Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы

Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы

США не позволят Ирану контролировать Ормузский пролив и тем более взимать плату за проход по нему нефтяных танкеров. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Иран не имеет права перекрывать Ормуз и тем более брать плату за проход по нему. Привилегия устанавливать свои правила в любой точке мира имеется только у одной страны, по крайней мере так считают в Вашингтоне. Поэтому никакого контроля у Тегерана не будет, США не позволят Ирану нарушить американскую монополию на применение силы.



По словам Рубио, у Трампа есть несколько вариантов действий по разблокировке Ормузского пролива, но какой именно он использует сейчас, неизвестно. Однако всё должно разрешиться в «ближайшие недели». При этом он отметил, что открытие Ормуза не так важно для США, как для остального мира, потому что американцы практически не пользуются им.

Сейчас они делают заявления о намерении контролировать Ормузский пролив на постоянной основе, вводить систему сборов и тому подобное. Этого не допустят. У президента есть ряд вариантов, которыми он может воспользоваться, чтобы этого не произошло.

Рубио подчеркнул, что Пентагон разработал несколько сценариев действий, если Иран не пойдет на принятие требований США.
  1. ученый Звание
    ученый
    +5
    Сегодня, 18:13
    Пентагон разработал несколько сценариев действий
    Убить нельзя купить. Запятую поставят сионисты.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:27
      Цитата: ученый
      Убить нельзя купить. Запятую поставят сионисты.

      Алан Маклеод (Alan Macleod), постоянный автор MintPress News обратил внимание на то, что за последние годы в американском и мировом медиапространстве резко усилились произраильские настроения. Об этом он пишет в своей недавней статье «The Seven Richest Billionaires Are All Media Barons» («Все семь самых богатых миллиардеров — медиамагнаты»).
      Автор статьи проводит анализ отношения семи самых богатых людей мира (по данным на конец 2025 года) к политике Израиля на Ближнем Востоке и показывает, что эти супермиллиардеры оказывают мощнейшую поддержку режиму Нетаньяху.
      В центре внимания Алана Маклеода — «большая семерка», под которой понимаются следующие самые богатые (по оценкам «Форбс» и «Форчун») люди планеты: Илон Маск, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Джефф Безос, Марк Цукерберг и Бернар Арно. На этих семерых миллиардеров приходится больше богатств, чем на нижние 50 процентов человечества (более 4 миллиардов человек).
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 18:14
    ❝ Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы ❞ —

    — Судя по ударам персов по американским базам и прочим объектам, уже позволил ...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +4
    Сегодня, 18:14
    Как по мне, так она уже нарушена - примерно месяц назад)))
  4. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:17
    Rubio nechápe, že není úplně důležité, že Hormuz neublíží ekonomice USA. Co je ale důležité, president Trump ztrácí díky válce v Iránu své příznivce, kterým sliboval, že on je Mírotvorec a nebude začínat války. No, po kokainu od Ukrajinského komika je vše jinak a válečného Trumpa nelze zastavit! Letos už to znovu na Nobelovu cenu za mír nebude.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +4
      Сегодня, 18:17
      Рубио не понимает, что не так уж важно, что Ормузский пролив не навредит экономике США. Важно то, что президент Трамп теряет своих сторонников из-за войны в Иране, которым он обещал быть миротворцем и не развязывать войны. Что ж, после кокаина от украинского комика всё изменилось, и воинственного Трампа остановить невозможно! В этом году Нобелевскую премию мира он снова не получит.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:17
    США самим не выгодно разблокировать Ормуз ,три танкера с американской нефтью шли в Европу ,кто то их перекупил и они пошли совсем в другую сторону .Похоже в Европе собираются за " дизелем " в США .Да и смотрю какой-то переполох с танкерами - куда идти куда податься за нефтью ,"дешёвой" не осталось . wassat США тянуть будут " кота за хвост с Ормузом .
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 18:32
      Реальная цена нефти где то на 20-25 баксов выше биржевой. Во многих странах уже начались проблемы с топливом. Еще пару недель и проблемы будут у половины стран.
  6. Soveticos Звание
    Soveticos
    0
    Сегодня, 18:17
    От себя добавлю, что и помыслы у этой марионетки и лжехристианина отвратительные.
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 18:19
    он отметил, что открытие Ормуза не так важно для США, как для остального мира, потому что американцы практически не пользуются им.
    Ага laughing Американские полимерные ТНК в доле почти со всеми монархиями Залива, которые по сути лежат под американскими компаниями. И транснационалы выгрызают Трампу остатки мозгов.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 18:23
    Так вроде как по факту это уже произошло.

    Так вроде как по факту это уже произошло.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:23
    Привилегия устанавливать свои правила в любой точке мира имеется только у одной страны

    Ты, Донь, на грубость нарываешься,
    Всё, Донь, обидеть норовишь!
  10. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 18:29
    Ну вот,Марк выразил на словах то, что давно видно на деле.
  11. Сергей1984 Звание
    Сергей1984
    0
    Сегодня, 18:31
    Да, насколько тяжело больны на голову элиты США. Мания величия не дает им покоя. При этом никогда в своей истории не выиграли ни одной войны у сильного противника. Всегда занимались стравливанием народов, запугиванием, разорением и грабежами слабых стран и другими гадостями. Исторически им повезло, создали страну за океаном, нажились не Первой мировой войне, на Второй мировой войне и думают так будет вечно. Но не всё коту масленица. Когда то придётся спуститься с небес на землю.
  12. 5.11 Звание
    5.11
    0
    Сегодня, 18:33
    Трамп не позволит Ирану нарушить монополию США на применение силы

    Ну чо ,вперёд ....удачи ихтиандры .
    Наземная операция , потом десятки тысяч гробов под полосатым флагом , потом бунты и гражданка в Штатах . Европа наконец станет мусульманским миром .
    Хороший план .Надёжен как швейцарские часы.

    Есть ещё одни вариант ,но тоже не из лучших . Я про стеклить Иран.

    Других вариантов не позволить нарушать монополию США , у меня для вас нет .
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 18:36
    Все таки сильно они об Иран споткнулись. Отсюда и истерика.
  14. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:37
    Также планируется ввести транзитные сборы по примеру Босфора, Суэцкого и Панамского каналов.
    В добыче нефти лидируют
  15. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 18:37
    Вторая мировая война началась в 1936. Тогда нацисткая Германия захватила Рейнскую область. Кто мог подумать. что с такой мелочи начнется война.