Надпись на вагоне в Запорожье изучает СБУ, подозревают ответ РФ на «Паутину»
6 8838
Противник в социальных сетях жалуется на наличие в Запорожье «растущего числа российских агентов». В сообщениях говорится о том, что они «наводят российские дроны и ракеты на цели», а также «устраивают акции для раскола местного населения». О том факте, что «раскол» на подконтрольных киевскому режиму территориях в обществе произошёл задолго до сегодняшнего дня, не говорят.
В качестве «доказательства присутствия российской агентуры» приводится фотография грузового железнодорожного состава, на одном из вагонов (точнее – полувагонов) которого видна надпись ZOV. Напомним, что она ассоциируется с СВО и обозначениями российских соединений (группировок) на фронте.
Как пишут местные паблики, теперь СБУ проверяет железнодорожные составы в контролируемой Киевом части Запорожской области на предмет «размещения в них дронов». Противник высказывает подозрения относительного того, что некоторые дроны могут доставляться в центральные и западные регионы Украины железнодорожными составами - например, после размещения коптеров в грузовых полувагонах с углем, а там - активироваться для взлёта и нанесения ударов по тому или иному объекту. Если это не выдумки СБУ, то в таком случае мог бы быть вполне достойный ответ на британско-украинскую операцию «Паутина», которой так гордятся в Киеве.
На минувшей неделе российские войска ударами дронов повредили не менее 6 локомотивов, используемых противником для перевозки военных грузов. Среди них - маневровые локомотивы и электровозы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация