Нюансы с украинской «стеной дронов» для Саудовской Аравии

Западные военные эксперты скептически относятся к кооперации стран Персидского залива с Украиной в плане создания «щита из дронов». Напомним, что свои услуги в плане противодействия иранским дронам Зеленский сначала предлагал Трампу, однако тот заявил, что Зеленский – последний человек, в чьей помощи США нуждаются. Главу киевского режима, как человека с явно нарциссическими особенностями, это, безусловно, разозлило. И он решил переключиться на другие «небедные» страны. Среди них – Саудовская Аравия.

Эр-Рияду предлагается «ускоренное обучение» саудовских военных и «украинские» дроновые технологии, чтобы затем начать перехват иранских дронов. И Эр-Рияд предложением заинтересовался.



Само это уже свидетельствует о том, что и Эр-Рияд, и Киев уже не считают, что с Ираном американскими и израильскими войсками в ближайшее время будет покончено.

Но есть несколько но… Одно из них состоит во времени, которое необходимо будет потратить на обучение саудовских военных. Для эффективного управления «щитом из дронов» нужно их, во-первых, приобрести (собрать) в товарных количествах, во-вторых, обладать как минимум базовыми навыками. Срок обучения, предлагаемый Украиной, «от 2 месяцев». С термином «от» всё понятно, а что же с термином «до»?

Базовые навыки для военнослужащих, которые никогда ранее не использовали технологию перехвата дронов дронами, за 2 месяца приобрести возможно, но для эффективных дальнейших действий времени будет затрачено больше. Оценочно – никак не меньше 5-6 месяцев. В условиях интенсивной войны, которая идёт на Ближнем Востоке, это значительный срок. Через полгода, если война будет продолжаться и если к ней ещё и по полной программе подключатся йеменские хуситы, Саудовской Аравии уже и защищать «украинской стеной дронов», возможно, будет нечего…

Тарас Тимочко, руководитель программы дронов-перехватчиков на Украине:

Сложные системы требуют различных специализаций — от подготовки дроноводов, боевого опыта и навыков до безопасного снаряжения боеголовок и устранения технических неисправностей. Ещё важнее - установка, настройка и правильное позиционирование радаров для обнаружения и отслеживания приближающихся дронов, а затем координации этой работы между разными подразделениями. В современных реалиях много времени для этого нет, но лучше начать поздно, чем никогда
.
Тезис несколько странный, а потому вопросы возникают и в самой Саудовской Аравии.

Саудовские журналисты обратили внимание на то, что предложение о «стене дронов» исходит от страны, которая потеряла большинство своих теплоэлектростанций, десятки крупных заводов, предприятий ВПК и других объектов промышленности. А если так, то чем «украинские технологии» в реальности могут помочь Саудовской Аравии, если та выложит круглую сумму и начнёт реализацию этих технологий на своей территории во время войны? Главное - Украина хочет получить деньги вперёд. Значит, конечный результат для Саудовской Аравии её не интересует.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +7
    Вчера, 22:21
    Зеленский сначала предлагал Трампу, однако тот заявил, что Зеленский – последний человек, в чьей помощи США нуждаются.
    ...
    Эр-Рияд предложением заинтересовался.

    Всё просто - Америка знает, чего Зе стОит, а потому не стесняется его уже открыто посылать. Вот-вот начнут ццаными тряпками гонять. А шейхи для Зе - страна непуганых верблюдоводов, свежие уши. Ничего, лярдов сколько-нибудь он у них таки выкрутит - и до них доедет понимание...
    pudelartemon
      pudelartemon
      +7
      Вчера, 22:28
      Или султан помрёт,или зелёный ишак,или война закончится - беспроигрышный вариант по обуванию арабов wassat
      carpenter
        carpenter
        +3
        Вчера, 22:46
        Цитата: pudelartemon
        А самим то эта стена помогает

        У арабов народ свой, а у Зеленского не свой, его то и не жалко.
        topol717
          topol717
          0
          Сегодня, 00:24
          Цитата: carpenter
          У арабов народ свой,

          Вообще Арабы уже ведут переговоры с Ираном по завершению конфликта.
          Скорее всего Иран будет некоторое время брать плату за проход судов через Армуз, и это будут репарации, которые Арабские шейхи согласны выплатить Ирану. Воевать на востоке никто кроме Израиля не хочет. И если такой договор будет подписан, а скорее всего будет, и платный пролив, а это единственный выход, в котором все могут считать себя победителями, будет большой помощью Ирану. и большим уроком Арабам. Проигравшими тут будут США, но они будут типа смотрящими за проливом, а это позволит Трампу сохранить лицо. Так что у России еще есть пару недель наслаждаться нефтью по 110.
      Eugen 62
        Eugen 62
        0
        Вчера, 23:25
        Или султан помрёт,или зелёный ишак,или война закончится
        Мир вступил в полосу нестабильности. Если одна война закончится, то другая начнётся. Арабам в любом случае надо заботиться о своей безопасности.
  Dizel200
    Dizel200
    +1
    Вчера, 22:38
    А самим то эта стена помогает
    Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов
      0
      Вчера, 23:59
      Технически думаю там все намного проще реализовать, так как море да пустыня, на голой местности без деревьев РЛС легче обнаружить, тем более на фоне воды. В принципе идея купить украинские дроны-перехватчики для Саудитов хорошая, от дронов с поршневым двигателем может сработать.
  carpenter
    carpenter
    +1
    Вчера, 22:45
    Саудовские журналисты обратили внимание на то, что предложение о «стене дронов» исходит от страны, которая потеряла большинство своих теплоэлектростанций, десятки крупных заводов
    Ну шейхи арабские поумнее, чем местечковый клоун, их тоже на "мякине" не проведёшь.
    ANB
      ANB
      0
      Вчера, 22:53
      . их тоже на "мякине" не проведёшь.

      Правильный вариант - предоплата на блокированный счёт в саудовском банке. Разблокировка по результатам. В случае поражения объектов - убытки вычитаются из суммы депозита.
      Хотя зеле вариант вряд-ли понравится, но спецов он уже авансом вроде как отправил. И проскакивала новость, что их уже персы накрыли.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Вчера, 22:51
    Какелы и трех десятков Гераней за раз перехватить не могут. Прыгуны сами понимают, что клоун, ради личной выгоды, в очередной раз наклал на своих граждан? И персы лупят не только Геранями, и не особо какеловская воздушная оборона отличилась против баллистики. Саудитам, при их состоянии ПВО, надо соглашаться на все, что бы хоть немного минимизировать потери.
  михаилл
    михаилл
    0
    Вчера, 22:57
    Саудовские журналисты обратили внимание на то, что предложение о «стене дронов» исходит от страны, которая потеряла большинство своих теплоэлектростанций, десятки крупных заводов, предприятий ВПК и других объектов промышленности.

    повторение- мать учения = Repetitio est mater studiorum
  Тополь
    Тополь
    0
    Вчера, 22:59
    Главное - Украина хочет получить деньги вперёд.
    Ну всё по классике: "утром - деньги, вечером - стулья". Т.е. не вечером, а месяца через два... может быть.
  Nord11
    Nord11
    +1
    Вчера, 23:29
    Нищий выступает с курсом лекций: "Как преуспеть в жизни". Посетителей курсов можно сразу ставить на учет в районной психушке..
  salawat1980
    salawat1980
    0
    Сегодня, 00:25
    Тут у США всё хорошо прекрасная маркиза. Пока всё не сгорело. Хотелось бы увидеть более дальнобойные удары Ирана и ассиметричный ответ. Слишком долго эта верёвочка вьётся.