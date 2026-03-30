4 476 18
Киев признал инцидент с двумя БПЛА в Финляндии, обвинив в случившемся Россию

Украина признала нарушение границы Финляндии двумя украинскими беспилотниками, уже традиционно обвинив в случившемся Россию. Соответствующее заявление сделал МИД Украины.

Киев принес извинения Хельсинки за инцидент с двумя беспилотниками самолетного типа, накануне упавшими в районе города Коувола в южной части страны. Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, Украина не направляла специально дроны на Финляндию, во всем виноваты русские и их средства радиоэлектронной борьбы.



Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ.

В общем, если бы российская ПВО не использовала комплексы РЭБ, то беспилотники просто поразили бы цели в российском порту Усть-Луга и никакого инцидента не было бы. Логика железная — в падении дронов в Финляндии виновата исключительно Москва.

Зеленский тоже позвонил своему «другу» Стуббу, заверив, что бандеровский режим ничего против Финляндии не планировал. Да и вообще уважает финнов как союзников.

Финское Минобороны подтвердило инцидент с парой украинских дронов в воскресенье, 29 марта. В воздух был поднят дежурный истребитель, но огонь не открывался, так как беспилотники якобы не представляли опасности. И зачем только Стубб собирал экстренное совещание?
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    +5
    Сегодня, 17:46
    Можно подумать что кто-то рассчитывал на то что Финляндия что то предпримет против Киева,ага. А вот то что Прибалты спокойно предоставляют своё небо и им за это НИЧЕГО это уже и не смешно.
    1. mrVladG Звание
      +3
      Сегодня, 18:02
      Представил - вот летит над Финляндией 2 штуки по 100 кг взрывчатки, а летчику - отворачивай опасности нет. Нужно было чтобы врезался в дом и 7 человек погибли, впрочем Стубб обвинил бы российские РЭБ.
      1. topol717 Звание
        0
        Сегодня, 18:38
        Цитата: mrVladG
        Представил - вот летит над Финляндией 2 штуки по 100 кг взрывчатки

        Там другое интересно, от границы до места падения грубо говоря 50 км, дрон летит где то 150 км/ч это 20 минут. Т.е. они за 20 минут засекли дрон, успели поднять самолет, который успел туда прилететь. Кто то верит в эти сказки?
    2. Reptiloid Звание
      +2
      Сегодня, 18:06
      А мне непонятно что? С декабря у нас ухудшение мобильного интернета, И почему-то просто мобильных устройств, заодно и домашнего почему-то. Днями невозможно перевести деньги. Убытки бизнеса, интернет-магазинов, транспортные пробки и др. Объяснения, что вследствие военных действий ухудшения эти. И как-то люди понимают и мирятся с этим. А вот теперь Усть-Луга и Приморск. Да и телефонные мошенники никуда не делись, а ещё чаще о них говорят.
  2. Аркадий007 Звание
    +5
    Сегодня, 17:47
    Этот цирк с клоунами уже стал надоедать конкретно.
    Собственно после подобных заявлений не понимаю вообще принцип наших красных линий.
    Мы будем виновны при любом раскладе военных событий, при любых действиях противника.
    Смысл тогда уворачиваться и пригибаться, искать дипломатические ответы?
    Трамп несёт каждый день всё подряд что приходит в голову, а его все слушают и умно кивают.
    1. Ропот 55 Звание
      0
      Сегодня, 17:51
      Аркадий007 hi ,ну решения по политике и действиям принимают а Кремле, а там приняли вот так.
    2. Vitaly.17 Звание
      +3
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Аркадий007
      Трамп несёт каждый день всё подряд что приходит в голову, а его все слушают и умно кивают.

      США убили, казнили, свергли десятки президентов и лидеров государств, которые им чем то не угодили.
      Разница в подходе к внешней политике мирового жандарма и убогих рабов, обеспечивающих своими ресурсами и товаром американский госдолг, очевидна.
  3. frruc Звание
    +1
    Сегодня, 17:49
    Зеленский тоже позвонил своему «другу» Стуббу

    Скажи кто твой друг и скажу кто ты. Перцы друг друга стоят.
  4. К-50 Звание
    +2
    Сегодня, 17:55
    Этот бред и удары по России не прекратятся, пока скакуаские летаки не будут уничтожать и повреждать критически важную инфраструктуру и гибель населения в значимых количествах. От малых жертв страны нато просто отмахнутся, как уже было с гибелью польского фермера от скакуаского дрона.
    Чтобы ускорить отрицательную реакцию населения и политиков за свободное пересечение воздушного пространства сакуаских БПЛА нужно из обломков или под их вид собирать БПЛА и направлять их на критически важную для них промышленность, электростанции.
    Если война гибридная, как страны нато сами об этом говорят, что ведут её против России, то нужно наносить им "гибридный" вред. Только почувствовав на горбине собственного населения и своих семей ответную "палку", они наконец то задумаются, а в праве ли они вмешиваться и поддерживать страну из-за которой им грозит трындец.
    Иначе скоро под видом скакуаских фу-16-х по России будут стрелять натовские, неся нам разорение и гибель населения. sad
  5. tralflot1832 Звание
    +4
    Сегодня, 17:57
    Кстати в уничтоженном Приморске сми Украины и частично нашими СМИ грузятся нефтью три танкера . laughing
  6. Десница ока Звание
    +1
    Сегодня, 18:04
    Цитата: Ропот 55
    Финское Минобороны подтвердило инцидент с парой украинских дронов в воскресенье, 29 марта. В воздух был поднят дежурный истребитель, но огонь не открывался, так как беспилотники якобы не представляли опасности

    Ну, то есть, давайте называть вещи своими именами ( и не важно, какими иезуитскими словами они выворачиваются той стороной и нашими терпилами, с головой в песок) - Финляндия предоставила свою территорию ( возд. пространство) для ударов по нашей стране... Это факт неоспоримый, беспилотники не были сбиты финами, им был дан зеленый свет.... То есть, с территории Финляндии, неважно кем, на самом деле, совершенно нападение на Россию... Где достойный адекватный ответ стране, с чьей территории произошла агрессия?!
  7. helmi8 Звание
    +1
    Сегодня, 18:06
    Ну никто и не сомневался что так будет. Жаль, что упали они "тихо-мирно", а не взорвали там что-нибудь...

    Ну никто и не сомневался что так будет. Жаль, что упали они "тихо-мирно", а не взорвали там что-нибудь...
  8. kventinasd Звание
    +2
    Сегодня, 18:14
    Ну, тогда в ответ можно к примеру снести польский Жешуф или румынский Девеселу и сказать что в этом виноваты РЭБ скакуасов. Но мы видимо не такие и будем только по чесноку рубиться, пока нам выносят тылы.

    Ну, тогда в ответ можно к примеру снести польский Жешуф или румынский Девеселу и сказать что в этом виноваты РЭБ скакуасов. Но мы видимо не такие и будем только по чесноку рубиться, пока нам выносят тылы.
    Как же нашим главкомам не хватает железных причиндал, чтобы решиться наконец действовать как Иран. Предполагаю, что будь на месте наших шойгов и герасимов, иранские генералы, европа давно приползла бы на четвереньках просить прощения.
  9. ximkim Звание
    -1
    Сегодня, 18:19
    2:0 в пользу Киева (МИД у них работает,).
  10. Десница ока Звание
    0
    Сегодня, 18:21
    А ведь то, что мы в очередной раз утерлись, вообще проигнорировав ( с официальной точки зрения) сие, на мой взгляд, крайне значимое, в плане перспектив, происшествие, ведет к тому, что теперь, странам Балтики даже не нужно клепать у себя беспилотники, потом, передавать их укре и только потом, условно, ее руками бить ими по нам... Теперь, раз так спокойно прошло сие мероприятие, они ( балтийцы), могут ( и будут, уверена), на прямую, со своих производств, сразу запускать беспилотники и не только, со своих же территорий, не стесняясь и ничего не боясь, и долбить ими по России... И, теперь им будет достаточно говорить официально, что это не мы отправили, а укры....
    Позорище...
  11. Младший рядовой Звание
    0
    Сегодня, 18:26
    А есть официальная информация откуда беспилотники взлетели? Не из бывших Российских губерний? Мутноватая история.
  12. Десница ока Звание
    0
    Сегодня, 18:31
    В общем, вангую... - скоро на территории нашего ближнего зарубежья начнут действовать типо укр. дрг и тп., оснащенные разными видами наступательных вооружений, которыми эффективно можно бить по нам. Власти тех стан Прибалтики, с территории которых эти отряды будут долбить по нам, как и в данном случае ( ибо это был прецедент), не будут противодействовать как либо, этим группам, ибо они не будут "представлять угрозы непосредственно для них".
    Ну, думаю, понятно о чем я, какую очередную красную черту наши правящие недостратеги, позволили перейти западным агрессорам, коллективному западу..)))
  13. Десница ока Звание
    0
    Сегодня, 18:40
    Если честно, чем дальше я наблюдаю поведение и крайне неадекватную реакцию, ответы наших верхов, на столь очевидные, агрессивные переходы все новых красных черт, вседозволенности врагов по отношению к нам и тп., у меня, все больше закрадываются сомнения в том, а не играют ли наши верха, элиты заодно, с врагами нашего народа, тех самоотверженных бойцов, тысячами погибающими сейчас, самоотверженно за нашу родину? Такое ощущение, что наши властьимущие, просто помогают Сэму, утилизировать наш народ..., прости Господи, за такие коварные, но слишком кричащие мысли...