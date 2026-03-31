«Не сбили ни одного беспилотника»: Франция отправила вертолёты Tiger в Эмираты

Франция отправила для защиты воздушного пространства ОАЭ дополнительные 6 истребителей Rafale (в целях усиления уже находящейся здесь эскадрильи Provence). Однако эффективность этих средств ставится под сомнение.

Как заявили в ВВС Франции, Rafale сбили «несколько десятков» воздушных целей (БПЛА и ракет) с начала операции «Эпическая ярость», начатой США против Ирана 28 февраля. По данным La Tribune, истребители выпустили более 80 УРВВ MICA, каждая из которых стоит около €700 тыс., в то время как Shahed обходится всего в $20 тыс. Новый министр обороны Катрин Вотрен подчеркнула, что это поднимает вопрос о целесообразности использования выделенных ресурсов для достижения желаемого боевого эффекта.



На этом фоне в Эмираты были отправлены 4 ударных вертолёта EC-665 Tiger. Но они фактически бездействуют, о чём заявил глава штаба армии Пьер Шилль:

Эти ресурсы пока не сбили ни одного беспилотника, потому что их часто перехватывают истребители на большем расстоянии.

Но генерал считает, что Tiger могут проявить себя:

Они будут перехватывать дроны, так как способны выдвигаться на передовые рубежи (навстречу угрозе).

По его словам, для поражения БПЛА вертолёты проходят интеграцию с ракетами с лазерным наведением, но «главная цель состоит в том, чтобы использовать его очень мощную пушку». Tiger оснащены 30-мм 30M781, способной вести огонь со скоростью до 720 выстрелов в минуту. В видеоролике, опубликованном 13 марта, была продемонстрирована её работа в тестовом режиме по БПЛА.

  Livonetc
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 07:31
    То есть лягушатники вступили в войну.
    Ирану терять нечего.
    К списку законных целей присовокупляются и французы.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 08:23
      Цитата: Livonetc
      К списку законных целей присовокупляются и французы.

      До Диего-Гарсия дострельнули, а до Парижа от Тегерана совсем чуть-чуть побольше...
      Aken
        Aken
        +1
        Сегодня, 09:49
        Для тренировки пусть по Кукуеву жахнут. Персам можно то, что нельзя русским.
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 10:14
          Цитата: Aken
          Для тренировки пусть по Кукуеву жахнут. Персам можно то, что нельзя русским.

          Вчера в говорильне по телевизору слышал мнение, что формальный повод жахнуть у Ирана из-за истории с украинскими "специалистами по беспилотникам" уже есть - Иран никому "гарантий личной безопасности" не давал и разговоры про "мыжнетакие", как показывают события, в Иране не пляшут. Для них там точно нет "братского народа".
  ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 07:35
    оснащены 30-мм 30M781, способной вести огонь со скоростью до 720 выстрелов в минуту.

    И это скорострельность?
    У нас стояли АМ-23, калибр 23 мм, скорострельность 2500 выс/ мин из двух стволов!
    И это не 2026, а 1967-69 гг.
    Вадим С
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 07:44
      И смысл в двух, стволах? За секунды выпустить весь боезапас чтоб облаком накрыть цель? И на базу заряжаться, да круто. У нас сейчас 2а42 попасть не может нормально, ей даже темп стрельды снизили для вертолетов и отдача еще дикая помогает. Неважно сколько будет выстрелов, важно попадание.
      ZeeD
        ZeeD
        +2
        Сегодня, 07:54
        Цитата: Вадим С
        И смысл в двух, стволах?

        Ну, не могу сказать про каждый случай... Но многоствольность применяется не для повышения скорострельности, а для лучшего охлаждения стволов, что положительно сказывается на ресурсе, темпе стрельбы и точности.
        роман66
          роман66
          +3
          Сегодня, 08:39
          В случае ГШ-23 два ствола повышают скорострельность, один свол стреляет - другой заряжается. Этакий Гатлинг на минималках
        eckons
          eckons
          +1
          Сегодня, 09:05
          Но многоствольность применяется не для повышения скорострельности, а для лучшего охлаждения стволов,

          Не совсем так. Дело в том, что скорострельность и перегрев ствола напрямую связаны. Чем выше темп стрельбы, тем быстрей нагрев. Поэтому повышение темпа и предотвращение перегрева, это две части одной задачи. Так же многоствольность позволяет сделать работу механики перезаряжания поэтапной, что снижает нагрузку на механизмы и предотвращает разрыв патрона.
      роман66
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:37
        Потомушто картечный снаряд делать надо. Хрен ли болванками по беспилотникам
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 08:36
      АМ - 23 один ствол. Два ствола - ГШ-23
  ИВЗ
    ИВЗ
    +2
    Сегодня, 07:39
    Новая, а точнее не новая, но актуальная сейчас и в обозримом будущем ипостась боевого вертолёта? Перехват низколетящих малоскоростных (не реактивных) целей, БЭКов, а в ближайшей перспективе и сухопутных дронов. Время определиться с оптимальной конструкцией такого вертолёта и его боевой нагрузкой (по составу и количеству средств поражения), т.к. существующие образцы были когда-то оптимизированы для других задач.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 08:30
      В некоторых случаях вертолет действительно хорош для таких целей. Но есть и недостатки. Прежде всего низкая скорость и ограниченный моторесурс.
      роман66
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:40
        Нужен нормальный истребитель второй мировой, с современными датчиками. На американских по 6 стволов калибра 12,5, чего угодно накроешь
        СергейАлександрович
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 08:56
          Не нужен истребитель времен Второй Мировой. Самолет должен быть двухдвигательным и многоцелевым. Иначе проект провалится сразу, по ходу создания, из-за ограниченных возможностей и узкой области применения.
          роман66
            роман66
            +2
            Сегодня, 09:01
            Вот, куда уже лучше, даже локатор есть
            СергейАлександрович
              СергейАлександрович
              +2
              Сегодня, 09:24
              И собственные не намного хуже были.
              роман66
                роман66
                0
                Сегодня, 09:50
                А и хотя бы. А вот вертолет не очень для этого
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:57
    Новые/другие угрозы не всегда удаётся эффективно нивелировать и да, затраты тоже имеют значение... экономика войны, такое тоже есть и никто её игнорировать, просто так, не будет.
  Zaurbek
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 08:06
    У них оптика хорошая стоит и очень хорошая маневренность. Вполне подойдет. А на немецких пушку почему то не ставили
    ИВЗ
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 08:25
      А на немецких пушку почему то не ставили
      Немцы планировали использовать эти машины как чисто противотанковые для замены РАН-1 на базе лёгких ВО-105. Для непосредственной поддержки они не предназначались и, кстати, их прицельный комплекс располагался над втулкой несущего винта, а не над кабиной. В общем, с точки зрения современных реалий, их концепция чисто противотанкового вертолёта оказалась более правильной.
  Matsur
    Matsur
    0
    Сегодня, 08:12
    Пора бпла заходить на воздушные цели. Достаточно наверно гсн на тепловой след? В воздушном пространстве врага можно сбивать все. При тревоге гражданских быть не должно.
  eckons
    eckons
    0
    Сегодня, 08:44
    Ирану нужны наши Герани с Р-60. Сюрприз для лягушатников.