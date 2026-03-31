Зеленский: Киеву нужны два имеющихся у Болгарии российских ядерных реактора

Украина не намерена отступаться от планов выкупить у Болгарии два ядерных реактора российского производства. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с и. о. болгарского премьер-министра Андреем Гюровым.

В Киеве прошла встреча нелегитимного президента Украины и исполняющего обязанности премьера Болгарии. Стороны подписали десятилетнее соглашение по безопасности, а также договорились о производстве в Болгарии дронов для Украины. На последовавшей после переговоров пресс-конференции Зеленский снова поднял вопрос покупки двух российских ядерных реакторов, оставшихся у Болгарии после отказа достраивать АЭС «Белене». По его словам, Киеву очень нужны эти реакторы для достройки Хмельницкой АЭС.



Когда мы говорим о блоках — мы готовы к продолжению сотрудничества. Россия забрала шесть блоков атомной генерации в Украине, и эта энергетика достаточно дешевая, могла бы помогать украинцам и экспортировать электроэнергию в другие страны.

Представитель Болгарии ушел от прямого ответа, заявив, что этот вопрос находится в компетенции парламента страны.

Напомним, что в марте прошлого года Зеленский подписал закон о покупке в Болгарии двух российских реакторов ВВЭР-1000 для достройки Хмельницкой АЭС на фоне перехода Запорожской под контроль России. Однако болгары отказались их продавать, назвав реакторы «ключевым активом» для Софии. В Болгарии не исключают, что со временем атомная станция все же будет достроена, что даст стране «энергетическую безопасность».
6 комментариев
  1. Михаил-Иванов Звание
    Сегодня, 07:08
    В башнях не хотят подумать над тем, что кое-кто в Киеве давно заигрался в Наполеона...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 07:15
    ❝ Зеленский* подписал закон о покупке в Болгарии двух российских реакторов ❞ —
    ❝ Однако болгары отказались их продавать ❞ —

    — Непорядок, болгары нарушили украинский закон ...
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 07:16
    Однако болгары отказались их продавать, назвав реакторы «ключевым активом» для Софии. В Болгарии не исключают, что со временем атомная станция все же будет достроена

    Такая корова нужна самому....
  4. Егоза Звание
    Сегодня, 07:18
    Зеля и купить? Брешет собака! На дармовщину рассчитывал! am
    1. pyagomail.ru Звание
      Сегодня, 07:26
      Цитата: Егоза
      На дармовщину рассчитывал!

      Отдам...потом...часть... (к/ф "Не может быть")
  5. Livonetc Звание
    Сегодня, 07:28
    "Зеленский: Киеву нужны".
    Всем нормальным людям, в том числе и в Киеве, нужно удавить зелень и прочих всевозможных нацистов.
    Иначе на территории бывшей УССР человеческой жизни не будет.