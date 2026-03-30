США, НАТО и Гренландия занялись совместной работой над «поразительной» сделкой
В Белом доме заявили, что США совместно с НАТО и самой Гренландией работают над некой «поразительной сделкой». Формулировка расплывчатая, но сам факт уже показателен: Вашингтон снова возвращается к теме контроля над островом, который десятилетиями считался второстепенным направлением.
Параллельно всплывает история с американскими «частными лицами», которые активно работали на острове. Среди них – предприниматели и бывшие чиновники, продвигающие проекты вроде дата-центров и одновременно «национальные интересы США». Датская сторона, судя по утечкам, за ними внимательно наблюдала.
По большому счету, Гренландия – это не про лед и редкие поселения. Это про Арктику, ресурсы, маршруты и военную инфраструктуру. Еще с 1950-х годов США имеют там особые права в рамках соглашений с Данией, включая обязательства по обороне острова. А значит, юридическая и военная база для усиления присутствия у Вашингтона уже есть – вопрос лишь в том, как далеко они готовы зайти.
Именно поэтому разговоры о «сделке» выглядят как попытка переупаковать старую идею в новую форму. Раньше предлагали купить остров. Теперь, судя по всему, речь может идти о более сложной конструкции – с участием НАТО, инвестициями, инфраструктурой и постепенным перераспределением контроля.
