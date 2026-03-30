Alcoa (США) не может поставить глинозём в Бахрейн, а КНР может, но не торопится

Зарубежные эксперты оценивают ситуацию на мировом рынке алюминия после возникновения ЧП на заводе Бахрейна. Напомним, что там на днях произошёл сильный пожар в результате ракетно-дронового удара со стороны Ирана. А предприятие Alba (Aluminium Bahrain) является крупнейшим в мире заводом по производству алюминия на одной площадке.При учёте того, что алюминий с 2023 по 2025 годы входил в топ-3 бахрейнского экспорта, это наносит крайне существенный урон экономике страны. Но вся проблема в том, что Бахрейном проблемы не ограничиваются.Азиатская пресса пишет о том, что, находящаяся в прямой зависимости от алюминия из Бахрейна Япония уже сейчас начинает ощущать проблемы. Дело в том, что все ранее заключённые контракты на поставку этого металла пришлось приостанавливать в плане невозможности исполнения контрактных обязательств производителем. И наибольшие партии алюминия до конца апреля должны были отгружаться именно в Японию (на втором месте – Германия). Теперь не отгружаются…Но есть и другая проблема. Связана она с поставками в Бахрейн сырья для выплавки алюминия. Основным поставщиком глинозёма для Alba является американская компания Alcoa, управляющая рудниками в Австралии. Новый контракт с Бахрейном был подписан в 2024 году. На основании этого контракта Alcoa должна в течение десяти лет, начиная с 2026 года, поставить для Aluminium Bahrain 16,5 млн тонн сырья для выплавки. Вторым по объёмам поставщиком глинозёма в Бахрейн является норвежская Hydro. Но ни американские, ни норвежские суда Иран, как известно, через Ормузский пролив не пропускает. Как не пропускает он и суда стран, связанных с западными странами.На этом фоне крылья готов расправить «китайский дракон». Фирма Hangzhou Jinjiang до марта 2026 года была третьей по объёмам поставок глинозёма на завод «Альба». Теперь же, когда Ормуз для китайских судов открыт, именно китайская компания способна нарастить поставки сырья для выплавки алюминия в Бахрейне, но пока не спешит. Во-первых, как уже было отмечено, завод Aluminium Bahrain после удара уже физически не может производить металл в прежних объёмах. Во-вторых, а нужно ли это Китаю, который занимает первое место в мире по выплавке алюминия, вообще… Ведь Бахрейн для Китая был конкурентом. И хотя объёмы выплавки несопоставимы – 58% мировой выплавки Китаем и не более 4% Бахрейном – но и эти 4 процента – миллиарды долларов, которые КНР вполне может «взять на себя».И теперь интересен ответ на вопрос о том, представляли ли аналитики Трампа такой поворот событий, когда Китай ещё и может отыграть последние потери в экономике из-за роста цен на нефть и газ приобретениями на мировом рынке металлов?