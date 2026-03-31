«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96

«Создают самолёт Судного дня»: зарубежная оценка новой модели Ил-96

Ил-96 так и не стал массовым пассажирским самолётом, как это планировал советский авиапром. С момента первого полёта в 1988 году было выпущено чуть более 30 единиц, темп производства машины составляет в среднем один борт в год, в основном для нужд СЛО «Россия» – подразделения, обслуживающего высших должностных лиц.

Однако Ил-96 является единственным отечественным широкофюзеляжным дальнемагистральным самолётом. В связи с этим авиапром, реализуя программу импортозамещения на фоне тотальных санкций, сделал ставку именно на эту модель, запланировав существенное наращивание выпуска машины. На это обратили внимание в издании Cavok:



Новый этап программы сосредоточен на модернизированной версии Ил-96-400М.

Данная модификация, совершившая первый полёт в ноябре 2023 года, имеет удлинённый до 64 м фюзеляж и увеличенную вместимость до 370 пассажиров. Усовершенствования включают в себя модернизированные двигатели ПС-90А1, новые системы авионики и возможность эксплуатации всего двумя пилотами.

Как отмечается в зарубежной прессе, при этом Ил-96-400М сохраняет четырёхдвигательную конфигурацию, что приводит к дороговизне эксплуатации по сравнению с современными двухдвигательными самолётами большой дальности:

С другой стороны, эта избыточность обеспечивает большую устойчивость и надёжность – качества, которые считаются необходимыми для выполнения стратегических задач.



По оценке автора, в этом контексте новый вариант Ил-96-400М сравним с американским Boeing E-4B Nightwatch, который известен как «самолёт Судного дня», то есть воздушный КП на случай полномасштабной ядерной войны. Большой внутренний объём российского самолёта в сочетании с прочностью его конструкции и резервными мощностями, обеспечиваемыми 4 двигателями, «делает его потенциально идеальной платформой для интеграции передовых систем связи, управления и стратегической координации»:

Есть основания полагать, что Ил-96-400М создаётся именно в качестве самолёта Судного дня (проект «Звено-3С»).

Со своей стороны отметим, что единственный шанс Ил-96 стать массовым и экономичным изделием – это замена 4 старых двигателей на 2 сверхмощных ПД-35. Работа над этой силовой установкой идёт, но её серийное появление ожидается ближе к 2028–2030 годам. При этом останется востребованной останется и четырёхдвигательная версия Ил-96-400М в качестве нового воздушного КП, способного заменить устаревшие Ил-80.

  Дилетант
    Дилетант
    Сегодня, 06:20
    При этом останется востребованной останется и четырёхдвигательная версия Ил-96-400М в качестве нового воздушного КП, способного заменить устаревшие Ил-80.

    Странная статья. Странная тем, что пытаются сравнивать "ящики и яблоки". Самолетов "судного дня" нужно 2, максимум 5-6. Причем стоимость планера такого самолета вряд ли превысит 20% общей стоимости. Стоимость эксплуатации и экономичность - это вообще ни о чем. Главное - надежность.
    Для серийного самолета главные критерии это экономичность и ремонтоспособнось.
    Почему "пролетел" в экспорте Сухой супеджет 100? Потому что российские компании не смогли обеспечить сервисное обслуживание самолетов.
    Кариб
      Кариб
      Сегодня, 06:55
      "Почему "пролетел" в экспорте Сухой супеджет 100? Потому что российские компании не смогли обеспечить сервисное обслуживание самолетов." Потому что французские компаньоны спроектировали свою часть менее надёжной, и недодавали запчастей для её ремонта. Читал где то такое. Французов понять можно, зачем им конкурент. Время потянули, загубив экспортные возможности SJ-100.
  bairat
    bairat
    Сегодня, 06:40
    Со своей стороны отметим, что единственный шанс Ил-96 стать массовым и экономичным изделием – это замена 4 старых двигателей на 2 сверхмощных ПД-35.

    Хороший самолёт это тот что есть. С нашими запасами нефти государству подкрутить налоги на керосин и всё будет хорошо с экономичностью.
  T-100
    T-100
    Сегодня, 07:01
    Ил-96 так и не стал массовым пассажирским самолётом, как это планировал советский авиапром.

    И планы Союза сошлись бы. Но 1991 - пока Союз, привет Россия, прощай промышленность, наука, с/х и все остальное.