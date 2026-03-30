Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы
США не позволят Ирану контролировать Ормузский пролив и тем более взимать плату за проход по нему нефтяных танкеров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Иран не имеет права перекрывать Ормуз и тем более брать плату за проход по нему. Привилегия устанавливать свои правила в любой точке мира имеется только у одной страны, по крайней мере так считают в Вашингтоне. Поэтому никакого контроля у Тегерана не будет, США не позволят Ирану нарушить американскую монополию на применение силы.
По словам Рубио, у Трампа есть несколько вариантов действий по разблокировке Ормузского пролива, но какой именно он использует сейчас, неизвестно. Однако всё должно разрешиться в «ближайшие недели». При этом он отметил, что открытие Ормуза не так важно для США, как для остального мира, потому что американцы практически не пользуются им.
Сейчас они делают заявления о намерении контролировать Ормузский пролив на постоянной основе, вводить систему сборов и тому подобное. Этого не допустят. У президента есть ряд вариантов, которыми он может воспользоваться, чтобы этого не произошло.
Рубио подчеркнул, что Пентагон разработал несколько сценариев действий, если Иран не пойдет на принятие требований США.
