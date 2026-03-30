США рассматривают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана
2 19923
Вашингтон рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы американской администрации. Речь идет не о теории, а о вполне предметной проработке сделки. В Конгресс уже направлялся отчет с обоснованием такого шага.
Суть предложения проста. США готовы делиться с Эр-Риядом ядерными технологиями, включая обогащение урана и переработку плутония. В Белом доме это подают как инструмент укрепления безопасности.
Детали при этом предпочитают не раскрывать. Представители Госдепа прямо заявляют, что обсуждение идет, но соглашение еще не оформлено. При этом звучит дежурная оговорка: США будут «обеспокоены» любой попыткой выхода за рамки нераспространения.
Учитывая, что Вашингтон ведет давление на Иран именно из-за обогащения урана, идея передать аналогичные технологии Саудовской Аравии выглядит лицемерно. Одним странам – санкции и удары за ядерную программу. Другим – обсуждение передачи тех же возможностей в формате «партнерства».
Если сделка будет реализована, Ближний Восток получит еще один центр ядерных технологий. А вместе с ним – новый виток конкуренции, где вопрос уже не в том, появится ли оружие, а в том, кто получит его первым.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация