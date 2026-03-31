Израиль вернул смертную казнь за преступления террористической направленности

Израиль возвращает смертную казнь за преступления террористической направленности, решение принято после одобрения нового закона большинством депутатов Кнессета. Об этом сообщает израильская пресса.

Депутаты израильского парламента большинством голосов одобрили новый законопроект, вводящий смертную казнь для террористов. За новый закон проголосовало 62 депутата, включая премьер-министра Нетаньяху, против — 48. Документ уже прошел второе и третье чтения и теперь официально принят. Как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, это то, что Израилю не хватало для борьбы с палестинскими террористами.



Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль.

Теперь, согласно новому закону, осужденных за терроризм ожидает смертная казнь через повешение, в отдельных случаях может применяться электрический стул или эвтаназия. Приговор будет приводиться в исполнение в течение 90 дней. В качестве альтернативы может рассматриваться замена смертной казни на пожизненное заключение.

Израильская оппозиция резко выступила против нового закона и намерена обжаловать его в Верховном суде. Стоит отметить, что смертная казнь в Израиле была фактически отменена в 1954 году. На сегодняшний день в тюрьмах Израиля находится порядка 500 палестинцев, осужденных за преступления террористической направленности.
  1. 501Legion Звание
    Сегодня, 06:32
    ну что гейропа, и пендо-сы, ждём санкции, вой о правах человека и всё вот это.. только не говорите что это другое laughing
    1. ваш вср 66-67
      Сегодня, 06:35
      Это Израиль!
      Мыженетакие!
      1. g_ae
        Сегодня, 06:38
        Неа! Хотя "элита" и там и там с одинаковыми паспортами.
  2. Наводлом
    Сегодня, 06:36
    С одной стороны решение верное.
    За терроризм нужно карать высшей мерой наказания.
    С другой стороны скольких представителей израильской верхушки следовало бы судить их же мерой?
  3. Вадим С
    Сегодня, 06:36
    А что там у нас? Может тоже пора вернуть, столько мерзости творят некоторые и живут дальше
    1. JcVai
      Сегодня, 07:00
      Вы считаете, что только/именно отсутствие смертной казни в законодательстве определяет награждения-поощрения и, в крайнем случае, большой огласки с волной народного недовольства, перевод на другую прибыльную должность для «друзей семьи» и «уважаемых людей»?
  4. Младший рядовой
    Сегодня, 06:47
    осужденных за терроризм ожидает смертная казнь через повешение, в отдельных случаях может применяться электрический стул или эвтаназия.
    А как и кто будет определять вид казни? Самому можно выбрать? К тому же отсутствует расстрел, колесование, утопление и забитие камнями. Не демократичненько получается.
    1. Pharmacist
      Сегодня, 07:08
      Это по ситуации будет - нет верёвки, так стулом по голове съездят, можно электрическим.
  5. Earl
    Сегодня, 07:10
    Сионисты все еще чего-то стесняются. Газовые камеры были бы гораздо практичней, если они хотят поставить на поток реализацию окончательного решения палестинского вопроса.
  6. Наган
    Сегодня, 07:26
    Давно пора. Для ради освобождения повешенных, заложников не захватывают. Может и событий 7 октября 2023 не произошло бы, если б заранее повесили тех террористов, кого потом выпустили с пожизненного за освобождение заложников.