Надпись на вагоне в Запорожье изучает СБУ, подозревают ответ РФ на «Паутину»

Противник в социальных сетях жалуется на наличие в Запорожье «растущего числа российских агентов». В сообщениях говорится о том, что они «наводят российские дроны и ракеты на цели», а также «устраивают акции для раскола местного населения». О том факте, что «раскол» на подконтрольных киевскому режиму территориях в обществе произошёл задолго до сегодняшнего дня, не говорят.

В качестве «доказательства присутствия российской агентуры» приводится фотография грузового железнодорожного состава, на одном из вагонов (точнее – полувагонов) которого видна надпись ZOV. Напомним, что она ассоциируется с СВО и обозначениями российских соединений (группировок) на фронте.

Как пишут местные паблики, теперь СБУ проверяет железнодорожные составы в контролируемой Киевом части Запорожской области на предмет «размещения в них дронов». Противник высказывает подозрения относительного того, что некоторые дроны могут доставляться в центральные и западные регионы Украины железнодорожными составами - например, после размещения коптеров в грузовых полувагонах с углем, а там - активироваться для взлёта и нанесения ударов по тому или иному объекту. Если это не выдумки СБУ, то в таком случае мог бы быть вполне достойный ответ на британско-украинскую операцию «Паутина», которой так гордятся в Киеве.

На минувшей неделе российские войска ударами дронов повредили не менее 6 локомотивов, используемых противником для перевозки военных грузов. Среди них - маневровые локомотивы и электровозы.
  1. майор Юрик Звание
    Сегодня, 16:49
    Гыы, надписи на заборах " Зеля - лох " уже никого не беспокоят.... laughing
    2. ian Звание
      Сегодня, 17:18
      Это потому что так уже не пишут. Понятие "лох" он перерос года 3 назад. Как и "За шо стояв майдан" уже не спрашивают, все поняли.... hi
  2. Ирек Звание
    Сегодня, 17:06
    Хороший троллинг, но лучше-бы взорвать эту станцию.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 17:25
      Если поймают,то можно сказать что надпись делалась в темноте и потому не увидели что забыли написать в самом начале букву А.Отмазка от СБУ.
  3. JustMe Звание
    Сегодня, 17:21
    Троллинг и диверсионную деятельность между собой смешивать не логично..
    1. БМП-2 Звание
      Сегодня, 17:51
      Так автор вроде как и не смешивает: "мог бы быть вполне достойный ответ", - но понятно, что одна только надпись на вагоне таким ответом быть не может. Поэтому склоняюсь к версии, что СБУ слегка урезали финансирование (а может просто воровать больше стали), и вместо российских паспортов и визиток Путина, теперь лишь надписи на вагонах, как доказательство необходимости большего финансирования.
  4. Eugen 62 Звание
    Сегодня, 17:40
    На фото на путях рядом с вагонами стоят два маневровых тепловоза. Это большая недоработка наших дроноводов. Видимо, на них дроны и ракеты местные подпольщики ещё не навели.
  5. Grencer81 Звание
    Сегодня, 18:09
    А если вагоны пришли из Польши или Румынии?