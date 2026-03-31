Врата Африканского Рога: как блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может перекроить мировую экономику
Есть на карте мира места, которые человечество привыкло не замечать. Они существуют где-то на периферии сознания, в скучных учебниках по географии, в сухих строках логистических отчётов. Баб-эль-Мандебский пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африканского Рога, был именно таким местом. Двадцать шесть километров воды между Джибути и Йеменом. Скорбные врата, как переводится его название с арабского. Имя оказалось пророческим.
До недавнего времени этот пролив воспринимался как второй план мировой торговли. На первый план всегда выступал Ормуз, через который проходит пятая часть всей планетарной нефти. Баб-эль-Мандеб оставался в тени. Но мир изменился, и тень стала геополитическим фактором, способным обрушить экономики целых континентов.
Когда замминистра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил о возможности полного перекрытия пролива с перспективой роста нефтяных котировок до двухсот долларов за баррель, это прозвучало не как пустая угроза. Это прозвучало как диагноз. Диагноз системе, которая десятилетиями строилась на предпосылке, что узкие места мировой торговли останутся открытыми по умолчанию. Оказывается, по умолчанию в мире не гарантировано ровным счётом ничего.
География как приговор
Чтобы понять масштаб угрозы, нужно сначала понять физику пространства. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и далее с Индийским океаном. Это ключ к Суэцкому каналу, а значит, ключ к кратчайшему морскому пути между Европой и Азией. Через него идут нефть и сжиженный природный газ из стран Персидского залива, контейнерные грузы из Китая и Юго-Восточной Азии, зерно, удобрения, промышленное оборудование. Годовой товарооборот, проходящий через эти воды, исчисляется триллионами долларов.
Ширина пролива в самом узком месте составляет около двадцати шести километров. Фактически это бутылочное горлышко, через которое ежедневно проходят десятки крупнотоннажных судов. С одной стороны пролива расположен Йемен, где с 2014 года власть на значительной части территории удерживает движение Ансар Алла, известное как хуситы. С другой стороны, Джибути, небольшое государство, на территории которого располагаются военные базы нескольких стран, включая Францию, Китай, Японию и США.
География здесь становится приговором. Пролив нельзя объехать. Его нельзя перенести. Его можно только обойти, и этот обход означает путь вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Дополнительные тысячи морских миль. Дополнительные недели в пути. Дополнительные тонны топлива. Дополнительные миллиарды долларов логистических издержек, которые неизбежно лягут на конечную стоимость товаров.
Ситуация с Баб-эль-Мандебским проливом приобретает особую остроту в контексте продолжающегося ирано-американского кризиса. Иран неоднократно демонстрировал готовность перекрыть Ормузский пролив в случае эскалации конфликта. Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники в Тегеране сообщало, что в случае высадки американских наземных войск на территорию Исламской республики Иран откроет для противника дополнительные фронты. Баб-эль-Мандебский пролив рассматривается как один из таких фронтов.
Эксперты уже заговорили о сценарии двойного узкого прохода. Если Ормуз и Баб-эль-Мандеб окажутся перекрыты одновременно, это заблокирует около тридцати процентов мирового контейнерного судоходства. Маршрут через Красное море и Суэцкий канал станет полностью непроходимым. Единственная альтернатива, мыс Доброй Надежды, не способна в краткосрочной перспективе принять весь объём грузопотока. Портовая инфраструктура Южной Африки, западного и восточного побережья Африки попросту не рассчитана на такой наплыв судов.
Результатом станет коллапс фрахтовых ставок, рост цен на все категории товаров, дефицит энергоносителей в Европе и катастрофическое замедление мировой торговли. Это не теоретический сценарий. Это математика, подтверждённая уже случившимся кризисом Красного моря.
Уроки Красного моря: инфляция, посчитанная хуситами
В 2024 и 2025 годах хуситы уже продемонстрировали, что их угрозы не являются блефом. Атаки на коммерческие суда в Красном море привели к тому, что крупнейшие мировые судоходные компании были вынуждены перенаправить свои маршруты вокруг Африки. Результат оказался на удивление ощутимым.
По оценкам аналитиков, вклад красноморского кризиса в инфляцию еврозоны составил около ноль целых семи процентных пункта. Звучит нестрашно, пока не начнёшь считать. Ноль целых семь процента на экономику объёмом в четырнадцать триллионов евро означает дополнительные десятки миллиардов евро расходов, возложенных на бизнес и потребителей. Это рост цен на продовольствие, на промышленные товары, на всё, что перевозится контейнерами. А перевозится контейнерами почти всё.
Каждый дополнительный день обхода Африки это не просто потеря времени. Это тонны дополнительного топлива, расходуемые судовыми двигателями. Это премия за риск, которую страховые компании закладывают в стоимость полисов для судов, всё же решающихся пройти через Красное море. Это срывы контрактных сроков поставок, которые влекут за собой штрафные санкции и судебные разбирательства. Хуситы показали главное: системный сбой в ключевом торговом коридоре способен сломать глобальную экономику и сделать её дороже.
Мансур назвал конкретную цифру: двести долларов за баррель. Эту оценку стоит разобрать подробнее.
Через Баб-эль-Мандебский пролив проходят значительные объёмы нефти из стран Персидского залива в Европу. Маршрут выглядит так: Ормуз, затем Аравийское море, Аденский залив, Баб-эль-Мандеб, Красное море, Суэцкий канал. Перекрытие любого из этих звеньев ломает цепочку.
Если Баб-эль-Мандеб будет перекрыт, а Ормуз останется открытым, европейские потребители будут вынуждены перейти на альтернативные источники нефти или оплатить значительно более длинный маршрут доставки. Если оба пролива окажутся заблокированы одновременно, поставки нефти из Персидского залива в Европу прекратятся фактически полностью.
Рынок нефти обладает уникальной особенностью: он реагирует не только на реальные перебои поставок, но и на ожидания таких перебоев. Достаточно появления убедительной угрозы блокировки, чтобы спекулятивный капитал бросился скупать фьючерсы, а цены пошли вверх экспоненциально. Двести долларов за баррель при полном перекрытии обоих проливов это не фантазия. Это консервативная оценка, учитывая, что мировая экономика ежедневно потребляет около ста миллионов баррелей, и потеря даже десятой части этого объёма приведёт к ценовому шоку беспрецедентного масштаба.
Геополитика как инструмент давления
Слова Мансура о совместном плане действий с Ираном по удушению европейской экономики заслуживают особого внимания. Хуситы не действуют в вакууме. Движение Ансар Алла исторически поддерживается Тегераном, получая от него вооружения, финансирование и разведывательную информацию. В контексте продолжающегося ирано-американского противостояния угроза перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива становится элементом более широкой стратегии.
Иран рассматривает Баб-эль-Мандеб как второй фронт противостояния с Соединёнными Штатами и их союзниками. Первый фронт, Ормузский пролив, уже находится под контролем иранского Корпуса стражей исламской революции. Второй фронт, Баб-эль-Мандеб, контролируется союзными Ирану хуситами. Замыкание этих двух точек создаёт стратегические клещи, сжимающие мировую торговлю.
Для Европы это означает уязвимость, о существовании которой предпочитали не думать. Европейская экономика, восстановившаяся после пандемии и энергетического кризиса 2022 года, вновь оказывается перед лицом энергетической и логистической катастрофы. Причём на этот раз угроза исходит не от перебоев с газом, а от невозможности доставить нефть и товары морским путём. Это качественно иная категория риска, требующая качественно иных ответов.
Глобальные цепочки поставок были построены в эпоху, когда безопасность морских путей считалась данностью. Контейнеровозы ходили по расписанию, фрахтовые ставки были предсказуемы, а логистические компании оптимизировали маршруты исключительно с точки зрения экономической эффективности. Безопасность не входила в уравнение.
Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива ломает эту модель. Судоходные компании будут вынуждены либо платить огромные страховые премии за проход через опасную зону, либо увеличивать время доставки на две три недели, обходя Африку. Оба варианта означают удорожание перевозок. Оба варианта означают рост себестоимости товаров. Оба варианта означают инфляцию.
При этом альтернативная инфраструктура не готова принять весь грузопоток. Мыс Доброй Надежды это не просто более длинный маршрут. Это ограниченная пропускная способность портов, нехватка инфраструктуры для дозаправки судов, растянутые линии снабжения. Мировая логистика десятилетиями строилась вокруг Суэцкого канала, и одномоментный переход на обходной маршрут создаст узкие места, сравнимые с теми, что возникли во время пандемии.
Цены, инфляция, рецессия: арифметика катастрофы
Связь между блокировкой пролива и ростом цен на полках магазинов не является абстрактной. Она проходит через конкретные цифры.
Фрахтовые ставки при обходе Африки вырастут на сорок шестьдесят процентов. Страхование судов, проходящих через зону конфликта, подорожает многократно. Сроки доставки увеличатся, что приведёт к дефициту отдельных категорий товаров и росту цен по закону спроса и предложения.
Центральные банки, и без того находящиеся в сложном положении из-за необходимости балансировать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста, окажутся перед дилеммой. Повышение ставок для сдерживания инфляции задушит инвестиции и приведёт к рецессии. Сохранение низких ставок разгонит инфляцию. Как справедливо отмечают аналитики, ставка центрального банка не откроет пролив и не остановит дроны. Но она может задавить экономику при попытке бороться с последствиями того, на что повлиять не в силах.
Последствия для развивающихся стран будут особенно тяжёлыми. Многие африканские и азиатские государства зависят от импорта через Суэцкий канал. Рост логистических издержек ударит по ним сильнее всего, усугубляя и без того непростое экономическое положение.
Блокировка Баб-эль-Мандебского пролива это не просто локальный кризис. Это симптом системного сдвига, который определит облик мировой экономики на ближайшие десятилетия.
Мы жили в эпоху исторической аномалии, когда производство было сосредоточено там, где дешевле рабочая сила, потребление там, где выше доходы, а логистика стоила копейки. Глобальные цепочки поставок казались простыми и естественными. Проливы были открыты. Маршруты были предсказуемы. Безопасность мореплавания воспринималась как данность.
Этот мир закончился. Вернулся протекционизм, усложнился доступ к технологиям, торговые соглашения пересматриваются, экономическая эффективность уступает место экономической безопасности. А безопасность всегда стоит дороже. Дороже в производстве, дороже в логистике, дороже в конечной цене для потребителя.
Эпоха устойчивого удешевления товаров завершилась. Бытовая техника, электроника, автомобили всё, что было доступным по умолчанию, будет дорожать. Блокировка стратегических морских путей лишь ускоряет эту тенденцию, превращая логистику из фонового фактора в определяющий элемент ценообразования.
Что делать: между страхом и прагматизмом
Перспектива полного перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива ставит перед мировым сообществом несколько неприятных вопросов.
Военный ответ на угрозу хуситов уже был опробован. Авиаудары по позициям Ансар Алла, наносимые коалицией во главе с Соединёнными Штатами и Великобританией, не привели к прекращению атак на суда. Хуситы продемонстрировали способность адаптироваться и продолжать операции даже под ударами. Война против партизанского движения, контролирующего побережье, это не то, чему западные военно-морские силы обучены в первую очередь.
Дипломатический путь предполагает давление на Иран, от которого во многом зависит поведение хуситов. Но Иран в текущей ситуации рассматривает Баб-эль-Мандеб как козырь в переговорах по собственной ядерной программе и санкциям. Сдача этого козыря без серьёзных уступок со стороны Вашингтона представляется маловероятной.
Наконец, существует путь адаптации. Строительство альтернативных маршрутов, развитие портовой инфраструктуры в обход Суэцкого канала, создание стратегических запасов энергоносителей. Этот путь наиболее рационален, но он требует времени и инвестиций, которые мировая экономика, находящаяся под давлением множества кризисов, может и не найти.
Заключение: скорбные врата и хрупкий мир
Баб-эль-Мандеб. Скорбные врата. Название, которое когда-то звучало поэтически, сегодня звучит как предупреждение.
Мировая экономика оказалась уязвима к атаке из того направления, от которого никто не ожидал угрозы. Не великая держава, не ядерная сверхдержава, а движение вооружённых ополченцев в одной из беднейших стран мира способно поставить на колени экономику развитых стран.
Этот парадокс говорит о многом. Он говорит о том, что глобализация создала систему невероятной эффективности и невероятной хрупкости одновременно. Что оптимизация до предела означает отсутствие запаса прочности. Что мир, в котором двадцать шесть километров воды между полуостровом и континентом могут определить судьбы миллиардов людей, это мир, в котором нужно задуматься о фундаментальных основах устройства.
Хуситы уже считают вашу инфляцию. Вопрос в том, успеет ли мировое сообщество посчитать свои риски, пока скорбные врата не захлопнулись окончательно.
