Иран ещё не исчерпал свой потенциал, а у монархий залива уже проблемы с ПВО

4 751 11
Запасы ракет-перехватчиков для систем ПВО у монархий залива подходят к концу, а Иран не намерен останавливать удары ракетами и беспилотниками. К тому же главный союзник стран Персидского залива США не торопятся с поставками новых ракет.

По информации британского агентства Bloomberg, с начала агрессии США и Израиля против Ирана страны залива израсходовали для отражения атак примерно 2400 ракет-перехватчиков. Основную часть из них составляют ракеты PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) и GEM-T (Guided Enhanced Missile — Tactical) для зенитных систем Patriot.



На начало войны против Ирана общие запасы зенитных ракет у монархий залива составляли где-то примерно 2800 единиц. То есть на сегодняшний день в остатке не больше 400 ракет, а конфликт и не думает прекращаться. А учитывая, что Трамп грозит Ирану ударами по электростанциям, НПЗ, опреснителям и другой инфраструктуре, ответные удары будут наноситься по американским союзникам. Только вот с просевшей ПВО отразить атаки будет весьма трудно.

Опять же, Иран в данном конфликте выпустил по целям не менее 1,2 тысячи баллистических ракет и порядка 4 тысяч ударных дронов семейства Shahed. При этом в Тегеране утверждают, что запасы ракет и беспилотников еще не исчерпаны.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 19:21
    Искренняя благодарность Трану! good Теперь лохлам зенитные средства поставлять не будут, все будут пополнять арсеналы.
  2. Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +3
    Сегодня, 19:28
    Кто знает, над чем сейчас работает Иран под землёй. Мыслю над увеличением дальности ракет. Теоретически Иран уже сейчас может ударить по базе амеров в Германии, и Европа это понимает, потому не рвётся участвовать в этой авантюре...
    1. Stalingrad2010
      Stalingrad2010
      +3
      Сегодня, 20:30
      Усиленно работают в разных направлениях, в том числе и над неуправляемой цепной ядерной реакцией деления. Это единственное оружие, которое защитит Иран от кого бы то ни было и к гадалке не ходи, оно уже на подходе.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 21:18
        Цитата: Stalingrad2010
        Усиленно работают в разных направлениях, в том числе и над неуправляемой цепной ядерной реакцией деления. Это единственное оружие, которое защитит Иран от кого бы то ни было и к гадалке не ходи, оно уже на подходе.

        Весь день в новостях говорят, что Иран думает над выходом из договора о нераспространении ядерного оружия.
        И правильно думают.
        Постоянно вспоминаю, как именно Трамп отправил в свой первый срок АУГ Кимов пугать и как Кимы сказали, что жахнут всем, что есть по всему, до чего дотянутся. И АУГ сделала вид, что они и не собирались никого пугать, а просто прогуливались на Филиппины...
        А уж если Иран каким-либо образом сумеет показать, что дотянется не только до Берлина и Парижа, а как-нибудь и до Америки сумеет - тогда совсем другой разговор пойдёт. Кто их знает, что они там под землёй именно сейчас собирают... А Америка не привыкла воевать с тем, от кого реально огрести можно...
  3. Grencer81
    Grencer81
    +4
    Сегодня, 19:32
    Надеюсь, что у Ирана достаточно ракет и для Израиля.
    1. Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 19:49
      Цитата: Grencer81
      Надеюсь, что у Ирана достаточно ракет и для Израиля.


      По слухам ПВО Израиля серьезно так поплыла.Haaretz(Израиль): Это катастрофа. 8 из 10 иранских ударных ракет пробивают ПВО Израиля и США.

      Так что в первую очередь радары надо выносить.Также возможно Ирану надо работать своими ПКР по эсминцам США.На них держится вся ПВО.

      . Причем, чем дальше, тем этот крах заметнее.Но чтобы дело на самом деле обстояло так круто, как об этом только что самокритично сообщила израильская газета Haaretz, догадывались немногие. Налицо уже настоящая катастрофа.По ключевым объектам стали долетать в среднем по восемь из каждых десяти стартующих персидских крылатых и баллистических ракет. Быть может, это еще не совсем как в тире. Но уже — почти. Ситуацию усугубляют массированные ракетные удары «Хезболлы» с территории Ливана, которые ещё больше ослабляют ПВО Израиля и США в регионе.
      Показатели успешности персидских воздушных ударов продолжают стремительно расти ... Местные военные аналитики полагают, что неудачи их армии в этом отношении обусловлены неожиданно быстрым уничтожением противником обширной сети американских передовых радиолокационных станций предупреждения о ракетном нападении. Прежде всего — дорогущего и мощнейшего радара AN/FPS-132 в Катаре. И двух радаров AN/TPY-2 в Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах.В результате, как констатирует Haaretz, отныне обороноспособность США и Израиля на Ближнем Востоке во многом зависит от радиоэлектронных средств 15 эсминцев ВМС США типа «Арли Берк», развернутых в Средиземном и Красном морях, а также — в Персидском заливе и в Индийском океане. Потому что от стройной, как казалось прежде, наземной системы ПРО Соединенных Штатов в этих широтах в строю осталась единственная РЛС AN/TPY-2 в Турции.


  4. tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:39
    Это не точно .Ким Чен Ын .Ирану надо только попросить и я ему это дам .( Подозреваю что он даст Ирану ,о чём Израиль утверждает что этого у него нет и он это применит)Есть шанс что Израиль в ответном ударе сгорит- начисто .
  5. Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:03
    Цитата: Евгений_Свириденко
    Теоретически Иран уже сейчас может ударить по базе амеров в Германии
    Сначала надо разобраться с Израилем
  6. Ivanhoe
    Ivanhoe
    -3
    Сегодня, 20:14
    Несмотря на всю стойкость и героизм Ирану, я думаю что он обречен. Trump & Co. В их действиях кроются лишь жадность и злоба, и они не знают границ в достижении своих целей.
    1. Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 20:22
      Я бы так не сказал. Всё зависит от сплочённости иранцев.Тот же Ирак в 2003 году пал из-за того что там восстали курды и арабы-шииты, против которых в своё время Саддам Хусейн применял даже авиацию и химическое оружие в начале 90-ых годов для подавления их восстаний.Ирак треснул изнутри перед американским вторжением в 2003 году.Курды и арабы-шииты были заодно с интервентами в Ираке.На шиитском юге Ирака,через который американцы шли на Багдад и сопротивления то и не было.В Иране же как мы видим ничего подобного нет.
  7. Старина Хэнк
    Старина Хэнк
    -1
    Сегодня, 20:45
    А еще Иран может и без ракет.
    Хакеры, связанные с Ираном, взломали по меньшей мере 50 израильских камер видеонаблюдения и стерли данные примерно из 60 компаний с начала войны.
    Взломы использовались для оценки ущерба от ракетных ударов и мониторинга передвижения войск, а многие атакованные компании, в основном малые и средние, потеряли данные навсегда. Иранская киберактивность усиливается в Израиле, США и странах Персидского залива по мере эскалации…