«Не сбили ни одного беспилотника»: Франция отправила вертолёты Tiger в Эмираты
Франция отправила для защиты воздушного пространства ОАЭ дополнительные 6 истребителей Rafale (в целях усиления уже находящейся здесь эскадрильи Provence). Однако эффективность этих средств ставится под сомнение.
Как заявили в ВВС Франции, Rafale сбили «несколько десятков» воздушных целей (БПЛА и ракет) с начала операции «Эпическая ярость», начатой США против Ирана 28 февраля. По данным La Tribune, истребители выпустили более 80 УРВВ MICA, каждая из которых стоит около €700 тыс., в то время как Shahed обходится всего в $20 тыс. Новый министр обороны Катрин Вотрен подчеркнула, что это поднимает вопрос о целесообразности использования выделенных ресурсов для достижения желаемого боевого эффекта.
На этом фоне в Эмираты были отправлены 4 ударных вертолёта EC-665 Tiger. Но они фактически бездействуют, о чём заявил глава штаба армии Пьер Шилль:
Но генерал считает, что Tiger могут проявить себя:
По его словам, для поражения БПЛА вертолёты проходят интеграцию с ракетами с лазерным наведением, но «главная цель состоит в том, чтобы использовать его очень мощную пушку». Tiger оснащены 30-мм 30M781, способной вести огонь со скоростью до 720 выстрелов в минуту. В видеоролике, опубликованном 13 марта, была продемонстрирована её работа в тестовом режиме по БПЛА.
