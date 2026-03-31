Трамп не исключает вариант завершения войны с Ираном даже без открытия Ормуза

Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время, причем даже без разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на окружение президента США.

Трамп готов завершить операцию против Ирана, несмотря на то, что Ормузский пролив по-прежнему будет закрытым для большинства стран. В Белом доме пришли к выводу, что продление военной операции с наземной частью, а также разблокировка Ормуза займет гораздо больше времени, чем есть у Трампа. Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев, а сенаторы вряд ли дадут Трампу карт-бланш на продолжение войны.



Вот и крутится сейчас Трамп, пытаясь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Он давит на Иран, чтобы новые власти приняли его требования, одновременно грозя «мощными ударами». Однако Тегеран не реагирует на эти попытки, а все заявления о том, что США якобы ведут прямые переговоры с Тегераном, не соответствуют действительности.

По версии издания, если переговорный трек все же будет провален, Трамп сосредоточится на ударах по Ирану, объявив, что лишил исламскую республику флота, ракет и ядерной бомбы, подав это как «абсолютную победу». Одновременно с этим США будут давить на монархии залива и Европу, чтобы они взяли на себя «почетную миссию» по открытию Ормуза.
  Livonetc
    Сегодня, 07:35
    Крыса, загнанная в угол, на многое способна
    А когда крыса еще и с красной кнопкой....
    ваш вср 66-67
      Сегодня, 07:38
      Цитата: Livonetc
      Крыса, загнанная в угол, на многое способна

      Да Трамп выйдет и из этой ситуации сухим из воды!
      Скажет победил и точка! laughing
      Sky Strike fighter
        Сегодня, 09:07
        . В Белом доме пришли к выводу, что продление военной операции с наземной частью, а также разблокировка Ормуза займет гораздо больше времени, чем есть у Трампа. Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев, а сенаторы вряд ли дадут Трампу карт-бланш на продолжение войны.


        Акелла промахнулся.Если так будет,то можно ставить жирный крест на Ближневосточной политике США.Иран наверняка после этого займётся союзниками США в регионе и Ближний Восток снова заполыхает.
    Zoldat_A
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Livonetc
      Крыса, загнанная в угол, на многое способна
      А когда крыса еще и с красной кнопкой....

      На фига ему та кнопка? Ещё глубже тут увязнуть? Проще плюнуть, бросить весь этот бардак и, гордо задрав нос и надув щёки, уйти. Объявив о победе. В Ливии, Сирии, Ираке, Афгане - объявляли же...
      topol717
        Сегодня, 08:31
        Цитата: Zoldat_A
        Проще плюнуть, бросить весь этот бардак и, гордо задрав нос и надув щёки, уйти. Объявив о победе.
        Почти, но сейчас ведут переговоры о том как США будут выплачивать репарации Ирану. У Ирана требования простые, нет баз и проход через Ормуз оплачивается Ирану. Оплату прохода США готовы оставить Ирану, объявив это как сделку. При этом сам Иран будет считать это репарациями. Одним словом арабские шейхи будут платить в любом случае, Весь вопрос кому и сколько. Сейчас они платят США за охрану, будут платить еще и Ирану за проезд. )))
        Zoldat_A
          Сегодня, 09:02
          Цитата: topol717
          но сейчас ведут переговоры о том как США будут выплачивать репарации Ирану.

          Подозреваю, что все репарации будут выплачены Ирану в устной форме, где цензурного будет только "в" и "на". Когда это и кому Америка платила за ущерб? Разве что индейцам - да и то бусами.
          Цитата: topol717
          Оплату прохода США готовы оставить Ирану, объявив это как сделку. При этом сам Иран будет считать это репарациями.
          Вряд ли налог за проход пролива будет суммой, адекватной возмещению материального и нематериального ущерба, причинённого Ирану.
          А вот в чём Вы, Евгений, стопроцентно правы - так это в том, что независимо от того, как там Иран с Америкой договорится, платить будут, в итоге, арабы.
      yuriy55
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Zoldat_A
        Проще плюнуть, бросить весь этот бардак и, гордо задрав нос и надув щёки, уйти. Объявив о победе.

        Игорь Алексеевич! hi
        У таких, как Трамп, принято считать, что победа состоит в обезглавливании государства...
        Нет лидера страны — нет государства... С одной стороны, эта показуха, а с другой — геноцид граждан, ввергнутых в хаос, брошенных в социальный вакуум.
        В этом плане Трамп превзошёл своих предшественников в осторожности (перестраховке). Ткнул пару раз, не получил по клюву — продолжай, дали в рыло — объявил победу, собрал манатки и убрался восвояси.
        Эй, Полкан труби победу! Я домой с невестой еду.
        Zoldat_A
          Сегодня, 09:47
          hi!
          Цитата: yuriy55
          У таких, как Трамп, принято считать, что победа состоит в обезглавливании государства...
          Нет лидера страны — нет государства..

          Ну да... Американцы мастера режимы менять. В Сирии Асада поменяли на ИГИЛ, в Афгане талибов на талибов, в Иране Хаменеи на Хаменеи, у которого убили отца, жену, сестру, племянницу, а самого тяжело ранили...
          Удачно поменяли, ничего не скажешь. Особенно, если учесть, что каждый новый лидер злее к врагу, чем предыдущий.

          Где-то, возможно, это и работает. В Ливии сработало, в Ираке, в Венесуэле... Нам бы не грех задуматься - а что дальше?
          Вот только это не про Иран с его системой многократного резервирования власти.
          В детстве читал книгу "Опасные обитатели моря". У акул, например, в пасти целая фабрика зубов - растут в 4 или 5 рядов, продвигаясь вперёд и заменяя те, которые выпадают или ломаются. Кусает-то что попало - съедобное и не очень... Даже фотография была свежеубитой акулы - впечатляюще...
          Вот точно так же в Иране и власть резервируется, в несколько рядов.

          И да.
          Цитата: yuriy55
          дали в рыло — объявил победу, собрал манатки и убрался восвояси.
          - как это по-американски!
          У нас всё - и победы, и беды - всё наша История.
          В Америке всё, где они когда-либо обделались, "ошибки прежней администрации", к которым нынешняя администрация, разумеется, не имеет никакого отношения.
          Да и в самом деле - зачем им помнить какой-то, например, Вьетнам, если каждая новая администрация вполне в состоянии обделаться самостоятельно? Не оглядываясь на чьи-то там грязные штаны.
          А потому -
          Кири-ку-ку
          той Америке на воротник.
          Не о цене на нефть, а о цене на туалетную бумагу им надо больше думать...
      Aken
        Сегодня, 08:34
        Приветствую, Игорь.
        Не менее интересно будет посмотреть, а согласится ли Иран?
        И кто будет платить Ирану репарации, если Трамп соскочит?
        Zoldat_A
          Сегодня, 09:57
          Доброго, hi!
          Цитата: Aken
          И кто будет платить Ирану репарации, если Трамп соскочит?

          Думается мне, что Америка ТОЧНО платить не будет.
          Для того, чтобы что-то выплачивать, нужно расписаться в своём поражении - победители-то не платят. А такого НИКОГДА не будет в случае с Америкой.

          Украину свалили на Европу, сами ещё на поставках до недавнего времени хорошо зарабатывая. Думаю, и здесь ситуация будет та же самая, только вместо Европы шейхов заставят раскошелиться. Пусть попробуют не заплатить... am Деньги-то где лежат? О то ж....
          Чтобы сегодня не платить, нужно было шейхам 70 лет назад не американских, а советских буровиков звать. Глядишь, и сейчас бы всё по-другому было.
          Aken
            Сегодня, 10:07
            Я вот тоже про шейхов думаю.
            Ну и Бахрейн персы отожмут.
            Zoldat_A
              Сегодня, 10:17
              Цитата: Aken
              Я вот тоже про шейхов думаю.
              Ну и Бахрейн персы отожмут.

              Смотря сколько эта бодяга ещё продлится... А то, боюсь, одним Бахрейном не обойдётся. Иран тоже может о "зоне безопасности" подумать.
              Aken
                Сегодня, 10:30
                В списках ещё одно хорошее местечко называлось. Подзабыл. Тоже бывшая Иранская территория.
                Zoldat_A
                  Сегодня, 10:36
                  Цитата: Aken
                  В списках ещё одно хорошее местечко называлось. Подзабыл. Тоже бывшая Иранская территория.

                  Да там и думать нечего - Ирану вполне по силам всё западное побережье Залива отжать километров на 300-500. Особенно, если американцы так по хвосту получат, что не будут своё рыло туда совать. Шейхи сами по себе, без Америки, со своими парадно-декоративными армиями, для Ирана не противник.
      роман66
        Сегодня, 08:45
        Собственно, он к этому и готовится.
      paul3390
        Сегодня, 09:35
        А как же Израиловка? Этих-то Иран поди хрен отпустит... Да они и сами хрен остановятся.
        Zoldat_A
          Сегодня, 10:09
          Цитата: paul3390
          А как же Израиловка? Этих-то Иран поди хрен отпустит... Да они и сами хрен остановятся.

          А тут без Америки всё будет просто и недолго. Вариантов много - начиная с того, что, на какое-то время, притихнут, и заканчивая тем, что кому-то опять придётся по всей географии "землю обетованную" искать. Всё зависит от того, насколько Америка от Израиля в отказ пойдёт.
    eckons
      Сегодня, 08:54
      А когда крыса еще и с красной кнопкой....
      С красной жопкой. Этот конфликт уже нанес США и Трампу лично колоссальный репутационный ущерб, как бы он не хорохорился. То, что скажет Трамп, важно только для трампа, а все окружающие видят, что американцам можно давать отпор. Даже Иран, десятилетия находящийся под санкциями, без ВВС, без ПВО, без космоса и старлинка неплохо так отмахивается, с достаточно тяжелыми потерями для США (стратотанкеры, авакс, базы).
  Владимир Нижегородский
    Сегодня, 07:41
    Это всё болтовня Донни!
    Никто не двст ему свернуться раньше времени.
    Военное лобби из оружейных заводов с гигантскими цифрами финансирования.
    Не сможет Трамп - назначат других стрелочников.
    Деньги и ничего личного, только деньги.
  Ольгович
    Сегодня, 07:41
    кто поймет этого психопата....
  Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 07:41
    ❝ Трамп не исключает вариант завершения войны с Ираном даже без открытия Ормуза ❞ —

    — Похоже персы «оторму́здили» Трампа ...
  rocket757
    Сегодня, 07:45
    Версии, болтовня вокруг да около... что будет, то и увидим, именно так всегда и происходит.
  Zoldat_A
    Сегодня, 07:47
    Трамп готов завершить операцию против Ирана, несмотря на то, что Ормузский пролив по-прежнему будет закрытым для большинства стран.

    Мне до Трампа не дотянуться, а то бы я ему давным-давно это посоветовал.
    И пролив незачем разблокировать. И режим незачем менять. И уничтожать ядерное оружие, которого нет, тоже незачем. И вобще ВСЁ бросать пора и валить оттуда - Гренландия заждалась и на Кубу руки чешутся. А тут всё бросить - разгребайте, кто хотите...

    Главное - в восемнадцатый раз объявить о победе. Что поменяли режим Хаменеи на Хаменеи, что уничтожили всё, что можно уничтожить и что нельзя, и что пролив разблокирован. А кому иранцы ракету или беспилотник в борт ввалят - "это уже не при нас, мы разблокировали и ушли". Да и вобще - иранские ракеты и беспилотники - это всё проделки ИИ. Трамп же лично считал - все их уничтожил.
  Егоза
    Сегодня, 07:50
    США будут давить на монархии залива и Европу, чтобы они взяли на себя «почетную миссию» по открытию Ормуза.

    Нашли дураков! Монархи готовы тратить деньги, но не воевать, а уж Европа тем более не будет подставляться.
  Федор Соколов
    Сегодня, 07:59
    Что ж ты фраер сдал назад, не по масти он (Иран) тебе...
  Livonetc
    Сегодня, 08:03
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Livonetc
    Крыса, загнанная в угол, на многое способна
    А когда крыса еще и с красной кнопкой....

    На фига ему та кнопка? Ещё глубже тут увязнуть? Проще плюнуть, бросить весь этот бардак и, гордо задрав нос и надув щёки, уйти. Объявив о победе. В Ливии, Сирии, Ираке, Афгане - объявляли же...

    Ему нос задрать и просто так свалить дерьмократы не дают.
    Нужно что то опять же "эпичное".
    А ядерный удар, тем более без ответного ядерного удара со стороны противника, матрас нисколько не пугает.
    Они это проходили.
    Страна, которую они в своё время приголубили ядерной дубиной, до сих пор им зад вылизыаает.
    Прецедент есть.
  Старина Хэнк
    Сегодня, 08:04
    Оно ясен пень, когда вот так каждые ночь и день:
    Массированным ударом значительно повреждена база США «Кэмп Бухринг» в Кувейте.
    Удары ВС Ирана разрушили ангары, жилые помещения, склады, спортзал и объекты инфраструктуры, включая электростанцию.
    Где ж они теперь харчеваться-то будут… (с)
  Mouse
    Сегодня, 08:08
    у Трампа. Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев, а сенаторы вряд ли дадут

    Как обычно... Яйца мешают....
  HAM
    Сегодня, 08:08
    Скорей бы эта вакханалия закончилась.Подозреваю,что недавнее"чёрное небо"над Тегераном и проливные дожди в нашем Дагестане,это не просто совпадения,но и следствия одного из другого....а если Рыжий маразматик сдуру всё таки применит ЯО?Какие последствия,в том числе и для нас,будут!?Тут и без "ядерной зимы" уже всё видно... hi
    До шестого апреля у Трампа ровно семь пятниц...
  APASUS
    Сегодня, 08:24
    Вот она и цель всплыла наружу. А что делать будут соседи ,когда Иран закрыл пролив .Нужна большая война ближневосточном регионе.
    А то тут басни про бомбы ,ракеты ,рассказывает
  Обычный
    Сегодня, 08:30
    США 20 лет воевали в Афганистане чтобы Талибан заменить на Талибан. Стали бомбить Иран чтобы Хаменеи заменить на Хаменеи. Вся идея в Иране свелась к тому чтобы открыть Ормузский пролив который и так был открыт. Что не так с америкосами?
    ботан.su
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Обычный
      Что не так с америкосами?

      Для них главное не победа, а участие. Хорошо оплачиваемое участие...
  bbb
    Сегодня, 08:48
    Похоже арабские шейхи будут оплачивать этот банкет.
  Адрей
    Сегодня, 08:49
    Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев

    С возможностью пролонгации еще на 30 дн, итого 90 дн. Несколько некорректное заявление в статье. Прошла только 1/3 срока.
  tralflot1832
    Сегодня, 09:08
    А по мирному нельзя было Трампу провернуть сделку с прежним руководством Ирана ,без убийств. .Был бы пролив имени Трампа - оплата прохода ( дохода )по нему 50/ 50 с Ираном .Иранцы ещё весь свой обагащённый уран на лужайку белого дома бы привезли..
  drags33
    Сегодня, 09:08
    О таких, как трамп, в народе говорят: "Баламут" )))))
  drags33
    Сегодня, 09:15
    Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев, а сенаторы вряд ли дадут Трампу карт-бланш на продолжение войны.

    А вот Ирану не надо ни у кого спрашивать разрешения - они будут воевать до достижения своих целей в регионе. Ну и зачем затевалась эта война израилем и амерами? Раздолбали весь регион, осложнили жизнь половине мира, получили тысячи человеческих жертв.... Этому "миротворцу" xpeнoвoмy место в дурке, а не в Белом доме...