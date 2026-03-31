Трамп хочет, чтобы операцию США против Ирана оплатили монархии залива

Я думаю, это то, в чем президент был бы весьма заинтересован, призвав их к этому. Я не буду забегать вперед него в этом вопросе, но, безусловно, это идея, которая, я знаю, у него есть, и что-то, о чем, я думаю, вы услышите от него больше.

Монархии залива должны компенсировать США все расходы на войну с Ираном. Такое желание высказал Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.На очередной пресс-конференции для журналистов она заявила, что Трамп заинтересован в том, чтобы переложить все расходы США на военную операцию против Ирана на арабские страны Персидского залива. Они должны компенсировать американцам всё то, что Соединенные Штаты потратили на их защиту. На данный момент этот вопрос находится в разработке, но то, что Трамп его реализует, в Белом доме сомнений нет.Хорошие хотелки у Трампа. Атаковать Иран вместе с Израилем, получить ответные удары по своим военным базам, подставить союзников из числа монархий залива, а потом потребовать от них оплатить военную операцию, которую начал Израиль.Между тем в Белом доме утверждают, что операция «Эпическая ярость» идет по плану и «успешно» продвигается вперед. США ежедневно наращивают свое преимущество над Ираном. А как же заявления Трампа, что иранский режим уничтожен и США уже «победили»?