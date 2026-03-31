Сын президента США Дональд Джон Трамп-младший выступил с резкой критикой по поводу помощи, которую Штаты оказывали Украине в период правления Джо Байдена. В своем аккаунте соцсети он разместил анонс подкаста с американским журналист-расследователем и политическим комментатором Джоном Соломоном.Трамп-младший призвал расследовать помощь Украине во времена Байдена и назвал ее «масштабным мошенничеством против американского народа». Журналист известен тем, что недавно опубликовал статью о вмешательстве Украины в выборы в США. Публикацию перепостил американский президент.Дональд Трамп-младший задался вопросом, куда на самом деле делись миллиарды американских налогоплательщиков, которые при Байдене безо всякого учета и контроля предоставлялись Киеву.В ходе интервью он спросил Соломона , есть ли на Украине люди, которые «готовы к сотрудничеству» с американцами в этом расследовании. Журналист на это ответил утвердительно.Соломон высоко оценил работу, которую проделал спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе поездок на Украину. По его словам, Уиткофф наладил контакты с некоторыми членами украинского правительства. Они передали спецпосланнику Трампа информацию, которая «может оказаться очень, очень полезной для понимания последних десяти лет».Речь идет о связях между двумя странами в этот период и фактах коррупции в украинском руководстве. Журналист намекнул, что в схемах мошенничества, связанных с получением американской помощи Киевом, были задействованы и извлекали выгоду люди, которые в США пытались «оказывать политическое влияние недобросовестными способами».Ранее президент США Дональд Трамп впервые за довольно долгое время выступил с публичными обвинениями в адрес украинских властей. Он написал, что «США перехватили сообщения украинского правительства, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена».В свою очередь, в статье Соломона утверждается, что информация об этой схеме была получена американской разведкой еще в 2022 году, однако тогда это дело не получило ход. Теперь директор Национальной разведки США Тулси Габбард поручила провести расследование по этому эпизоду, уточнив все детали.Тема борьбы с Демпартией для Трампа остается одной из приоритетных. Данные обвинения в логике президента США выглядят «особо тяжкими». Особенно с учетом того, что, как утверждалось в статье Соломона, речь фактически шла о воровстве денег американских налогоплательщиков, которые должны были быть выделены на инфраструктурные проекты, а потом по различным схемам вложены в избирательную кампанию кандидата от демократов на выборах президента.Ранее аппарат генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) обнаружил серьезные нарушения в отчетности по контролю за использованием американской финансовой помощи Киеву. Заместитель руководителя надзорного органа Адам Каплан сообщил Конгрессу, что виноваты подрядчики, нанятые для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере $26 млрд (2,1 трлн рублей).