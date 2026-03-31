Зеленский: Киеву нужны два имеющихся у Болгарии российских ядерных реактора
1 8446
Украина не намерена отступаться от планов выкупить у Болгарии два ядерных реактора российского производства. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с и. о. болгарского премьер-министра Андреем Гюровым.
В Киеве прошла встреча нелегитимного президента Украины и исполняющего обязанности премьера Болгарии. Стороны подписали десятилетнее соглашение по безопасности, а также договорились о производстве в Болгарии дронов для Украины. На последовавшей после переговоров пресс-конференции Зеленский снова поднял вопрос покупки двух российских ядерных реакторов, оставшихся у Болгарии после отказа достраивать АЭС «Белене». По его словам, Киеву очень нужны эти реакторы для достройки Хмельницкой АЭС.
Когда мы говорим о блоках — мы готовы к продолжению сотрудничества. Россия забрала шесть блоков атомной генерации в Украине, и эта энергетика достаточно дешевая, могла бы помогать украинцам и экспортировать электроэнергию в другие страны.
Представитель Болгарии ушел от прямого ответа, заявив, что этот вопрос находится в компетенции парламента страны.
Напомним, что в марте прошлого года Зеленский подписал закон о покупке в Болгарии двух российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки Хмельницкой АЭС на фоне перехода Запорожской под контроль России. Однако болгары отказались их продавать, назвав реакторы «ключевым активом» для Софии. В Болгарии не исключают, что со временем атомная станция все же будет достроена, что даст стране «энергетическую безопасность».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация