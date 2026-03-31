«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96

Новый этап программы сосредоточен на модернизированной версии Ил-96-400М.

С другой стороны, эта избыточность обеспечивает большую устойчивость и надёжность – качества, которые считаются необходимыми для выполнения стратегических задач.

Есть основания полагать, что Ил-96-400М создаётся именно в качестве самолёта Судного дня (проект «Звено-3С»).

Ил-96 так и не стал массовым пассажирским самолётом, как это планировал советский авиапром. С момента первого полёта в 1988 году было выпущено чуть более 30 единиц, темп производства машины составляет в среднем один борт в год, в основном для нужд СЛО «Россия» – подразделения, обслуживающего высших должностных лиц.Однако Ил-96 является единственным отечественным широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётом. В связи с этим авиапром, реализуя программу импортозамещения на фоне тотальных санкций, сделал ставку именно на эту модель, запланировав существенное наращивание выпуска машины. На это обратили внимание в издании Cavok:Данная модификация, совершившая первый полёт в ноябре 2023 года, имеет удлинённый до 64 м фюзеляж и увеличенную вместимость до 370 пассажиров. Усовершенствования включают в себя модернизированные двигатели ПС-90А1, новые системы авионики и возможность эксплуатации всего двумя пилотами.Как отмечается в зарубежной прессе, при этом Ил-96-400М сохраняет четырёхдвигательную конфигурацию, что приводит к дороговизне эксплуатации по сравнению с современными двухдвигательными самолётами большой дальности:По оценке автора, в этом контексте новый вариант Ил-96-400М сравним с американским Boeing E-4B Nightwatch, который известен как «самолёт Судного дня», то есть воздушный КП на случай полномасштабной ядерной войны. Большой внутренний объём российского самолёта в сочетании с прочностью его конструкции и резервными мощностями, обеспечиваемыми 4 двигателями, «делает его потенциально идеальной платформой для интеграции передовых систем связи, управления и стратегической координации»:Со своей стороны отметим, что единственный шанс Ил-96 стать массовым и экономичным изделием – это замена 4 старых двигателей на 2 сверхмощных ПД-35. Работа над этой силовой установкой идёт, но её серийное появление ожидается ближе к 2028–2030 годам. При этом останется востребованной останется и четырёхдвигательная версия Ил-96-400М в качестве нового воздушного КП, способного заменить устаревшие Ил-80.