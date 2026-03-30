Alcoa (США) не может поставить глинозём в Бахрейн, а КНР может, но не торопится

Зарубежные эксперты оценивают ситуацию на мировом рынке алюминия после возникновения ЧП на заводе Бахрейна. Напомним, что там на днях произошёл сильный пожар в результате ракетно-дронового удара со стороны Ирана. А предприятие Alba (Aluminium Bahrain) является крупнейшим в мире заводом по производству алюминия на одной площадке.

При учёте того, что алюминий с 2023 по 2025 годы входил в топ-3 бахрейнского экспорта, это наносит крайне существенный урон экономике страны. Но вся проблема в том, что Бахрейном проблемы не ограничиваются.



Азиатская пресса пишет о том, что, находящаяся в прямой зависимости от алюминия из Бахрейна Япония уже сейчас начинает ощущать проблемы. Дело в том, что все ранее заключённые контракты на поставку этого металла пришлось приостанавливать в плане невозможности исполнения контрактных обязательств производителем. И наибольшие партии алюминия до конца апреля должны были отгружаться именно в Японию (на втором месте – Германия). Теперь не отгружаются…

Но есть и другая проблема. Связана она с поставками в Бахрейн сырья для выплавки алюминия. Основным поставщиком глинозёма для Alba является американская компания Alcoa, управляющая рудниками в Австралии. Новый контракт с Бахрейном был подписан в 2024 году. На основании этого контракта Alcoa должна в течение десяти лет, начиная с 2026 года, поставить для Aluminium Bahrain 16,5 млн тонн сырья для выплавки. Вторым по объёмам поставщиком глинозёма в Бахрейн является норвежская Hydro. Но ни американские, ни норвежские суда Иран, как известно, через Ормузский пролив не пропускает. Как не пропускает он и суда стран, связанных с западными странами.

На этом фоне крылья готов расправить «китайский дракон». Фирма Hangzhou Jinjiang до марта 2026 года была третьей по объёмам поставок глинозёма на завод «Альба». Теперь же, когда Ормуз для китайских судов открыт, именно китайская компания способна нарастить поставки сырья для выплавки алюминия в Бахрейне, но пока не спешит. Во-первых, как уже было отмечено, завод Aluminium Bahrain после удара уже физически не может производить металл в прежних объёмах. Во-вторых, а нужно ли это Китаю, который занимает первое место в мире по выплавке алюминия, вообще… Ведь Бахрейн для Китая был конкурентом. И хотя объёмы выплавки несопоставимы – 58% мировой выплавки Китаем и не более 4% Бахрейном – но и эти 4 процента – миллиарды долларов, которые КНР вполне может «взять на себя».

И теперь интересен ответ на вопрос о том, представляли ли аналитики Трампа такой поворот событий, когда Китай ещё и может отыграть последние потери в экономике из-за роста цен на нефть и газ приобретениями на мировом рынке металлов?
  1. commbatant Звание
    Сегодня, 19:48
    все ранее заключённые контракты на поставку этого металла пришлось приостанавливать в плане невозможности исполнения контрактных обязательств производителем. И наибольшие партии алюминия до конца апреля должны были отгружаться именно в Японию (на втором месте – Германия). Теперь не отгружаются…

    Обе экономические конкурентки США...
  2. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 19:58
    Купим с скидкой глиназём ,не заводы же им останавливать ? laughing
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 20:28
      Китай упрочил свои позиции не только по редкозёмам, но и по другим позициям. А вот джапам будет грустно.
  3. Ivanhoe Звание
    Сегодня, 19:58
    Типичен алогизъм. Бахрейн е конкурент на Китай на пазара на алуминий, но е бил третия по величина доставчис на суровина за същия този алуминий. И Китай едва сега го осъзнава и не бърза с доставките. Смешно, однако.
    1. Володин Звание
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Ivanhoe
      Типичен алогизъм. Бахрейн е конкурент на Китай на пазара на алуминий, но е бил третия по величина доставчис на суровина за същия този алуминий. И Китай едва сега го осъзнава и не бърза с доставките. Смешно, однако.

      Можно, конечно, посмеяться, но Китай обычно сидит сразу даже не на двух, а на двадцати двух стульях. Даже если их прямой конкурент - США, они годами поставляли им редкоземельные металлы, просто потому что считали это выгодным бизнесом. Как только возникают проблемы или вырисовывается экономическая альтернатива, китайские компании тут же перестраивают варианты дальнейшей работы.
  4. Magic Archer Звание
    Сегодня, 19:58
    Для Китая логично убрать конкурента. Кстати на днях была новость что японцы уже обратились за нашим алюминием. Так что нет худа без добра wink
    1. Fisher Звание
      Сегодня, 20:39
      Возможно поэтому Дерипаска и предложил работать 12/6 иначе японцы без алюминия останутся, а он без дополнительных миллиардов. Видимо опять попросят отнестись с пониманием
    2. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 21:25
      Ну, начать можно с того, чтобы Япония оказала гуманитарную помощь России, в том же объеме, что и бандерлянду - что-то около 3 млрд. $. А потом можно поговорить о поставках алюминия.
  5. Schneeberg Звание
    Сегодня, 20:01
    Цитата: Magic Archer
    японцы уже обратились за нашим алюминием
    А как же санкции? wink laughing
  6. Евгений_Свириденко Звание
    Сегодня, 20:12
    Зато огромные Data центры, хвалёный ИИ, а по итогу имеем то что имеем. Но США алюминием Канада обеспечит если что, но Китай от устранения очередного конкурента точно выиграет...
  7. olbop Звание
    Сегодня, 20:20
    Интересная логистика - глинозем везут аж из Австралии, чтобы выплавить алюминий в Бахрейне (на крупнейшем заводе), чтобы потом его продавать по всему миру?
    Кстати, для выплавки алюминия требуется уйма электроэнергии.
    То есть, в Бахрейне мощные ТЭС на нефти?
    Тоже отличная цель для Ирана.
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 21:28
      В бандерлянде была цепочка - порт Октябрьский (возле Николаева) - выгрузка бокситов с Ямайки и Гвинеи, Николаевская глиноземная фабрика и Запорожский алюминиевый комбинат. Все благополучно похерили, еще до 2014 г.)))
  8. Виктор Чужой Звание
    Сегодня, 20:22
    Вот и весь прикол с добычей и переработкой - все должно быть рядом. НПЗ строили бы в Севере - фиг кто туда бы добрался с дронами и ракетами. Кузбасс не знает куда уголь девать и тут же сидит без с дефицитом электричества и на привозных овощах и фруктах - совместить ТЭЦ и теплицы не могут. Не сырье надо таскать далеко - а продукты переработки и товары готовые. Да и использовать все надо у себя в первую очередь и не думать об экспорте вообще. Простым людям в целом надо уже границы закрывать пока не поздно - не чего потом для них спец борта отправлять за казенный счет. Тут один с катался в Оман, а в день отлета за час до вылета небо закрыли. Улетал левым путем на армянском самолете большом который садился и взлетал на ВВП для мелких частных самолетов. И в Москву попал всего то на несколько часов раньше чем прилетели остальные. Зато цену отвалил в разы больше. А ситуация такая была что ваще ни кто не знал кто и когда их от туда вывезет. Недельку позагорал примерно лишнюю. А - доки типа посадочного выдавали - чистый бланк с печатью. Ну и летели через Ереван. Всю историю еще не рассказывал чел.
  9. михаилл Звание
    Сегодня, 20:23
    Ситуация на рынке алюминия начинает лихо закручиваться

    А у меня как раз два примеченных кабеля не выкопаны, думал заняться, как снег сойдет. А щас погожу, цену подожду.
  10. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 20:30
    Цитата: Schneeberg
    Цитата: Magic Archer
    японцы уже обратились за нашим алюминием
    А как же санкции? wink laughing

    Санкции соблюдают только слабые . wassat
  11. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 20:44
    Ситуация не только с люминием круто закручивается. США еще пару-тройку месяцев повыигрывает войну у Ирана, и могут сильно посыпаться мировые производственные цепочки. Очередным кризисом сильно пахнет.
  12. salawat1980 Звание
    Сегодня, 21:34
    Логично было в обмен на алюминий у японцев и немцев плюшек потребовать. Пусть платят технологиями и заводами по производству электронных компонентов, оборудования для нефтянки, химической промышленности, фармакологии... Утром технологии, вечером алюминий.