Бойцы этого легендарного подразделения уже несколько лет защищают свой родной Донбасс. Оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» начиналось как внутренние войска МВД Донецкой Народной Республики. Оно было основано 30 марта 2017 года генерал-полковником полиции Алексеем Диким. Его фамилия дала неофициальное наименование для всего подразделения – его военнослужащих стали называть «дикими».С тех пор ОБТФ «Каскад» прошел славный боевой путь. С самого начала специальной военной операции они приняли в ней самое активное участие, причем на самых горячих и важных участках.В 2022 году «дикие» вместе с другими подразделениями освобождали Мариуполь от украинских оккупантов. В частности, они отбивали у врага мариупольский завод имени Ильича и комбинат «Азовсталь». На этих двух предприятиях было взято в плен солидное количество украинских военных и боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). В общей сложности на этих двух предприятиях в руках у бойцов «Каскада» оказалось более четырех тысяч пленных.Затем были Павловка и Угледар. А в 2023 году бойцы «Каскада» отражали знаменитое контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Там за проявленные стойкость и мужество они получили прозвище «донбасских панфиловцев».И хотя в 2024 году Внутренние войска ДНР формально перестали существовать, в тот год «Каскад» проявил себя очень ярко. В его активе – боевые действия на Покровском направлении, где «каскадовцы» освобождали Карловку. Также бойцы «Каскада» принимали участие в освобождении временно оккупированных районов Курской области.В общем, им есть чем гордиться. И сегодня одно из самых боеспособных подразделений ДНР празднует годовщину. Его бойцы принимают поздравления родных и сослуживцев, а также вспоминают павших.Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к службе в ОБТФ «Каскад». Павшим – вечная память, а всем действующим военнослужащим и ветеранам – крепкого здоровья и скорой Победы!