60 лет назад СССР отправил в космос первый искусственный спутник Луны

861 22
Ровно 60 лет назад, 31 марта 1966 года, Советский Союз осуществил запуск первого искусственного спутника Луны. Им стала автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-10».

АМС «Луна-10» не была первым аппаратом, запущенным советскими специалистами к спутнику Земли. Начиная с 1959 и по 1966 год было запущено к Луне девять автоматических межпланетных станций с номерами от 1 до 9. «Луна-1» из-за ошибки в расчетах прошла мимо спутника Земли и удалилась к Солнцу. Станция «Луна-2» достигла лунной поверхности и разбилась, поскольку мягкая посадка не была предусмотрена. Ее задачей было просто показать, что приземлиться реально. «Луна-3» также достигла цели и сфотографировала обратную сторону Луны.



Дальнейшие пуски станций, начиная с «Луны-4» и до «Луны-8», были признаны неудачными. Мягкую посадку на поверхность земного спутника совершила станция «Луна-9». Произошло это 3 февраля 1966 года. И уже 31 марта того же года с космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя «Молния», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-10», которая стала первым искусственным спутником на лунной орбите.

3 апреля 1966 года «Луна-10», оснащенная научно-исследовательской аппаратурой, вышла на лунную орбиту. Об успехе советской космонавтики доложили руководству СССР, как раз в эти дни проходил XXIII съезд КПСС. 4 апреля делегаты съезда встретили сообщение о «Луне-10» овациями. А после прослушали «Интернационал», который транслировала станция прямо с орбиты Луны.

Станция «Луна-10» активно проработала на орбите 56 суток, изучая спутник Земли. За это время она сделала 460 оборотов вокруг Луны. 30 мая 1966 года станция полностью завершила работу и упала на поверхность. Причиной стало исчерпание заряда химических батарей, солнечных тогда еще не было.

Несмотря на относительно небольшой срок работы, «Луна-10» внесла огромный вклад в изучение земного спутника. Благодаря станции была получена информация о гравитационном и магнитном полях Луны, магнитном шлейфе Земли и даже немного о химическом составе лунной почвы и ее радиоактивности.

Советская наука еще раз доказала, что она была в то время передовой, а советская космонавтика шла на один шаг впереди американской. Гонка в космосе только начиналась, и у СССР были все шансы ее выиграть. По целому ряду программ это в итоге и произошло.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -1
    Сегодня, 10:01
    Туалетной бумаги у трудящихся не было, а спутники запускали.
    1. Mitka Звание
      Mitka
      +5
      Сегодня, 10:14
      Надеюсь теперь у вас достаточно туалетной бумаги? Радуйтесь!!!
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        0
        Сегодня, 10:36
        Цитата: Mitka
        Надеюсь теперь у вас достаточно туалетной бумаги? Радуйтесь!!!

        Более того, в России импортозаместили смываемую втулку для туалетной бумаги, о начале производства сообщил Архангельский ЦБК. Технология разработана отечественными компаниями впервые, изобретение даже запатентовали, выпуск налажен на предприятии в Калужской области. Втулка растворяется за семь секунд даже в жесткой воде, утверждает производитель.


        Основные вехи советской лунной программы, фактически велся беспорядочный обстрел Луны.

        1958 - Луна-1А,1B,1C - аварии,
        1959 - Луна-1, пролёт на расстоянии около 5 965 км от поверхности Луны и выход на гелиоцентрическую орбиту,
        1959 - Луна-2А аварийный;
        1959 - Луна-2, первая станция на поверхности Луны,
        1959 - Луна-3, первые фотографии обратной стороны Луны;,
        1960 - Луна, Е3-1, аварийный,
        1960 – Луна Е3-2, аварийный,
        1963 - Луна-4C,4D, аварийные,
        1963 - Луна-4, отказ разгонного блока, пролёт мимо Луны,
        1964 - Луна Е6-5, аварийный (не стартовал),
        1964 – Луна Е6-6, аварийный (остался на орбите земли),
        1965 - Космос-60, аварийный,
        1965 - Луна-5, аварийный (разбился при прилунении),
        1965 - Луна-6, отказ разгонного блока; пролёт мимо Луны,
        1965 - Луна Е6-8, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
        1965 - Зонд-3, успешное фотографирование поверхности Луны; поддержание радиосвязи до расстояния 153,5 млн км,
        1965 - Луна-7, разбился при прилунении,
        1965 - Луна-8, разбился при прилунении,
        1966 - Луна-9, первая в мире мягкая посадка на Луну,
        1966 - Космос-111, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
        1966 - Луна-10, выход на орбиту Луны, первый в мире, искусственный спутник луны,
        1966 - Луна-11, выход на орбиту луны,
        1966 - Луна12, выход на орбиту луны и фотографирование поверхности,
        1966 - Луна-13, мягкая посадка на Луну,
        1966 - Космос-146, ещё один выход на орбиту луны,
        1967 - Космос-154, отказ разгонного блока; аппарат остался на орбите Земли,
        1967 - Космос-159, авария разгонного блока,
        1967 - Зонд-4А, авария,
        1967 - Зонд-4Б, авария,
        1968 - Е-6ЛС112, авария,
        1968 - Луна-14, установка связи,
        1968 - Зонд-4, авария,
        1968 - Зонд-5А, авария,
        1968 - Зонд-5, первые живые существа достигли орбиты Луны и вернулись на Землю,
        1968 - Зонд-6, авария,
        1969 - Зонд-7А, авария,
        1969 - Луноход-0, авария,
        1969 - 7К-Л1С, авария,
        1969 - Луна-15Б, авария,
        1969 - 7К-Л1С, авария,
        1969 - Луна-15, потеря связи при прилунении,
        1969 - Зонд-7, облёт Луны и возвращение на Землю,
        1969 - Космос-300, остался на околоземной орбите,
        1969 - Космос-305, авария,
        1970 - Луна Е-8-5 405, авария,
        1970 - Луна-16, посадка на Луну, забор и возврат грунта на землю,
        1970 - Зонд-8, облёт луны и возврат на землю,
        1970 - Луноход-1, посадка первого лунохода на поверхность Луны,
        1971 - Луна-18, разбился при посадке на Луну,
        1971 - Луна-19, выход на окололунную орбиту для картографирования Луны и исследования окололунного пространства,
        1971 - Луна-20, посадка на Луну и доставка грунта на землю (вторая уже),
        1972 - Луноход-2, мягкая посадка, проработал на поверхности Луны 378 дней,
        1974 - Луна-22, выход на орбиту луны, картографирование,
        1974 - Луна-23, опрокинулся при прилунении,
        1976 - Луна-24, посадка на Луну, третья доставка грунта на землю.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Туалетной бумаги у трудящихся не было, а спутники запускали.

      Иные были приоритеты... Чистота задниц конечно дело полезное, но кого этим удивишь?
    3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 10:23
      ❝ Туалетной бумаги у трудящихся не было, а спутники запускали ❞ —
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:31
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Туалетной бумаги у трудящихся не было, а спутники запускали.

      Хорошо хоть "спутники вместо туалетной бумаги" а не "пушки вместо мяса".
    5. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 10:38
      Туалетной бумаги у трудящихся не было

      Да да, а еще колбасы (не, в 1966 ее еще было навалом), джинсов, жевачки request
      Сейчас вроде все это есть, но вот беда - в Луну попасть никак не могут laughing
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:02
    Станция «Луна-2» достигла лунной поверхности и разбилась, поскольку мягкая посадка не была предусмотрена. Ее задачей было просто показать, что приземлиться реально.

    Тонкий намёк на толстые обстоятельства. Действительно - зачем МБР возможность мягкого приземления?lol
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Васян1971
      зачем МБР возможность мягкого приземления?

      И верно... Зачем знать разницу между МБР и АМС?
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Дырокол
        Зачем знать разницу между МБР и АМС?

        Да. Слышал мнение, что основной задачей первого полёта в космос было именно создание Королёвым МБР. А уж если СССР смог закинуть полезный груз на Луну, то что ему мешает это сделать с любой точкой Земного шара? Времена сложные были...
  3. Stranger03 Звание
    Stranger03
    +1
    Сегодня, 10:17
    А на завтра, на 1-е апреля 2026 года, намечен старт миссии Artemis II с высадкой астронавтов на Луну. Но это уже совсем другая история, далекая от СССР.
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 10:21
      Хорошая шутка на первое апреля!
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Stranger03
      А на завтра, на 1-е апреля 2026 года, намечен старт миссии Artemis II с высадкой астронавтов на Луну. Но это уже совсем другая история, далекая от СССР.

      Нет, будет просто облет Луны, посадка не предусматривается.
      1. Stranger03 Звание
        Stranger03
        +1
        Сегодня, 10:26
        Да, сорри, точно, только облет Луны.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 10:21
    Есть повод налить рюмку коньяку и выпить за ТУ великую страну. И пересмотреть документальный сериал, который показывали как-то по телевизору - "Хроники забытых побед".
    Есть повод налить рюмку коньяку и выпить за ТУ великую страну. И пересмотреть документальный сериал, который показывали как-то по телевизору - "Хроники забытых побед".
  5. astepanov Звание
    astepanov
    +8
    Сегодня, 10:22
    Советские - да, доказали. А вот постсоветские, может быть, и рады бы в рай, да грехи (вернее, безудержное воровство и нищее финансирование "в низовке") не пускают. В СССР были автоматические полеты к Марсу, Венере, комете Галлея, Луне, первая космическая станция, выполнялись обширные программы изучения дальнего космоса - в новой России нет НИЧЕГО (ну, разве что программа "Радиоастрон"). Впрочем, космос - лишь индикатор всеобщего дерибана всего и во всем, от гражданской авиации до электроники, авиа- и автостроения. "Запасов нефти в России осталось всего лишь на 26 лет. Такую оценку озвучил глава Минприроды Александр Козлов." А что детям и внукам останется, а, уважаемые господа воры? Ась, господа богдановы, аликберовы и прочая, вы нажретесь когда-нибудь? Г-н президент, вы о наших детях и внуках печетесь, или где? Если нет, то к чему разговоры о демографии? Вы же все равно оставите нашим потомкам разоренную и нищую страну. Хотя - все это риторические вопросы к негодяям в стране дураков.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: astepanov
      Г-н президент, вы о наших детях и внуках печетесь, или где?

      У них свои дети внуки.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:34
      Цитата: astepanov
      Хотя - все это риторические вопросы к негодяям в стране дураков.

      Простите - в стране капитализма.
      1. Aleksandr21 Звание
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 10:53
        Цитата: carpenter
        Простите - в стране капитализма.


        Или Феодализма... глядя на запреты и то что нынешние творят, даже капитализмом это тяжело назвать.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:22
    Гонка в космосе только начиналась, и у СССР были все шансы ее выиграть.

    Были и быльем поросли, вместе с СССР. Как у бабушки, которой не суждено стать дедушкой, если бы да кабы. Эффективные менеджеры потрудились на славу и на свой карман.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:46
      Цитата: Фразах
      Были и быльем поросли, вместе с СССР.

      Вырвавшийся в перёд на старте не всегда приходит к финишу...
  7. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    0
    Сегодня, 10:53
    Fala assim porque não vive a corrupção do ocidente. O pior ainda é a corrupção mental. Os monopólios controlam a mente das pessoas. Vejam quantos milhões o ocidente gasta para roubar a Ucrânia que é geneticamente Russa.... Mas as informações no ocidente impingem que o mau da fita é a Rússia Este é o ocidente que em nome da democracia manipula as pessoas. Os EUA ataca de forma selvagem o Irão mas metem-nos medo que o Irão é terrível e assim os agressores estão a fazer o bem. É este o nosso mundo miserável[media=https://].