❝ На Украине поспорили по вопросу реагирования на «Герань» с макетом ракеты Р-60 ❞

Это макет ракеты Р-60 на «Шахеде», используемый русскими для привлечения внимания перехватчиков и запутывания украинской авиации

Сейчас нужно думать, по каким признакам нам можно было бы отличать дрон с фальшивыми ракетами.

А не ждать, полетит ли ракета с его борта или нет.