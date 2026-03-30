Нюансы с украинской «стеной дронов» для Саудовской Аравии
Западные военные эксперты скептически относятся к кооперации стран Персидского залива с Украиной в плане создания «щита из дронов». Напомним, что свои услуги в плане противодействия иранским дронам Зеленский сначала предлагал Трампу, однако тот заявил, что Зеленский – последний человек, в чьей помощи США нуждаются. Главу киевского режима, как человека с явно нарциссическими особенностями, это, безусловно, разозлило. И он решил переключиться на другие «небедные» страны. Среди них – Саудовская Аравия.
Эр-Рияду предлагается «ускоренное обучение» саудовских военных и «украинские» дроновые технологии, чтобы затем начать перехват иранских дронов. И Эр-Рияд предложением заинтересовался.
Само это уже свидетельствует о том, что и Эр-Рияд, и Киев уже не считают, что с Ираном американскими и израильскими войсками в ближайшее время будет покончено.
Но есть несколько но… Одно из них состоит во времени, которое необходимо будет потратить на обучение саудовских военных. Для эффективного управления «щитом из дронов» нужно их, во-первых, приобрести (собрать) в товарных количествах, во-вторых, обладать как минимум базовыми навыками. Срок обучения, предлагаемый Украиной, «от 2 месяцев». С термином «от» всё понятно, а что же с термином «до»?
Базовые навыки для военнослужащих, которые никогда ранее не использовали технологию перехвата дронов дронами, за 2 месяца приобрести возможно, но для эффективных дальнейших действий времени будет затрачено больше. Оценочно – никак не меньше 5-6 месяцев. В условиях интенсивной войны, которая идёт на Ближнем Востоке, это значительный срок. Через полгода, если война будет продолжаться и если к ней ещё и по полной программе подключатся йеменские хуситы, Саудовской Аравии уже и защищать «украинской стеной дронов», возможно, будет нечего…
Тарас Тимочко, руководитель программы дронов-перехватчиков на Украине:
Тезис несколько странный, а потому вопросы возникают и в самой Саудовской Аравии.
Саудовские журналисты обратили внимание на то, что предложение о «стене дронов» исходит от страны, которая потеряла большинство своих теплоэлектростанций, десятки крупных заводов, предприятий ВПК и других объектов промышленности. А если так, то чем «украинские технологии» в реальности могут помочь Саудовской Аравии, если та выложит круглую сумму и начнёт реализацию этих технологий на своей территории во время войны? Главное - Украина хочет получить деньги вперёд. Значит, конечный результат для Саудовской Аравии её не интересует.
