Недалеко от Дубая огневое поражение нанесено супертанкеру, судно горит
Ормузский пролив по-прежнему остаётся перекрытым для любых судов, связанных с Израилем, США и теми странами, которые поддерживают их войну против Ирана. Теперь всё чаще атаки распространяются и на коммерческие суда, которые находятся на значительном отдалении от Ормуза.
Поступают сведения о том, что в Персидском заливе огневое поражение нанесено супертанкеру, который находился на якорный стоянке близ порта Дубая (ОАЭ). Танкер был полностью загружен нефтью.
По некоторым данным, речь идёт о судне «Аль-Салми», который ходит под флагом Кувейта.
Из сообщений СМИ Объединённых Арабских Эмиратов:
В сообщениях также говорится о том, что коммерческое судно получило значительные повреждения. Кувейтская компания-владелец судна предупреждает о серьёзных рисках разлива нефти, добавляя, что среди 24 членов экипажа танкера пострадавших и жертв нет.
Примечательно, что первым об инциденте с танкером сообщил Британский центр морской безопасности. Появляются сообщения о том, что именно для Британии загруженная на танкер нефть и предназначалась.
Тем временем в США цены на бензин впервые с 2022 года перевалили за 4 доллара за галлон. Литр американского аналога Аи-95 на заправках США к концу марта 2026 года стоит от 1,05 доллара. Это порядка 86 рублей за литр. Как видно, не кардинально отличается от цен на топливо в нашей стране, однако для США сам факт того, что цены на топливо обновляют 4-летние рекорды, крайне болезненный. Это ведёт к снижению уровня поддержки войны против Ирана, а также - к снижению поддержки администрации Трампа как таковой.
