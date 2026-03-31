Израиль продолжит удары по Ирану, несмотря на попытки Трампа договориться

Израиль продолжит удары по Ирану, несмотря на попытки Трампа договориться

Израиль практически уничтожил все военные объекты Ирана и теперь переключается на промышленную инфраструктуру. Причем удары будут наноситься вне зависимости от ситуации с возможными переговорами США и Ирана. Об этом пишет The Times of Israel.

Армия обороны Израиля завершает удары по ключевым военным объектам Ирана, переключая внимание на нанесение ущерба иранской экономике. Теперь удары будут наноситься по газовой и нефтяной инфраструктуре, различным заводам, опреснительным установкам и т. д. Еврейское государство хочет полностью лишить Тегеран возможности воевать, фактически уничтожив своего главного противника на Ближнем Востоке.



Израиль будет нацелен на экономические активы, такие как газовая инфраструктура и металлургические заводы, чтобы усилить давление на режим.

При этом в Тель-Авиве подчеркивают, что не намерены снижать количество ударов, даже несмотря на заявления США о возможных переговорах с Ираном. Основная задача Израиля — это нанесение максимального ущерба Ирану, вне зависимости от того, что хочет Трамп.

В Иране готовы к развитию такого сценария, в ответ на удары по промышленным объектам будут нанесены ответные. Ракет у Ирана для этого хватит, а вот ситуация с ПВО у Израиля становится всё хуже.
  APASUS
    APASUS
    +8
    Сегодня, 08:27
    А Иран будет смотреть ? Оставшись один на один с Ираном ,еще не известно кто выиграет
    Наводлом
      Наводлом
      +1
      Сегодня, 08:44
      Цитата: APASUS
      А Иран будет смотреть ? Оставшись один на один с Ираном ,еще не известно кто выиграет

      Один на один безусловно выиграет Иран.
      Но в Израиле знают, что их один на один с Ираном не оставят.
      В этом регионе слишком много интересов сошлось и сплелось с тугой узелок.
      overland
        overland
        +2
        Сегодня, 09:09
        Что ж, количество ударов Ирана по Израилю уже сократилось до символического числа ракет (2-5) в день в среднем. А поскольку потери в израильских ВВС отсутствуют, они могут бомбить Иран практически бесконечно. Иран выбрал страны Персидского залива в качестве основной цели для ответных ударов, к радости израильтян.
        СергейАлександрович
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 09:18
          Удары Ирана по странам Персидского залива подкашивают сами США, причём так сильно, что как бы этот их союзник не выпал из процесса полностью.
          Дырокол
            Дырокол
            +2
            Сегодня, 09:49
            Цитата: СергейАлександрович
            Удары Ирана по странам Персидского залива подкашивают сами США

            А Израилю что с того? На его радость Иран бомбит Катар, а он самый главный враг Израиля в том регионе после Ирана.
          Наган
            Наган
            +1
            Сегодня, 10:22
            Цитата: СергейАлександрович
            Удары Ирана по странам Персидского залива подкашивают сами США

            Позвольте узнать, как именно? Я вот в США не чувствую эффекта от ракетных обстрелов арабских стран, от слова "совсем". А вот озлобленность арабов на Иран растет, так что если спросить "арабскую улицу", кто главный враг арабов, и что есть главная проблема арабов, ответ может удивить, это будет совсем не Израиль и палестинский вопрос, как было еще в прошлом году, а Иран и Ормуз.
            СергейАлександрович
              СергейАлександрович
              -1
              Сегодня, 10:29
              Позвольте напомнить про цены на драгметаллы и цены на нефть в долларах.
              Что-то случилось с товарным наполнением доллара, не находите?
              Без нефти из Персидского залива ваши США как-то не смотрятся. Отсутствует привлекательный товар, демократия же, продается плохо.
              И продолжайте фантазировать про озлобленность арабов на Иран. Люблю сказки на ночь. Пишите ещё, почитаю про ваши судорожные попытки сохранения лица.
        rytik32
          rytik32
          -1
          Сегодня, 09:22
          Цитата: overland
          к радости израильтян

          К радости израильтян Иран сделает ядерные боеголовки.
          Благо вся цепочка добычи и обогащения урана находится под землей и не пострадала от ударов.
        Наводлом
          Наводлом
          0
          Сегодня, 09:25
          Цитата: overland
          количество ударов Ирана по Израилю уже сократилось до символического числа ракет (2-5) в день в среднем.

          Честно гоаоря, не считал.
          Вы полагаете, что информация о истощении израильской ПВО не соответствует действительности?
          Wildcat
            Wildcat
            +1
            Сегодня, 09:57
            Ситуация несколько сложнее, с "символическими" ударами.
            По Израилю теперь прилетают только БР, количество пусков снизилось до 10-20 в день. И не все долетает, что пустили. Залпов для перегрузки ПРО, как в прошлом году, сотнями ракет нет.
            Но соседям Ирана летит все! И ПВО-ПРО там пропускает даже БПЛА. А соседи Ирана уже давно пытаются слезть с "нефтяной и газовой иглы" и фактически - стать конкурентом Израилю, привлекая новые бизнесы и деньги, от дата-центров для крупных компаний до элитной недвижимости для богатеньких буратин и гениев (включая того же Дурова и его компанию).
            Низкие налоги, доступная инфраструктура, элитная недвижимость/рестораны/клубы - даже алко - Формула 1, безопасность, дешёвая энергия, пляж под боком, яхты, порты, аэропорты и элитные авиакомпании - даже наши "буратины" туда потянулись (хотя летом там на улице как в духовке).
            Даже институты там начали открываться, чтобы детей богатых буратин учить!
            Ну и куда теперь это все, слезание с "нефтяной и газовой иглы"? Народ бежит оттуда, недвижимость дешевеет, скоро начнутся вопросы с деньгами, водой и едой!
            И даже если все внезапно остановится - ну кто туда будет вкладываться, если все понимают, что Иран может опять начать?
            Вроде бы в прессе появилась информация, что соседи Ирана просят США не бросать их с таким соседом и "разрешить проблему".
            Вот только для США, как нетто-импортера нефти и СПГ, зачем это надо? Да и оружие можно еще продавать долго...
            И Израиль оказывается самым безопасным местом на БВ...
            Первое правило бизнеса - устраняйте посредников и конкурентов...
            Наган
              Наган
              +1
              Сегодня, 10:13
              Цитата: Wildcat
              И даже если все внезапно остановится - ну кто туда будет вкладываться, если все понимают, что Иран может опять начать?
              Рано или поздно дойдет и до арабов, что так и будет, если в Иране останется режим аятолл, или, того хуже, власть заберет КСИР. А в столкновении арабских армий с Ираном, при логистической, технологической, и воздушной поддержке арабов со стороны США и Израиля я, пожалуй, поставлю на победу арабов. В отличие от США и Израиля, арабам даже не надо высаживать морские или воздушные десанты, чтоб добраться до территории Ирана, там есть ирано-иракская граница.
              Wildcat
                Wildcat
                0
                Сегодня, 10:23
                в столкновении арабских армий с Ираном, при логистической, технологической, и воздушной поддержке арабов со стороны США и Израиля
                Это весьма вероятно. Тогда арабам США и Израиль оружие десятилетиями будут продавать, а Ормузский пролив будет ежедневно под атакой...
                Сплошная выгода для США и Израиля.
            Дырокол
              Дырокол
              +1
              Сегодня, 10:17
              Цитата: Wildcat
              Но соседям Ирана летит все!

              Они просто ближе, а большинство иранских ракет по Израилю негодны из-за дальности.
              Плюс небольшие ракеты проще прятать от авиации, в то время как ракеты дальностью более 1000 км. довольно заметны и им требуются особые ПУ уничтожение которых делает негодными запасы.
              Цитата: Wildcat
              соседи Ирана просят США не бросать их с таким соседом и "разрешить проблему"

              Дони их "разводит на бабки" типа не хотите сами участвовать платите деньги и я добью Иран.
            Wildcat
              Wildcat
              0
              Сегодня, 10:44
              Вроде бы в прессе появилась информация, что соседи Ирана просят США не бросать их с таким соседом и "разрешить проблему".

              Даже на ВО пруфы появились: "По информации американской прессы, представители союзных США стран Персидского залива в частном порядке убеждают Трампа продолжать войну в регионе, чтобы полностью разрушить Иран.
              Как сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники, среди союзников США, поддерживающих эту идею, названы Саудовская Аравия и ОАЭ. В частности, власти ОАЭ настойчиво призывают Трампа отдать приказ о наземном вторжении армии США в Иран. Кувейт и Бахрейн также поддерживают такую операцию.
              Трамп, в свою очередь, призвал арабские страны оплатить расходы США на войну против Ирана. По словам пресс-секретаря Белого дома Ливитт, Трамп чрезвычайно заинтересован в том, чтобы заключить с монархиями Залива определенную «сделку», касающуюся прямого финансирования операции армии США на Ближнем Востоке. "
              https://topwar.ru/280226-pressa-ssha-blizhnevostochnye-sojuzniki-ubezhdajut-trampa-prodolzhat-vojnu-s-iranom.html
          Дырокол
            Дырокол
            +1
            Сегодня, 10:07
            Цитата: Наводлом
            Честно гоаоря, не считал.

            Товарищ преуменьшает. В последнее время Иран наносит в среднем 7 атак в сутки при этом в большинстве атак всего одна ракета. Применяют в основном ракеты с кассетной БЧ поэтому в отчетах фиксируют падение боевых частей. Но вчера вообще ракетных атак не было, вернее был прилет по Хайфе, но там подозревают хезов.
            Цитата: Наводлом
            Вы полагаете, что информация о истощении израильской ПВО не соответствует действительности?

            Она преувеличена.
        Вольный Остров
          Вольный Остров
          0
          Сегодня, 10:05
          Вы демо-версия Аркстовича? "Ракет у Ирана осталось на два-три дня .."???
  Livonetc
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 08:27
    И США и Израиль 100500.раз уничтожили все военные цели Ирана.
    И откуда же к ним самим прилетает.
    роман66
      роман66
      +2
      Сегодня, 09:09
      Барражирующие ракеты. Их запустили заранее, и теперь они по команде падают, куда надо
  Аркадий007
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 08:32
    Израиль будет бить по Ирану до последней возможности, пока от США есть прикрытие.
    Ирану надо выживать и переходить к партизанской войне на истощение ресурсов врага.
    Тут уже кто кого переживет.
    Собственно у Израиля не такая большая территория и много чего есть на ней, чтобы не бояться ничего.
    Егоза
      Егоза
      +5
      Сегодня, 08:44
      Цитата: Аркадий007
      Собственно у Израиля не такая большая территория и много чего есть на ней, чтобы не бояться ничего.

      Увы и ах! С такими руководителями придется израильскому народу искать новую землю Обетованную. Иран их в покое не оставит.
      роман66
        роман66
        +1
        Сегодня, 09:11
        Ибо грохнут таки по ядерному центру всерьез, и будет немножко много радиации по всему Израилю
      Вадим Топал-Паша
        Вадим Топал-Паша
        -1
        Сегодня, 09:23
        Вы намекаете, что потребуют себе, бедным неЩасным, Уманский каганат?
    Наган
      Наган
      0
      Сегодня, 10:16
      Цитата: Аркадий007
      Ирану надо выживать и переходить к партизанской войне
      Как партизанщина в Иране может затронуть Израиль? what
  eckons
    eckons
    +2
    Сегодня, 08:40
    Израилю нужно переживать о том, что остановит ли Иран удары по Израилю, когда (и если) американцы отползут.
    роман66
      роман66
      0
      Сегодня, 09:11
      Кажись,, уже можно готовиться.
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 10:13
        Не сразу. Для начала америкосы должны поубиваться на островах и побережье Ирана. По законам жанра гегемон должен продолжать изображать из себя гегемона, пока этого от него ждут зрители по обеим берегам Персидского залива и не только.
  Tagan
    Tagan
    +5
    Сегодня, 08:53
    Мне Израиль в последнее время напоминает Хохлостан. Находясь на обеспечении у пиндocов(неважно, полном или частичном), сорвался с поводка и как бешеная шавка с вылупленными глазами бросается на противника, не обращая внимания ни на что и готова покусать хозяина в порыве бешенства.
    Южноукраинец
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 09:03
      Цитата: Tagan
      Мне Израиль в последнее время напоминает Хохлостан.

      Это 100%. Есть политическое руководство и армия, которую оно содержит и контролирует, а что будет с остальными никому не интересно. Биби, как и наркоману нужна война.
  Дедок
    Дедок
    +4
    Сегодня, 08:53
    Израиль продолжит удары по Ирану,

    а опреснительные заводы Израиля?
    или это персы не будут бить?
    Вадим Топал-Паша
      Вадим Топал-Паша
      -1
      Сегодня, 09:24
      "А нас-то за Що?" (С) :)
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 08:57
    Цель Израиля уничтожить Иран...так что все действия Ирана в своей защите против агрессора будут оправданы.
    Израиль должен получить неудачу.
  Южноукраинец
    Южноукраинец
    -3
    Сегодня, 09:00
    . Израиль продолжит удары по Ирану, несмотря на попытки Трампа договориться

    Это такой плевок в лицо Донни.
  Вольный Остров
    Вольный Остров
    0
    Сегодня, 10:04
    Евреиль без своих спонсоров из США превратится в руины, если продолжит гавкать на Иран.
  пылесос
    пылесос
    0
    Сегодня, 10:20
    А, кто знает, куда побежали из Израиля наши релоктанты, наверное добровольцами все записались в Израильскую армию
  Sovetskiy
    Sovetskiy
    +1
    Сегодня, 10:25
    ...в Тель-Авиве подчеркивают, что не намерены снижать количество ударов, даже несмотря на заявления США о возможных переговорах с Ираном....

    Всё логично. Игра в "хорошего" и "плохого" полицейского продолжается. wink
    Пока один "договаривается", второй утюжит ударами Иран, подготавливая территорию к наземной операции силами первого ("хорошего"). Далее, двойной прессинг с обеих сторон в "дожиме" жертвы. Классика жанра. wink