Над 12 регионами России уничтожено более 90 летательных аппаратов противника
В течение прошедшей ночи над Брянской областью сбили 11 вражеских беспилотников самолетного типа. При этом никто из местных жителей не пострадал.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
В 6.41 утра он об\явил об отбое воздушной тревоги. На данный момент на местах работают оперативные и экстренные службы.
Но 11 дронов – это далеко не все воздушные цели, уничтоженные в небе Брянщины со вчерашнего вечера. Как сообщил глава региона, силы ПВО совместно с бойцами бригады «БАРС-Брянск» и Росгвардии вчера к 9 часам вечера перехватили 41 вражеский БПЛА самолетного типа, а к 23.25 – еще 32.
А над Ленинградской областью к сегодняшнему утру силы ПВО уничтожили 38 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили местные власти.
Одной из целей вражеской атаки стал порт Усть-Луга. Там отмечены повреждения.
Также есть последствия в результате падения обломков уничтоженных беспилотников противника в населенном пункте Молодцово Кировского района Ленинградской области. Здесь в трех многоквартирных домах разбило стекла. Пострадало около тридцати квартир. Кроме того, остекление было повреждено в двух школьных кабинетах и в находящемся на ремонте здании соцзащиты.
Также в регионе произошло несколько возгораний.
Всего от вражеской беспилотной атаки пострадали три человека, включая двух детей. Им оказывается помощь в одном из лечебных учреждений Шлиссельбурга. Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Как сообщили сегодня утром в пресс-службе Минобороны страны, всего за ночь над 12 регионами России было уничтожено более 90 беспилотных летательных аппаратов противника.
