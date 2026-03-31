60 лет назад СССР отправил в космос первый искусственный спутник Луны
Ровно 60 лет назад, 31 марта 1966 года, Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Луны. Им стала автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-10».
АМС «Луна-10» не была первым аппаратом, запущенным советскими специалистами к спутнику Земли. Начиная с 1959 и по 1966 год было запущено к Луне девять автоматических межпланетных станций с номерами от 1 до 9. «Луна-1» из-за ошибки в расчетах прошла мимо спутника Земли и удалилась к Солнцу. Станция «Луна-2» достигла лунной поверхности и разбилась, поскольку мягкая посадка не была предусмотрена. Ее задачей было просто показать, что приземлиться реально. «Луна-3» также достигла цели и сфотографировала обратную сторону Луны.
Дальнейшие пуски станций, начиная с «Луны-4» и до «Луны-8», были признаны неудачными. Мягкую посадку на поверхность земного спутника совершила станция «Луна-9». Произошло это 3 февраля 1966 года. И уже 31 марта того же года с космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10», которая стала первым искусственным спутником на лунной орбите.
3 апреля 1966 года «Луна-10», оснащенная научно-исследовательской аппаратурой, вышла на лунную орбиту. Об успехе советской космонавтики доложили руководству СССР, как раз в эти дни проходил XXIII съезд КПСС. 4 апреля делегаты съезда встретили сообщение о «Луне-10» овациями. А после прослушали «Интернационал», который транслировала станция прямо с орбиты Луны.
Станция «Луна-10» активно проработала на орбите 56 суток, изучая спутник Земли. За это время она сделала 460 оборотов вокруг Луны. 30 мая 1966 года станция полностью завершила работу и упала на поверхность. Причиной стало исчерпание заряда химических батарей, солнечных тогда еще не было.
Несмотря на относительно небольшой срок работы, «Луна-10» внесла огромный вклад в изучение земного спутника. Благодаря станции была получена информация о гравитационном и магнитном полях Луны, магнитном шлейфе Земли и даже немного о химическом составе лунной почвы и ее радиоактивности.
Советская наука еще раз доказала, что она была в то время передовой, а советская космонавтика шла на один шаг впереди американской. Гонка в космосе только начиналась, и у СССР были все шансы ее выиграть. По целому ряду программ это в итоге и произошло.
Информация