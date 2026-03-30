Эсминец ВМС США сбил иранскую ракету, летевшую на базу Инджирлик в Турции

Министерство обороны Турции сообщает о перехвате очередной баллистической ракеты, которая, как утверждается, двигалась с территории Ирана. Это уже четвёртая иранская ракета, которая перехватывается в воздушном пространстве Турции с начала марта.

Обращает на себя внимание тот факт, что сама Турция иранские ракеты не сбивает. Перехватами занимаются «силы НАТО», развёрнутые в Восточном Средиземноморье. То есть, сбивают иранские ракеты американские боевые корабли.

Сегодня, перехват был осуществлён противоракетой SM-3 с борта одного из эсминцев ВМС США.

Турецкое военное ведомство пишет, что жертв и разрушений на территории Турции нет. Добавлено, что ракета двигалась через Ирак и Сирию.

В Иране заявляют о том, что они не бьют по турецким объектам, а противостоят американским военным в регионе. А американские военные находятся в Турции, например, на базе Инджирлик. Именно туда и направлялась иранская ракета, целью которой, судя по всему, были самолёты ВВС США, которые на этой базе размещены.

На утро 30 марта на аэродроме Инджирлик находился один топливозаправщик KC-130 Stratotanker, один военный транспортник C-17A Globemaster III, По неподтверждённым данным, там же находились 2 истребителя F-22 и F-35.

Что немаловажно, на Инджирлике на хранении находятся не менее 20 авиабомб B61, которые относятся к классу тактического ядерного оружия воздушного базирования.
    Сегодня, 20:06
    Надо что-то менять в наведении иранских ракет, обидно когда 4 не долетели до цели.
    А турки вроде как ничего не понимают. В этом вся их суть. И нашим и вашим.
      Сегодня, 20:15
      Ирану нужно изменить траекторию полета ракет на Инджирлик. так чтобы они не сбивались с кораблей.
      Турция, если что - член НАТО. И то хорошо что они пока занимают выжидательную позицию и не сбивают иранские ракеты.
      Сегодня, 20:22
      Вероятность того, что они долетят крайне мала, если не будет серьезного залпа. "Бьерк" в Искендерунском заливе - весьма серьезный аргумент, система "Иджис" позволяет сбивать и более серьезные цели.
        Сегодня, 20:32
        Это походу только разведка. Поэтому только один заряд и запустили
        Сегодня, 20:56
        Если ее не перегрузить.
        Сегодня, 21:06
        "Бьерк" в Искендерунском заливе - весьма серьезный аргумент,

        Так я же и говорю, что ракетам надо заходить не со стороны залива, а со стороны суши.
      Сегодня, 21:10
      Возможно их и запускают так чтобы не долетали.
      Не думаю, что Турция будет в восторге от того что иранская ракета раскидает их начинку по всей округе.
    Сегодня, 20:11
    Турки проявляют завидное терпение .
      Сегодня, 20:21
      Султан просто упорно старается делать вид что его это всё не касается...

      (главное не участвовать, а успеть вовремя к разделу пирога, особенно когда есть такая возможность)
    Сегодня, 20:11
    Что то мне подсказывает, что это американские ракеты, поэтому по одной и легко сбиваются. Если эти ракеты вообще существовали.
    Сегодня, 20:14
    А кто чё сбил?)))
    Сегодня, 20:14
    ну у амеров - очередная перемога, тьфу, перепутал - epic win ! wassat
    салюты, фанфары и самое главное - чирлидерш побольше в коротких юбках и посисястее. ага. ну и само собой Доня - наши доблестные силы Navy героически отразили варварскую атаку плохих парней !
    (смахивает на Дойче Вохеншау лет гитлеровского рейха)...
    Сегодня, 20:31
    Ну куда она летела никто кроме тех кто отправлял её не знает. Двигалась в направлении Инджирлика, это скорее да. А вот остальное только догадки.
      Сегодня, 20:37
      Если её сбили, сколько ракет на неё потратили.
        Сегодня, 21:12
        SM-3 очень хорошая ракета, правда цена более 30 лямов зеленых (сейчас может и больше)
          Сегодня, 21:26
          Хорошая или плохая, это не важно, сколько по нормам положено ракет на одну цель и сколько выпустили.
    Сегодня, 20:40
    Эсминцы должны стать первоочередной целью для ударов. Как и чем их будут выводить из строя иранцы придумают.
    Сегодня, 21:08
    Вполне возможно, что это "проба пера".

    Вполне возможно, что это "проба пера".
    Чтобы ракеты-перехватчики, которых уже не хватает, не передали тому же израилю. what laughing
    Сегодня, 21:10
    Еще бы. Турция хочет оставаться в состоянии нейтралитета...

    Еще бы. Турция хочет оставаться в состоянии нейтралитета и быть как бы "над схваткой". У них с Ираном общие интересы в плане нейтрализации "экспансионистской" политики Израиля в регионе, а также сепаратисткой позиции Рабочей партии Курдистана, которая несет угрозу безопасности и тем и другим. Это неявно "сближает", однако оба имеют одинаковые взгляды на доминирование в регионе, но это временный тактический союз. Вообще там "очень сложный танец", на этом фоне Турция даже осудила удары США и Израиля по Ирану, как впрочем и ответные удары Тегерана по странам Персидского залива)) Такая двойственная позиция - просто часть плана по сохранению статуса посредника и защите собственного суверенитета: Турция ведь закрыла своё воздушное пространство для американских сил и выразила соболезнования в связи с гибелью лидера Ирана, но, в то же время, являясь частью ПВО НАТО, позволяет защищать своё небо и не берёт на себя ответственность за прямые военные действия против Ирана. Это позволяет сохранить лицо перед Тегераном и не использовать С-400 по политическим причинам. Их активация стала бы демонстративным шагом против Ирана, что противоречит нейтральной линии Анкары.
    База США Инджирлик - это фактор, снижающий суверенитет Турции и удары Ирана по ним оказывают давление на США т.к. наносятся с территории самого Ирана. Это вообще идеальный сценарий для "хитроумного дельца" Эрдогана: Турция получает рычаг давления на Вашингтон, не прилагая к этому никаких усилий и оставаясь в стороне т.к. такой способ ("приземлить" американские амбиции и напомнить, что их позиции в регионе уязвимы) создаёт пространство для различных политических манёвров и выгод для Турции. В то же время такая позиция Турции позволяет избежать активации 5-й статьи НАТО и отказаться от автоматического участия страны в войне на БВ. Таким образом Турция мечтает получить выгоды в гонке по доминированию на БВ пока все участники дерутся, слабеют и утрачивают свое влияние. Чем-то напоминает позицию Китая "над схваткой".
      Сегодня, 21:53
      Так всё-таки это художественный свист США, или ракета действительно летела на их базу. Тут Иран может заведомо стрелять в молоко, нехай сбивают, заодно и предупреждение Эрдогану.
    Сегодня, 21:50
    Песочка, можно сахарного, в баки Стратотанкеров!