США рассматривают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

2 199 23
Вашингтон рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы американской администрации. Речь идет не о теории, а о вполне предметной проработке сделки. В Конгресс уже направлялся отчет с обоснованием такого шага.



Суть предложения проста. США готовы делиться с Эр-Риядом ядерными технологиями, включая обогащение урана и переработку плутония. В Белом доме это подают как инструмент укрепления безопасности.

Детали при этом предпочитают не раскрывать. Представители Госдепа прямо заявляют, что обсуждение идет, но соглашение еще не оформлено. При этом звучит дежурная оговорка: США будут «обеспокоены» любой попыткой выхода за рамки нераспространения.

Учитывая, что Вашингтон ведет давление на Иран именно из-за обогащения урана, идея передать аналогичные технологии Саудовской Аравии выглядит лицемерно. Одним странам – санкции и удары за ядерную программу. Другим – обсуждение передачи тех же возможностей в формате «партнерства».

Если сделка будет реализована, Ближний Восток получит еще один центр ядерных технологий. А вместе с ним – новый виток конкуренции, где вопрос уже не в том, появится ли оружие, а в том, кто получит его первым.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 17:40
    «Если в первом акте на стене висит ружьё, то в последнем оно должно выстрелить» — А. П. Чехов.

    И не факт, что по Ирану.
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 17:49
      Израиль порадуется,если Иран и Саудовская Аравия испепелят друг друга.Тогда для Израиля останется только Турция в качестве конкурента за доминирование в регионе Ближнего Востока.Это провокационное решение американцев как раз соответствует его планам.
        Миха1981
        0
        Сегодня, 18:42
        Неа, закончиться дружба КСА с Израилем, ведь дружили они против Ирана.
        topol717
        0
        Сегодня, 18:44
        Все верно Аравийский полуостров давно пора переименовать в израйльский. Ибо неправильным людям достались нефть и газ.
      Панадол
      +1
      Сегодня, 17:55
      Видимо этим идиотами мало двух небоскребов. Хотят всей Америке сделать кирдык !
        роман66
        +1
        Сегодня, 18:03
        этим идиотами

        Этому идиоту
          Сергей3
          +1
          Сегодня, 18:14
          Вы не правы, именно множественное число...
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 17:41
    Американцы предстают во всей своей красе. Они так воспитаны. Нам можно всё, мы мировой закон, мы устанавливаем правила.
    Горбатого могила исправит. Других вариантов для США уже нет.
    paul3390
    +3
    Сегодня, 17:47
    У США есть технологии обогащения урана??? Чё - правда? Хотелось бы таки подробностей - что там они собрались передавать..
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 17:55
      Два года назад трамп назвал принца Сауда воином. А 2 дня назад Трамп сказал, что принц будет целовать его в задницу. Публично сказал wassat tongue
        Сергей3
        +2
        Сегодня, 18:17
        А прынц публично сказал что он против?! Нет? Значит согласен!
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 18:35
          Для штатников это выражение распространено и ответа буквального на него не ждут laughing Или посылают, или по морде. Раньше Сауд вольности не прощал. Посмотрим , как теперь
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 18:17
      Купят у наших, как покупают топливный laughing
      Это новая технология, расскажи Саудитам где купить обогащенный уран.
      Ну или на крайняк решили разорить арабов, технология у них есть, но получать обогащенный уран химическим путем безумно дорого и они сами от этих технологий отказались. А центрифугу построить до сих пор ума не хватило, хотя начинали несколько раз.
      Тем более, чтобы получить плутоний, мало того, что надо обогатить уран, загрузить его в реактор и гонять долго и нудно нарабатывая плутоний. И все это надо построить. Сейчас такие реакторы уже не строит никто.
      По моему у нас последний остался не до конца выведенный в Железногорске, еще вырабатывает электричество и воду греет.
      Сделать чисто урановую бомбу... ну такое себе, такую бомбу делали только американцы, наши сразу делали плутониевые заряды.
    Игнатий555
    +5
    Сегодня, 17:47
    Америка - рассадник мирового терроризма. Только вот, где гарантия, что Саудиты не замиряться потом с Ираном и не долбанут по Израилю и базам США в регионе вместе?
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:50
    — Арабы уже хлебнули этой «безопасности» с американскими базами ...
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 17:51
    Это же и есть распространение ЯО? Только начни и заимеют все желающие, что тогда начнется?!! Ужас
    salawat1980
    +1
    Сегодня, 17:51
    А что помешает Саудитам выстрелить по Израилю? Тут вообще будет эффект домино, когда ядерное оружие превратится в аналог обычного огнестрела. Договор о нераспространении, значит, можно не соблюдать.
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 17:55
    Ну так стратегия "кошачьей лапки". Когда глупая кошка таскает каштаны из огня для мартышки, обжигая лапы. Ведь явно хочется амерам вдарить по Ирану ЯО, но желательно чужими руками. Всё-таки "зрелые" государства, с многовековой историей и культурой должны понять, что следовать за интересами гопника такое себе. Хорошо чтобы США рано или поздно сами оказались в роли изгоя и попали под общемировые санкции.
    Дилетант
    0
    Сегодня, 17:57
    Об этом сообщает Bloomberg

    Обсуждать неполживые американские СМИ- смешно!
    ettore
    0
    Сегодня, 18:02
    А через насколько президентов будут требовать прекращения программы и повторят иранский сценарий.
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:20
    ВВС Саудовской Аравии.
    Boeing F-15SA Количество 84 Первые поставки с 2016
    +
    Boeing F-15S 70 Поставлены в 1996—1998
    Известно, что 68 единиц саудовских F-15S модернизируют до уровня F-15SA.
    McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle
    F-15SE Silent Eagle (с англ. — «Бесшумный Орёл»)

    По состоянию на 2026 год F-15E является самым боеспособным тактическим самолетом доставки ядерного оружия ВВС США, способным нести до пяти ядерных бомб B61 Mod 12.
    Особенность новой авиабомбы, способной заменить четыре устаревших модели В61, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом (для чего требовалось пролететь точно над целью), а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости подруливая.
    Новая модификация разработанной ещё в 1960-х годах B61 станет первой американской тактической бомбой с изменяемой мощностью заряда. Отмечают, что B61-12 будет самым опасным ядерным оружием Вашингтона.
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 18:35
    никому из стран ближнего и среднего востока я не доверил бы технологии обогащения урана , как и не хотелось бы чтобы такая возможность у них была , или кому то нравятся ядерные талибы ?
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 18:45
    Да ну, бред!
    Рыжий клоун пытается блефовать, но получается не убедительно.
    Сионисты этого не допустят.
    Про "Доктрину Бегина" почитайте"...