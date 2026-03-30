«Идёт по плану» - пресс-секретарь Трампа о войне с Ираном

1 868 24
Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт прокомментировала ход войны против Ирана. По словам Левитт, «операция против Ирана идёт по плану». По её словам, с начала первых ударов по Ирану поражено более 11 тысяч целей:

А число ракетных и беспилотных иранских атак сократилось на 90% в сравнении с тем, что было в начале войны.

По утверждению пресс-секретаря Дональда Трампа, американские военные «уничтожили порядка 70 процентов производственных мощностей по производству дронов, ракет, кораблей и катеров».



Кэролайн Левитт:

Их флот тоже уничтожен, а это более 150 кораблей, включая 92% от числа крупнейших иранских боевых кораблей

Левитт утверждает, что значительная часть военного потенциала Ирана ликвидирована.

На этом фоне командующий силами зарубежных операций КСИР Исмаил Каани (именно он в своё время сменил убитого американским ударом генерала Касема Сулеймани) поблагодарил зарубежных региональных союзников Исламской Республики за прямую военную поддержку.

Каани:

Нетаньяху хотел создать пояс израильского контроля по всему региону – от Ливана до Йемена, но наши друзья не позволили ему это сделать. Что ж, Нетаньяху, привыкай к новому региональному порядку.

Каани отметил, что ливанская «Хизбалла» и йеменские хуситы продолжают бороться против израильской экспансии.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Сергеев Звание
    0
    Сегодня, 20:52
    Для нее главное, что бы у Трампа задница была вылизана.
    1. Монтесума Звание
      +1
      Сегодня, 20:57
      Было бы удивительно, если бы она начала критиковать действия Трампа. Не для того он её на этой должности держит.
    2. al3x Звание
      0
      Сегодня, 22:00
      Это говорящая кукла, как и наш усатый пургомет.
  2. Normann Звание
    0
    Сегодня, 20:54
    Главное чтобы у нее усы не выросли, а то уже пора.
      -1
      Сегодня, 20:58
    2. Zoldat_A Звание
      +4
      Сегодня, 21:07
      Цитата: Normann
      Главное чтобы у нее усы не выросли, а то уже пора.

      Не вырастут.
      Возможно, это моё субъективное мнение, но мне иногда кажется, что она сделана из какой-то керамики, а внутри её не то, что положено быть внутри обычной бабы, а проводочки, титановый каркас, микросхемки и прочая начинка из фильмов про роботов. Она ведь когда говорит - у неё даже лицо не шевелится, а только рот как у куклы в театре С.В.Образцова открывается. Что ей на флешку записали и в разъём USB за левым ухом вставили - то она и озвучивает...
      А у таких усы не растут.

      Аж слеза набежала - вспомнил, как по-доброму улыбалась Дж.Псаки, когда говорила, что "она не готова ответить на вопрос и ей нужно проконсультироваться в офисе"... crying
      1. Kotofeich Звание
        0
        Сегодня, 21:15
        Вы уверены, что именно за левым ухом? laughing
      2. Монтесума Звание
        +2
        Сегодня, 21:29
        Тоже не раз вспоминал Женю, только у неё получалось оживлять однообразие пресс-конференций с помощью журналиста Мэттью Ли, а уж он никогда не упускал случая почаще задавать те самые вопросы, требующие "консультаций в офисе". Один интернетный острослов даже предположил, что под маской Мэттью Ли на самом деле скрывается русский агент Матвей Ливанов. smile
        1. kromer Звание
          0
          Сегодня, 21:47
          Ростовские горы, Белорусское море. Ржачная была. Её порой не хватает. laughing
  3. михаилл Звание
    +1
    Сегодня, 20:57
    Никаких шуток про план!!!
    1. bessonov932 Звание
      0
      Сегодня, 21:41
      Какие могут быть шутки?! Они ещё и не начинали
  4. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 20:58
    Могли бы и озвучить планы Трампа .Что ждать ?
      +1
      Сегодня, 21:04
      Давно уже все озвучено.
      Нашел картинку, где запрещенного нет.
    2. rytik32 Звание
      0
      Сегодня, 21:06
      План от 28 февраля:
      "У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть её и захватить всё, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки", - заявил Трамп в интервью израильскому 12-му каналу.
  5. мерцание Звание
    +1
    Сегодня, 21:07
    Похоже, ученица Моники.
  6. drags33 Звание
    0
    Сегодня, 21:09
    Врет в унисон с хозяином... А впрочем у него там все такие... исключений нет...
  7. К-50 Звание
    0
    Сегодня, 21:10
    Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт прокомментировала ход войны против Ирана. По словам Левитт, «операция против Ирана идёт по плану».

    Не, я понимаю, что у неё так в методичке написано. Но беззастенчивая беспардонная ложь походу становится фишкой фашингтона. wassat
  8. garik77 Звание
    +1
    Сегодня, 21:12
    В телеге появилось сообщение, что персы завалили F-35 над Тегераном. Очень надеюсь, что это так и есть!
  9. g_ae Звание
    -1
    Сегодня, 21:17
    Что-то знакомое про планы. Где-то уже такое было. А они с неким усатым пургометом не родственники?
  10. tralflot1832 Звание
    +1
    Сегодня, 21:23
    Страны - изгои делятся на слабых ,которые соблюдают санкции на нефть и нефтепродукты из России .И сильные страны - изгои , которые считают санкции только для слабых .Но до них не докопаться- на это есть мировой теневой танкерный флот . bully Вот заразы..
  11. Старина Хэнк Звание
    0
    Сегодня, 21:26
    Чёта не особо-то по плану.
    Бывший главный стратег Белого дома и доверенное лицо Трампа Стив Бэннон: «Дайте нам арабов. Я хочу арабов. Я хочу ОАЭ, МБЗ, который является лучшим, что у них есть там. И у него есть настоящая армия; она не очень большая – остров Харг, вот ваша цель. Вперед. Добавьте пару катарских и саудовских принцев. Вытащите их из Лондона. Вытащите их из казино и публичных домов в Лондоне. И верните их в Персидский залив. Сын Нетаньяху (Яир) в Майами; вышвырните оттуда его завтра. Наденьте на него униформу. Пусть он будет в первой волне».
    Для справки – МБЗ, это, оказывается, аббревиатура от Мухаммед Бен Зейд Аль Нахайян, президент ОАЭ и командующий ВС и ВВС ОАЭ. В 2023 году самой богатой семьей в мире по версии агентства Bloomberg стала правящая династия ОАЭ Аль Нахайян с состоянием $305 млрд. долл.
    А Стив Бэннон с ним вот так вот фамильярно «эМБэЗэ»…
  12. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    0
    Сегодня, 21:33
    "Все идет по плану"- до боли в душе знакомая фраза...
  13. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 21:56
    У вас есть ПЛАН, мистер Трамп?
    Вопрос... какой ответ можно ожидать на этот вопрос? wink
  14. salawat1980 Звание
    0
    Сегодня, 21:57
    План слово многозначное... Планы разные бывают. Вопросов два. По чьему плану? И чьи косяки?