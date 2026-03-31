Трамп хочет, чтобы операцию США против Ирана оплатили монархии залива

Монархии залива должны компенсировать США все расходы на войну с Ираном. Такое желание высказал Дональд Трамп, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

На очередной пресс-конференции для журналистов она заявила, что Трамп заинтересован в том, чтобы переложить все расходы США на военную операцию против Ирана на арабские страны Персидского залива. Они должны компенсировать американцам всё то, что Соединенные Штаты потратили на их защиту. На данный момент этот вопрос находится в разработке, но то, что Трамп его реализует, в Белом доме сомнений нет.



Я думаю, это то, в чем президент был бы весьма заинтересован, призвав их к этому. Я не буду забегать вперед него в этом вопросе, но, безусловно, это идея, которая, я знаю, у него есть, и что-то, о чем, я думаю, вы услышите от него больше.

Хорошие хотелки у Трампа. Атаковать Иран вместе с Израилем, получить ответные удары по своим военным базам, подставить союзников из числа монархий залива, а потом потребовать от них оплатить военную операцию, которую начал Израиль.

Между тем в Белом доме утверждают, что операция «Эпическая ярость» идет по плану и «успешно» продвигается вперед. США ежедневно наращивают свое преимущество над Ираном. А как же заявления Трампа, что иранский режим уничтожен и США уже «победили»?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:10
    ❝ Монархии залива должны компенсировать США все расходы на войну с Ираном ❞ —

    — Начали США с Израилем, арабы вроде как пострадавшие от «сопутствующего ущерба», да ещё и расходы оплатить ...
  BAI
    BAI
    Сегодня, 06:10
    И ведь оплатят. Никуда не денутся
    Грац
      Грац
      Сегодня, 06:15
      а какой смысл сейчас от сша для арабских монархий? его больше нет, так что вполне могут послать
    gmss
      gmss
      Сегодня, 07:03
      обязательно оплатят, и персам за пользование проливом будут платить.
      удивительная национальная традиция арабов - унижение евреями laughing
  Трус
    Трус
    Сегодня, 06:10
    Между тем в Белом доме утверждают, что операция «Эпическая ярость» идет по плану

    Значит и данная новость, тоже была в планах.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 06:19
    Кажется, Трамп- еврей. После таких заявлений,национальность- понятна... Или чубатый...(ДанЫло ТрампоЧЭнко)
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 06:20
    Ни чего удивительного нет, уже более недели ходят вбросы что три монархии залива готовы выделить сумму озвученные Хегзетом 200 млрд для Конгресса
    Tagan
      Tagan
      Сегодня, 06:41
      ходят вбросы что три монархии залива готовы выделить сумму озвученные Хегзетом 200 млрд для Конгресса

      Иран своими действиями показывает, что это плохая идея и выделившим будет только хуже.
  Дилетант
    Дилетант
    Сегодня, 06:30
    Трамп похоже решил разорить всех своих союзников, у которых есть деньги. Европу он заставляет оплачивать войну укаины, при этом перекрыл ей дешевые российские энергоносители и подсадил на дорогие американские. Теперь он хочет сделать то же самое с ближневосточными шейхами.
    Трампу следует присудить не только Нобелевскую премию мира, но и Нобелевскую премию по экономике. Явно заслужил! MAGA! recourse
  sgr291158
    sgr291158
    Сегодня, 06:30
    Ну Доня вообще охренел.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 06:45
      Цитата: sgr291158
      Ну Доня вообще охренел.

      Согласен!
      пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

      И в тоже время старичок знает толк в женщинах!
      Не сравнить с нашим усатым
      laughing
      Юрась_Беларусь
        Юрась_Беларусь
        Сегодня, 07:06
        Ты президентов по бабам оцениваешь? Тогда едь в Брюссель и наслаждайся. Там в руководстве ЕС их полно.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 06:33
    Надо не забыть о компенсации Израилю. Их опять холокостили.
  drags33
    drags33
    Сегодня, 06:35
    Нагадил "заливникам" под дверь и теперь хочет, чтобы ему заплатили за его дерьмо? Как это по-американски!!!
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    Сегодня, 06:35
    Забавный экземпляр этот Дони. И на... бутылку сесть, и конфетку съесть хочет
  Романенко
    Романенко
    Сегодня, 07:28
    Похоже у пана атамана проблемки с золотым запасом начались.