Politico: если Орбан выиграет выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза

Если венгерский премьер-министр Виктор Орбан выиграет парламентские выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза. В ЕС рассматривают способы помешать ему и некоторым другим европейским лидерам блокировать принятые большинством решения.



Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

Собеседники СМИ отмечают, что особую тревогу у них вызывает срыв решений, касающихся Киева.

Один из них заявил:

Многие считают, что с блокировкой кредита Украине была перейдена красная линия, и с этим нужно что-то делать, но непонятно что.

Впрочем, сценарий с исключением страны из Евросоюза оценивается источниками как маловероятный. Тем более, что в ЕС подобных прецедентов пока не было.

Противниками Орбана и его единомышленников рассматриваются и некоторые другие варианты. Один из них – это приостановка финансирования Венгрии из общеевропейского бюджета. Также обсуждают не полное исключение Будапешта из ЕС, а только лишение его права голоса в Совете Европы.

А самым простым способом избежать венгерских блокировок, вероятно, является отказ от требования единогласного принятия решений. В таком случае можно будет решать вопросы, если большинство голосующих, а не абсолютно все, отдадут за это свои голоса. Эту практику можно ввести не для всех сфер, а лишь для внешнеполитических решений и принятия бюджета. Впрочем, такое нововведение, считают некоторые из собеседников издания, негативно повлияет на взаимоотношения членов ЕС.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +3
    Сегодня, 16:53
    ❝ Если Орбан выиграет выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза ❞ —

    — «Ну, за победу!» ...
    (Роль личности в истории)
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    +2
    Сегодня, 16:59
    Демократия на марше.)Орбану-победы,Венгрии -свободу!
  3. Ирек Звание
    +2
    Сегодня, 17:05
    Он сам уведёт свою страну из Гейсоюза.
  4. tralflot1832 Звание
    +3
    Сегодня, 17:08
    А у Орбана есть шанс проиграть выборы ? bully
    1. HAM Звание
      +4
      Сегодня, 17:15
      И не только проиграть,но и в турму загреметь....прецедентов в европейской "демократии" полно....
    2. Наводлом Звание
      +1
      Сегодня, 17:20
      Портал "Балканист" писал об этом в ноябре
      Опросы общественного мнения дают крайне противоречивую картину. Одни из них отдают около 45% и 110-115 мест из 199 Орбану, другие — Мадьяру. Здесь необходимо учитывать, что только 93 депутата избираются по партийным спискам, а ещё 106 — по одномандатным округам. В 18 округах Будапешта явное преимущество имеет оппозиция, в глубинке — правящая партия. Основная борьба развернётся за избирателей в относительно крупных городах вроде Дебрецена, Мишкольца, Печа, Сегеда, Дьёра

      Подробнее здесь: https://balkanist.ru/clauses/orban-i-ego-opasnyj-protivnik-perspektivy-parlamentskih-vyborov-v-vengrii/
    3. commbatant Звание
      +1
      Сегодня, 17:41
      Жертвы "научной фантастики" будут голосовать либо за деньги от ЕСу, либо за газ из РФ и одновременную изоляцию.
      Так что, выберут первое "чтобы тусоваться красиво" (с) под страшный смех Зе и беженцев с БВ.
  5. ulembeck Звание
    0
    Сегодня, 17:25
    Politico: если Орбан выиграет выборы, Венгрию могут исключить из Евросоюза

    План "Б" laughing
  6. Pavel57 Звание
    0
    Сегодня, 17:38
    Орбан мешает верхушке Евросоюза получить себе в карман с финансирования Украины.
  7. Chersky Звание
    +1
    Сегодня, 17:52
    Лишь бы не грохнули бедолагу. Уж очень он им мешает. Или будет румынский сценарий...