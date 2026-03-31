Недалеко от Дубая огневое поражение нанесено супертанкеру, судно горит

Недалеко от Дубая огневое поражение нанесено супертанкеру, судно горит

Ормузский пролив по-прежнему остаётся перекрытым для любых судов, связанных с Израилем, США и теми странами, которые поддерживают их войну против Ирана. Теперь всё чаще атаки распространяются и на коммерческие суда, которые находятся на значительном отдалении от Ормуза.

Поступают сведения о том, что в Персидском заливе огневое поражение нанесено супертанкеру, который находился на якорный стоянке близ порта Дубая (ОАЭ). Танкер был полностью загружен нефтью.

По некоторым данным, речь идёт о судне «Аль-Салми», который ходит под флагом Кувейта.

Из сообщений СМИ Объединённых Арабских Эмиратов:

Супертанкер поражён неизвестным боеприпасом в правый борт. По большинству свидетельств это был беспилотник. Возник пожар на борту.

В сообщениях также говорится о том, что коммерческое судно получило значительные повреждения. Кувейтская компания-владелец судна предупреждает о серьёзных рисках разлива нефти, добавляя, что среди 24 членов экипажа танкера пострадавших и жертв нет.

Примечательно, что первым об инциденте с танкером сообщил Британский центр морской безопасности. Появляются сообщения о том, что именно для Британии загруженная на танкер нефть и предназначалась.

Тем временем в США цены на бензин впервые с 2022 года перевалили за 4 доллара за галлон. Литр американского аналога Аи-95 на заправках США к концу марта 2026 года стоит от 1,05 доллара. Это порядка 86 рублей за литр. Как видно, не кардинально отличается от цен на топливо в нашей стране, однако для США сам факт того, что цены на топливо обновляют 4-летние рекорды, крайне болезненный. Это ведёт к снижению уровня поддержки войны против Ирана, а также - к снижению поддержки администрации Трампа как таковой.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:01
    Чем хуже, тем лучше... вот только для кого может быть лучше, кто главный/прямой получатель выгоды от такого конфликта???
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +6
      Сегодня, 08:27
      Земля и цивилизация. Давно пора было встряхнуть проамериканское и прочее болото. Да, будет полная задница, но мир выйдет из нее обновившимся, так что будем посмотреть.
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        Сегодня, 08:29
        А ещё в нашей пище будет меньше нитратов.
        Этой весной я посажу на даче много картошки. Очень много.
        1. Aлеkc Звание
          Aлеkc
          -8
          Сегодня, 08:40
          А кто и чем будет обрабатывать ОЧЕНЬ много картошки? Практика показывает, что современные "сельчане" не переносят тяжёлый ручной труд, им мотоблоки (как минимум) подавай.
          1. Aken Звание
            Aken
            +7
            Сегодня, 08:49
            Лопато, друг мой, лопато.
            Практика показывает, что когда жрать нечего, ручной труд становится вполне себе переносимым.
            Впрочем, насчёт мотоблока я подумаю.
            1. роман66 Звание
              роман66
              +4
              Сегодня, 08:55
              Категорически советую. Жизнь заиграет новыми красками
              1. Aken Звание
                Aken
                +3
                Сегодня, 08:58
                Есть опыт? Бензин или электричество?
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +6
                  Сегодня, 09:04
                  Бензин, ибо провода неудобно, а аккум все же не дает всего. И лучше на сухом сцеплении, а не на ремнях. Сказка! 4 сотки за полдня, причем меленько, мягенько - только грядки нарезать и в путь
                2. Комментарий был удален.
                3. rocket757 Звание
                  rocket757
                  +1
                  Сегодня, 09:13
                  У каждого способа есть свои преимущества и недостатки...
                  Мой выбор... растянул по участку сеть 220 вольт и пользуюсь электроинструментом.
                  Единственный бензиновый, генератор... это когда электричество "кончается"....
                  Участок большой, потому как деревня... как 3 стандартные дачи.
              2. Комментарий был удален.
          2. красноярск Звание
            красноярск
            +2
            Сегодня, 08:58
            Цитата: Aлеkc
            показывает, что современные "сельчане" не переносят тяжёлый ручной труд,

            Это плохо?А Вы нормально его переносите? Или это вынужденная необходимость?
            Глупо использовать ручной труд там, где можно использовать технику.
            1. rocket757 Звание
              rocket757
              +4
              Сегодня, 09:23
              Городские, у которых/ у многих, состояние ГИПОДИНОМИЯ, как диагноз, хотят рассуждать, что деревенские "обленились".... нда с, вот такая ирония fool
            2. Aken Звание
              Aken
              +2
              Сегодня, 09:23
              Если выращивать ради развлечения, то тратиться на серьёзную технику глупо. Продукт золотой получается.
              А вот если ради пропитания, когда деньги есть, а еды в магазине нет, тогда себестоимость отходит на второй план.
          3. Баюн Звание
            Баюн
            0
            Сегодня, 09:48
            Если сами в силах и здоровы - нет проблем, "пахать-копать".

            Для организмов, ослабленных житием-бытием, есть хороший вариант: найти фермера поблизости. Инвестируя в его овощеводство весной, получаем урожай по разумной цене осенью. Схожим образом можно получать настоящие яйца, молочку и даже поросят откармливать "дистанционно".

            Наличие знакомых в дальних "экологически-чистых краях" помогает запасать соленья-варенья и грибы-ягоды. Но тут надо уметь выстраивать личную "смычку города и деревни")
          4. Светлан Звание
            Светлан
            0
            Сегодня, 09:53
            Сельчане, не твой обслуживающий персонал. Он такой же как и ты человек капиталистического общества, продающий на рынке результаты своего труда.

            А если нефть взлетит до космических высот, то сельчанин не будет заправлять свой трактор. А ты городской, возьмешь лопату и будешь выращивать картошку у себя в городском парке, где возможно тебе и выделят надел. Если не помрешь от голода раньше. Но проблема еще в том, что парков на всех не хватит.

        2. rocket757 Звание
          rocket757
          +1
          Сегодня, 09:17
          Увы, без "химии" сложно... медведка, колорадо, проволочник и прочие "прелести" сегодняшних реалий.
          Это надо где то далеко жить от территорий, где много всего выращивают промышленных способом, тогда да, можно и за экологичность урожая побороться!
          Впрочем, если "химию" применять, ограниченно, то продукт всяко будет чище чем в магазине/на базаре...
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:20
        Западный мир и так на себе експерименты ставит/проводит без остановки!!!
        Если б они, при том, других не цепляли, но увы, те гады не могут смирится с тем, что другие хотят жить по другому/по своему... им плохо, когда другим лучше, да и жить они хотят за счёт других...
      3. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 09:48
        Мир может и не выйти из задницы- то. Предыдущие исчезнувшие цивилизации соврать не дадут.
  2. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +5
    Сегодня, 08:03
    Короче , безопасно пока только на ДВ...в остальных местах все подпалили
    1. lwxx Звание
      lwxx
      +7
      Сегодня, 08:06
      Цитата: Zaurbek
      Короче , безопасно пока только на ДВ...в остальных местах все подпалили
      Да , остался только Тайвань подпалить ....
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 08:20
      Цитата: Zaurbek
      Короче , безопасно пока только на ДВ...в остальных местах все подпалили

      Южную Корею пока не натравили на Северную, а Тайвань не уговорили пока куснуть за пятку Китай.
      "А в остальном, прекрасная маркиза, всё дело швах всё дело швах..."

      Неужели хватит даже не ума, а УМИЩА и там "помиротворствовать" и "порядок навести"?
      1. AKuzenka Звание
        AKuzenka
        +2
        Сегодня, 09:19
        Неужели хватит даже не ума, а УМИЩА и там "помиротворствовать" и "порядок навести"?
        "Никто не хотел воевать и поэтому война была неизбежна"!
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 10:06
          Цитата: AKuzenka
          Неужели хватит даже не ума, а УМИЩА и там "помиротворствовать" и "порядок навести"?
          "Никто не хотел воевать и поэтому война была неизбежна"!

          Именно. Как обычно.
          Я сколько ни читал, так и не могу понять. что было такого ценного в эрцгерцоге Франце Фердинанде, чтобы из-за него такую бойню затеять? А уж Гляйвиц как формальный повод для нападения на Польшу и далее по списку - вобще смешно. Ещё бы кто развязал войну из-за того, что дети в песочнице из-за ведёрка подрались...
    3. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 08:28
      Ну почему, пожалуйста в Тайгу, там спокойно. Идет перерождение человечества, а это всегда катаклизмы.
    4. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 08:39
      Короче , безопасно пока только на ДВ...в остальных местах все подпалили

      Вот не надо. Не надо нам тут беду накликивать.
  3. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 08:11
    что то у меня большие сомнения что это иранцы сделали. я больше ставлю на израильтян, тем более что с бриттами у них давние терки, а нефть предназначалась именно им
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 08:15
      Грац hi ,тем более что судно не пыталось прорваться через пролив,смысл на него тратить б.к. а вот выставить Иран этаким маньяком без тормозов и осложнить отношения Кувейт -Иран как раз в духе Израиля или Англии.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 08:25
        В Кувейте конечно мало своих специалистов, но они все таки есть. И принадлежность ракеты или БПЛА которые атаковали танкер скорее всего определят точно.
      2. Виктор Сергеев Звание
        Виктор Сергеев
        +1
        Сегодня, 08:34
        Смысл есть, напомнить США и их прихлебателям, что войнушка будет продолжаться долго, а значит все их потуги решить проблему без поклонения перед Ираном не приведут ни к чему. Впереди сезон посадки зерновых и прочего (дизель, удобрения), потом лето (газ для электростанций, заготовка газа в хранилища), затем осень, уборка урожая, посев яровых, заготовка газа в хранилища. Еще пару месяцев непрерывных побед США (если верить Трампу) и перекрытия пролива и наступит капут всех и вся.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:19
      Цитата: Грац
      я больше ставлю на израильтян, тем более что с бриттами у них давние терки,

      А шо? Их в лорды-сэры-пэры не пригласили?
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 08:56
        Ибо нехрен! Банкиру -банкирово, пэру - пэрово
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:14
    ❝ Супертанкер поражён неизвестным боеприпасом в правый борт ❞ —

    — И не факт, что боеприпас был иранским ...
  5. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 08:17
    Кувейтская компания-владелец судна предупреждает о серьёзных рисках разлива нефти,

    Таким макаром и океан угробят. И тогда плохо будет всем! am
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 08:57
      Не весь - только маленький залив, и так им и надо
  6. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 08:17
    Сэр это же импосибл - посибл, посибл.
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 08:19
    Это далеко от нас и влияет на Россию опосредованно, причем в лучшую сторону.

    А вот это далеко не в лучшую:

    В Ленинградской области дроны атаковали регион — пострадали три человека, среди них двое детей.
    К утру силы ПВО сбили 38 беспилотников. Повреждения есть в порту Усть-Луга.


    Видео - смотреть со звуком. Через эстонскую Нарву летят БПЛА ВСУ. Видео снято в ночь последней атаки на Усть-Лугу.
    https://ok.ru/video/13285593909888
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +3
      Сегодня, 08:38
      Цитата: alexboguslavski
      Через эстонскую Нарву летят БПЛА ВСУ. Видео снято в ночь последней атаки на Усть-Лугу.

      Всё больше инсайдеров утверждают, что основная часть украинских БЛА, атаковавших аж в три приёма порт в Усть-Луге прошли к цели над морем, выйдя из эстонского воздушного пространства. И, какая-то часть, возможно облетела цель, чтобы зайти на неё с севера, из воздушного пространства Финляндии.
      На Балтике три корабля проекта 22800, и ещё один - "Амур" переведён с Каспия под внутренним водным путям. Те "Каракурты", которые имеют "Панциря-М" показали себя неплохо.
      Уже только пары таких кораблей хватило бы, чтобы сорвать украинскую атаку через море. Более того. Такие лёгкие цели, как украинские БЛА, скорее всего можно сбивать из морских артустановок. Но никому ничего не нужно. Ни элите, ни адмиралам.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:25
    Правильно, нечего возить санкционную нефть.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:29
    Что то поплохело вчера на нефтяном терминале на Юго западе Англии ,причаоы не все заняты. laughing
  10. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +7
    Сегодня, 08:31
    Танкер Al-Salmi. Здоровенная фигня длиной 330 и шириной 60 метров. Дубайским пляжам приготовиться...
  11. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +1
    Сегодня, 09:16
    Какой коварный план - превратить Дубай в Анапу...
  12. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 09:25
    86 рублей за литр

    Копейки с учётом их зарплат. Вот когда на их зарплату можно будет купить бензина столько же, сколько у нас на нашу зарплату, тогда у Дони возникнут проблемы.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 09:38
      Вот когда у них можно будет купить говядины сколько у нас, вот тогда будут точно проблемы.
  13. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 09:41
    А чем он "супер"? Танкер как танкер на вид, обычный.
    Кстати заблюрили буквы "KOTС"