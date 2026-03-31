Сенатор США призвал Трампа вывести военные базы с территории Испании
Входящий в список террористов и экстремистов в России сенатор Линдси Грэм обратился к президенту США по поводу американских военных баз на Пиренейском полуострове. По словам Линдси Грэма*, он рекомендовал Дональду Трампу не оставлять без реакции запрет испанских властей на использование США воздушного пространства Испании в ходе войны против Ирана.
По словам Грэма*, он советует Трампу вывести американские военные базы с территории Испании, потому что Испания не предоставляет США те «активы», которые ей предоставляют Соединённые Штаты. Сенатор добавил, что сделать это нужно как можно скорее. По заявлению Грэма, оказывать Испании военную поддержку не имеет никакого смысла.
В Испании находятся две крупные военные базы с американским военным присутствием.
Одна из них – Рота в регионе Андалусия, юг Испании. Рота – военно-морская база с аэродромом. Она входит в систему военной логистики армии США, занимаясь службой по ремонту, обслуживанию и поддержке кораблей 6-го флота ВМС США. Там же размещается сегмент противоракетной обороны США и выполняются логистические операции военно-транспортной авиацией.
Вторая база – база ВВС Морон в провинции Севилья. Именно она ранее активно использовалась американцами для переброски сил и средств на Ближний Восток и Африку. На территории Морона размещались несколько авиатанкеров KC-135 Stratotanker и самолёты ВТА США. По состоянию на 30 марта все эти самолёты, как утверждается, США вывели «из-за политических разногласий с Мадридом».
Напомним, что ранее премьер Испании Педро Санчес ещё и заявил о нежелании доводить военные расходы страны до требуемых Трампом 5% ВВП.
