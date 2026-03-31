Израиль продолжит удары по Ирану, несмотря на попытки Трампа договориться
Израиль практически уничтожил все военные объекты Ирана и теперь переключается на промышленную инфраструктуру. Причем удары будут наноситься вне зависимости от ситуации с возможными переговорами США и Ирана. Об этом пишет The Times of Israel.
Армия обороны Израиля завершает удары по ключевым военным объектам Ирана, переключая внимание на нанесение ущерба иранской экономике. Теперь удары будут наноситься по газовой и нефтяной инфраструктуре, различным заводам, опреснительным установкам и т. д. Еврейское государство хочет полностью лишить Тегеран возможности воевать, фактически уничтожив своего главного противника на Ближнем Востоке.
Израиль будет нацелен на экономические активы, такие как газовая инфраструктура и металлургические заводы, чтобы усилить давление на режим.
При этом в Тель-Авиве подчеркивают, что не намерены снижать количество ударов, даже несмотря на заявления США о возможных переговорах с Ираном. Основная задача Израиля — это нанесение максимального ущерба Ирану, вне зависимости от того, что хочет Трамп.
В Иране готовы к развитию такого сценария, в ответ на удары по промышленным объектам будут нанесены ответные. Ракет у Ирана для этого хватит, а вот ситуация с ПВО у Израиля становится всё хуже.
