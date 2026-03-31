На Украине поспорили по вопросу реагирования на «Герань» с макетом ракеты Р-60
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов представил фотографии российского дрона типа «Герань» с интересным дополнением. На беспилотнике можно видеть ракету класса «воздух-воздух». Речь идёт о ракете ближнего воздушного боя Р-60, которая выпускалась с середины 70-х годов XX века.
Но, по словам Бескрестнова, это не совсем ракета, точнее – совсем не ракета.
Украинский чиновник:
Это макет ракеты Р-60 на «Шахеде», используемый русскими для привлечения внимания перехватчиков и запутывания украинской авиации.
По словам Бескрестнова, если в тактической авиации «смогли бы отличить макет от реальной ракеты», то в подразделениях дроноводов-перехватчиков сделать это могут далеко не все:
Сейчас нужно думать, по каким признакам нам можно было бы отличать дрон с фальшивыми ракетами.
На это Бескрестнову возражают сами же украинские военные. Отмечается, что ракета может быть и макетом, но при этом сам российский дрон обычно несёт в себе и заряд взрывчатого вещества. Поэтому, как отмечается, нельзя игнорировать БПЛА ни когда он с макетом ракеты класса «воздух-воздух», ни когда он с ракетой настоящей или вообще без ракетного или макетно-ракетного вооружения:
А не ждать, полетит ли ракета с его борта или нет.
