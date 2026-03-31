Трамп-младший назвал помощь Украине при Байдене «масштабным мошенничеством»

Сын президента США Дональд Джон Трамп-младший выступил с резкой критикой по поводу помощи, которую Штаты оказывали Украине в период правления Джо Байдена. В своем аккаунте соцсети он разместил анонс подкаста с американским журналист-расследователем и политическим комментатором Джоном Соломоном.

Трамп-младший призвал расследовать помощь Украине во времена Байдена и назвал ее «масштабным мошенничеством против американского народа». Журналист известен тем, что недавно опубликовал статью о вмешательстве Украины в выборы в США. Публикацию перепостил американский президент.



Дональд Трамп-младший задался вопросом, куда на самом деле делись миллиарды американских налогоплательщиков, которые при Байдене безо всякого учета и контроля предоставлялись Киеву.

Куда же на самом деле делась вся «помощь» Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования.

В ходе интервью он спросил Соломона , есть ли на Украине люди, которые «готовы к сотрудничеству» с американцами в этом расследовании. Журналист на это ответил утвердительно.

Соломон высоко оценил работу, которую проделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе поездок на Украину. По его словам, Уиткофф наладил контакты с некоторыми членами украинского правительства. Они передали спецпосланнику Трампа информацию, которая «может оказаться очень, очень полезной для понимания последних десяти лет».

Речь идет о связях между двумя странами в этот период и фактах коррупции в украинском руководстве. Журналист намекнул, что в схемах мошенничества, связанных с получением американской помощи Киевом, были задействованы и извлекали выгоду люди, которые в США пытались «оказывать политическое влияние недобросовестными способами».

Ранее президент США Дональд Трамп впервые за довольно долгое время выступил с публичными обвинениями в адрес украинских властей. Он написал, что «США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена».

В свою очередь, в статье Соломона утверждается, что информация об этой схеме была получена американской разведкой еще в 2022 году, однако тогда это дело не получило ход. Теперь директор Национальной разведки США Тулси Габбард поручила провести расследование по этому эпизоду, уточнив все детали.

Тема борьбы с Демпартией для Трампа остается одной из приоритетных. Данные обвинения в логике президента США выглядят «особо тяжкими». Особенно с учетом того, что, как утверждалось в статье Соломона, речь фактически шла о воровстве денег американских налогоплательщиков, которые должны были быть выделены на инфраструктурные проекты, а потом по различным схемам вложены в избирательную кампанию кандидата от демократов на выборах президента.

Ранее аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) обнаружил серьезные нарушения в отчетности по контролю за использованием американской финансовой помощи Киеву. Заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан сообщил Конгрессу, что виноваты подрядчики, нанятые для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере $26 млрд (2,1 трлн рублей).
  Андрей К
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 10:19
    Деньги ушли туда же куда и сейчас - в карман приближённых к "кормушке" матрасников.
    Можно автоматом начинать аналогичное расследование в отношении Донни-миротворца - 100% не ошибутся.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:28
      Цитата: Андрей К
      Можно автоматом начинать аналогичное расследование в отношении Донни-миротворца - 100% не ошибутся.

      Трамп-младший призвал расследовать помощь Украине во времена Байдена и назвал ее «масштабным мошенничеством против американского народа».

      Главное, как обычно, на себя не выйти. Потому что ВНЕЗАПНО может оказаться, что деньги при Байдене получали те же самые люди, которые получают их сейчас. А тут уж... Библиотечные склады в Америке есть не только в Далласе. У ихних спецслужб наверняка есть подробный список похожих учреждений. На всех президентов хватит. И на особо вумных их деток тоже.
      роман66
        роман66
        0
        Сегодня, 10:48
        Уж такое нелегкое дело - власть. Хошь-не хошь, а воруй
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:27
    С приходом Трампа мошенничество стало глобальным.... Только обзывается- бизнес....
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:49
      Бизнес, мошенничество... Где граница?
      Mouse
        Mouse
        +1
        Сегодня, 10:52
        Ты, же у нас филолог.... Разберешься.. lol .
        роман66
          роман66
          +1
          Сегодня, 10:55
          Этот не филология, это юриспруденция
          Mouse
            Mouse
            0
            Сегодня, 10:56
            Да? recourse а я думал в буковках.... lol
  Livonetc
    Livonetc
    -1
    Сегодня, 10:27

    Самые крупные текущие мошенники в мире завидуют своии же мошенникам провернувшим дельце с руиной.
  Седов
    Седов
    0
    Сегодня, 10:27
    Куда же на самом деле делась вся «помощь» Украине?...
    За несколько лет состояние Володи Зеленского увеличилось на пару десятков ярдов$. Приобретен банк во Франции, рудник в ЮАР, много недвижимости (этг только что мелькнуло в прессе). Ермак свои активы не озвучил, ещё там люди кормушки "мелочи". Действительно, куда же девались деньги "добросовестных американских налогоплательщиков"? Магия какая-то. А так цирк. Как будто никто ничего не знает. request
  faterdom
    faterdom
    0
    Сегодня, 10:55
    А что, если сына Трампа выпустить против сына Байдена биться палками, топорами, мечами, фаллосами или хотя бы подушками - то как в итоге получится, кто более сильно обворовал Америку, и действовал в интересах иностранного государства, скажем страны "У" или страны ""И"?