипажей с землей, организации аудио- и видеосвязи, доступа в интернет и просмотра IP-телевидения.


        https://tehnoomsk.ru/archives/24479
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 17:16
          В дополнение.Старые решения применялись для стационарной связи, а эта новая антенна «Эфир-600» для движущихся объектов. Размеры антенны 60 см, и размещается на фюзеляже самолета (а в перспективе на ледоколах и поездах). Тогда как в старых системах 25-летней давности использовались огромные статичные тарелки. Новая антенна предоставляет быстрый ШПД, а старые железяки давали очень низкие скорости. Новая антенна разработана как массовое решение для пассажиров, а старые системы использовались лишь как элитная услуга для гос-ва и корпораций. В новой антенне полностью российские компоненты и ПО, разработанные с учетом кибербезопасности, а в устаревшем барахле преимущественно импортное оборудование от Motorola, Hughes.
    5. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Помимо этого, Сладков отметил важность усиления диверсионной работы во вражеском тылу ❞ —

      — Не просто усиление, а чтобы эта работа была систематической и непрерывной ...

      Нужно мощное Партизанское движение. Как это было в Первую и во Вторую Отечественные войны. Пятый год идёт, а никаких партизан на Украине нет. Нужно чтобы кто-то организовывал местное население вступать в партизанские отряды. Но чтобы это сделать, местное население должно точно знать, что Россия туда придёт. А это никому неизвестно.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 17:14
        Цитата: Stas157
        Как это было в Первую и во Вторую Отечественные войны.

        Не надо идеализировать 1812 год. Это было сопротивление французской контрибуции, а не "жизнь за царя"
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +50
    Сегодня, 15:20
    Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле

    России нужна чистка авгиевых кремлевских конюшен и не только . Пятую колонну выжигать каленым железом , душить шойгушатник
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -46
      Сегодня, 15:26
      Ну иди и чисть!
      _____________________
      1. двп Звание
        двп
        +15
        Сегодня, 15:39
        Настанет время,пойдем
        1. alean245 Звание
          alean245
          -10
          Сегодня, 16:14
          Настанет время,пойдем

          Прихватив зонтики и хорошее настроение?
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 16:49
            Боюсь, то что будет принесено с собой, Вам не понравится.
          2. двп Звание
            двп
            0
            Сегодня, 16:50
            Да-да,зонтик обязательно,а настроение нам поднимет сам процесс "чистки".
          3. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            0
            Сегодня, 16:52
            А вы глумитесь! У такого ж жесточайшего организатора всей страны - отняли в то, что он верит - что ему кто-то должен
      2. frruc Звание
        frruc
        +10
        Сегодня, 15:55
        России нужна не всеобщая мобилизация.... а революция в военном деле.

        Спасибо Сладкову, раскрыл наконец-то всем глаза. Такие деятели как Тимур Иванов, Иван Попов со средствами связи, начальник ГУК Юрий Кузнецов, Руслан Цаликов, замначальника Генштаба Вадим Шамарин, глава ответственный за гособоронзаказ департамента Минобороны Владимир Вертелецкий, бывший замминистра по тылу Дмитрий Булгаков и др. товарищи революционную ситуацию нам подготовили. Осталось за малым, свершить наконец-то эту самую революцию., признаки которой по В. И. Ленину (верхи не могут, низы не хотят) налицо. what Но без нюансов не обойтись.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +10
          Сегодня, 16:23
          (верхи не могут, низы не хотят)

          Не забудьте - по Ленину должен быть ещё один компонент. Революционная партия, готовая провести необходимые социально-экономические преобразования...
          1. Aken Звание
            Aken
            -2
            Сегодня, 16:50
            Есть такая партия. Непубличная. Но может повести народ.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 17:50
              Даже интересно - кто это.. Ибо все известные лично мне около коммунистические организации - увы, на такое явно не способны. По многим причинам.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +30
      Сегодня, 15:45
      Вертикаль власти прогнила насквозь с поголовным воровством и бездарностями.
      И что больше всего обидно что дыры затыкаются нахрапом, а не планомерной работой по направлениям.
      Похоже нужна революция не только в военном деле, нужна встряска всей власти.
      И похоже начинать надо с ужесточения ответственности за невыполнение поставленных задач, чтобы желающих быть министром резко сократилось.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +8
        Сегодня, 16:24
        нужна встряска всей власти

        Воооо... А у нас всё Иосифа Виссарионовича хают - зачем он устроил 1937-й год тогдашней элите..
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 16:51
          зачем он устроил 1937-й год тогдашней элите..

          Элите он устроил 38 год.
          А в 37 году как раз элита резвилась. Телеграмм замедляла.
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        +5
        Сегодня, 16:28
        начинать надо с ужесточения ответственности за невыполнение поставленных задач

        А кто будет ужесточать, не "гарант" же, ему работа его министров устраивает, о чем он не однократно говорил, так что не будет ужесточения, будут очередные Бла-Бла-бла прожекты для обывателя и очередное не выполнение поставленных задач без меры ответственности за это...
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +12
      Сегодня, 15:52
      Да там корни запустили с метастазами ,чистки не на один год. Началось то в принцие не с Шойгу (он удачно продолжил ) , с Сердюкова , с расформирования военных училищ и боевых воинских частей , с переформирования войскового тыла в вольнонаемный придаток и т.д и т.п.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +6
        Сегодня, 16:15
        До Сердюкова был Иванов С. Б., который славы в войсках совсем не имел, потому его сейчас уже никто и не помнит.
        2001 - 2007 годы махрового застоя в ВС МО. Когда всё продавалось и отдавалось коммерсантам при МО.
      2. frruc Звание
        frruc
        +14
        Сегодня, 16:24
        oleg-nekrasov-19
        Началось то в принцие не с Шойгу (он удачно продолжил ) , с Сердюкова

        Не надо быть таким наивным. Сердюков лишь исполнитель, воплотитель в жизнь идей сверху. Ему дали на отмашку провести реформу в Мин. Обороны и он как менеджер-пиджак ее провел.
      3. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        +1
        Сегодня, 17:20
        Ещё бывший глава КПРФ Селезнёв (по совместительству сотрудник Генпрокуратуры) обвинял ныне Верховного в уничтожении новейшего оружия в угоду сша, грозил возбуждением уголовного дела. За что быстро и поплатился "инфарктом", чему ранее и намёков не было.
    4. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +2
      Сегодня, 17:43
      Цитата: FoBoss_VM
      душить шойгушатник
      До СВО, кругом писали кипятком от Шойгу, включая здесь, на ВО. Типа с Лавровым на пару два хороших министра из всего кабинета.
  3. evgenii67 Звание
    evgenii67
    +2
    Сегодня, 15:28
    Как всегда есть нюанс. А нюанс в том, что если у нас или у врага что-то этакое и нужное появляется, то это этакое и нужное появляется и у врага или у нас соответственно. Отсюда следует, чтобы был прогресс на линии фронта, помимо численного перевести в личном составе необходим и количественный и качественный перевес в этом этаком и нужном.
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +10
    Сегодня, 15:28
    При всем уважении к Александру Сладкову...Много чего надо. СВО- не коммунальная реформа.
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +3
      Сегодня, 16:02
      Да, не коммунальная реформа.Коммунальная реформа касается миллионов (практически каждого жителя страны) и десятки ведомств. Поэтому намного сложнее.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +6
      Сегодня, 16:07
      Ну да, большинство предложений Сладкова отнес бы к категории благих пожеланий. В самом деле кто бы поспорил, то необходима революция средств связи. Эту революцию я имхо понимаю как создание системы спутниковой связи типа старлинк. К концу года планируется вывод на орбиту 250 спутников Рассвет, что позволит начать применение. Хорошо бы. НО. Традиция сдвига вправо. Б. необходимость в массовом объеме на земле создать инфраструктуру под эту систему. Вряд ли свершится. Так что лечь и принять лекарство?, а там все плохо. Я полагаю, что единственным способом уже скоро сдвинуть СВО с точки замерзания было бы развертывание на полную мощность диверсионной работы. Почему. В организационном плане ведомства, которые по своему функционалу могут и должны организовать работу у нас имеются. Также имеются исполнители. Заставить врага нервничать и ошибаться их задача. Во время ВОВ это работало. А там и войска подтянутся.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 16:57
        Korsakov Михаил, приветствую Вас! Да, много чего необходимо. Немного зная историю, СВО считаю аналогом Крымской войны. И так же знаю, что мы всегда никчему не готовы. Долго запрягаем. Теперь, эти дроны кругом.. А оказывается, они очень многое изменили в проведении боевых действий. Но мне-простительно. Я- не специалист. Я и не выступаю, не учу начальника ГШ ВС РФ как надо воевать. Но ведь в ГШ должны были быть люди, которые ОБЗЯЗАНЫ предусмотреть возможные варианты современных войн. Им за это зарплату платят, между прочим. Если я на своей работе доложу начальнику, что "извините, не предусмотрел, не подумал". Ко мне возникнет один законный вопрос- "А вы соответствуете занимаемой должности?". Почему где то должно быть, иначе?..Читаю наши сводки, новости и просто нет слов.. Неужели это моя страна- мощная и непобедимая?! А ведь мой дед, Будапешт щтурмовал и ВОВ закончил, в Вене... Послушал этого чухонца-Стуба. Они там оказывается ждут мобилизации в РОссии. Так как после обьявления мобилизации, страна начнет разваливаться. У них там все в порядке, с головой? Кто хотел удрать-все давно уже удрали. Остальные(по своим друзьям занаю) в случае мобилизации, пойдут в военкомат, НЕ задумываясь.
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 17:12
          Андрей Николаевич. Я в последнее время перестал читать то, что Вы перечислили. Потому что возникают вопросы, о том что творится. Ответа на них не имею. Потому что не вхож. А то, что нам впаривают сверху - оскорбительно, так с народом не разговаривают. Я, то имея уже один инфаркт, второго не хочу.
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 16:16
      Андрей Николаевич
      (Много чего надо. СВО- не коммунальная реформа.

      На все надо время и средства, которые у нас всегда успешно "осваивались"
      А вот организацию масштабной диверсионной работы в тылах врага и устранение некоторых лиц укрорейха , можно приступить немедленно, здесь я Сладкова поддерживаю двумя руками.
      Сладков отметил важность усиления диверсионной работы во вражеском тылу. Именно этим должен заниматься спецназ
    4. сайгон Звание
      сайгон
      -1
      Сегодня, 16:47
      Слава господу что СВО не коммунальная реформа . Комунальная реформа скачками несется к краху . Не надо такие реформы в военном деле . Беда в армии - тупость , не компитентность и не умение слушать что и КАК трут по ушам подчиненые в докладах .А трут всегда ибо причины разные но всегда стараются выжать с начальников БК , людей огневую поддержку . Ну многи занают что и как . Но беда безответственности , это путь к проигрышу всего и вся.
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +7
    Сегодня, 15:30
    Мобилизация тоже как вариант возможна, если командование решит изменить стратегию, и вместо перемалывания решит провести крупное стратегическое наступление и разгром врага, форсировать Днепр в нескольких местах, высадить десант в Одессе и Николаеве, одновременно наступать из Белоруссии, на Ровно, Луцк, Львов. Для всего этого нужно много резервов, хотя бы 10-12 дивизий, сведенных в корпуса, а для них вооружение, боеприпасы, военная техника, прикрытие с воздуха, работа штурмовой авиации. Для всего этого надо промышленности надо произвести и подготовить ВВТ в необходимых количествах. А для этого вероятно потребуется дополнительная рабочая сила на военных заводах, и много тыловых подразделений, особенно транспортных. Опять же нужно мобилизовать и гражданский транспорт, десятки тысяч грузовиков, а к ним и водителей, и ремонтников. Поэтому года на два придется провести мобилизацию, и военную, и трудовую, до разгрома главных сил врага.
    Но это все вряд ли нужно, у нас стратегия перемолки - молоть, молоть, и так и победим, когда-нибудь
    1. двп Звание
      двп
      +11
      Сегодня, 15:41
      Так то оно так, только "наши" власти боятся мобилизации. И правильно бояться,я думаю.
    2. VictorB Звание
      VictorB
      +13
      Сегодня, 15:54
      у нас стратегия перемолки - молоть, молоть

      Не дай Бог, конечно, но с такой типа стратегией ведь и нас могут перемолоть. У Запада ресурсов намного больше.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -4
        Сегодня, 15:58
        У Запада ресурсов намного больше.

        Наверху виднее, если стратегия такая, значит, так надо, значит, все правильно request laughing
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:24
      У нас в стране 40 млн. пенсионеров. Если мобилизовать половину, получится укомплектовать все тыловые подразделения и заставить промышленность работать на войну.
      А военных пенсионеров, а также охотников можно и на фронт отправить. И права у пенсов практически у всех - могут служить водилами.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 17:06
        Виктор Ленинградец, разве кто-то спорит? Лично я -готов- хоть на трудовой фронт, хоть на мобилизацию. И также почти все мои знакомые и друзья. Никто косить, удирать не собирается и мыслей таких, нет у людей. Ну надо же что-то делать. Иначе, нас самих скоро всех, перемолотят.
      2. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        0
        Сегодня, 17:37
        Попытайтесь устроиться по контракту, если пенсионер. Вряд ли получится.
  6. Denis_999 Звание
    Denis_999
    +9
    Сегодня, 15:31
    Просто мысли вслух.

    Перед блокировкой "Телеграмма", нередко заглядывал на канал "ASWman" ( Максим Климов ). Сейчас всё закрылось, неизвестно кто где, словом, цирк, такое ощущение, что "телегу" как под заказ врага прикрыли:)))

    В-общем, он писал в т.ч. и про, если ничего НЕ путаю, нового командующего беспилотными частями ( или войсками, фиг его знает ) РФ, некого Юрия Ваганова, более известного под прозвищем "Юра-Унитаз" ( товарищ начинал на бизнесе сантехники ). Инфа такая - когда фронту требовалось КОЛИЧЕСТВО, этот человек немало помог "переломить" и выправить ситуацию в нашу сторону. Теперь же Ваганов превратился в узко мыслящего/костного/закостенелого барыгу-дельца, который ОТСТАЁТ от быстро меняющихся реалий фронта и тупо гонит на передовую одну и ту же модель дронов.

    Такой вопрос.

    Допустим, я создаю интересную штуковину, которая может совершить переворот на фронте. НО... я НЕ хочу продавать это китайцам ( от которых все эти идеи предсказуемо попадут ВСЕМУ миру, в т.ч. и украм ). И я НЕ хочу дополнительно "озолотить" Юрия Ваганова или ему подобных, хватит этим ребяткам и так их денег.

    КАКОЙ выход у таких, как я? Принимаю мысли-комментарии.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 16:05
      КАКОЙ выход у таких, как я?

      для такой ситуации - выхода нет...
      или все - на ветер,
      или - на благо определенных товарищей...
      у нас не созданы условия для роста творческих людей, а введение изменений по налогообложению - приводит к дополнительным проблемам в создании чего-то нового
      эти вопросы не ставятся как задачи и - не решаются
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        +1
        Сегодня, 16:22
        Ну, да.

        Можно, конечно, купить лицензию ВВТ. На какой-нибудь выставке к твоему скромному стенду подойдут заинтересованные люди, которые предложат, дескать, чего Вы тут прозябаете, давайте к нам "под крыло".

        Патентование? Хех, читал там же, у Климова, случай воровства - уже даже не китайцы, а СВОИ сделали путём "обратного инжиниринга" копию чужой снайперской пули ( её изначальный конструктор - наш! ). И стали поставлять продукцию на фронт...

        Или, совсем уж на крайняк, открыть счёт типа волонтёрских, так мол и так, вот стоимость конечного изделия, хотите помочь парням на фронте - вот расчётный счёт.

        Одним словом, одни вопросы.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 16:36
      выход: озолотить ваганова или ему подобных и помочь солдатам этой штуковиной, какой- еще может быть выбор, вы че, пускай они станут хоть миллиардерами, но зато эта штуковина поможет солдатам
      1. Denis_999 Звание
        Denis_999
        0
        Сегодня, 17:12
        выход: озолотить ваганова или ему подобных и помочь солдатам этой штуковиной, какой- еще может быть выбор, вы че, пускай они станут хоть миллиардерами, но зато эта штуковина поможет солдатам


        По-человечески, ДА. НО, в условиях нынешней, рыночной России, это будет банальной спекуляцией на моих патриотических чувствах. Ну, по факту же, так!

        Я же ТОЖЕ хочу пожить по-человечески ( перефразируя героя Папанова из "Холодного лета 53-го" ). Не молод уже. Не полтинник ещё, но уже не так молод:)

        Если только... Ваганов или ему подобный будет платить мне т.н. "роялти". С КАЖДОГО, ВЫПУЩЕННОГО НА ЕГО ФАБРИКАХ/ЗАВОДАХ, ИЗДЕЛИЯ. Солидный такой, УВЕСИСТЫЙ "роялти"...
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 17:46
          если это поможет солдатам, то без разницы спекуляция там или что

          если вы изобретете то вам будут платить ваганов или ему подобные

          главное это изобрести штуковину
  7. Правдодел Звание
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 15:32
    России нужна .... революция в военном деле

    В кратком содержании по пунктам России требуется:
    1. революция средств связи, особенно космических и оптоволоконных;
    2. создание эшелонированной ПВО, уничтожающей и не пропускающей даже целые тучи дронов;
    3. усиление, систематическая и непрерывная диверсионная работа у врага в тылу:
    4. тотально и постоянно уничтожение военно-политического руководства хунты;
    Остальное требует пояснения и разъяснения от тех, кто знает что и как:
    1. Какая военная техника и какое оружие 5-ого, 6-ого поколения требуется России для победы?
    2. Какие изменения качества подготовки военных специалистов требуется России для победы?
    1. Развед Звание
      Развед
      +3
      Сегодня, 16:21
      Могу изложить еще короче.
      1. Надо.
      2. Нужно.
      3. Следует.
      4. Требуется.
      5. Необходимо.
      6. Надлежит.
      И прочие "желательно", которые без толку мусолятся здесь уже пятый год.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 16:36
        Могу изложить еще короче.

        Что-то вы не туда зарулили.
        Если 1000 или 100000 раз повторить "нужно, необходимо" и т.д., то даже если принять, что нужно, все равно непонятно, что нужно...
        1. Развед Звание
          Развед
          0
          Сегодня, 17:12
          Может и не туда. Просто уже оскомина во рту от этих бесконечных "надо, нужно, следует..." Пятый год. А воз и ныне там (кота Ваську не упоминаю, дискредитацией пахнет).
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Правдодел
      Какие изменения качества подготовки военных специалистов требуется России для победы?

      Как сказал проф. Преображенский: "Разруха не в клозетах, а в головах", так и революция в военном деле должна произойти в головах. В главных головах.
      Когда у нас генералы перестанут готовиться к прошедшей войне, тогда и произойдет революция в ВД. Когда начнут у нас по полной спрашивать с людей в погонах и стоящих рядом за все случаи коррупции и головотяпства, тогда и наступит революция в ВД. Когда высокие посты в МО и ВПК будут занимать по признанию заслуг и по таланту, а не по протекции, вот тогда и наступит революция в ВД. hi
  8. Жнец Звание
    Жнец
    +21
    Сегодня, 15:33
    С теми, кто сейчас в Кремле всё это уже недостижимо. А зачем им дёргаться, у них всё хорошо, всё есть, родные и близкие пристроены в тепле. Что менять, рисковать, суетиться. Хлопотно это, тем более снизу несут обнадёживающие доклады, по ним мы побеждаем. А казусы типа вторжения в Курск, ну бывает, подумаешь, делов то.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -4
      Сегодня, 16:39
      20% освобожденной территории пукраины и разгром врага залезшего в курскую область, говорят о том что мы побеждаем
  9. мерцание Звание
    мерцание
    +5
    Сегодня, 15:33
    А революция в военном деле зависит от прорывов в микроэлектронике и программировании.

    А революция в военном деле зависит от прорывов в микроэлектронике и программировании.
    А за это все отвечает правительство во главе с Мишустиным. Кроме того, эти направления курировали друзья Мишустина, некто Мацоцкий и Александр Галицкий (не путать с Сергеем), которые успешно тормозили процесс, первый сейчас в бегах, второй занимал проукраинскую позицию, финансировал производство боеприпасов на Украине.
    Ну и как request в таких условиях осуществлять революцию в военном деле?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:08
      второй занимал проукраинскую позицию, финансировал производство боеприпасов на Украине.

      мне интересно другое - как ушла из жизни его жена - находясь в СИЗО?
      за какие такие дела ее ушли?
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 15:37
    увы, но с такими военноначальниками говорить о каком то даже не прорыве, а положительном успехе сомнительно вообще, это если учитывать, что за то же время красная армия освободила всю свою территорию, прошла пол-европы и взяла берлин и все тоже самое время российская провела в боях местного значения(несмотря на бесконечный героизм рядового и младшего командного состава) , которые не принесли особого перелома
  11. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +6
    Сегодня, 15:38
    Конечно же великую страну и сильную современную армию хочет простой народ, ведь ему же приходится рисковать жизнью.
    Всеобщая мобилизация и переключение страны на военные рельсы разве как то может производится с руководящим аппаратом у которого бывает зарубежная собственность в странах НАТО и семьи и дети? Разве такая тесная связь с НАТО не становится госизменой?
  12. tank64rus Звание
    tank64rus
    +3
    Сегодня, 15:42
    Революция в военном деле будет тогда,когда она будет делаться не только Кулибиными на СВО, а всей мощью государства. Один только вопрос сколько патентов в военном деле внедрено в серийное производство за эти годы СВО. Не самоделки наших Кулибиных, а серийные образцы. Возьмём например, применение шашек УДШ на бронетехнике. Это пришло ещё из Афгана. Затем Чечня. Теперь СВО. Про контейнер для шашек слышал ещё во 2 Чеченскую. Но воз и ныне там. Затем применение РПО в качестве штатного вооружения танков БМП,НРТК то же одни самоделки ну и т.д.
  13. Чужой...
    Чужой...
    +3
    Сегодня, 15:44
    Вам же русским языком сказали: ослы на передовой - это нормально. Хотите что-то изменить - готовьтесь последовать за Прилепиным и Пригожиным...
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 16:42
      Американский спецназ использовал лошадей во время вторжения в Афганистан в 2001 году.
  14. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 15:44
    В заголовке слова:"в военном деле" нужно убрать.
  15. Десница ока Звание
    Десница ока
    +5
    Сегодня, 15:44
    России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле

    Росийской власти, элитам, нужно побольше силы духа и смелости, реальной деятельности в отстаивании интересов России и защиты ее .., хотя бы десятую часть тех, которые демонстрируют наглядно иранские элиты и народ.
    А вот такие утверждения о том что нам, нашей великой ядерной державе, самой большой в мире, с огромным кол-вом природных реаурсов и тп., нужны какие то лучшие средства обороны от беспилотников и ракет, новые виды беспилотников и средств вооружений, дабы успешно противостоять Украине - уже просто противно читать... Пятый год СВО, с територии прибалтийских стран уже бьют по России ( и плевать кто выпустил эти беспилотники укры или сами прибалты), разносят все что возможно и тп., а вместо того, чтобы отвечать жестко ( и давно, еще при начале англосаксонской, западной накачки укры всеми их видами вооружений) по ВСЕМ, причастным к атакам по РФ агрессорам и их прибалтийским шестеркам, имеем вот такие сюр статьи, о том что нам нужно больше беспилотников на оптоволокне и тп.
    Очень я разочарована нашей правящей трусливой, трясущейся и ркстилающейся перед гегемоном элитой, которая тут воюет ( руками и кровью наших пацанов на поле боя), а тут ( в лице парламентариев и власти) бегает к прямым агрессорам на всякие переговоры, прячет голову в песок будто ничего не происходит, когда страны запада захватывают наши танкеры, собственность, наводят свои ракеты на наши предприятия и тп., боясь связываться, отвечать подобающе и тп. Тьфуй, в очередной раз.
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +3
      Сегодня, 16:43
      Ну как бы я видел недавно выступление самого его на какой то там очередной конференции, после его слов о том что доп доходы от нефти можно направить на дивиденды - зал аплодировал стоя.
      Что они могут сделать? Как потом смотреть в синагоге партнерам в глаза?
  16. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 15:45
    Сегодня министр труда вдруг сообщил: 8 отраслей стареют.
    И не сообщил какие.

    Война - дело молодых. Поэтому и не сообщил.
    То количество относительно молодых, которое ушло на СВО за 4 года - это серьезная цифра, чтобы многие отрасли "вдруг" постарели.

    Я к чему..Сладков прав, но не договаривает: без серьезной просадки экономики теперь мобилизация уже не обойдется, как в первый раз.
    А руководство страны пытается соблюсти хоть как-то баланс: "СВО-экономика".

    Поэтому нужны другие рецепты.
    А их не много. Ну вот Сладков пытается "выписать" его.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 16:11
      К таким отраслям относятся:
      Образование — высокая доля преподавателей пенсионного и предпенсионного возраста.
      Здравоохранение и предоставление социальных услуг — нехватка молодежи при высокой нагрузке на опытный персонал,
      Научные исследования и разработки — старение академических кадров.
      Сельское хозяйство — отток молодежи из сельской местности и старение фермеров.
      Государственное управление и обеспечение военной безопасности — значительное число сотрудников старше 50 лет.
      Промышленное производство — дефицит квалифицированных рабочих кадров молодого возраста.
      Транспорт и логистика — старение водительского состава и персонала.
      Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) — нехватка кадров из-за низкой привлекательности для молодежи
  17. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 15:47
    Сладков стал у нас мальчиком, который кричит что король забыл одеться laughing
    Не нужна революция, надо чтобы люди на высоких постах выполняли свои служебные обязанности. А не ходили на юбилеи росгвардии
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: alexoff
      Не нужна революция, надо чтобы люди на высоких постах выполняли свои служебные обязанности.

      Так это и будет революция.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:26
        По современным понятиям это называется личностный рост. Когда кто-то встал в 6 утра, на пробежку, а потом на работу работать. Хотя до того пузо отращивал да кредиты набирал. А революция это когда его выпнут на улицу и заменят кем-то другим, кто будет работать
  18. kromer Звание
    kromer
    -2
    Сегодня, 15:48
    Вспомнился один эпиграф к одной статье: "до полного овладения Москвой силами ВСУ осталось два-три поста Сладкова в Telegram."
  19. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 15:51
    Он видит срочную необходимость в техническом перевооружении, то есть в создании инновационной военной техники пятого и шестого поколений, оружия, основанного на новых принципах

    Гениально...и чтобы к утру было сделано...настоящий журналист розовых пони.
    Из анекдота -
    Поехали...потом заведешься
    1. kromer Звание
      kromer
      -2
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Konnick
      Гениально...и чтобы к утру было сделано...настоящий журналист розовых пони.


      Да этот генералиссимус бы давно всех победил, но есть одна проблема. Генштаб МО РФ Сашу не слушает и исполнять его указания в Телеграмм не спешит.
  20. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -1
    Сегодня, 15:58
    Сладков: России нужна не всеобщая мобилизация, а революция в военном деле

    После слова "революция" можно поставить точку. Революция в философском смысле - это для тех, кто собрался излить свой "праведный" гнев
  22. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 16:03
    И что противно мне осознавать, что если на западе поймут, что по той или иной причине, украину придется слить, что больше с помощью нее не причинить нам должного ущерба и/или тп. и просто поманят опять наши элиты к себе в объятия, типо теперь будем сотрудничать, дружить, то я уверена ( это понятно по тому, как наши оф. лица, даже сейчас, когда штатовским оружием, с помощью их же спецов разносят наши объекты инфраструктуры, радуются даже просто контактам с американскими агрессорами и грезят о скором потеплении, совместными эконом проектами с сними и тп.) вся наша властная верхушка, все забудет и кинется в объятия гегемона и Европы.., тогда, когда мы им опять, просто станем нужны, в этом плане... А сотни тысяч жертв западной агрессии, наших лучших людей, будут просто списаны как неизбежные потери и никакого отмщения за них настоящим агрессорам запада, не будет... Будет опять иллюзорные мир, дружба, жвачка, опять ровно настолько, насколько Лукавым это будет нужно и выгодно...
    П. С. Никонов, сегодня, воодушевленно рассказывающий о поездке нашей делегации в штаты, вдохновил....)))
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 16:07
    просто нужно уже начать воевать, а не устраивать пикник с мамзельками
    просто нужно уже начать воевать, а не устраивать пикник с мамзельками
  24. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:08
    Такое мнение высказал военкор Александр Сладков Он видит срочную необходимость в техническом перевооружении, то есть в создании инновационной военной техники пятого и шестого поколений, оружия, основанного на новых принципах.

    Всё правильно, но а что высокие чины думают о таком? Раньше нужно было думать, но почему-то не думали о таком что мир меняется технологии меняются !
  25. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 16:09
    Революция в военном деле проистекает не из размышлений, а из появления нового оружия. Но Набиулина денег не даёт, полковники не дают заказов, старые в КБ озабочены "сохранением коллектива", а не решением государственных задач.
    .
    Если вы поднимите мои комменты 2020-23 годов, то там перспективы и возможности нашей тактики на Украине разобраны...
    1. operafan Звание
      operafan
      0
      Сегодня, 17:02
      За последние лет 25 уже столько денег влито в новейшее вооружение. Но в лучшем случае это была модернизация старо-советского. А в худшем, все оказалось только на бумаге и макетах. А некоторые так вообще много лет получали финансирование за свою наукоемкую разработку, а потом выдавали с Ali экземпляр, где затирали название и писали свое кириллицeй. Куда они все деньги дели - видимо в недвижимости Дубая.
  26. Гардамир Звание
    Гардамир
    +6
    Сегодня, 16:19
    О революциях. Ленину в 1917 было 47. Сталин затеял коллективизацию и индустриализацию в 50 с небольшим. Горбачев начал перестройку в 54. ельцин изломал Советский Союз в 60. Не знаю вряд ли найдутся революционеры, когда им за 70.
  27. AMG Звание
    AMG
    0
    Сегодня, 16:19
    А.Сладков говорит, что спецназ должен заниматься диверсионной работой в тылу врага. А это для чего и создавался спецназ: 1.ведение разведки сосредоточения войск противника в его глубоком тылу; 2.уничтожение тактических и оперативно-тактических средств нападения противника; 3.проведение диверсий; 4.организация при необходимости партизанского движения в тылу противника; 5.захват лиц, обладающих важной информацией и т. д. В Афганистане была успешно проведена охота на "Стингера", сейчас охота на "Хаймерса" не состоялась.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 16:28
      А это для чего и создавался спецназ:

      Уставы и Наставления - давно должны были быть переписаны, но...
  28. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 16:24
    Ну еще... Сладков и ко, конечно могут грезить о какой-то революции средств вооружения и тп., но, это же глупо и ущербно просто, надеяться и уповать на это.., на фоне того, что вся западная, во главе с гегемоном оборонная и иные промышленности ( которые объективно превосходят наши скромные затраты и возможности), тоже работают над усовершенствованием своих подобных систем. И все они производятся там для отправки на украину, противостояния с нами ... Похоже Сладков смирился уже с тем, что воевать мы будем по задуманному гегемоном для нас сценарию - на истощение, еще долгие годы... И поэтому не о том, что нужно координально менять ситуацию и стратегию в рамках ведения СВО, заканчивать эпически и в максимально короткие сроки, всеми доступными нам средствами и тп.эту бойню, говорит Сладков, а, о том, что нужно чудом наверное, разрабатывать какие-то там лучшие вооружения и тп., ну типо готовится к долгому кровопролитному, тупому противостоянию со всей западной машиной и дальше на поле боя украина....
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 16:44
      но и там ничего не придумали против дронов
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 17:49
        Да я вообще то, не о том писала...)))
        У нас есть и "орешники" и "буревестники" и "посейдоны" всякие и тд. и тп., если что ( много чего, чего нет у того же Ирана, сейчас, малыми средствами, дающему достойный отпор двум ядерным! державам,не щадящему и их союзников на БВ, жестко отстаивающим себя и свои интересы), нет воли.., силы воли, духа, желания?, смелости и тп., просто необходимых сейчас.
        Пятый год СВО, с весьма сомнительными результатами, сотнями тысяч жертв, в виде наших бойцов, разрушением нашей инфраструктуры и тп. - тому наглядный показатель.., - что может быть наши элиты, верха, не тем делом занимаются, не достойны быть правителями нашей Великой страны, дух народа которой, много превосходит оный, наших верхов? Представителям Великой державы ( а сейчас это под большим вопросом), чтобы адекватно, достойно и продуктивно, отвечать на агрессию любого противника, нужно иметь соответствующие волевые и иные качества..
        Наши, ведут себя на мой взгляд, не просто неадекватно, но и алогично... Такое ощущение, что не воля к победе, любой ценой и всеми возможными силами, ими ( нашими верхами) сейчас движет, решимость закончить эту мясорубку на истощение, как можно скорее и максимально выгодно для нас, меньшей кровью и тп., а желание понравится нынешним элитам штатов ( Лукавого) и мриями об экономическом и ином сотрудничестве с этими главными нашими вражинами, устроившими нам страшную бойню и всяко подпитывающими ее, в том числе при Трампе, перед которыми наши верха, просто откровенно пресмыкаются и заискивают, оправдываются за свои действия, спускают им с рук любые агрессивные шаги в нашу сторону и тп.
        Нет, с такой элиткой, мечтать о скорой достойной победе, просто не приходится... Сэм сказал - война на истощение - значит будет война на истощение, с еще сотнями тысячами жертв, в виде наших героев бойцов... И, даже форсмажером, связанным с Ираном, не пожелали или не захотели воспользоваться, что б выбраться из уготованной нам кровавой колеи на долгие годы... Прискорбно это все наблюдать.... (((
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 18:33
        Там против дронов придумали украинцев, которых им не жалко
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 18:40
          ну от дронов ирана не украинцы страдают
  29. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 16:29
    Ну дык... У России минимум стописят лет три беды - флот, связь и разведка. И да, новых принципов тоже лет сто никто не открывал, давно надо это клише дурацкое прекратить использовать.
  30. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 16:32
    А может у российской армии нужно руководство с железными яйками?
  31. Demon Звание
    Demon
    +1
    Сегодня, 16:33
    Добавлю сюда свои 5 копеек. Если вспомнить про успешность операции "труба" и эффективность Иранских подземелий, пора оснащать инженерные войска туннеле-проходческими комплексами и техникой горнодобывающей отрасли для строительства подземных сооружений. Это гарантирует 100% защиту от БПЛА.
  32. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 16:40
    Для всего Башне этого нужно разрешение еврейского лобби олигархов, а у них другие думы - договорняк и воссоединение на острове Эпштейна.
  33. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:49
    1. Потребна не мобилизация запасных солдат - армия и так вторая по численности в мире опосля КНР,, а мобилизация экономики и разумная политика бы не снабжать врага своими ресурсами во время войны, как говорил В.В.Путин, за будущее существование РФ.
    2. Бывший командир всей армии С.К.Шойгу не раз говорил и В.В.Путин не единожды подтверждал, что армия на 80-90% оснащена самым современным оружием - таких показателей не имеет ни одна другая армия мира включая США, Нату и КНР.
  34. operafan Звание
    operafan
    0
    Сегодня, 16:53
    После очередной катастрофы на фронте все хватаются за голову и требуют армейских реформ-модернизаций-революций-рывков и всего подобного.

    С 1-й чеченской ничего не изменилось, все тоже самое как и десятки лет назад: "Некомпетентное командование", "бездарные генералы"; "огромные напрасные потери личного состава"; "тотальное воровство", "отсутствие современных видов оружия".

    А про, что у нас "все прогнило" и "все нужно менять" - я слышал еще с приходом Горбачева в 1986.
  35. Сулимов Владимир Звание
    Сулимов Владимир
    0
    Сегодня, 16:54
    Нужны в первую очередь Жуковы и Рокоссовские.
  36. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:57
    Все есть только не используется.
  37. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 17:02
    Он видит срочную необходимость в техническом перевооружении, то есть в создании инновационной военной техники пятого и шестого поколений, оружия, основанного на новых принципах.

    Кому ж в юности не хочется большой и светлой любви. Но, увы! Не всем везет.
    А воюют тем, что есть. Четыре года прошло и ... ... . Нужно, нужно, нужно ... .
  38. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 17:04
    Скоро половина командования в СИЗО сидеть будет, а часть уже сидит. На обеспечивали армию. Сладков ничего нового не открыл. Все уже давно говорят что войска требуют современного оснащения, сейчас его крохи.
  39. Radius Звание
    Radius
    0
    Сегодня, 17:26
    Мда, Сладков великий стратег. Типа, открыл всем глаза!
  40. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 17:32
    КО: Нужно всего и побольше и получше.

    А как достичь? Ну устроить беспорядки в стране и парализацию власти - так точно деньги и технологии на нас так и посыпятся и победим.
    Какие хорошие советы.
  41. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    0
    Сегодня, 17:40
    Где можно приобрести русско-украинский словник? Никто не знает?
  42. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 17:43
    Не только в военном деле. Вся система прогнила, всю систему менять надо.

    Не только в военном деле. Вся система прогнила, всю систему менять надо.
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Scientist_
      Не только в военном деле. Вся система прогнила, всю систему менять надо.

      Революция в военном деле невозможна без революции в экономике.
      Революция в экономике невозможна в условиях существующей в РФ политической власти. Например , доказавшая свою эффективность китайская модель экономики с пятилетками, государственным планированием и целеопределением. Кстати, последний раз слово модернизация было произнесено Д. Медведевым во время нахождения в президентском кресле.
      Путин таких слов не употребляет, его устраивает существующая модель экономики России.
  43. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 17:46
    командованию и политическому руководству стоит более активно заниматься решением проблем

    Командование и политическое руководство и есть проблема.
  44. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 18:16
    Царствуй лежа на боку
    .
    У нас сейчас так.Вчера в новостях главный выглядел очень неважно.