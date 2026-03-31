Над 12 регионами России уничтожено более 90 летательных аппаратов противника

В течение прошедшей ночи над Брянской областью сбили 11 вражеских беспилотников самолетного типа. При этом никто из местных жителей не пострадал.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В 6.41 утра он об\явил об отбое воздушной тревоги. На данный момент на местах работают оперативные и экстренные службы.

Но 11 дронов – это далеко не все воздушные цели, уничтоженные в небе Брянщины со вчерашнего вечера. Как сообщил глава региона, силы ПВО совместно с бойцами бригады «БАРС-Брянск» и Росгвардии вчера к 9 часам вечера перехватили 41 вражеский БПЛА самолетного типа, а к 23.25 – еще 32.



А над Ленинградской областью к сегодняшнему утру силы ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили местные власти.

Одной из целей вражеской атаки стал порт Усть-Луга. Там отмечены повреждения.

Также есть последствия в результате падения обломков уничтоженных беспилотников противника в населенном пункте Молодцово Кировского района Ленинградской области. Здесь в трех многоквартирных домах разбило стекла. Пострадало около тридцати квартир. Кроме того, остекление было повреждено в двух школьных кабинетах и в находящемся на ремонте здании соцзащиты.

Также в регионе произошло несколько возгораний.

Всего от вражеской беспилотной атаки пострадали три человека, включая двух детей. Им оказывается помощь в одном из лечебных учреждений Шлиссельбурга. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как сообщили сегодня утром в пресс-службе Минобороны страны, всего за ночь над 12 регионами России было уничтожено более 90 беспилотных летательных аппаратов противника.
  rocket757
    Сегодня, 09:27
    Беспилотники, сложная, неудобная цель и никто не был готов отразить её полностью... впрочем, даже в перспективе многим это не светит!
    Увы, нам надо обеспечить защиту от этой угрозы... ещё вчера.
    Как оно получается сейчас и как это будет обеспечено завтра... посмотрим. soldier
    belost79
      Сегодня, 09:39
      Чем она сложная и неудобная? Скорость небольшая, беспилотники, которые Лен. Область атакуют - это вообще легкомоторные самолеты. Проблема в отсутствии сплошного пояса ПВО вдоль западного направления. Нехватка средств ПВО. Низкая компетенция руководства, которое не в состоянии реагировать на новые угрозы.
      Как говорил Стрелков, пока ему рот не заткнули, "-Наши генералы необучаемы"
      solar
        Сегодня, 09:52
        Проблема в отсутствии сплошного пояса ПВО вдоль западного направления. Нехватка средств ПВО.

        Возможно, часть ПВО перебросили ближе к Украине на СВО.
        belost79
          Сегодня, 10:17
          "...часть ПВО перебросили..."
          В отношении средств ПВО Северо-запада правильно будет сказать, часть оставили. Даже не часть, а маааааленькую частицу
      Vitaly_pvo
        Сегодня, 10:12
        Цитата: belost79
        Чем она сложная и неудобная?

        Тем, что враг в режиме онлайн получает данные о параметрах радиолокационного поля со спутников НАТО. А скорректировать полет БПЛА с учетом включенных систем ПВО можно и в полете.
        Цитата: belost79
        Нехватка средств ПВО
        Сказывается финансирование по остаточному принципу. Вопросы нужно задавать тем, кто разрабатывал и подписывал программу перевооружения. В таком вопросе даже МО РФ, если и имеет голос, то далеко решающий. Традиция у нас такая, что ВПК должен сам себе зарабатывать деньги на развитие через Рособоронэкспорт. А пока приоритеты развития войск в стране определяется количеством генеральских должностей. Как вы понимаете меньше всего генеральских должностей в войсках ПВО, связи и РЭБ.
        dnestr74
          Сегодня, 10:22
          Поэтому поле должно быть сплошным
          Vitaly_pvo
            Сегодня, 10:36
            Цитата: dnestr74
            Поэтому поле должно быть сплошным

            Сплошное РЛП это такое же абстрактное понятие как и белый шум.
            То количество РЛС, что сейчас в России обеспечивают нижний границу сплошного поля на высоте более 3 - 5 км. Возможно на западной границе, московском округе и зоне СВО эту границу смогли снизить до 500 - 1000м. Но это скорее на бумаге. Реально создать на таких высотах сплошное поле очень трудно, в узкой полосе или в районе важного объекта. Что бы создать сплошное поле на высотах полета БПЛА - это 50 - 100 метров количество РЛС в стране должно быть на порядок больше. А их сейчас выпускают разве что пару десятков в год. Сомневаюсь, что такое количество компенсирует элементарные потери. Враг знает их местоположение и прежде чем куда то направлять БПЛА старается уничтожить все что может их обнаружить.
      bayard
        Сегодня, 10:29
        Цитата: belost79
        Проблема в отсутствии сплошного пояса ПВО вдоль западного направления.

        Вы хоть представляете себе что такое построение такого "пояса" ? Тем более на современной технической базе наземных РЛС ? И это только обнаружение . У СССР такая система ПВО была , но стоила она (и создание , и содержание) огромных денег . поэтому именно ПВО как система в РФ была уничтожена , превратившись в объектовую . Никакого контроля границ на малых высотах не было . Военные училища для подготовки специалистов ПВО были закрыты , готовился совершеннейший мизер . Так что мало заказать "очень много РЛС для наземного контроля малых высот" , нужны подготовленные специалисты , управленцы , АСУ . В текущих реалиях это почти неосуществимо . Выходом могло бы стать размещение РЛС на привязных аэростатах и похоже альтернативы этому у нас нет . Но этих средств обнаружения и контроля до сих пор нет .
        Цитата: belost79
        "-Наши генералы необучаемы"

        Отчасти это так - качественный отбор при карьерном росте был ... своеобразным . Но СВО стала определённым стимулом (дословно\буквально - заострённая палка для управления упрямыми животными - ослами) . Но быстро такой проблемы не решить - размеры Отечества нашего весьма велики .
        Так что отвечать надо "по персидски" - ударом на удар .
        У нас примерно так и идёт - по б\У ударов наносится на порядок больше , результативность\проходимость ПВО на два порядка выше . Но пока идёт война к нам будет лететь эта зараза . Выход - кончать с б\У , решительно и окончательно .
        belost79
          Сегодня, 10:49
          "Вы хоть представляете себе что такое построение такого пояса...?"
          Украина, обладая намного меньшими ресурсами и компетенциями, сумела построить систему предупреждения и уничтожения бпла на всех направлениях и глубинах. Не на сто процентов, но работает все эффективнее. Потому что подшли к решению проблемы комплексно и нестандартно. Наше ПВО менее эффективно. В Крыму его вообще выбили. Если бы ВСУ обстреливало территорию России таким же количеством БПЛА и крылатых ракет, как мы их, у нас на расстоянии 1000 км от границы уже ни одной заправки, завода и жд депо не осталось бы.
          По мне, так надо создавать частное ПВО, типа Вагнера.
    Теренин
      Сегодня, 09:50
      Цитата: rocket757
      Беспилотники, сложная, неудобная цель и никто не был готов отразить её полностью... впрочем, даже в перспективе многим это не светит!
      Увы, нам надо обеспечить защиту от этой угрозы... ещё вчера.
      Как оно получается сейчас и как это будет обеспечено завтра... посмотрим. soldier

      Кое кто из Ростеха winked еще год назад предлагал комбинированные методы эшелонированной защиты - сочетание современных средств РЭБ, различных средств обнаружения с кинетическими средствами поражения, включая перспективные дроны-перехватчики или лазерные установки, а также спуфинговые системы (средства подмены координат) и что системы антидроновой защиты уже в ближайшее время выйдут на совершенно новый уровень.
      Похоже действует только по Московскому региону.
      bayard
        Сегодня, 10:31
        Цитата: Теренин
        Похоже действует только по Московскому региону.

        Мало найти решение , его надо внедрить и масштабировать до размеров страны .
    Piramidon
      Сегодня, 10:09
      Цитата: rocket757
      нам надо обеспечить защиту от этой угрозы... ещё вчера

      Ещё "вчера" к БПЛА относились как к детским игрушкам. Вспомните, еще недавно, во время армяно-азербайджанского конфликта смотрели на те же "Байрактары", как на что то малозначительное. Ни один аналитик не подумал о том, что они могут представлять в ближайшем будущем. И только когда действительно припекло, спохватились и начали шевелиться.
  Ivan№One
    Сегодня, 09:53
    Одной из целей вражеской атаки стал порт Усть-Луга. Там отмечены повреждения

    Аккуратно написали
  тоже-врач
    Сегодня, 10:08
    путин уже отправил в отставку советников, что рекомендовали ему гуманитарные паузы и мирные коридоры?
    .
    А что до обороны от беспилотников, то она вполне возможна. Но победить будет дешевле, чем выстроить такую оборону.

    реальная защита - это страх перед неминуемым возмездием. Зеленский уже натворил и наговорил на тысячу ликвидаций. Одно намерение обзавестись ЯО уже стоит смерти. Пора начинать внушать страх, а не лебезить перед "партнёрами". И верхушка бандерлогов - первая цель.
  мазута
    Сегодня, 10:46
    Мягко говоря странный подход у нашей власти и бизнеса к защите даже собственных интересов на энергетическом рынке.Усть Лугу,Приморск разбирают последовательно с территорий стран НАТО,а мы вроде как наблюдаем со стороны за этим процессом.