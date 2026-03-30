Politico: если Орбан выиграет выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза

Многие считают, что с блокировкой кредита Украине была перейдена красная линия, и с этим нужно что-то делать, но непонятно что.

Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан выиграет парламентские выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза. В ЕС рассматривают способы помешать ему и некоторым другим европейским лидерам блокировать принятые большинством решения.Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.Собеседники СМИ отмечают, что особую тревогу у них вызывает срыв решений, касающихся Киева.Один из них заявил:Впрочем, сценарий с исключением страны из Евросоюза оценивается источниками как маловероятный. Тем более, что в ЕС подобных прецедентов пока не было.Противниками Орбана и его единомышленников рассматриваются и некоторые другие варианты. Один из них – это приостановка финансирования Венгрии из общеевропейского бюджета. Также обсуждают не полное исключение Будапешта из ЕС, а только лишение его права голоса в Совете Европы.А самым простым способом избежать венгерских блокировок, вероятно, является отказ от требования единогласного принятия решений. В таком случае можно будет решать вопросы, если большинство голосующих, а не абсолютно все, отдадут за это свои голоса. Эту практику можно ввести не для всех сфер, а лишь для внешнеполитических решений и принятия бюджета. Впрочем, такое нововведение, считают некоторые из собеседников издания, негативно повлияет на взаимоотношения членов ЕС.