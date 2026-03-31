Трамп не исключает вариант завершения войны с Ираном даже без открытия Ормуза
Конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время, причем даже без разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на окружение президента США.
Трамп готов завершить операцию против Ирана, несмотря на то, что Ормузский пролив по-прежнему будет закрытым для большинства стран. В Белом доме пришли к выводу, что продление военной операции с наземной частью, а также разблокировка Ормуза займет гораздо больше времени, чем есть у Трампа. Полномочия президента США дают ему право воевать без одобрения Конгресса не больше двух месяцев, а сенаторы вряд ли дадут Трампу карт-бланш на продолжение войны.
Вот и крутится сейчас Трамп, пытаясь выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Он давит на Иран, чтобы новые власти приняли его требования, одновременно грозя «мощными ударами». Однако Тегеран не реагирует на эти попытки, а все заявления о том, что США якобы ведут прямые переговоры с Тегераном, не соответствуют действительности.
По версии издания, если переговорный трек все же будет провален, Трамп сосредоточится на ударах по Ирану, объявив, что лишил исламскую республику флота, ракет и ядерной бомбы, подав это как «абсолютную победу». Одновременно с этим США будут давить на монархии залива и Европу, чтобы они взяли на себя «почетную миссию» по открытию Ормуза.
