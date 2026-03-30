Эсминец ВМС США сбил иранскую ракету, летевшую на базу Инджирлик в Турции
Министерство обороны Турции сообщает о перехвате очередной баллистической ракеты, которая, как утверждается, двигалась с территории Ирана. Это уже четвёртая иранская ракета, которая перехватывается в воздушном пространстве Турции с начала марта.
Обращает на себя внимание тот факт, что сама Турция иранские ракеты не сбивает. Перехватами занимаются «силы НАТО», развёрнутые в Восточном Средиземноморье. То есть, сбивают иранские ракеты американские боевые корабли.
Сегодня, перехват был осуществлён противоракетой SM-3 с борта одного из эсминцев ВМС США.
Турецкое военное ведомство пишет, что жертв и разрушений на территории Турции нет. Добавлено, что ракета двигалась через Ирак и Сирию.
В Иране заявляют о том, что они не бьют по турецким объектам, а противостоят американским военным в регионе. А американские военные находятся в Турции, например, на базе Инджирлик. Именно туда и направлялась иранская ракета, целью которой, судя по всему, были самолёты ВВС США, которые на этой базе размещены.
На утро 30 марта на аэродроме Инджирлик находился один топливозаправщик KC-130 Stratotanker, один военный транспортник C-17A Globemaster III, По неподтверждённым данным, там же находились 2 истребителя F-22 и F-35.
Что немаловажно, на Инджирлике на хранении находятся не менее 20 авиабомб B61, которые относятся к классу тактического ядерного оружия воздушного базирования.
