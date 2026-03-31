Рубио не исключил выход США из состава НАТО и последующий развал альянса
США с большой вероятностью пересмотрят свои отношения с НАТО после завершения военной операции на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Глава американского Госдепа, общаясь с журналистами, подтвердил, что США сильно недовольны отказом стран альянса поддержать усилия американцев на Ближнем Востоке, в том числе предоставить свои военные базы и воздушное пространство для операций. На данный момент Трамп занят войной с Ираном, но после ее окончания последует реакция, отношения США с НАТО будут пересмотрены.
Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения этой операции. Если НАТО защищает Европу в случае нападения, но при этом не позволяет нам использовать базы, когда это нужно, — это не очень хорошая договоренность.
При этом Рубио не исключил, что США могут покинуть ряды альянса, что непременно приведет к его разрушению. Как подчеркнул госсекретарь, без США НАТО из себя ничего не представляет.
Без Соединенных Штатов нет НАТО. Альянс должен быть взаимовыгодным, а не улицей с односторонним движением.
Ранее ряд западных изданий сообщал, что Трамп был очень зол на отказ стран Европы помочь с разблокировкой Ормузского пролива. Он пообещал «разобраться» с этим после окончания конфликта с Ираном.
