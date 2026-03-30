США, НАТО и Гренландия занялись совместной работой над «поразительной» сделкой

В Белом доме заявили, что США совместно с НАТО и самой Гренландией работают над некой «поразительной сделкой». Формулировка расплывчатая, но сам факт уже показателен: Вашингтон снова возвращается к теме контроля над островом, который десятилетиями считался второстепенным направлением.



Параллельно всплывает история с американскими «частными лицами», которые активно работали на острове. Среди них – предприниматели и бывшие чиновники, продвигающие проекты вроде дата-центров и одновременно «национальные интересы США». Датская сторона, судя по утечкам, за ними внимательно наблюдала.

По большому счету, Гренландия – это не про лед и редкие поселения. Это про Арктику, ресурсы, маршруты и военную инфраструктуру. Еще с 1950-х годов США имеют там особые права в рамках соглашений с Данией, включая обязательства по обороне острова. А значит, юридическая и военная база для усиления присутствия у Вашингтона уже есть – вопрос лишь в том, как далеко они готовы зайти.

Именно поэтому разговоры о «сделке» выглядят как попытка переупаковать старую идею в новую форму. Раньше предлагали купить остров. Теперь, судя по всему, речь может идти о более сложной конструкции – с участием НАТО, инвестициями, инфраструктурой и постепенным перераспределением контроля.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:30
    ❝ Раньше предлагали купить остров ❞ —

    — Теперь, видимо, решили забрать хитростью ...
  2. tralflot1832
    Сегодня, 17:34
    Работа над "поразительной" сделкой между Гренландией и США идёт в тиши ,мне пока известно о трёх районах приватизации США ,но пентагон хочет пять . bully Если об Гренландии не говорили в СМИ не надо думать что администрация США о Гренландии забыла .Вот про Венесуэлу в России забыли - неинтересно уже .
      Сегодня, 17:49
      Вот про Венесуэлу в России забыли - неинтересно уже .
      Сдали своего президента и полностью легли под американцев. Эта страна стоит того, что бы о ней надо было помнить ?
        Сегодня, 17:55
        Что гласит закон джунглей? - он мёртвый волк!
      Сегодня, 17:49
      tralflot1832 hi , а что там народ Венесуэлы хочет сопротивление оказывать и отмстить за Мадуро,есть смысл им помогать???
    Сегодня, 17:40
    Всё-таки Дони "широко шагает".
    Неужели он не порвет себе "штаны"?
    Сегодня, 17:42
    Что-то навеяло. По идее нам про США и их политику уже всё показали в детстве...
      Сегодня, 17:56
      Между прочим - прекрасный пример политики прагматизма. Некоторым не мешало бы поучиться
    Сегодня, 17:52
    США чтобы увеличить свой сектор в Арктике, нужен полный контроль над Гренландией, все остальное просто разговоры.

    США чтобы увеличить свой сектор в Арктике, нужен полный контроль над Гренландией, все остальное просто разговоры.
    Сегодня, 17:56
    США Гренландию точно отожмут, к гадалке ходить не надо.
    Сегодня, 18:08
    У США все сделки одинаковые. Обобрать до последней нитки, отжать ресурсы и вогнать в кредитное рабство.