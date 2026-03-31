Израиль вернул смертную казнь за преступления террористической направленности

Израиль возвращает смертную казнь за преступления террористической направленности, решение принято после одобрения нового закона большинством депутатов Кнессета. Об этом сообщает израильская пресса.Депутаты израильского парламента большинством голосов одобрили новый законопроект, вводящий смертную казнь для террористов. За новый закон проголосовало 62 депутата, включая премьер-министра Нетаньяху, против — 48. Документ уже прошел второе и третье чтения и теперь официально принят. Как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, это то, что Израилю не хватало для борьбы с палестинскими террористами.Теперь, согласно новому закону, осужденных за терроризм ожидает смертная казнь через повешение, в отдельных случаях может применяться электрический стул или эвтаназия. Приговор будет приводиться в исполнение в течение 90 дней. В качестве альтернативы может рассматриваться замена смертной казни на пожизненное заключение.Израильская оппозиция резко выступила против нового закона и намерена обжаловать его в Верховном суде. Стоит отметить, что смертная казнь в Израиле была фактически отменена в 1954 году. На сегодняшний день в тюрьмах Израиля находится порядка 500 палестинцев, осужденных за преступления террористической направленности.

