На освобожденной части ДНР найдены тайники с химическим и биологическим оружием
На освобожденных территориях ДНР продолжают находить то, что Киев явно не собирался оставлять «для отчетности». По данным УФСБ по региону, в республике обнаружены схроны с химическими и бактериологическими веществами. Причем речь, как подчеркивается, идет не об одной-двух находках, а о достаточно большом количестве таких тайников.
И это уже совсем не рядовая история про оставленные боеприпасы или мины. Когда на местности после отхода ВСУ находят не только оружие, но и отравляющие вещества, это говорит о многом. По большому счету, противник оставлял после себя не просто военный след, а потенциальную угрозу для мирного населения.
Такие находки особенно важны на фоне прежних заявлений российской стороны. Москва уже не раз говорила о фактах применения ВСУ химических веществ. Также ранее сообщалось о риске провокаций с их использованием. Отдельно указывалось и на то, что на Западе прекрасно осведомлены о подобных эпизодах. Часть соответствующей химической продукции, по оценкам России, поступала на Украину из Европы.
Чем больше таких схронов вскрывается на освобожденной территории, тем сложнее становится поддерживать привычную западную версию о «цивилизованной помощи Киеву». Потому что одно дело – поставки снарядов и бронетехники. И совсем другое – история с химическими и бактериологическими компонентами. Это уже не просто вопрос фронта. Это вопрос безопасности людей, которые живут на этой земле.
