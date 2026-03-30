❝ Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы ❞

США не позволят Ирану контролировать Ормузский пролив и тем более взимать плату за проход по нему нефтяных танкеров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.Иран не имеет права перекрывать Ормуз и тем более брать плату за проход по нему. Привилегия устанавливать свои правила в любой точке мира имеется только у одной страны, по крайней мере так считают в Вашингтоне. Поэтому никакого контроля у Тегерана не будет, США не позволят Ирану нарушить американскую монополию на применение силы.По словам Рубио, у Трампа есть несколько вариантов действий по разблокировке Ормузского пролива, но какой именно он использует сейчас, неизвестно. Однако всё должно разрешиться в «ближайшие недели». При этом он отметил, что открытие Ормуза не так важно для США, как для остального мира, потому что американцы практически не пользуются им.Рубио подчеркнул, что Пентагон разработал несколько сценариев действий, если Иран не пойдет на принятие требований США.