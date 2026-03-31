Иранский ополченец заявил, что сбил несколько дронов LUCAS США из винтовки

Иранские силы ополчения заявили о том, что приспособились сбивать американские дроны-камикадзе из винтовок. Речь идёт об американских клонах иранских «Шахедов», получивших в США название LUCAS.

Иранский стрелок утверждает, что его снайперская винтовка помогла ему сбить несколько американских БПЛА за последние несколько дней. В общей сложности, если верить этому человеку, сбито было 5 «Лукасов».

Он же демонстрирует тщательно собранные обломки одного из сбитых американских беспилотных летательных аппаратов.



LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System) — это американский ударный беспилотник-камикадзе. Он создавался как американский аналог иранского Shahed и российской «Герани». При этом он дороже своих иранского и российского аналогов. Оценочная стоимость, публикуемая в открытых источниках, составляет 35-40 тысяч долларов. Имеет длину около трёх метров, размах крыльев – около 2,5 м. То есть, он меньше как «Герани», так и «Шахеда». Способен нести до 20 кг взрывчатки. Использует автономный полёт по координатам плюс возможность спутниковой связи, включая защищённые каналы и элементы Starlink. Есть версии с камерой и сетевыми возможностями для работы в рое.
    Егоза
    Сегодня, 07:20
    Удачи ему в сих благих делах!
    военком Котёнок
    Сегодня, 07:24
    И вы заявляйте.
    .........................