ОБТФ «Каскад»: одно из самых боеспособных подразделений ДНР празднует годовщину

2 712 6
Бойцы этого легендарного подразделения уже несколько лет защищают свой родной Донбасс. Оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» начиналось как внутренние войска МВД Донецкой Народной Республики. Оно было основано 30 марта 2017 года генерал-полковником полиции Алексеем Диким. Его фамилия дала неофициальное наименование для всего подразделения – его военнослужащих стали называть «дикими».



С тех пор ОБТФ «Каскад» прошел славный боевой путь. С самого начала специальной военной операции они приняли в ней самое активное участие, причем на самых горячих и важных участках.



В 2022 году «дикие» вместе с другими подразделениями освобождали Мариуполь от украинских оккупантов. В частности, они отбивали у врага мариупольский завод имени Ильича и комбинат «Азовсталь». На этих двух предприятиях было взято в плен солидное количество украинских военных и боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). В общей сложности на этих двух предприятиях в руках у бойцов «Каскада» оказалось более четырех тысяч пленных.

Затем были Павловка и Угледар. А в 2023 году бойцы «Каскада» отражали знаменитое контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Там за проявленные стойкость и мужество они получили прозвище «донбасских панфиловцев».

И хотя в 2024 году Внутренние войска ДНР формально перестали существовать, в тот год «Каскад» проявил себя очень ярко. В его активе – боевые действия на Покровском направлении, где «каскадовцы» освобождали Карловку. Также бойцы «Каскада» принимали участие в освобождении временно оккупированных районов Курской области.

В общем, им есть чем гордиться. И сегодня одно из самых боеспособных подразделений ДНР празднует годовщину. Его бойцы принимают поздравления родных и сослуживцев, а также вспоминают павших.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех причастных к службе в ОБТФ «Каскад». Павшим – вечная память, а всем действующим военнослужащим и ветеранам – крепкого здоровья и скорой Победы!
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +9
    Сегодня, 18:55
    — С праздником, мужики! ...
    (Работайте, братья!)
  2. Артур Грудинин Звание
    +6
    Сегодня, 19:03
    Хорошо, что их не расформировали, как ЧВК Вагнер.
  3. Dart2027 Звание
    +5
    Сегодня, 19:27
    С праздником! Новых побед.
  4. Reptiloid Звание
    +4
    Сегодня, 19:58
    С Праздником! Смерть врагам! Здоровья всем.
  5. Slon_on Звание
    +4
    Сегодня, 20:06
    С праздником, пацаны! Доброго здоровья живущим, вечная память павшим.
  6. Обычный Звание
    0
    Сегодня, 21:40
    Мои искренние поздравления. Что же до Азовстали, то именно тогда началась в странной военной операции дичь. Отправили боевиков греться на солнышко турецкое, а потом и вовсе отпустили, а обрезанный еврей дарил айфоны. Были так же два британских наемных, плененных ,осужденных, но отпущенных. Добродушный гарант может себе такое позволить.