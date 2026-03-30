Киев признал инцидент с двумя БПЛА в Финляндии, обвинив в случившемся Россию
Украина признала нарушение границы Финляндии двумя украинскими беспилотниками, уже традиционно обвинив в случившемся Россию. Соответствующее заявление сделал МИД Украины.
Киев принес извинения Хельсинки за инцидент с двумя беспилотниками самолетного типа, накануне упавшими в районе города Коувола в южной части страны. Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, Украина не направляла специально дроны на Финляндию, во всем виноваты русские и их средства радиоэлектронной борьбы.
Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ.
В общем, если бы российская ПВО не использовала комплексы РЭБ, то беспилотники просто поразили бы цели в российском порту Усть-Луга и никакого инцидента не было бы. Логика железная — в падении дронов в Финляндии виновата исключительно Москва.
Зеленский тоже позвонил своему «другу» Стуббу, заверив, что бандеровский режим ничего против Финляндии не планировал. Да и вообще уважает финнов как союзников.
Финское Минобороны подтвердило инцидент с парой украинских дронов в воскресенье, 29 марта. В воздух был поднят дежурный истребитель, но огонь не открывался, так как беспилотники якобы не представляли опасности. И зачем только Стубб собирал экстренное совещание?
