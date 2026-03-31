Рубио не исключил выход США из состава НАТО и последующий развал альянса

Рубио не исключил выход США из состава НАТО и последующий развал альянса

США с большой вероятностью пересмотрят свои отношения с НАТО после завершения военной операции на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава американского Госдепа, общаясь с журналистами, подтвердил, что США сильно недовольны отказом стран альянса поддержать усилия американцев на Ближнем Востоке, в том числе предоставить свои военные базы и воздушное пространство для операций. На данный момент Трамп занят войной с Ираном, но после ее окончания последует реакция, отношения США с НАТО будут пересмотрены.



Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но при этом не позволяет нам использовать базы, когда это нужно, — это не очень хорошая договоренность.

При этом Рубио не исключил, что США могут покинуть ряды альянса, что непременно приведет к его разрушению. Как подчеркнул госсекретарь, без США НАТО из себя ничего не представляет.

Без Соединенных Штатов нет НАТО. Альянс должен быть взаимовыгодным, а не улицей с односторонним движением.

Ранее ряд западных изданий сообщал, что Трамп был очень зол на отказ стран Европы помочь с разблокировкой Ормузского пролива. Он пообещал «разобраться» с этим после окончания конфликта с Ираном.
  Владимир Владимирович Воронцов — Сегодня, 09:40
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 09:40
    ❝ Рубио не исключил, что США могут покинуть ряды альянса ❞ —

    На испуг берёт Рубио европешек ...
    bayard — Сегодня, 10:10
      bayard
      Сегодня, 10:10
      — На испуг берёт Рубио европешек .

      Это Окно Овертона . Да будет так .
  Mouse — Сегодня, 09:42
    Mouse
    Сегодня, 09:42
    Сказал "а" говори и "б"... На выход с вещами.....
    Подкрепи свои слова действием, а так пустая трепотня....
    роман66 — Сегодня, 10:18
      роман66
      Сегодня, 10:18
      Нет, ну если придут, покаются, и 5% отвалят.... можно подумать..
      Mouse — Сегодня, 10:21
        Mouse
        Сегодня, 10:21
        Там и поторговаться можно.... wink может и побольше выложат....
  tralflot1832 — Сегодня, 09:57
    tralflot1832
    Сегодня, 09:57
    Доня доволен Европа сама себя посадила на американский кукан .Кто больше платит за американские нефть,газ,уголь ,удобрения и т.д и т.п .- того и тапки .У России Европе покупать нельзя - они сами установили в приложении " самозапрет" .Доня ты в курсе активы Евроклира 37 млрд € и они расположены большей частью где ? У кого деньги ,тот и хозяин .Мочи ,европейскую шелупонь. laughing
  RockerMan — Сегодня, 09:57
    RockerMan
    Сегодня, 09:57
    Чистой воды попытка манипуляции, европейскими партнерами. А так, может и прокатит, с нынешним то уровнем руководства ЕС.
  Уарабей — Сегодня, 10:02
    Уарабей
    Сегодня, 10:02
    Это в который раз они уже "не исключают выхода из НАТО"?
    Irokez — Сегодня, 10:25
      Irokez
      Сегодня, 10:25
      Это в который раз они уже "не исключают выхода из НАТО"?

      Всегда нужно воду мутить для любого варианта событий, что бы потом сказать, "а мы предупреждали". Но рано или поздно всё рассыпется - дело времени.
    Ныробский — Сегодня, 10:34
      Ныробский
      Сегодня, 10:34
      Это в который раз они уже "не исключают выхода из НАТО"?

      По ходу дела первый. Это некоторые страны Европы, типа Франции, раньше не исключали своего выхода из НАТО, а матрасы заговорили об этом при Трампе и это жжжжжжж неспроста.
      Сдаётся так, что на перспективу матрасы видят большую войну на европейском континенте, они же её и спровоцируют, а посему хотят заблаговременно встать на лыжи и постоять в сторонке до определения явного победителя, что бы нарисоваться на его стороне на завершающем этапе и "честно" поделить трофейный пирожок.
      Британия со своим "брекситом" тоже выскочила из Евросоюз в аккурат перед зарубой на украине, хотя во всём этом процессе ей принадлежит чуть ли не самая главная роль провокатора.
  megadeth — Сегодня, 10:03
    megadeth
    Сегодня, 10:03
    При этом Рубио не исключил, что США могут покинуть ряды альянса, что непременно приведет к его разрушению
    Так мы и поверили!!! Где ещё ФША, 29 стран вассалов (идиотов) найдёт?
  Jacques Sekavar — Сегодня, 10:09
    Jacques Sekavar
    Сегодня, 10:09
    Основой домыслов о возможном выходе США из Наты стали разные цели США и ЕС. С возвращением Трампы для США важнейшей проблемой стала КНР, а для ЕС была и остаётся РФ.на первом месте. Домыслы о возможном выходе США из Наты - глупость. Ната - важнейшая для США структура, а Трампа стремится лишь навести порядок её финансирования, повысить эффективность бы могла стать основой в начатом байденом проекте создания глобального военно-политического блока из Наты, Аукусы, Куады и прочих, типа Ю.Кореи с Японией, Филиппин, Австралии с Н.Зеландией и т.п. Помимо того, Трампа делает всё возможное бы под этот проект создать экономическую основу ввиде глобального контроля мировых энергоресурсов - Венесуэла, Иран, Аравия, РФ (починит северный поток, выкупит всё на Украине, заключит "сделку" с РФ, а КНР в лучшем случае останется всякая мелочь не способная покрыть экономические потребности в сырье и энергоресурсах. На случай всякий у Трампы есть план Б - ежели не срастётся, США вернутся к политике ЕС-байдена и тогда РФ придётся туго, а потому необходимо нацелиться на победу в войне на Украине ибо от этого, как и говорил В.В.Путин, будет зависеть будущее РФ
  пылесос — Сегодня, 10:14
    пылесос
    Сегодня, 10:14
    Амеры везде куда не сунутся, должны все страны скидываться на их авантюры. Своих денег жалко. Так же с Авантюрой на Украине. Если бы Байден не скакал. то ни одна стана бы не влезла на Украину,.
  Жека111 — Сегодня, 10:14
    Жека111
    Сегодня, 10:14
    Конечно выйдут, щас стравят друг с другом Европу и РФ, и сбегут за лужу всем оружие продавать.
    Они всегда так делают - провоцируют войны конфликты и наживаются на чужой крови
  Аскер — Сегодня, 10:30
    Аскер
    Сегодня, 10:30
    Очень интересно было бы посмотреть на эту евроистерику, желательно с захватом Гренландии в комплекте. Трамп конечно фантазёр, но с большими возможностями и есть вероятность что может и развалить НАТО, Байдена считали маразматиком и опасались его решений, но у 47го просто нет ограничений, совсем, никаких, ему похоже на всё плевать(кроме бального зала!).Кажется он крайне опасен для всех. Не предсказуемый, с самой сильной армией на данный момент , ядерным оружием и не ограниченным бюджетом. Реальный кошмар.