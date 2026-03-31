На Украине поспорили по вопросу реагирования на «Герань» с макетом ракеты Р-60

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов представил фотографии российского дрона типа «Герань» с интересным дополнением. На беспилотнике можно видеть ракету класса «воздух-воздух». Речь идёт о ракете ближнего воздушного боя Р-60, которая выпускалась с середины 70-х годов XX века.

Но, по словам Бескрестнова, это не совсем ракета, точнее – совсем не ракета.



Украинский чиновник:

Это макет ракеты Р-60 на «Шахеде», используемый русскими для привлечения внимания перехватчиков и запутывания украинской авиации.

По словам Бескрестнова, если в тактической авиации «смогли бы отличить макет от реальной ракеты», то в подразделениях дроноводов-перехватчиков сделать это могут далеко не все:

Сейчас нужно думать, по каким признакам нам можно было бы отличать дрон с фальшивыми ракетами.

На это Бескрестнову возражают сами же украинские военные. Отмечается, что ракета может быть и макетом, но при этом сам российский дрон обычно несёт в себе и заряд взрывчатого вещества. Поэтому, как отмечается, нельзя игнорировать БПЛА ни когда он с макетом ракеты класса «воздух-воздух», ни когда он с ракетой настоящей или вообще без ракетного или макетно-ракетного вооружения:

А не ждать, полетит ли ракета с его борта или нет.
Информация
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:20
    — Да не реагируйте никак ни с макетами, ни без макетов, скажите, что всех посбивали ...
    Иван Васильевич 282
      Сегодня, 07:03
      Сегодня ваш скепсис неактуален, запускают 300-500 дронов, а с утра жиденькие отчеты о нескольких пораженных целях, и цели все менее впечатляющие.
  sgr291158
    Сегодня, 06:27
    Скорее всего не макет а дополнение к заряду.
    ИВЗ
      Сегодня, 07:07
      Скорее намёк пилотируемым перехватчикам держаться подальше и не приставать со всякими неприличными намерениями.